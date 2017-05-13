16 حيلة ذكية لمنزل منظم بصفة دائمة

هل ترهقك مهام التنظيم والترتيب اليومية؟ هل تتمنى ان تنعم بمنزل يخلو من الفوضوية؟ إذن تابع هذا المقال حتى تتعرف على بعض الحيل الذكية لمنزل يحتفظ برونقه ونظامه دون جهد منك.
لا يخلو بيت من المعدات ذات الأسلاك الطويلة، وقد لا تدرك ذلك جيدا ولكن ظهور هذه المعدات للابصار دائما ما يخلق أجواء فوضوية ويسبب انزعاج بصري، لذا اتبع هذه الفكرة الذكية و قم بتخصيص جزء من الوحدة لإخفاء الأسلاك.
بالتأكيد لاحظت أن بعض وحدات التخزين قد لا تصمم لكي تحتوي على جميع الأغراض، وتعد الأحذية والاكسسوارات من أكثر الأعراض التي قد تسبب فوضى في الفراغ لعدم وجود خزانة مخصصة لهم، لذا عليك أن تصمم وحدة تكفي لاستخدامك اليومي.
في المساحات الصغيرة نقع في فخ العناصر المتعددة وتكون النتيجة كفاءة قليلة لكل عنصر وغرفة غير منظمة، يفضل دائماً أن تستعين بمبادئ الأثاث متعدد الاستخدامات لما فيه من كفاءة عالية وتوفير المساحة.
يحتفظ البعض بصناديق فارغة لإعادة استخدامها مرة أخرى، وتكون النتيجة هو ركن مليء بالاغراض المهترئة وغير المنظمة، فدعك من هذه العادة السلبية، حتى تتمكن من استغلال هذه الخامات يمكنك إعادة تدويرها لكي تصبح جزء من اثاث المنزل.
نتعرض في تصميم خزانات المطبخ إلى مساحات مهدرة في الأركان، ولكن إن كنت ترغب في مطبخ كفاءته مثالية استثمر في هذه الوحدة الذكية حتى متلك مطبخ يتسم بالنظام.
إن كان مكتبك يعاني من الفوضى المستمرة بالرغم من ترتيبك الدائم له قم بصنع خزنة إضافية لتخزين الأدوات اليومية بصورة تلقائية وسهلة.
لا تمتلك جميع المنازل رفاهية تصميم خزانات في الحمام لصغر المساحة، ومع الوقت سوف يؤدي هذا الأمر إلى أغراض متناثرة وحمام ، كل ما عليك فعله لتجنب هذه المشكلة هو استغلال المرآة لكي تصبح واجهة لوحدة تخزين جدارية.
من يهوى الطهي لا بد وأن يقابل عائق في الحفاظ على رونق المطبخ، ولكن مع هذا التصميم الذكي سوف تمتلك مساحة من العمل تختفي في ثوان دون تعرض مساحة المطبخ الأساسية إلى أي اهتراء.
لا شك أن المنازل دائماً ما تحتوي على مساحات غير مستخدمة، لم لا تقوم بتحويلها إلى مكان تستمتع فيه بهوايتك المفضلة بعيداً عن الفراغات الأخرى؟
وجود وحدات تخزين في بهو المدخل من أكثر القرارات تأثيراً على نظافة ونظام المنزل، فهو مكان مثالي لتخزين الأحذية لوقاية الأرضيات من الأتربة و الاحتفاظ بالأدوات اليومية حتى لا تتناثر في أرجاء المنزل.
هذه الفكرة الذكية تلائم كل من يرغب في الدراسة أو العملة في عزلة تامة، ولا يخفى على أحد أن تأثيرها إيجابي أيضاً على نظام المنزل.
زادت كفاءة هذه الغرفة عندما قام المصمم بتكييف التصميم مع السقف المائل، وهو قرار علينا جميعاً اتباعه أمام مثل هذا الموقف.
لا تترك هذه الأغراض تتناثر في أرجاء المنزل، فهو أمر يجعل مهمة التنظيف أكثر صعوبة، بل قم بتخصيص وحدة عملية ومتنقلة إن أمكن لكي تحتوي على كل الأدوات.
في المنازل الصغيرة لا يحب التقيد بقواعد تقليدية عند تصميم المطبخ، بل يمكنك اتباع نهج هذا المطبخ الذكي في إخفاء الوحدات داخل الجدار.
لا تتردد في تصميم وحدة الحمام لكي تحتوي على كل مستلزماتك، فهو مكان مثالي لمثل هذه المهمة الصعبة.