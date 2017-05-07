20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك

يمكن اختيار المواد المناسبة لتزيين الغرف الخاصة بك أن لتكون عملية.. فأنت تحتاج إلى الحصول على المادة التي تناسب الأسلوب الزخرفي الذي تريده، والميزانية الخاصة بك، وشخصيتك، لوحة الألوان التي تريدها والتصميم الذي قمت بالبحث عنه حد سواء. ولكن إذا كنت تأخذ الكثير من الوقت في التفكير في ما هو المادة المناسبة لمنزلك، وغير قادر على اتخاذ قرار، فهنا بعض النصائح التي سوف تساعدك وهي استخدام الحجر.
بغض النظر عن النمط والحجم واللون أو الميزانية، إيجاد نوع الحجر الذي يناسب كل ما تريد يملىء منزلك بالجمال، ونضارة وحياة. وإليك التصميمات التي اختارها لك خبراء هوميفاي لتختار منها ما يناسبك.
في هذه الحالة يهم الحجم إذا كنت تريد الهدوء والاستخدام المنعش فهناك الحجارة الصغيرة، وإذا كنت تريد شيئا أكثر أناقة وأكثر إثارة للإعجاب استخدام الحجارة الكبيرة.
كل حجر له حد ذاته يبدو مادة مختلفة للجميع ،ولكن يمكنك الاستفادة من الظلال المختلفة من الحجارة لإعطاء حيوية أكثر على الجدران الخاصة بك. يمكنك أيضا الحصول على بعض النماذج من الأحجار الاصطناعية مع المنحوتات أو الصورة.
بالنسبة للمناطق الخارجية فالحجر هو مادة ممتازة لمقاومه تغيرات الطقس، إلى جانب مساعدة المساحات بأن تتكامل بسهولة مع البيئة.
البلاطة يساعدك على إعطاء لمسة أنيقة وجديدة للغرفة الداخلية الخاصة بك. وأفضل جزء هو أن هناك وجودة في ألوان مختلفة بحيث يمكنك تكييفه بسهولة في الغرفة الخاصة بك، ونحن نوصي استخدامه في المقام الأول في المجالات المشتركة مثل غرفة المعيشة أو الممرات.
الحجر على الواجهات يعطي نظرة مذهلة للمنازل، ويمكنك الجمع بينه مع العديد من المواد التي تريدها، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم على نطاق واسع لقوة التحمل، وهذه في الاساس مهمة البلاط والحجر.
وعلى الرغم من أن الرخام واحد من المواد الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الديكور الداخلي، لكن الحجر هو اختيار ممتاز آخر لجميع الغرف، على سبيل المثال، على عكس الرخام لا يُلوث مع الرطوبة وأسهل للتنظيف.
أفضل تزيين باستخدام الحجر هو أنه يمكنك خلط أنواع وأحجام مختلفة، ولا تزال تبدو جيدة، بعد كل شيء لا يوجد مصمم أفضل من الطبيعة.
الحجارة في الحدائق والعديد من الأماكن يمكنك استخدامها لتزيين المنطقة، وكطلاء للالأسوار على حافة حوض السباحة، أو حتى إنشاء مسارات جميلة بالخارج.
أركان الغرف ليس فقط لحمل السقف، ولكن يمكن أيضًا لأن تصبح أساس الديكور، مع تطبيق بسيط من الحجر. سواء اخترتها لطلاء لوحات من الحجر الطبيعي أو الاصطناعي، ونحن على يقين من أنكم سوف تحققون ذلك غرفتكم لجعلها تبدو مذهلة.
نسيج من الصخور يساعد أيضًا على إعطاء الحركة إلى الغرف الخاصة بك. حتى إذا كنت تريد مساحة أوسع تستخدم التصاميم الأفقية، وإذا كنت تبحث عن أعلى مكان تبدو الحجارة أفضل.
الحجر الطبيعي لديه مجموعة واسعة من الألوان،ويمكن دمجه في تصميم الحد الأدنى، ويعد ذلك أيضًا اختيار رائع لتطبيق طبقة من الطلاء، والتي تمتص بسرعة وإتقان سطوحها التي لا يسهل اختراقها.
عند تطبيق الكسوة الحجر هناك خيارين: اختيار الحواف المنفصلة الحالة الأولى هي مثالية للمنازل على الطراز الحديث، أو الحد الأدنى أو المعاصرة، في حين أن الحواف في الأفق في الحالة الثانية وهي مثالية للمنازل الريفية، وعلى نمط البحر الأبيض المتوسط واللصناعية.
ظهور الحجارة يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد المسافات، في هذا التصميم على سبيل المثال، فإنها بذل المزيد من الأثاث أو الأدوات اللازمة لمنطقة أكثر شخصية وخاصة فالجانب الأيمن، في حين أن مساحة الجانب الأيسر هو الفضاء الاجتماعي.
ولتعزيز الجمال بالجدران الحجرية الخاصة بك يمكنك أن تكمل الشكل بالإضاءة مباشرة، مع هذا يمكنك إنشاء الظلال والأشكال التي تجعلها تبدو وكأنها منحوتة فنية.
يمكنك تحويل الجدران الحجرية لديك لأكثر من جدار مجرد تقسيمها واستخدامها لتعطي منزلك لمسة أكثر أناقة.على سبيل المثال، في الغرفة الخاصة بك، يمكنك إضافة موقد حديث مع البلاط، أو شيء أكثر تقليدية باستخدام الحجر.
وهناك طريقة أخرى للاستفادة هي تحول الحائط الخاص بك إلى جداران عمودية التي يمكن أن تعمل تماما للجزء الدخلي والخارجي معَا.
لا يوجد صديق أفضل من الصخور والخشب، مظهرهم ومصدرهم الطبيعي جعلها يتطابقا تمامًا، بغض النظر عن مكان أو كيفية استخدام الألوان.
يمكنك الجمع بين الحجارة البيضاء أو الرمادية مع الغابة البني، أو اختيار تصميم في ظلال مماثلة مثل الصورة.
الحجر ليس مادة ريفية حصرية، ولكن من غير المحتمل أن يستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك طبقت على نظرة أنه يمكن أن تستخدم لخلق تصاميم حديثة لأنها بمثابة مكملا مثاليًا للأثاث، وإعطاء مساحة نظرة فريدة من نوعها.
بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدامه لتجديد الفضاء الخاص بك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال أو الوقت. عطلة نهاية الأسبوع وبعض الاستثمارات تكفي لإعطاء الجدران الخاصة بك نظرة مختلفة تمامًا، وجعل الغرف الخاصة بك جديدة.
يمكنك إضافته إلى غرفة النوم الخاصة بك لاعطائها نظرة بوهيمية وخلق جو حميم والاسترخاء التي من شأنها أن تجعلك تستعيد الاتصال مع الطبيعة وتجد الراحة الحقيقية عند دخولك الغرفة الخاصة بك.
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