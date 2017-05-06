كيف تجدد حمامك في 6 خطوات

هل فكرت يوماً في تجديد حمامك و لكن في كل مرة تستوقفك الأسئلة من أي النقاط تبدأ و ما هي الأجزاء التي يمكنك أن تتخلص منها و ما هي الأشياء التي يمكن أن تستخدمها مرة أخرى فيما بعد التجديد ، و لأننا في هوميفاي ندرك مدى حرصك على القيام بالأمور على الوجه الامثل فإننا نقدم لكن في كتاب الأفكار هذا خطوات تجديد حمامك بشكل مبسط للغاية حتى يتضح لك ما يمكن أن يستمر معك و ما يمكنك استبداله و التخلص منه في التصميم الجديد .
في البداية قبل حتى أن تقرر ماذا تريد أن تجدد و من أين تبدأ يمكنك التخلص من الكراكيب و الأشياء عديمة القيمة و التي تمثل عبئاً على حمامك مثل الاكسسوارات عديمة الفائدة و اللمبات المحروقة و الاشياء المكسورة
هل شكل الجدران و الأرضيات في حمامك القديم يجذب انتباهك لو كانت الإجابة بلا فيمكنك التفكير مباشرة في تغييرهما بألوان أكثر عصرية و جاذبية و هذا يعود لذوقك في الاختيار في المقام الأول
هل ترى كل الأركان في حمامك لو قمت بإضاءة مفتاح النور أم هناك لمبات لا تعمل و أجزاء مظلمة، على الفور فكر في تغيير نظام الإضاءة و تقويته لو كنت تشعر بشيء من الضيق و العتمة في الحمام
الأدوات الصحية مثل الكابينية و البانيو و الحوض لهم القدرة وفقاً لحالتها على شعورك بحداثة حمامك فقم بتقييم حالتهم بعد التنظيف و حاول أن تجددهم لو كانو بطراز قديم ليلائم خططك المودرن
انظر لشكل المرآة في حمامك و تأكد انها بدون شروخ أو بقع و لو كان عكس ذلك اختر واحدة أخرى و استبدلها بما يلائم مساحة الجدران لديك و حاول أن تكون سادة بلا نقوش في حالة الحمام الضيق والعكس في حالة الاتساع
في خطوة أخرى عليك التأكد من سلامة اختياراتك بالنسبة لتقسيم الحمام و مكان الأدوات الصحية فلو لاحظت أي ضيق و عدم راحة في استعمالك لإحدى قطع الحمام فحاول أن توجد لها مساحة مناسبة في التقسيم الجديد مع المحافظة على الإيجابيات في التصميم القديم