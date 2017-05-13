10 أفكار ملهمة لتصميم تراس منزلك

تندرج الشرفة في المنازل المصرية ضمن المساحات المهملة في التصميم والتي قد لا تحظى بالاهتمام عند مرحلة التخطيط، ظنا منا ان بعض الاثاث سوف يكفي لتحويلها إلى فراغ ذو كفاءة عالية، ولكن هذا الإهمال ينتج عنه مكان مهترئ وغير مستعمل، ولأننا نرغب في أن تستمتع جودة عالية في كل ركن من أركان منزلك جئنا لك بعشرة من الشرفات ذات تصميمات ملهمة.

سواء كنت تمتلك شرفة صغيرة في شقتك او تراس مفتوح في حديقة المنزل الخلفية سوف تجد من الأفكار المبدعة ما يلهمك لتجديد هذه المساحة و جعلها ملجأ الجميع لمن يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.