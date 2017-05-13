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10 أفكار ملهمة لتصميم تراس منزلك

shereen gouda shereen gouda
homify بلكونة أو شرفة
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تندرج الشرفة في المنازل المصرية ضمن المساحات المهملة في التصميم والتي قد لا تحظى بالاهتمام عند مرحلة التخطيط، ظنا منا ان بعض الاثاث سوف يكفي لتحويلها إلى فراغ ذو كفاءة عالية، ولكن هذا الإهمال ينتج عنه مكان مهترئ وغير مستعمل، ولأننا نرغب في أن تستمتع جودة عالية في كل ركن من أركان منزلك جئنا لك بعشرة من الشرفات ذات تصميمات ملهمة.

سواء كنت تمتلك شرفة صغيرة في شقتك او تراس مفتوح في حديقة المنزل الخلفية سوف تجد من الأفكار المبدعة ما يلهمك لتجديد هذه المساحة و جعلها ملجأ الجميع لمن يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

1- تناسق وابداع

Espaço Gourmet - Ville Bosquée, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة السفرة خشب White
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

الا يبهرك هذا التناسق الرائع بين عناصر غير التقليدية؟ فنحن لم نعتاد رؤية مثل هذا التكوين بين الاثاث الحداثي والديكورات العريقة، ومع ذلك نلاحظ أن تواجد هذا التنوع هو بالتحديد ما يلقى اعجابنا. بجانب الانطباع الجذاب الذي تركه لنا هذا الفراغ لاحظ أن العناصر المستخدمة، من أثاث ذو شفافية تامة أو ألواح السقف المفتوحة، تعطي اتساع بصري وتدخل الإضاءة الطبيعية إلى كل ركن، إن كنت تبحث عن التميز في تراس المنزل فكل ما عليك فعله هو إتباع نهج هذا التصميم.

2- مساحة متكاملة

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

هل تحلم بتراس تستطيع الاستمتاع به على مداؤ العام؟ إذن إليك هذا الفراغ الذكي، من خلال حمايته بأسقف قوية عازلة للأمطار والأتربة مع وجود باب زجاجي قابل للطي فإن هذه الشرفة قابة للإيتخدام في أي وقت مع إمكانية الإستمتاع بالمشهد الخارجي  والطبيعة الخلابة.

3- رفاهية في تراس المنزل

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres منتجع
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

إلى كل محبي الاسترخاء والرفاهية إليكم هذه الفكرة المبتكرة والجريئة، وجود بانيو سبا في تراس المنزل سوف يجعلك في غنى عن المنتجعات الصحية، حيث أن امتلاك مثل هذه الوحدة سوف يجعلك تكتفي بالاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء الطلق في شرفة المنزل، وسط اجواء تساعد على الإسترخاء والهدوء، ولكن عليك أن تتبع تصميم يحافظ على الخصوصية مثل إنشاء هذا السقف الذي يحجب الرؤية دون امتناع مرور إضاءة الشمس.

4- اندماج الخشب مع السيراميك

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

التراس هنا تحول من مكان تقليدي إلى مكان يناسب احتفالات الشواء حين تواجدت كل العناصر الضرورية من شواية إلى السفرة التي تتحمل أعداد كبيرة، ولإضافة لمسة فنية مبدعة قام المصمم  باتخاذ قرار الدمج بين السيراميك الأزرق والخشب الدافئ، لتصبح النتيجة مساحة متزنة بين الخامتين، وهو اختيار صائب من الجانب العملي لتحملهم جميع عوامل المناخ.

5- حديقة متكاملة

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

دعونا لا نغفل عن أهمية وجود نباتات متنوعة في الشرفة، فهي لها تأثير ساحر على أي فراغ حتى مع أبسط الديكورات، فإن كنت ترغب في شرفة مفعمة بالحيوية والبهجة عليك بإحاطة الفراغ بكثير من النباتات والزهور.

6- شفافية السقف

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores بلكونة أو شرفة
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

يعرض هذا التصميم فكرة إمكانية لتحويل الشرفة إلى غرفة مستقلة تماماً مع الاحتفاظ بجمال المشهد الطبيعي الخارجي من خلال هيكل السقف الزجاجي، وقد تكلف هذه الفكرة الكثير إلا أنها تستحق الاستثمار، المنزل سوف ينعم بغرفة إضافية تتسم بالبهجة و العملية.

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7- تصميم ذكي لوحدة التلفاز الخارجية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم ذكي لوحدة التلفاز تمكنك من غلقه واخفائه وراء نافذة زجاجية تحميه من عوامل المناخ المختلفة.

8- ألوان حيوية

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في الفراغات المفتوحة ذات إطلالة جميلة دائماً ما يحبذ تداخل الألوان المبهجة الصيفية، كما نرى في هذا التصميم الأنيق.

9- إطلالة ممتدة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من مميزات هذا التصميم أن تنفيذه بسيط لكل من يمتلك حديقة، فقد اقتطع المصمم جزء مغطى من الحديقة لكي تستمتع في التراس بإطلالة مذهلة من الجهتين.

10- شرفة بطابع تقليدي

Casa Aramara, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إن كنت من محبي كلاسيكيات التصميم وتبحث عن فكرة تحقق الوظيفة بقمة الأناقة والجودة فمثل هذا التصميم مثالي لك.

لا شك أن رؤية هذه الأفكار المبتكرة ألهمتك لتجديد شرفة منزلك، فإن كنت ترغب في اتخاذ هذه الخطوة حقاً تابع رؤية هذا المشروع المذهل لتحويل شرفة مهترئة إلى أخرى أنيقة وحيوية لكي تتعرف على أسلوب المحترفين في تحويل الحلم إلى واقع.

6 غرف ملابس مختلفة تناسب جميع المساحات
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