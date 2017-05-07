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شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
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في هذا المقال سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة صغيرة مقسمة بطريقة رائعة ومليئة بالانفتاح.. تعتمد على النمط التبسيطي في ديكوراتها، والألوان الفاتحة والأثاث البسيط، وينمدج اللون الرمادي مع الأبيض بشكل رائع يعطي شكل راقي وجذاب للشقة..

شقة مكونة من غرفة نوم وغرفة طفل وحمام ومنطقة مفتوحة تضم المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة في شكل أنيق إليك التفاصيل..

انفتاح رائع

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

انفتاح غرفة المعيشة على غرفة السفرة والمطبخ يعطي اتساع رائع للمنزل ويزيد مساحته.. بالإضافة إلى الترتيب الرائع ليبدو كل شيء في مكانه مع تنظيم رائع للتفاصيل.

الأرضية من الباركية للمسة دافئة ورقيقة تحت الأقدام وتناسق متميز مع اللون الرمادي

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة السفرة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

انفتاح غرفة السفرة على المطبخ يسهل من الحركة ويعطيك فرصة لتناول الطعام ساخنًا، بالإضافة إلى استخدام منضدة سفرة صغيرة ومريحة بسطح خشبي مطلي باللون الرمادي، ومجموعة من الكراسي الخشبية البسيطة.

وحدات إضاءة مودرن تتدلى من السقف على مسافات قريبة لإضاءة أكثر

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

المطبخ

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

المطيح مقسم بشكل ذكي وأنيق إلى نصفين يفصلهم نافذة رائعة للتهوية.. ومنضدة عمل بسطح رخامي بسيط، كل هذا مطلي باللون الرمادي الأنيق لبساطة واضحة ووحدة إضاءة رائعة تتدلى من السقف على المنضدة.

باقة من الزهور البسيطة تكفي لتزيين المائدة والحصول على جلسة طعام مثالية

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

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أدراج مودرن بدون مقابض ودولاب تخزيني صغيرة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

ستائر لفصل غرفة المعيشة عن المنطقة الخارجية لبعض من الخصوصية

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة المعيشة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة بسيطة تبدو كبقية أجزاء المنزل التي تعتمد على النمط التبسيطي في اختيار التفاصيل والألوان فاتحة في الجدران تتماشى مع الأرضية الباركية.

ستائر فاتحة وبسيطة تنسدل على النافذة الكبيرة التي تُضيء الغرفة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

سجادة من القطيفة الناعمة لمزيد من الدفء تحت القدمين

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

أريكة رمادية ناعمة.. ومجموعة سلال ملونة لتزيين الغرفة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

وسائد بيضاء للحد من القتامة.. ولوحات بسيطة لزخرفة الجدران

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة النوم

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

بالرغم من انها ليست بمساحة كبيرة إلا إنها منظمة وبسيطة وجميلة.. السرير خشبي بسيط يحمل على جانبيه كرسيين خشبيين باللون السماوي لتصميم مميز وبسيط.

ستائر فاتحة باللون الرمادي والأبيض الشيفون

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

الأبواب مطلية باللون الأبيض مع السقف والجدران لغرفة مشرقة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

وحدات الإضاءة الجانبية بسيطة لإضاءة خافتة ليلًا

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة الأطفال

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة الاطفال
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

غرفة بسيطة للغاية تكفي طفل واحد.. ومقسمة بحيث تحمل كل ادواته وأغراضة واللعب وتترك مساحة خالية لحرية الحركة.

سرير معدني أبيض صغير وجدان وسقف بدهانات بيضاء

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة الاطفال
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

لوحة بسيطة لتزيين جدران الغرفة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة الاطفال
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

ركن خاص لأغراض الطفل واللعب والأدوات

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة الاطفال
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

المرايا لاتساع الممرات مع كرسي أنيق بمفرش من الفرو الناعم

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

الحمام

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

الحمام بسيط ومشرق تمامًا يعتمد على الألوان الفاتحة وتمر الإضاءة بداخله من النافذة بشكل كبير.

حوض الوجه من السيراميك الأبيض.. وبعض السلال الملونة للزينة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

بانيو من السيراميك الأبيض واسع للاستمتاع بجلسة استحمام مريحة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

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