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20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura تصميم مساحات داخلية حجر Multicolored
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يمكن اختيار المواد المناسبة لتزيين الغرف الخاصة بك أن لتكون عملية.. فأنت تحتاج إلى الحصول على المادة التي تناسب الأسلوب الزخرفي الذي تريده، والميزانية الخاصة بك، وشخصيتك، لوحة الألوان التي تريدها والتصميم الذي قمت بالبحث عنه حد سواء. ولكن إذا كنت تأخذ الكثير من الوقت في التفكير في ما هو المادة المناسبة لمنزلك، وغير قادر على اتخاذ قرار، فهنا بعض النصائح التي سوف تساعدك وهي استخدام الحجر.

بغض النظر عن النمط والحجم واللون أو الميزانية، إيجاد نوع الحجر الذي يناسب كل ما تريد يملىء منزلك بالجمال، ونضارة وحياة. وإليك التصميمات التي اختارها لك خبراء هوميفاي لتختار منها ما يناسبك.

1. الحجارة الصغيرة والتصميمات الكبيرة

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura تصميم مساحات داخلية حجر Multicolored
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

في هذه الحالة يهم الحجم إذا كنت تريد الهدوء والاستخدام المنعش فهناك الحجارة الصغيرة، وإذا كنت تريد شيئا أكثر أناقة وأكثر إثارة للإعجاب استخدام الحجارة الكبيرة.

2. الملمس يعطي البهجة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

كل حجر له حد ذاته يبدو مادة مختلفة للجميع ،ولكن يمكنك الاستفادة من الظلال المختلفة من الحجارة لإعطاء حيوية أكثر على الجدران الخاصة بك. يمكنك أيضا الحصول على بعض النماذج من الأحجار الاصطناعية مع المنحوتات أو الصورة.

3. مثالية للخارج

Casa Aldeia de Baixo - Alto Douro Vinhateiro, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda بلكونة أو شرفة حجر
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

بالنسبة للمناطق الخارجية فالحجر هو مادة ممتازة لمقاومه تغيرات الطقس، إلى جانب مساعدة المساحات بأن تتكامل بسهولة مع البيئة.

4. وأيضا لغرفة المعيشة

041軽井沢Mさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة المعيشة حجر Grey
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

البلاطة يساعدك على إعطاء لمسة أنيقة وجديدة للغرفة الداخلية الخاصة بك. وأفضل جزء هو أن هناك وجودة في ألوان مختلفة بحيث يمكنك تكييفه بسهولة في الغرفة الخاصة بك، ونحن نوصي استخدامه في المقام الأول في المجالات المشتركة مثل غرفة المعيشة أو الممرات.

5. مدخل مذهل

Ampliación y reforma vivienda S|M, ARQ. María Florencia Fernández ARQ. María Florencia Fernández منازل حجر Brown
ARQ. María Florencia Fernández

ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández

الحجر على الواجهات يعطي نظرة مذهلة للمنازل، ويمكنك الجمع بينه مع العديد من المواد التي تريدها، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم على نطاق واسع لقوة التحمل، وهذه في الاساس مهمة البلاط والحجر.

6. مثالية للحمام

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores منتجع حجر Beige
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

وعلى الرغم من أن الرخام واحد من المواد الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الديكور الداخلي، لكن الحجر هو اختيار ممتاز آخر لجميع الغرف، على سبيل المثال، على عكس الرخام لا يُلوث مع الرطوبة وأسهل للتنظيف.

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7. مزيج دون خوف

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. حديقة حجر Green
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

أفضل تزيين باستخدام الحجر هو أنه يمكنك خلط أنواع وأحجام مختلفة، ولا تزال تبدو جيدة، بعد كل شيء لا يوجد مصمم أفضل من الطبيعة.

8. على كل شيء

Pasillo Forma Taller جدران
Forma Taller

Pasillo

Forma Taller
Forma Taller
Forma Taller

الحجارة في الحدائق والعديد من الأماكن يمكنك استخدامها لتزيين المنطقة، وكطلاء للالأسوار على حافة حوض السباحة، أو حتى إنشاء مسارات جميلة بالخارج.

9. الديكور العمودي

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

أركان الغرف ليس فقط لحمل السقف، ولكن يمكن أيضًا لأن تصبح أساس الديكور، مع تطبيق بسيط من الحجر. سواء اخترتها لطلاء لوحات من الحجر الطبيعي أو الاصطناعي، ونحن على يقين من أنكم سوف تحققون ذلك غرفتكم لجعلها تبدو مذهلة.

