شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث

في هذا المقال سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة صغيرة مقسمة بطريقة رائعة ومليئة بالانفتاح.. تعتمد على النمط التبسيطي في ديكوراتها، والألوان الفاتحة والأثاث البسيط، وينمدج اللون الرمادي مع الأبيض بشكل رائع يعطي شكل راقي وجذاب للشقة..

شقة مكونة من غرفة نوم وغرفة طفل وحمام ومنطقة مفتوحة تضم المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة في شكل أنيق إليك التفاصيل..