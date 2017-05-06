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شقة في منتهي الشياكة ستريد مثلها الآن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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تصميم أكثر من رائع نتجول من خلاله اليوم برفقة هوميفاي حيث يلهمنا بالعديد من الأفكار في تصميم منازلنا بطريقة مبسطة دون تعقيد حيث نلاحظ فيه الاستغلال الجيد للمساحات مع تطويع مريح لكل الغرف لتؤدي دورها باقتدار ، و أبرز ما يمكن ملاحظته هنا هو سيادة اللون الأبيض في معظم المكونات و قطع الأثاث التي أضفت حالة فريدة من الاستراخاء و الهدوء النفسي سنلمسها سوياً في الصور التي نستعرضها سوياً في السطور القليلة المقبلة ..

مسطح مقسم بذكاء

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

من السمات الرئيسية التي نلمسها في هذا المنزل هي الأرضيات الباركية و قلة الفواصل أو انعدامها و الاعتماد على التقسيم المعنوي فقط في نوعية الغرف المشتركة في مسطح واحد، نلاحظ هنا و جود سفرة بجوار غرفة الاستقبال مع ممر مثالي و يظهر منه المطبخ و كل المنزل يتصل به بكل ذكاء في حين أن الأرضيات لم تتنوع و كانت موحدة بالباركية و كذلك الجدران كانت بالأبيض الهاديء 

المطبخ

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca مطبخألواح المطبخ
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

صمم بعناية فائقة من نفس مواد و شخصية المسطح المتداخل الذي يطل عليه بجدران بيضاء و أرضيات باركية مع اهتمام بالغ بالإضاءة الطبيعية و الصناعية عن طريق النور المدفون في أسفل الخزانات و في السقف بطريقة مودرن مثالية 

جزيرة مريحة

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca مطبخإضاءة
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

في المطبخ تمت مراعاة حرية الحركة و المساحة بين الجزيرة و بين الرف الأساسي الملتصق بالجدران و النتيجة كانت إيجابية للغاية في المنظور العملي و الجمالي كذلك كما نلاحظ استغلالها بالأضواء المدفونة في أسفل الجزيرة و الخزانات المواجهة لها 

غرفة المعيشة

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

صممت غرفة المعيشة بطريقة مبسطة للغاية بنكهة مودرن واضحة ، حيث استخدمت الأريكة البيضاء ذات الوسائد الرمادية الكاسرة لسيطرة الأبيض على الغرفة بشكل مثالي مع الاعتماد على سجادة بنفس لون الأرضيات و الفراغات المزودة في الجدران و التي زادها الضوء من الأسبوتات المدفونة فيها جمالاً

بين الأبيض و الخشب

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

يتجسد في هذا التصميم التباين و التكامل في الوقت ذاته بين الابيض الهاديء و الخشب و نقشه الطبيعي المثير و الجاذب للانتباه و الذي لم يتخلى عنه المصمم في أي من غرف المنزل 

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سلم كلاسيكي

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca سلالم وأروقة سلالم
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

الخشب المصمم بشكل كلاسيكي فريد في سور السلم أضاف عنصر الفخامة على وسط المنزل تماماً مع بعض اللمسات البسيطة في الإكسسوار من خلال اللوحات الزينية بالألوان الداكنة التي تجذب الانتباه بوجودها في محيط هاديء يسوده الأبيض و تطبيقات الخشب 

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غرفة نوم مريحة

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca غرفة نومأريكة او صوفة
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

الشيزلونج له سحر خاص في غرفة النوم بجانب السرير الخشبي البسيط حيث يوجد إيحاء قوي بالراحة و الهدوء النفسي و التأمل ،  أما من باب الانفتاح على الخارج فقد ظهر هنا بشدة من خلال النوافذ الكبيرة الشفافة التي لم تغطى بأي سواتر 

الحمام

Vivienda. Bendinat- Mallorca, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca حمامديكورات
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

بين الخشب و اللون الأبيض أيضاً صمم هذا الحمام ، و الاضواء المدفونة كانت متواجدة فيه مع نفس الطريقة في الحفاظ على المساحات الوسطى خالية من أي مشغولات لحرية الحركة كما كان في المطبخ مع الحفاظ على الشعور بالمساحة بواسطة المرايات الكبيرة و الأضواء البيضاء التي تحيط بها 

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