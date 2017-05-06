شقة في منتهي الشياكة ستريد مثلها الآن

تصميم أكثر من رائع نتجول من خلاله اليوم برفقة هوميفاي حيث يلهمنا بالعديد من الأفكار في تصميم منازلنا بطريقة مبسطة دون تعقيد حيث نلاحظ فيه الاستغلال الجيد للمساحات مع تطويع مريح لكل الغرف لتؤدي دورها باقتدار ، و أبرز ما يمكن ملاحظته هنا هو سيادة اللون الأبيض في معظم المكونات و قطع الأثاث التي أضفت حالة فريدة من الاستراخاء و الهدوء النفسي سنلمسها سوياً في الصور التي نستعرضها سوياً في السطور القليلة المقبلة ..
من السمات الرئيسية التي نلمسها في هذا المنزل هي الأرضيات الباركية و قلة الفواصل أو انعدامها و الاعتماد على التقسيم المعنوي فقط في نوعية الغرف المشتركة في مسطح واحد، نلاحظ هنا و جود سفرة بجوار غرفة الاستقبال مع ممر مثالي و يظهر منه المطبخ و كل المنزل يتصل به بكل ذكاء في حين أن الأرضيات لم تتنوع و كانت موحدة بالباركية و كذلك الجدران كانت بالأبيض الهاديء
صمم بعناية فائقة من نفس مواد و شخصية المسطح المتداخل الذي يطل عليه بجدران بيضاء و أرضيات باركية مع اهتمام بالغ بالإضاءة الطبيعية و الصناعية عن طريق النور المدفون في أسفل الخزانات و في السقف بطريقة مودرن مثالية
في المطبخ تمت مراعاة حرية الحركة و المساحة بين الجزيرة و بين الرف الأساسي الملتصق بالجدران و النتيجة كانت إيجابية للغاية في المنظور العملي و الجمالي كذلك كما نلاحظ استغلالها بالأضواء المدفونة في أسفل الجزيرة و الخزانات المواجهة لها
صممت غرفة المعيشة بطريقة مبسطة للغاية بنكهة مودرن واضحة ، حيث استخدمت الأريكة البيضاء ذات الوسائد الرمادية الكاسرة لسيطرة الأبيض على الغرفة بشكل مثالي مع الاعتماد على سجادة بنفس لون الأرضيات و الفراغات المزودة في الجدران و التي زادها الضوء من الأسبوتات المدفونة فيها جمالاً
يتجسد في هذا التصميم التباين و التكامل في الوقت ذاته بين الابيض الهاديء و الخشب و نقشه الطبيعي المثير و الجاذب للانتباه و الذي لم يتخلى عنه المصمم في أي من غرف المنزل
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الخشب المصمم بشكل كلاسيكي فريد في سور السلم أضاف عنصر الفخامة على وسط المنزل تماماً مع بعض اللمسات البسيطة في الإكسسوار من خلال اللوحات الزينية بالألوان الداكنة التي تجذب الانتباه بوجودها في محيط هاديء يسوده الأبيض و تطبيقات الخشب
الشيزلونج له سحر خاص في غرفة النوم بجانب السرير الخشبي البسيط حيث يوجد إيحاء قوي بالراحة و الهدوء النفسي و التأمل ، أما من باب الانفتاح على الخارج فقد ظهر هنا بشدة من خلال النوافذ الكبيرة الشفافة التي لم تغطى بأي سواتر
بين الخشب و اللون الأبيض أيضاً صمم هذا الحمام ، و الاضواء المدفونة كانت متواجدة فيه مع نفس الطريقة في الحفاظ على المساحات الوسطى خالية من أي مشغولات لحرية الحركة كما كان في المطبخ مع الحفاظ على الشعور بالمساحة بواسطة المرايات الكبيرة و الأضواء البيضاء التي تحيط بها