شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث

في هذا المقال سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة صغيرة مقسمة بطريقة رائعة ومليئة بالانفتاح.. تعتمد على النمط التبسيطي في ديكوراتها، والألوان الفاتحة والأثاث البسيط، وينمدج اللون الرمادي مع الأبيض بشكل رائع يعطي شكل راقي وجذاب للشقة..
شقة مكونة من غرفة نوم وغرفة طفل وحمام ومنطقة مفتوحة تضم المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة في شكل أنيق إليك التفاصيل..
انفتاح غرفة المعيشة على غرفة السفرة والمطبخ يعطي اتساع رائع للمنزل ويزيد مساحته.. بالإضافة إلى الترتيب الرائع ليبدو كل شيء في مكانه مع تنظيم رائع للتفاصيل.
انفتاح غرفة السفرة على المطبخ يسهل من الحركة ويعطيك فرصة لتناول الطعام ساخنًا، بالإضافة إلى استخدام منضدة سفرة صغيرة ومريحة بسطح خشبي مطلي باللون الرمادي، ومجموعة من الكراسي الخشبية البسيطة.
المطيح مقسم بشكل ذكي وأنيق إلى نصفين يفصلهم نافذة رائعة للتهوية.. ومنضدة عمل بسطح رخامي بسيط، كل هذا مطلي باللون الرمادي الأنيق لبساطة واضحة ووحدة إضاءة رائعة تتدلى من السقف على المنضدة.
غرفة بسيطة تبدو كبقية أجزاء المنزل التي تعتمد على النمط التبسيطي في اختيار التفاصيل والألوان فاتحة في الجدران تتماشى مع الأرضية الباركية.
بالرغم من انها ليست بمساحة كبيرة إلا إنها منظمة وبسيطة وجميلة.. السرير خشبي بسيط يحمل على جانبيه كرسيين خشبيين باللون السماوي لتصميم مميز وبسيط.
غرفة بسيطة للغاية تكفي طفل واحد.. ومقسمة بحيث تحمل كل ادواته وأغراضة واللعب وتترك مساحة خالية لحرية الحركة.
الحمام بسيط ومشرق تمامًا يعتمد على الألوان الفاتحة وتمر الإضاءة بداخله من النافذة بشكل كبير.
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