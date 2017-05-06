7 أفكار ذكية لديكور غرفة نومك

الدولاب الكبير في غرفة النوم يحقق لك شكل مثالي و أنيق بدون تكاليف إضافية حيث سيكون بمثابة خزانة مناسبة للملابس و الأغراض كلها بدون أن تترك منها أي شيء يشوه باقي الغرفة و يؤثر على ترتيبها، و من زاوية أخرى يساعد الدولاب أن يكون التصميم ذو مركز ثقل بعيد عن السرير الذي يتوسطه و هذا مناسب للغاية و مطلوب في المساحات المتوسطة