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تجديد فيلا أنيقة بأقل التكاليف

Mohammed Awad Mohammed Awad
Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نحتاج بين كل فترة و أخرى أن نقوم بتجديد المنزل الذي نعيش فيه من باب كسر الملل و التغيير و لكن عوائق التكاليف و صعوبة تنفيذ كل ما نرغب به من تجديدات تقف أمام تحقيق كل ما نتمنى، اليوم موعدنا مع نموذج تخطى كل تلك المعوقات بسهولة عن طريق التصميم الذكي و التجديد بأبسط الإمكانيات و استغلال معظم المكونات القديمة لجعلها مؤثرة في التصميم الجديد بطرق مبسطة  بدون تعقيدات سوف يسردها لنا هوميفاي خلال السطور القليلة المقبلة ..

إليكم التفاصيل 

مدخل مريح

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

المدخل في تلك الفيلا ما كان كذلك في الماضي و لكننا قمنا ببعض الخطوات و التعديلات البسيطة التي جعلت منه مريحاً هكذا، أولاً دهان الجدران كلها باللون الأبيض و ثانياً تلميع الأرضيات الباركية و تنظيفها جيداً مع استخدام أبواب بها نوافذ زجاجية حتى لا تمنع آشعة الشمس و الهواء المنعش من الدخول لوسط المنزل من الداخل 

ممر أبيض

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الممر من الداخل كله باللون الأبيض حتى الجدران و الأثاث و نلاحظ اختلاف الأرضيات بشيء من الأرضيات القديمة من البلاط المتداخل في ألوانه و الذي جعل الخشب من الدرجة الأغمق فيه مما أحدث توازناً و تكاملاً بين المدخل و الممر الداخلي للغرف 

غرفة معيشة بسيطة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة المعيشة صممت بنفس أسلوب الممر بألوان بيضاء في الجدران و نوافذ زجاجية في الأبواب مع أرضيات باركية بسيطة و أثاث أنيق مصنوع من الجص و الإسفنج بتكلفة بسيطة للغاية

نوافذ بلا ستائر

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

النوافذ في معظم المنزل سنلاحظ أنها بدون ستائر حتى تسمح بمرور الضوء في كل الأركان و حتى تتفاعل مع المحيط الطبيعي الجميل الذي يحاوط الفيلا من كل الإتجاهات 

مطبخ رائع

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

المطبخ لم يختلف كثيراً عما أتبع في تصميم باقي الغرف و الممرات من لون أبيض و أرضيات باركية و أثاث بسيط و لكن المختلف هو التقسيم المثالي للمصابيح بين السقف و بداخل الخزانات و تحتها و هو ما جعل التصميم شاعرياً كما نرى 

في الهواء الطلق

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حديقة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الجلسة في الخارج كان لابد أن تصمم لأن المكان بالخارج فعلاً ساحر بالهواء الطبيعي و الخضرة و الأشجار و النباتات التي لابد أن تكون جلسة للترويح عن النفس و التجديد و الراحة 

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غرفة النوم الهادئة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة النوم بسيطة للغاية و لقد قمنا بزيادة الأضواء الشاعرية في الجوانب مثل الاباجورة و المصابيح الليد المدفونة في السقف لزيادة الشعور بالمساحة المتوفرة في تلك الغرفة

اقرأ : 30 فكرة ملهمة لتصميم جدران غرفة النوم

فن في الجدران

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لاحظ التقلبات المبنية في السقف مثل الاوكورديون و هي من التصميمات الهندسية الجميلة التي احتفظنا بها من التصميم السابق قبل التجديد مع دهان الغرفة جيداً باللون الأبيض

حمام منفتح

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الحمام من أروع ما يمكن من حيث المساحة  و تقسيمها و اللون السائد هو الأبيض كما كان في كل الفيلا و لكن الأمر الملاحظ هو استخدام أدوات صحية صغيرة عدا البانيو استخدم كبيراً ليكون هو مركز ثقل الحمام و بالفعل كان هذا واضحاً و جميلاً أيضاً .

منزل أنيق ستقع في حبه
تجديد بأقل التكاليف

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