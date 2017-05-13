الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 تصميم مبهر للحائط الحجري

shereen gouda shereen gouda
Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Loading admin actions …

نحلم دائماً في تصميم منزل الأحلام الذي نحقق فيه طموحنا من مستوى معيشي وجمالي يتسم بالرفاهية، عند بدء المراحل الأولى من التخطيط لتحويل هذا الحلم إلى واقع تتصدر قائمة الأولويات أن نتجنب الرتابة والملل في الأفكار، ونبحث بصفة دائمة عن كل ما هو جديد وأنيق، فإذا كنت تبحث عن وسيلة مبتكرة وبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ أنيق ومبهر بلمسات راقية وناعمة عليك الاتجاه نحو تصميمات وتجاليد الحوائط المستوحاة من الطبيعة، ولن تجد تنوع وتميز في الخامات أكثر من الحجر، بأشكاله المختلفة وتطبيقاته العديدة سوف تكتشف قابليته على التكيف مع أي طراز.

في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض لكم مجموعة مميزة من تطبيقات الكسوة الحجرية واثقين انك سوف تجد بينها ما ينال إعجابك.

1- فاصل مميز

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

كثير من المنازل توجه تحديات في العناصر المعمارية، مثل وجود فاصل جداري لا يمكن هدمه، ولكن هنا تخول العائق إلى فرصة لتحويل الجدار إلى عامل يضيف أناقة ورونقاً في رواق المنزل.

2- تجليد متكامل لطابع ريفي

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

يلجأ البعض إلى هذا الشكل من الكسوة الممتد على جدار الغرفة لكي يترك انطباع بعراقة الفراغ، فإن كنت من محبي الطراز الريفي عليك أن تحذو حذو هذا التصميم.

3- ملمس مختلف يضيف عمق في الغرفة

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn غرفة المعيشة
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

بالرغم من لون الكسوة الأبيض، استطاع الجدار أن يلفت يكون أول ما يلفت الأنظار في هذا البهو العصري، فنلاحظ أن تسليط الضوء على مسطح خام دائماً ما يعطي عمق وبعد في الفراغ.

4- ألوان محايدة هادئة في نمط حداثي أنيق

PH Altozano, VODO Arquitectos VODO Arquitectos غرفة السفرة
VODO Arquitectos

VODO Arquitectos
VODO Arquitectos
VODO Arquitectos

كما ذكرنا مسبقاً فإن درجات الحجر المختلفة تمكنك من استخدامها بشتى الوسائل، وجاء هذا الحائط كمثال واضح، اللون الرمادي المحايد يتناسب بصورة مذهلة مع التصميم الحداثي في غرفة الطعام، اللون الهادئ هو ما يجعل لون الأثاث هنا يظهر بقوة ويزيد من حيوية الفراغ.

5- اندماج بين مسطحات مختلفة

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

أحد مميزات الحجر المذهلة هو إمكانية اختيار نوع وخامة التشطيب، فمن الممكن أن يكون ناعم أو خشن، ومن الممكن اتباع هذا الدمج بين أنواع التشطيب المختلفة  من نفس نوع الحجر فتكون النتيجة تصميم غاية في التميز والإبهار.

6- جدارية جريئة بين الحجر والجبس

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

كما تطرقنا في مثال آخر فإن تسليط الإضاءة على المسطحات الخام بالتحديد تعطي رونقاً مختلف، ولكن جاء هذا التصميم بفكرة مختلفة، فيكون مصدر الإضاءة هو تجليد من المسطح الجبسي يحتوي على مصدر إضاءة غير مباشرة لتعطي انطباع عصري رائع.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- غرفة معيشة منتعشة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

جاء هذا الجدار بمساحته الكبيرة ليمتد بين طابقين، ولأن هذا العامل كان سوف يؤثر سلباً على الفراغ ويترك غرفة المعيشة صغيرة ومملة، اتجه المصمم نحو اختيار كسوة حجري قيمة لتضفي أجواء من الدفء والترابط بين المساحات، والنتيجة هي غرفة معيشة قمة في الجمال والتناسق.

8- تصميم وتطبيق شبابي

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

اعتدنا رؤية مساند السرير ذات الأقكسة والأخشاب المختلفة، ولكن تحدي هذا الفراغ كل العادات التقليدية وقام باستبداله بحائط حجري لغرفة شبابية وفريدة.

تعرف على مزيد من الأفكار الملهمة لتصميم جدار غرفة النوم

9- حمام دافء

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

يتسم الحمام بأناقة لا مثيل لها، والسر وراء ذلك يعود إلى الاختيار الموفق لشكل الحجر ولونه الذي يترك المناخ مثالي للاسترخاء.

10- حائط حجري خام

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ حمام
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

حتى في النمط الصناعي يلقى الحائط الحجري رواجاً، فهو متناسق مع الأجواء الجريئة بالمسطح الخام.

11- جدارية فنية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

وجود المدفأة ليس وحده سر جمال هذا الحائط، بل يعود الفضل أيضاً إلى النمط الحداثي للكسوة.

12- نمط غير تقليدي

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

هذا النمط غير التقليدي في قطع الكسوة الحجرية مستوحى من الطبيعة الخلابة، وبالرغم من أن الكثير يغفل عنه إلا أنه يحمل الكثير من المميزات، منها كسر الملل والرتابة واستدامته، فمع مرور الوقت لن تشعر بأن صيحته ولت.

13- مدخل يتسم بالرحابة

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

إذا كنت تبحث عن وسيلة بسيطة تجعل بها مدخل المنزل أكثر رحابة فهذا التصميم التبسيطي مثالي لك.

14-إخفاء ملامح معمارية

REMODELACION Y DISEÑO DE INTERIORES DE CASA HABITACION, HUIXQUILUCAN., Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

أحياناً نواجه صعوبة في التعامل مع العامود، كونه عنصر معماري هام لا يمكن التخلي عنه ولكن يأتي أحياناً في فراغات حيوية، وفكرة تحويله إلى عنصر جذاب مثل هذا التصميم هو حل مثالي بالتأكيد

15- فاصل أنيق بين الفراغات

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

درجات البيج المختلفة في هذه الكسوة كسرت من رتابة الرواق وجعلت منه فراغ أنيق ومميز.

20 دولاب ذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه
من بين هذه الأفكار المختلفة، أيهم نال إعجابك بشدة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً