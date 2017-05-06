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كيف تجدد حمامك في 6 خطوات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Suíte Master - CASA COR 2013, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO حمام
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هل فكرت يوماً في تجديد حمامك و لكن في كل مرة تستوقفك الأسئلة من أي النقاط تبدأ و ما هي الأجزاء التي يمكنك أن تتخلص منها و ما هي الأشياء التي يمكن أن تستخدمها مرة أخرى فيما بعد التجديد ، و لأننا في هوميفاي ندرك مدى حرصك على القيام بالأمور على الوجه الامثل فإننا نقدم لكن في كتاب الأفكار هذا خطوات تجديد حمامك بشكل مبسط للغاية حتى يتضح لك ما يمكن أن يستمر معك و ما يمكنك استبداله و التخلص منه في التصميم الجديد .

1- تخلص من الكراكيب

The Family Bathroom ArchitectureLIVE حمام bathroom mirror,bathroom sink
ArchitectureLIVE

The Family Bathroom

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

في البداية قبل حتى أن تقرر ماذا تريد أن تجدد و من أين تبدأ يمكنك التخلص من الكراكيب و الأشياء عديمة القيمة و التي تمثل عبئاً على حمامك مثل الاكسسوارات عديمة الفائدة و اللمبات المحروقة و الاشياء المكسورة 

2- أعد تقييم شكل الجدران والأرضيات

Baño principal | CALIDA MODERNIDAD , G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo حمام
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

هل شكل الجدران و الأرضيات في حمامك القديم يجذب انتباهك لو كانت الإجابة بلا فيمكنك التفكير مباشرة في تغييرهما بألوان أكثر عصرية و جاذبية و هذا يعود لذوقك في الاختيار في المقام الأول 

3- مستوى الإضاءة في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هل ترى كل الأركان في حمامك لو قمت بإضاءة مفتاح النور أم هناك لمبات لا تعمل و أجزاء مظلمة، على الفور فكر في تغيير نظام الإضاءة و تقويته لو كنت تشعر بشيء من الضيق و العتمة في الحمام

4- حداثة الأدوات الصحية

EDIFICIO ALQUIMIA, Muebles del angel Muebles del angel حمام
Muebles del angel

Muebles del angel
Muebles del angel
Muebles del angel

الأدوات الصحية مثل الكابينية و البانيو و الحوض لهم القدرة وفقاً لحالتها على شعورك بحداثة حمامك فقم بتقييم حالتهم بعد التنظيف و حاول أن تجددهم لو كانو بطراز قديم ليلائم خططك المودرن 

5- شكل المرآة

Apartamento Americana/SP, Gustavo Bodini | Designer de Interiores Gustavo Bodini | Designer de Interiores حمام Grey
Gustavo Bodini | Designer de Interiores

Gustavo Bodini | Designer de Interiores
Gustavo Bodini | Designer de Interiores
Gustavo Bodini | Designer de Interiores

انظر لشكل المرآة في حمامك و تأكد انها بدون شروخ أو بقع و لو كان عكس ذلك اختر واحدة أخرى و استبدلها بما يلائم مساحة الجدران لديك و حاول أن تكون سادة بلا نقوش في حالة الحمام الضيق والعكس في حالة الاتساع 

شكل المرآة لابد أن يتوافق مع تصميم الحمام بشكل عام و يكون استخدامها لوظيفة الشعور بمساحة أكبر جوار وظيفتها الأساسية في رؤية أوضح

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Grey
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

6- مكان الأدوات الصحية

Suíte Master - CASA COR 2013, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO حمام
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

في خطوة أخرى عليك التأكد من سلامة اختياراتك بالنسبة لتقسيم الحمام و مكان الأدوات الصحية فلو لاحظت أي ضيق و عدم راحة في استعمالك لإحدى قطع الحمام فحاول أن توجد لها مساحة مناسبة في التقسيم الجديد مع المحافظة على الإيجابيات في التصميم القديم 

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