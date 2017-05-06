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7 أفكار ذكية لديكور غرفة نومك

Mohammed Awad Mohammed Awad
APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
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لجعل غرفة نومك أجمل ما عليك سوى اتباع بعض الافكار المبدعة التي سوف نقدمها لك في السطور القليلة المقبلة ، حيث سنتجول مع هوميفاي في إبداع 7 أفكار اقتصادية و مؤثرة للغاية في تصميم غرف النوم بشكل إيجابي سيبهرك بدون اي تكاليف أو ميزانيات إضافية مرهقة ..

إليكم التفاصيل ..

1- تزيين بالصور

REMODELAÇÃO APARTAMENTO LISBOA, fernando piçarra fotografia fernando piçarra fotografia غرفة نوم
fernando piçarra fotografia

fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia

استخدم صورك ذات الذكريات الجميلة و المعاني في حياتك لتكون زينة غرفة نومك بكل بساطة عن طريق بروزتها في إطارات رقيقة أو تعليقها و لصقها كلها على الحائط بدون إطارات و هي لن تكلفك أي ميزانيات إضافية كما أنها جميلة المغزى و الشكل أيضاً 

2- استخدام المرايا

Um convite a dormir e sonhar com castelos e princesas, alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

استخدم المرايا في غرفة النوم لأنها ذات فوائد كبيرة بالإضافة لقلة تكلفتها ، فهي توسع المساحة بشكل كبير و تعمل على مضاعفة المجال البصري فيها، كما أنها تساعد على زيادة البهجة في الغرفة عن طريق عكسها للضوء و هي أيضاً تحقق مزيداً من التوازن بين جدران الغرفة من ناحية الديكور 

3- دولاب كبير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الدولاب الكبير في غرفة النوم يحقق لك شكل مثالي و أنيق بدون تكاليف إضافية حيث سيكون بمثابة خزانة مناسبة للملابس و الأغراض كلها بدون أن تترك منها أي شيء يشوه باقي الغرفة و يؤثر على ترتيبها، و من زاوية أخرى يساعد الدولاب أن يكون التصميم ذو مركز ثقل بعيد عن السرير الذي يتوسطه و هذا مناسب للغاية و مطلوب في المساحات المتوسطة 

4- عناصر منوعة

APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

استخدام الخطوط اليدوية و الرسوم و الإكسسوارات ذات اللمسة الفنية يؤثر في جمال و شاعرية التصميم و هو ما نلاحظه جلياً هنا 

5- رفوف صغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الرفوف الصغيرة تضمن لك تنوع كبير في الإكسسوارات و عدم تأثير على المساحات و كذلك تنوع و كسر لسيطرة الألوان الداكنة مثلما نلاحظ في هذا النموذج الذي كسر فيه الرف الأبيض سيطرة اللون الطوبي النبيتي على الجدار 

6- أناقة الألوان

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تدرج الألوان في المساند و المخدات في السرير يضمن لك غرفة متألقة على الدوام و أيضاً علاقة تلك الألوان في السرير مع باقي الجدران و المفروشات في الغرفة فاحرص دائماً على جعل تلك الألوان متناسقة 

7- الاهتمام بالأغطية و المفروشات

Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة نوم
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يمكنك اختيار أغطية السرير على حسب نوعية التصميم و روح الغرفة و ديكورها مثل سيادة اللون الداكن أو الفاتح أو انتشار اللمسات الطبيعية مثل نقوش هندسية أو نباتات و زهور و كل ذلك مؤثر و قليل التكلفة للغاية 

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