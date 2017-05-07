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15 تصميم لحمامات كلاسيكية ساحرة بلمسات ذهبية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Sugestões, Aprifer Aprifer حمام
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من بين كل التصميمات الحديثة والمتطورة في صناعة تفاصيل وديكور الحمامات يظل النمط الكلاسيكي الأقرب للقلوب والأكثر فخامة فيما بينهم.. والحمام جزء مهم في منزلك لا يمكن أن تفوت أهميته أو تصميمه، فهذا من شئنة أن يُعطيه شخصيه فنية جميلة، ويُعطيك جلسة استحمام أنيقة ومُريحه، عن طريق العديد من الأفكار الجميلة والقليل من الإبداع..

كما تُعرف الكلاسيكية على إنها الاتباعية لما خلفه الاّخريين، فماذا إذا كنت من مُحبي هذه الكلاسيكيات في التصميمات التي استخدمها مُصممي الديكورات القدامى!.. يمكنك اتباع النمط الكلاسكي في تصميمات منزلك بالتأكيد، ولأن هوميفاي يهتم بكل الأذواق فإننا دومًا نقدم لك مجموعة مختارة من التصميمات الكلاسكية باللمسات الذهبية لتختار منها ما يناسب رغباتك وذوقك الخاص..

1. تصميم كلاسيكي رائع مع الأرضية البورسلين اللامع والأثاث نفسه باللون الأبيض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

2. فخامة بلا حدود في حمام الغرفة الداخلي يدمج الأسود والذهبي بطريقة رائعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

3. اللمسات الذهبية في النقوش على الجدران والمقابض

​Luxurious bathroom design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

4. طابع مميز في إطار المراّة مع ورق الحائط المنقوش

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

5. ملوكي .. والرخام يضفي فخامة رائعة على الأرضية والجدران

РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN حمام
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

6. سحر الثريا المُبهرة ولمسات الإضاءة الصفراء

РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN حمام
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

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7. إطارات ذهبية تُحيط كل شيء مع قطع السيراميك المميزة

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina حمام
Valeria Ganina

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

8. ورق الحائط وسيلة رائعة للحصول على حمام من ذهب

Sugestões, Aprifer Aprifer حمام
Aprifer

Aprifer
Aprifer
Aprifer

9. اللون الأحمر القاتم لإدخال مزيد من البهجة للحمام

Дизайн-проект двухэтажного загородного дома 200 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

10. الأرضية من الباركيه والبساطة سيدة الموقف

Parquet de Versailles, The British Wood Flooring Company The British Wood Flooring Company حمام Parquet de Versailles
The British Wood Flooring Company

Parquet de Versailles

The British Wood Flooring Company
The British Wood Flooring Company
The British Wood Flooring Company

11. التوزيع الرائع للإضاءة يعطي مظهر مميز وجذاب

Metallic Tiles, Elalux Tile Elalux Tile حمام بلاط Metallic/Silver
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

12. تصميم بارز للسيراميك على الجدران وباب زجاجي أنيق

Пентхаус на Ломоносовском проспекте, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко حمام
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

13. البانيو قطعة هامة للاسترخاء في حمامك يزيدها الذهب فخامة

Restored Georgian splendour with modern indulgences, Design by UBER Design by UBER حمام
Design by UBER

Restored Georgian splendour with modern indulgences

Design by UBER
Design by UBER
Design by UBER

14. حوض الوجة الذهبي أول ما يلفت الانتباه في حمامك

Casa São Bento, Jacqueline Ortega Design de Ambientes Jacqueline Ortega Design de Ambientes حمام
Jacqueline Ortega Design de Ambientes

Jacqueline Ortega Design de Ambientes
Jacqueline Ortega Design de Ambientes
Jacqueline Ortega Design de Ambientes

15. تحفة فنية بماء الذهب.. والمراّة قطعة أساسية لاتساع الحمام

Роскошная классика в интерьере, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN حمام
KASHUBA DESIGN

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

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