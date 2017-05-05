7 خدع من الفنج شوي تجلب المال إلى منزلك

الفنج شوي فلسفة صينية قديمة تقوم على أساس أن لكل شيء طاقة وتسعى إلى تعليم الناس كيفية الحصول على الطاقة الإيجابية من كل شيء وتجنب الطاقة السلبية في المكان الذين يعيشون فيه.
الأمر الذي جعل الكثير يفكر في كيفية توزيع أثاث منزلهم وتوظيف الديكور طبقًا لقواعد الفنج شوي، لجعل المنزل جميل وسلمي لذا ندعوكم لقراءة هذا المقال الذي جمعنا فيه 7 خدع يقدمها لكم خبراء هوميفاي تجلب المال إلى منزلك لا نطيل في الحديث وسنعرضهم عليك بالتفصيل.
يجب أن يكون مدخل منزلك جذاب من أول الباب حتى ديكورات الجدران، لأن مدخل منزلك بمثابة البوابة التي يمكن أن تنفتح للطاقة الإيجابية أو طردها، بالإضافة إلى الإكسسوارات التي يُفضل أن تحتوي على نباتات ويجب أن نهتم بها جيدًا .
طبقًا لقواعد الفنج شوي فأن الألوان الخاصة بالثروة هي الأحمر، البنفسجي، الأحمر، والأخضر، لأنها تصدر نغمات معينة تجذب إليك الازدهار في كل أحوالك الاقتصادية، يمكنك إدراج هذه الألوان في الأثاث وديكورالجدران أو التفاصيل الصغيرة مثل الوسائد أو الزهور على سبيل المثال.
من أجل الحفاظ على الطاقة الإيجابية في منزلك فأننا نقترح عليك التخلي عن كل شيء لم يعد مفيد لك أو لعائلتك، وهناك طرق عديدة للتخلص منها يمكنك بيعها لأحد المتاجر أو التبرع بها للمؤسسات الخيرية، أما إذا كانت لا تصلح للاستخدام مرة ثانية فصندوق القمامة أولى بها، وذلك للتخلص من الطاقة السلبية المخزنة في هذه الأشياء .
حسب قواعد الفنج شوي فكلما كان المكان نظيفًا كلما كان جذاب لطاقة الثروة والازدهار، والمطبخ من غرف العمل في منزلنا لذا كلما كان نظيف كلما زاد انتاجنا فيه لتقدم أشهى الأطباق لذا اجعل مطبخك دائمًا ناصع .
الفنج شوي غير مقصور على ديكورات محددة أو معتقدات معينة لذلك إذا كنت ترغب في طاقة جيدة لكل ركن من أركان منزلك يجب أن تتأكد أنها دائمًا مرتبة ونظيفة، ولمزيد من طاقة الثروة والازدهار يجب عليك أن تجد مكان للنباتات الطبيعية في منزلك.
غرفة النوم هي مكان للاسترخاء لذلك فأنه لا يستحسن وجود أي شيء يلهونا عن الهدف الرئيسي لها وهو الراحة والاسترخاء، أو التفكير في أي شيء قبل النوم، يمكننا الآن أننا نضمن لك نوم هاديء بأحلام جميلة .
عندما يكون هناك تسريب للماء أو الكهرباء في أي جزء في منزلنا فأنه يتسرب مع جزء من الطاقة أيضًا مما يشكل لنا خطر وخسارة، لذا يجب إجراء صيانة دورية لتتأكد من أن لا يوجد أي تسريبات في منزلك.
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