14 فكرة رائعة لتصميم مسند سريرك ..

مسند السرير هو أهم جزء فيه، والمساحة الأكثر إبداعا وتعكس شخصيتك وذوقك الخاص، ويختلف بين كل طراز والآخر، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه عنوان رئيسي داخل غرفة نومنا ومن دونه نحتاج للتأكيد على وجود العنصر الرئيسي المكون للفراغ وهو السرير، لذا فقد نحتاج لتصميم خلفية متكاملة للسرير بدلا من المسند لتتحقق وظيفتهه من دونه، جمعت لنا هوميفاي اليوم 14 تصميم وفكرة رائعة لتصميمات لمسند سرير على طرز مختلفة وأنماط متعددة تناسب جميع الأذواق وبتكلفة مناسبة..