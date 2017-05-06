7 أفكار ذكية لديكور غرفة نومك

استخدم صورك ذات الذكريات الجميلة و المعاني في حياتك لتكون زينة غرفة نومك بكل بساطة عن طريق بروزتها في إطارات رقيقة أو تعليقها و لصقها كلها على الحائط بدون إطارات و هي لن تكلفك أي ميزانيات إضافية كما أنها جميلة المغزى و الشكل أيضاً
استخدم المرايا في غرفة النوم لأنها ذات فوائد كبيرة بالإضافة لقلة تكلفتها ، فهي توسع المساحة بشكل كبير و تعمل على مضاعفة المجال البصري فيها، كما أنها تساعد على زيادة البهجة في الغرفة عن طريق عكسها للضوء و هي أيضاً تحقق مزيداً من التوازن بين جدران الغرفة من ناحية الديكور
الدولاب الكبير في غرفة النوم يحقق لك شكل مثالي و أنيق بدون تكاليف إضافية حيث سيكون بمثابة خزانة مناسبة للملابس و الأغراض كلها بدون أن تترك منها أي شيء يشوه باقي الغرفة و يؤثر على ترتيبها، و من زاوية أخرى يساعد الدولاب أن يكون التصميم ذو مركز ثقل بعيد عن السرير الذي يتوسطه و هذا مناسب للغاية و مطلوب في المساحات المتوسطة
استخدام الخطوط اليدوية و الرسوم و الإكسسوارات ذات اللمسة الفنية يؤثر في جمال و شاعرية التصميم و هو ما نلاحظه جلياً هنا
الرفوف الصغيرة تضمن لك تنوع كبير في الإكسسوارات و عدم تأثير على المساحات و كذلك تنوع و كسر لسيطرة الألوان الداكنة مثلما نلاحظ في هذا النموذج الذي كسر فيه الرف الأبيض سيطرة اللون الطوبي النبيتي على الجدار
تدرج الألوان في المساند و المخدات في السرير يضمن لك غرفة متألقة على الدوام و أيضاً علاقة تلك الألوان في السرير مع باقي الجدران و المفروشات في الغرفة فاحرص دائماً على جعل تلك الألوان متناسقة
يمكنك اختيار أغطية السرير على حسب نوعية التصميم و روح الغرفة و ديكورها مثل سيادة اللون الداكن أو الفاتح أو انتشار اللمسات الطبيعية مثل نقوش هندسية أو نباتات و زهور و كل ذلك مؤثر و قليل التكلفة للغاية