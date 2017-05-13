15 تصميم مبهر للحائط الحجري

نحلم دائماً في تصميم منزل الأحلام الذي نحقق فيه طموحنا من مستوى معيشي وجمالي يتسم بالرفاهية، عند بدء المراحل الأولى من التخطيط لتحويل هذا الحلم إلى واقع تتصدر قائمة الأولويات أن نتجنب الرتابة والملل في الأفكار، ونبحث بصفة دائمة عن كل ما هو جديد وأنيق، فإذا كنت تبحث عن وسيلة مبتكرة وبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ أنيق ومبهر بلمسات راقية وناعمة عليك الاتجاه نحو تصميمات وتجاليد الحوائط المستوحاة من الطبيعة، ولن تجد تنوع وتميز في الخامات أكثر من الحجر، بأشكاله المختلفة وتطبيقاته العديدة سوف تكتشف قابليته على التكيف مع أي طراز.

في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض لكم مجموعة مميزة من تطبيقات الكسوة الحجرية واثقين انك سوف تجد بينها ما ينال إعجابك.