الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

16 حيلة ذكية لمنزل منظم بصفة دائمة

shereen gouda shereen gouda
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loading admin actions …

هل ترهقك مهام التنظيم والترتيب اليومية؟ هل تتمنى ان تنعم بمنزل يخلو من الفوضوية؟ إذن تابع هذا المقال حتى تتعرف على بعض الحيل الذكية لمنزل يحتفظ برونقه ونظامه دون جهد منك.

1- اخفاء الاسلاك في الوحدات

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة نوم
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

لا يخلو بيت من المعدات ذات الأسلاك الطويلة، وقد لا تدرك ذلك جيدا ولكن ظهور هذه المعدات للابصار دائما ما يخلق أجواء فوضوية ويسبب انزعاج بصري، لذا اتبع هذه الفكرة الذكية و قم بتخصيص جزء من الوحدة لإخفاء الأسلاك.

2- وحدة أحذية واكسسوارات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد لاحظت أن بعض وحدات التخزين قد لا تصمم لكي تحتوي على جميع الأغراض، وتعد الأحذية والاكسسوارات من أكثر الأعراض التي قد تسبب فوضى في الفراغ لعدم وجود خزانة مخصصة لهم، لذا عليك أن تصمم وحدة تكفي لاستخدامك اليومي.

3- تعدد الاستخدامات

SRR | Suíte Menina, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة نوم
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

في المساحات الصغيرة نقع في فخ العناصر المتعددة وتكون النتيجة كفاءة قليلة لكل عنصر وغرفة غير منظمة، يفضل دائماً أن تستعين بمبادئ الأثاث متعدد الاستخدامات لما فيه من كفاءة عالية وتوفير المساحة.

4- عصفورين بحجر

Atmosphere, Dmdesign Dmdesign غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dmdesign

Dmdesign
Dmdesign
Dmdesign

يحتفظ البعض بصناديق فارغة لإعادة استخدامها مرة أخرى، وتكون النتيجة هو ركن مليء بالاغراض المهترئة وغير المنظمة، فدعك من هذه العادة السلبية، حتى تتمكن من استغلال هذه الخامات يمكنك إعادة تدويرها لكي تصبح جزء من اثاث المنزل.

5- خزانات بكفاءة عالية

Magic Corner Solution Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

نتعرض في تصميم خزانات المطبخ  إلى مساحات مهدرة في الأركان، ولكن إن كنت ترغب في مطبخ كفاءته مثالية استثمر في هذه الوحدة الذكية حتى متلك مطبخ يتسم بالنظام.

6- خزانة لإخفاء الأدوات اليومية

Cable-Tidy Home Office Desk Finoak LTD مكاتب العمل والدراسةمكتب
Finoak LTD

Cable-Tidy Home Office Desk

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

إن كان مكتبك يعاني من الفوضى المستمرة بالرغم من ترتيبك الدائم له قم بصنع خزنة إضافية لتخزين الأدوات اليومية بصورة تلقائية وسهلة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- مرايا ذكية

2010 • Horm • Backstage, Salvatore Indriolo Salvatore Indriolo سلالم وأروقة مخزن
Salvatore Indriolo

Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo

لا تمتلك جميع المنازل رفاهية تصميم خزانات في الحمام لصغر المساحة، ومع الوقت سوف يؤدي هذا الأمر إلى أغراض متناثرة وحمام ، كل ما عليك فعله لتجنب هذه المشكلة هو استغلال المرآة لكي تصبح واجهة لوحدة تخزين جدارية.

8- إعداد الطعام بلا فوضى

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

من يهوى الطهي لا بد وأن يقابل عائق في الحفاظ على رونق المطبخ، ولكن مع هذا التصميم الذكي سوف تمتلك مساحة من العمل تختفي في ثوان دون تعرض مساحة المطبخ الأساسية إلى أي اهتراء.

9- استعلال ذكي لركن غير مستغل

Creative Tiles Ideas, Suelos Hidráulicos Demosaica Suelos Hidráulicos Demosaica بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Suelos Hidráulicos Demosaica

Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica

لا شك أن المنازل دائماً ما تحتوي على مساحات غير مستخدمة، لم لا تقوم بتحويلها إلى مكان تستمتع فيه بهوايتك المفضلة بعيداً عن الفراغات الأخرى؟

10- تنظيم المدخل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

وجود وحدات تخزين في بهو المدخل من أكثر القرارات تأثيراً على نظافة ونظام المنزل، فهو مكان مثالي لتخزين الأحذية لوقاية الأرضيات من الأتربة و الاحتفاظ بالأدوات اليومية حتى لا تتناثر في أرجاء المنزل.

11- لا وجود لمساحات مهدرة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

هذه الفكرة الذكية تلائم كل من يرغب في الدراسة أو العملة في عزلة تامة، ولا يخفى على أحد أن تأثيرها إيجابي أيضاً على نظام المنزل.

12- تصميم داخلي يلائم الهيكل المعماري

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

زادت كفاءة هذه الغرفة عندما قام المصمم بتكييف التصميم مع السقف المائل، وهو قرار علينا جميعاً اتباعه أمام مثل هذا الموقف.

13- وحدة تخزين أدوات التنظيف

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مرآب~ كراج
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

لا تترك هذه الأغراض تتناثر في أرجاء المنزل، فهو أمر يجعل مهمة التنظيف أكثر صعوبة، بل قم بتخصيص وحدة عملية ومتنقلة إن أمكن لكي تحتوي على كل الأدوات.

14- مطبخ متخفي

Ispirazione nordica, ministudio architetti ministudio architetti غرفة السفرة
ministudio architetti

ministudio architetti
ministudio architetti
ministudio architetti

في المنازل الصغيرة لا يحب التقيد بقواعد تقليدية عند تصميم المطبخ، بل يمكنك اتباع نهج هذا المطبخ الذكي في إخفاء الوحدات داخل الجدار.

15- حمام متكامل

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لا تتردد في تصميم وحدة الحمام لكي تحتوي على كل مستلزماتك، فهو مكان مثالي لمثل هذه المهمة الصعبة.

16- أدراج ذكية

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

يدرك الخبراء جيداً أهمية وجود أدراج مخصصة لكل فئة على حدة، تعرف على روتين مذهل لتنظيف منزلك من خلال هذا المقال الرائع!

10 أفكار ملهمة لتصميم تراس منزلك
هل سوف تتبع هذه النصائح الذكية؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً