10 أفكار ملهمة لتصميم تراس منزلك

تندرج الشرفة في المنازل المصرية ضمن المساحات المهملة في التصميم والتي قد لا تحظى بالاهتمام عند مرحلة التخطيط، ظنا منا ان بعض الاثاث سوف يكفي لتحويلها إلى فراغ ذو كفاءة عالية، ولكن هذا الإهمال ينتج عنه مكان مهترئ وغير مستعمل، ولأننا نرغب في أن تستمتع جودة عالية في كل ركن من أركان منزلك جئنا لك بعشرة من الشرفات ذات تصميمات ملهمة.
سواء كنت تمتلك شرفة صغيرة في شقتك او تراس مفتوح في حديقة المنزل الخلفية سوف تجد من الأفكار المبدعة ما يلهمك لتجديد هذه المساحة و جعلها ملجأ الجميع لمن يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.
الا يبهرك هذا التناسق الرائع بين عناصر غير التقليدية؟ فنحن لم نعتاد رؤية مثل هذا التكوين بين الاثاث الحداثي والديكورات العريقة، ومع ذلك نلاحظ أن تواجد هذا التنوع هو بالتحديد ما يلقى اعجابنا. بجانب الانطباع الجذاب الذي تركه لنا هذا الفراغ لاحظ أن العناصر المستخدمة، من أثاث ذو شفافية تامة أو ألواح السقف المفتوحة، تعطي اتساع بصري وتدخل الإضاءة الطبيعية إلى كل ركن، إن كنت تبحث عن التميز في تراس المنزل فكل ما عليك فعله هو إتباع نهج هذا التصميم.
هل تحلم بتراس تستطيع الاستمتاع به على مداؤ العام؟ إذن إليك هذا الفراغ الذكي، من خلال حمايته بأسقف قوية عازلة للأمطار والأتربة مع وجود باب زجاجي قابل للطي فإن هذه الشرفة قابة للإيتخدام في أي وقت مع إمكانية الإستمتاع بالمشهد الخارجي والطبيعة الخلابة.
إلى كل محبي الاسترخاء والرفاهية إليكم هذه الفكرة المبتكرة والجريئة، وجود بانيو سبا في تراس المنزل سوف يجعلك في غنى عن المنتجعات الصحية، حيث أن امتلاك مثل هذه الوحدة سوف يجعلك تكتفي بالاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء الطلق في شرفة المنزل، وسط اجواء تساعد على الإسترخاء والهدوء، ولكن عليك أن تتبع تصميم يحافظ على الخصوصية مثل إنشاء هذا السقف الذي يحجب الرؤية دون امتناع مرور إضاءة الشمس.
التراس هنا تحول من مكان تقليدي إلى مكان يناسب احتفالات الشواء حين تواجدت كل العناصر الضرورية من شواية إلى السفرة التي تتحمل أعداد كبيرة، ولإضافة لمسة فنية مبدعة قام المصمم باتخاذ قرار الدمج بين السيراميك الأزرق والخشب الدافئ، لتصبح النتيجة مساحة متزنة بين الخامتين، وهو اختيار صائب من الجانب العملي لتحملهم جميع عوامل المناخ.
دعونا لا نغفل عن أهمية وجود نباتات متنوعة في الشرفة، فهي لها تأثير ساحر على أي فراغ حتى مع أبسط الديكورات، فإن كنت ترغب في شرفة مفعمة بالحيوية والبهجة عليك بإحاطة الفراغ بكثير من النباتات والزهور.
يعرض هذا التصميم فكرة إمكانية لتحويل الشرفة إلى غرفة مستقلة تماماً مع الاحتفاظ بجمال المشهد الطبيعي الخارجي من خلال هيكل السقف الزجاجي، وقد تكلف هذه الفكرة الكثير إلا أنها تستحق الاستثمار، المنزل سوف ينعم بغرفة إضافية تتسم بالبهجة و العملية.
تصميم ذكي لوحدة التلفاز تمكنك من غلقه واخفائه وراء نافذة زجاجية تحميه من عوامل المناخ المختلفة.
في الفراغات المفتوحة ذات إطلالة جميلة دائماً ما يحبذ تداخل الألوان المبهجة الصيفية، كما نرى في هذا التصميم الأنيق.
من مميزات هذا التصميم أن تنفيذه بسيط لكل من يمتلك حديقة، فقد اقتطع المصمم جزء مغطى من الحديقة لكي تستمتع في التراس بإطلالة مذهلة من الجهتين.
إن كنت من محبي كلاسيكيات التصميم وتبحث عن فكرة تحقق الوظيفة بقمة الأناقة والجودة فمثل هذا التصميم مثالي لك.
لا شك أن رؤية هذه الأفكار المبتكرة ألهمتك لتجديد شرفة منزلك، فإن كنت ترغب في اتخاذ هذه الخطوة حقاً تابع رؤية هذا المشروع المذهل لتحويل شرفة مهترئة إلى أخرى أنيقة وحيوية لكي تتعرف على أسلوب المحترفين في تحويل الحلم إلى واقع.