شقة في منتهي الشياكة ستريد مثلها الآن

من السمات الرئيسية التي نلمسها في هذا المنزل هي الأرضيات الباركية و قلة الفواصل أو انعدامها و الاعتماد على التقسيم المعنوي فقط في نوعية الغرف المشتركة في مسطح واحد، نلاحظ هنا و جود سفرة بجوار غرفة الاستقبال مع ممر مثالي و يظهر منه المطبخ و كل المنزل يتصل به بكل ذكاء في حين أن الأرضيات لم تتنوع و كانت موحدة بالباركية و كذلك الجدران كانت بالأبيض الهاديء