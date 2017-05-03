14 فكرة رائعة لتصميم مسند سريرك ..

مسند السرير هو أهم جزء فيه، والمساحة الأكثر إبداعا وتعكس شخصيتك وذوقك الخاص، ويختلف بين كل طراز والآخر، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه عنوان رئيسي داخل غرفة نومنا ومن دونه نحتاج للتأكيد على وجود العنصر الرئيسي المكون للفراغ وهو السرير، لذا فقد نحتاج لتصميم خلفية متكاملة للسرير بدلا من المسند لتتحقق وظيفتهه من دونه، جمعت لنا هوميفاي اليوم 14 تصميم وفكرة رائعة لتصميمات لمسند سرير على طرز مختلفة وأنماط متعددة تناسب جميع الأذواق وبتكلفة مناسبة..
اختر نقوشك وزخارفك المفضلة، سواء كانت شرقية أو أندلسية أو إسلامية أو حديثة ، واصنع منها تصميم خاص بك لمسند سريرك، واجعله مميزا ..
الطراز الصناعي يتميز باستخدامه المواد التشطيبية بشكل خاص ومميز، كما فعل هنا المصمم حيث اختار الحجر كخلفية للسرير ومسنده اكتفى به بلوح خشبي خام بلون مميزولكن في شكل تبسيطي أنيق، ستلاحظ الصناعية أيضا متألقة في اختيارات وحدات الإضاءة والمرايا ..
جمع المصمم بين العمل الفني واللمسة الخشبية المتميزة، ليصنع مزيجا مميزا ويخلق تباين يلفت انتباهك ..
على هيئة قطاعات طبيعية من الخشب يأتي هذا التصميم لنتأكد أنك بإمكانك صُنع مسند سريرك كما تريد حتىوإن كان من جذوع الأشجار الطبيعية..
الكابتونيه سيظل عنوان الأناقة في الكلاسيكية والعصرية، باختلاف تصميماته وأنماطه وطريقه نسجه إلا أنه له إطلالة مميز كمسند سرير ويضيف نوع خاص من الأناقة الملكية..
على الطراز الريفي يأتي هذا التصميم البسيط وبرغم إعتقادنا أن مثل هذا النمط لم يعد دارج ومنتشر إلا أن هناك موجة كبير من العودة إلى مثل هذه التصميات وتنال إعجاب الكثيرين من المستخدمين..
هذه الفكرة هي الأكثر انتشارا في عالم الديكور الحديث، تكوينات الجيبسوم بورد بأشكال مميزة ومبتكرة ومصممة حسب ذوقك الخاص مزودة بلمسات من الإضاءة والتى لها دور أساسي في إبراز جمالها، وفي هذه الحالة قد لا تحتاج لتصميم مسند للسرير وتكتفي بجدار خاص كخلفية له، ولكن هنا مثلا اختار المصمم مسند صغير ليقوم بوظيفته ..
البساطة والعملية في أجمل صورها حيث يأتي التصميم بمزيج بين الخشب واللونين الأسود والأبيض، ورغم بساطة التصميم وسهولة تنفيذه إلا أنه يحمل أفكار مبتكرة بين ثناياه لينجح في استغلال المساحة المتاحة بالشكل الأمثل، ويأتي السرير مع الجدار الخلفي له كوحدة متكاملة ..
يمكنك تصميم الجدار الخلفي بالكامل من الحجر المفضل لك، وتصميم مسند السرير بشكل عملي والاعتماد على الجانب الجمالي للمادة الطبيعية
الحجر المضافة للتصميم ..
مسند سرير بسيط بجدار خلفي كلوحة فنية، عنوان بسيط لما نشاهده من الجمال والإبداع رغم بساطته وسهولة تنفيذه ..
جدار ذو طلاء مميز وقطعة ديكورية بسيطة ووحدتي إضاءة ومسند سرير يأتي التصميم على الطراز التبسيطي بمسة صناعية ليتألق بشكل واضح وجميل…
مكتبة عملية جدا لمحبي القراءة تأتي على هيئة مسند سرير بجدار كامل من الأرفف المفتوحة…
بسهولة شديدة يمكنك تصميم مسند سريرك على هيئة شرائح خشبية معاد استخدامها، وا تحتاج فقط إلى تسويتها أو طلائها بمادة مناسبة وتثبيتها جيدا، وانتهى الأمر والنتيجة رائعة كما ترون..
البساطة في أجمل صورها، فلا حاجة لنا لتفاصيل كثير لنصنع لوحة جميلة في غرفة نومنا، إلا أن هنا المصمم اكتفي بثلاث لوحات حديثة بتصميم جميل من نفس لون الجدار ذو التأثير الناعم مع وحدات إضاءة خاصة ومسند سرير غاية في البساطة..
يمكنك قراءة .. شقة عصرية ومتكاملة بمساحة 55 متر والأزرق يسيطر عليها!