10. خلق مؤثرات بصرية

homify جدران ألواح خشب مضغوط White
homify

homify
homify
homify

نسيج من الصخور يساعد أيضًا على إعطاء الحركة إلى الغرف الخاصة بك. حتى إذا كنت تريد مساحة أوسع تستخدم التصاميم الأفقية، وإذا كنت تبحث عن أعلى مكان تبدو الحجارة أفضل.

11. إضفاء الطابع الشخصي على المساحة الخاصة بك

素材感と性能を両立する平屋住宅, オーガニックスタジオ兵庫株式会社 オーガニックスタジオ兵庫株式会社 غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية حجر Wood effect
オーガニックスタジオ兵庫株式会社

オーガニックスタジオ兵庫株式会社
オーガニックスタジオ兵庫株式会社
オーガニックスタジオ兵庫株式会社

الحجر الطبيعي لديه مجموعة واسعة من الألوان،ويمكن دمجه في تصميم الحد الأدنى، ويعد ذلك أيضًا اختيار رائع لتطبيق طبقة من الطلاء، والتي تمتص بسرعة وإتقان سطوحها التي لا يسهل اختراقها.

12. جميع الأساليب

Miner's Cottage I Kitchen design storey مطبخ exposed stone wall
design storey

Miner's Cottage I Kitchen

design storey
design storey
design storey

عند تطبيق الكسوة الحجر هناك خيارين: اختيار الحواف المنفصلة الحالة الأولى هي مثالية للمنازل على الطراز الحديث، أو الحد الأدنى أو المعاصرة، في حين أن الحواف في الأفق في الحالة الثانية وهي مثالية للمنازل الريفية، وعلى نمط البحر الأبيض المتوسط واللصناعية.

13. تحديد المناطق

STONE WALL HOUSE 제주 돌담집, HBA-rchitects HBA-rchitects غرفة المعيشة
HBA-rchitects

HBA-rchitects
HBA-rchitects
HBA-rchitects

ظهور الحجارة يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد المسافات، في هذا التصميم على سبيل المثال، فإنها بذل المزيد من الأثاث أو الأدوات اللازمة لمنطقة أكثر شخصية وخاصة فالجانب الأيمن، في حين أن مساحة الجانب الأيسر هو الفضاء الاجتماعي.

14. عمل فني

White Oaks Entrance Barc Architects منازل White porch,entrance,wooden door,glass corner,stone wall,contemporary,modern,timber cladding
Barc Architects

White Oaks Entrance

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

ولتعزيز الجمال بالجدران الحجرية الخاصة بك يمكنك أن تكمل الشكل بالإضاءة مباشرة، مع هذا يمكنك إنشاء الظلال والأشكال التي تجعلها تبدو وكأنها منحوتة فنية.

15. أكثر من جدار

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

 يمكنك تحويل الجدران الحجرية لديك لأكثر من جدار مجرد تقسيمها واستخدامها لتعطي منزلك لمسة أكثر أناقة.على سبيل المثال، في الغرفة الخاصة بك، يمكنك إضافة موقد حديث مع البلاط، أو شيء أكثر تقليدية باستخدام الحجر.

16. عمودية

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion بلكونة أو شرفة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

وهناك طريقة أخرى للاستفادة هي تحول الحائط الخاص بك إلى جداران عمودية التي يمكن أن تعمل تماما للجزء الدخلي والخارجي معَا.

17. الجمع مع الخشب

Muster und Texturen für die Wand, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

لا يوجد صديق أفضل من الصخور والخشب، مظهرهم ومصدرهم الطبيعي جعلها يتطابقا تمامًا، بغض النظر عن مكان أو كيفية استخدام الألوان.

يمكنك الجمع بين الحجارة البيضاء أو الرمادية مع الغابة البني، أو اختيار تصميم في ظلال مماثلة مثل الصورة.

18. الفراغات الحديثة

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

الحجر ليس مادة ريفية حصرية، ولكن من غير المحتمل أن يستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك طبقت على نظرة أنه يمكن أن تستخدم لخلق تصاميم حديثة لأنها بمثابة مكملا مثاليًا للأثاث، وإعطاء مساحة نظرة فريدة من نوعها.

19. سريع

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدامه لتجديد الفضاء الخاص بك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال أو الوقت. عطلة نهاية الأسبوع وبعض الاستثمارات تكفي لإعطاء الجدران الخاصة بك نظرة مختلفة تمامًا، وجعل الغرف الخاصة بك جديدة.

20. اصطحابها في كل مكان

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

يمكنك إضافته إلى غرفة النوم الخاصة بك لاعطائها نظرة بوهيمية وخلق جو حميم والاسترخاء التي من شأنها أن تجعلك تستعيد الاتصال مع الطبيعة وتجد الراحة الحقيقية عند دخولك الغرفة الخاصة بك.

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