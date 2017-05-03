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14 فكرة رائعة لتصميم مسند سريرك ..

آية منير آية منير
Дизайн-проект квартиры в ЖК Union Park, Дизайн Мира Дизайн Мира غرفة نوم
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مسند السرير هو أهم جزء فيه، والمساحة الأكثر إبداعا وتعكس شخصيتك وذوقك الخاص، ويختلف بين كل طراز والآخر، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه عنوان رئيسي داخل غرفة نومنا ومن دونه نحتاج للتأكيد على وجود العنصر الرئيسي المكون للفراغ وهو السرير، لذا فقد نحتاج لتصميم خلفية متكاملة للسرير بدلا من المسند لتتحقق وظيفتهه من دونه، جمعت لنا هوميفاي اليوم 14 تصميم وفكرة رائعة لتصميمات لمسند سرير على طرز مختلفة وأنماط متعددة تناسب جميع الأذواق وبتكلفة مناسبة..

1. نقوش وزخارف ..

Morocan Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

اختر نقوشك وزخارفك المفضلة، سواء كانت شرقية أو أندلسية أو إسلامية أو حديثة ، واصنع منها تصميم خاص بك لمسند سريرك، واجعله مميزا ..

2. على الطراز الصناعي بلمسة تبسيطية ..

Дизайн-проект квартиры в ЖК Union Park, Дизайн Мира Дизайн Мира غرفة نوم
Дизайн Мира

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

الطراز الصناعي يتميز باستخدامه المواد التشطيبية بشكل خاص ومميز، كما فعل هنا المصمم حيث اختار الحجر كخلفية للسرير ومسنده اكتفى به بلوح خشبي خام بلون مميزولكن في شكل تبسيطي أنيق، ستلاحظ الصناعية أيضا متألقة في اختيارات وحدات الإضاءة والمرايا ..

3. مزيج رائع ..

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

جمع المصمم بين العمل الفني واللمسة الخشبية المتميزة، ليصنع مزيجا مميزا ويخلق تباين يلفت انتباهك ..

4. لمسة من الطبيعة بداخل منزلك ..

интерьер в экостиле, kristinavoloshina kristinavoloshina غرفة نوم
kristinavoloshina

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

على هيئة قطاعات طبيعية من الخشب يأتي هذا التصميم لنتأكد أنك بإمكانك صُنع مسند سريرك كما تريد حتىوإن كان من جذوع الأشجار الطبيعية..

5. الكابتونيه وسحره ..

Загородный дом из бруса, премиум интериум премиум интериум غرفة نوم
премиум интериум

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

الكابتونيه سيظل عنوان الأناقة في الكلاسيكية والعصرية، باختلاف تصميماته وأنماطه وطريقه نسجه إلا أنه له إطلالة مميز كمسند سرير ويضيف نوع خاص من الأناقة الملكية..

6. على الطراز الريفي ..

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

على الطراز الريفي يأتي هذا التصميم البسيط وبرغم إعتقادنا أن مثل هذا النمط لم يعد دارج ومنتشر إلا أن هناك موجة كبير من العودة إلى مثل هذه التصميات وتنال إعجاب الكثيرين من المستخدمين..

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7. تصميمات الجيبسوم بورد ..

Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad; Garderobe, Swimmingpool, Sauna - nicht nur die Aussicht ist fantastisch... , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة نوم
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

هذه الفكرة هي الأكثر انتشارا في عالم الديكور الحديث، تكوينات الجيبسوم بورد بأشكال مميزة ومبتكرة ومصممة حسب ذوقك الخاص مزودة بلمسات من الإضاءة والتى لها دور أساسي في إبراز جمالها، وفي هذه الحالة قد لا تحتاج لتصميم مسند للسرير وتكتفي بجدار خاص كخلفية له، ولكن هنا مثلا اختار المصمم مسند صغير ليقوم بوظيفته ..

8. البساطة والعملية ..

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

البساطة والعملية في أجمل صورها حيث يأتي التصميم بمزيج بين الخشب واللونين الأسود والأبيض، ورغم بساطة التصميم وسهولة تنفيذه إلا أنه يحمل أفكار مبتكرة بين ثناياه لينجح في استغلال المساحة المتاحة بالشكل الأمثل، ويأتي السرير مع الجدار الخلفي له كوحدة متكاملة ..

9. جدار حجري طبيعي ..

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يمكنك تصميم الجدار الخلفي بالكامل من الحجر المفضل لك، وتصميم مسند السرير بشكل عملي والاعتماد على الجانب الجمالي للمادة الطبيعية الحجر المضافة للتصميم ..

10. لوحة فنية ..

Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls, La Aurelia La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط White
La Aurelia

Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

مسند سرير بسيط بجدار خلفي كلوحة فنية، عنوان بسيط لما نشاهده من الجمال والإبداع رغم بساطته وسهولة تنفيذه ..

11. جدار وقطع ديكورية ..

Exklusive Wohnung in Kraśno am Kysuca Fluss, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

جدار ذو طلاء مميز وقطعة ديكورية بسيطة ووحدتي إضاءة ومسند سرير يأتي التصميم على الطراز التبسيطي بمسة صناعية ليتألق بشكل واضح وجميل…

12. مكتبة ..

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

مكتبة عملية جدا لمحبي القراءة تأتي على هيئة مسند سرير بجدار كامل من الأرفف المفتوحة…

13. اصنعه بنفسك ..

Dormitorio matrimonial | RUSTICO Y ECLÉCTICO , G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة نوم
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

بسهولة شديدة يمكنك تصميم مسند سريرك على هيئة شرائح خشبية معاد استخدامها، وا تحتاج فقط إلى تسويتها أو طلائها بمادة مناسبة وتثبيتها جيدا، وانتهى الأمر والنتيجة رائعة كما ترون..

14. لوحات بسيطة ..

bedroom, Derya Bilgen Derya Bilgen غرفة نوم
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

البساطة في أجمل صورها، فلا حاجة لنا لتفاصيل كثير لنصنع لوحة جميلة في غرفة نومنا، إلا أن هنا المصمم اكتفي بثلاث لوحات حديثة بتصميم جميل من نفس لون الجدار ذو التأثير الناعم مع وحدات إضاءة خاصة ومسند سرير غاية في البساطة..

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