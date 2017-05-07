20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك

يمكن اختيار المواد المناسبة لتزيين الغرف الخاصة بك أن لتكون عملية.. فأنت تحتاج إلى الحصول على المادة التي تناسب الأسلوب الزخرفي الذي تريده، والميزانية الخاصة بك، وشخصيتك، لوحة الألوان التي تريدها والتصميم الذي قمت بالبحث عنه حد سواء. ولكن إذا كنت تأخذ الكثير من الوقت في التفكير في ما هو المادة المناسبة لمنزلك، وغير قادر على اتخاذ قرار، فهنا بعض النصائح التي سوف تساعدك وهي استخدام الحجر.

بغض النظر عن النمط والحجم واللون أو الميزانية، إيجاد نوع الحجر الذي يناسب كل ما تريد يملىء منزلك بالجمال، ونضارة وحياة. وإليك التصميمات التي اختارها لك خبراء هوميفاي لتختار منها ما يناسبك.