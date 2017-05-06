كيف تجدد حمامك في 6 خطوات

هل فكرت يوماً في تجديد حمامك و لكن في كل مرة تستوقفك الأسئلة من أي النقاط تبدأ و ما هي الأجزاء التي يمكنك أن تتخلص منها و ما هي الأشياء التي يمكن أن تستخدمها مرة أخرى فيما بعد التجديد ، و لأننا في هوميفاي ندرك مدى حرصك على القيام بالأمور على الوجه الامثل فإننا نقدم لكن في كتاب الأفكار هذا خطوات تجديد حمامك بشكل مبسط للغاية حتى يتضح لك ما يمكن أن يستمر معك و ما يمكنك استبداله و التخلص منه في التصميم الجديد .