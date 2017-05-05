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7 خدع من الفنج شوي تجلب المال إلى منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
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الفنج شوي فلسفة صينية قديمة تقوم على أساس أن لكل شيء طاقة وتسعى إلى تعليم الناس كيفية الحصول على الطاقة الإيجابية من كل شيء وتجنب الطاقة السلبية في المكان الذين يعيشون فيه. 

الأمر الذي جعل الكثير يفكر في كيفية توزيع أثاث منزلهم وتوظيف الديكور طبقًا لقواعد الفنج شوي، لجعل المنزل جميل وسلمي لذا ندعوكم لقراءة هذا المقال الذي جمعنا فيه 7 خدع يقدمها لكم خبراء هوميفاي تجلب المال إلى منزلك لا نطيل في الحديث وسنعرضهم عليك بالتفصيل.  

1- يجب أن يكون مدخل منزلك أو شقتك جذاب

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

يجب أن يكون مدخل منزلك جذاب من أول الباب حتى ديكورات الجدران، لأن مدخل منزلك بمثابة البوابة التي يمكن أن تنفتح للطاقة الإيجابية أو طردها، بالإضافة إلى الإكسسوارات التي يُفضل أن تحتوي على نباتات ويجب أن نهتم بها جيدًا . 

2- ألوان الازدهار

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

طبقًا لقواعد الفنج شوي فأن الألوان الخاصة بالثروة هي الأحمر، البنفسجي، الأحمر، والأخضر، لأنها تصدر نغمات معينة تجذب إليك الازدهار في كل أحوالك الاقتصادية، يمكنك إدراج هذه الألوان في الأثاث وديكورالجدران أو التفاصيل الصغيرة مثل الوسائد أو الزهور على سبيل المثال. 

3- إزالة كل ماهو مقيد

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

من أجل الحفاظ على الطاقة الإيجابية في منزلك فأننا نقترح عليك التخلي عن كل شيء لم يعد مفيد لك أو لعائلتك، وهناك طرق عديدة للتخلص منها يمكنك بيعها لأحد المتاجر أو التبرع بها للمؤسسات الخيرية، أما إذا كانت لا تصلح للاستخدام مرة ثانية فصندوق القمامة أولى بها، وذلك للتخلص من الطاقة السلبية المخزنة في هذه الأشياء . 

  

4- يجب أن يكون المطبخ دائمًا نظيف

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

حسب قواعد الفنج شوي فكلما كان المكان نظيفًا كلما كان جذاب لطاقة الثروة والازدهار، والمطبخ من غرف العمل في منزلنا لذا كلما كان نظيف كلما زاد انتاجنا فيه لتقدم أشهى الأطباق لذا اجعل مطبخك دائمًا ناصع . 

5- البعد عن الاضطراب

Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
Sanskriti Architects

Sanskriti Architects
Sanskriti Architects
Sanskriti Architects

الفنج شوي غير مقصور على ديكورات محددة أو معتقدات معينة لذلك إذا كنت ترغب في طاقة جيدة لكل ركن من أركان منزلك يجب أن تتأكد أنها دائمًا مرتبة ونظيفة، ولمزيد من طاقة الثروة والازدهار يجب عليك أن تجد مكان للنباتات الطبيعية في منزلك. 

6- الدفء

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة نوم خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

غرفة النوم هي مكان للاسترخاء لذلك فأنه لا يستحسن وجود أي شيء يلهونا عن الهدف الرئيسي لها وهو الراحة والاسترخاء، أو التفكير في أي شيء قبل النوم، يمكننا الآن أننا نضمن لك نوم هاديء بأحلام جميلة .

7- الصيانة الدورية

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design حمام خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

عندما يكون هناك تسريب للماء أو الكهرباء في أي جزء في منزلنا فأنه يتسرب مع جزء من الطاقة أيضًا مما يشكل لنا خطر وخسارة، لذا يجب إجراء صيانة دورية لتتأكد من أن لا يوجد أي تسريبات في منزلك. 

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