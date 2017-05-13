15 تصميم مبهر للحائط الحجري

نحلم دائماً في تصميم منزل الأحلام الذي نحقق فيه طموحنا من مستوى معيشي وجمالي يتسم بالرفاهية، عند بدء المراحل الأولى من التخطيط لتحويل هذا الحلم إلى واقع تتصدر قائمة الأولويات أن نتجنب الرتابة والملل في الأفكار، ونبحث بصفة دائمة عن كل ما هو جديد وأنيق، فإذا كنت تبحث عن وسيلة مبتكرة وبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ أنيق ومبهر بلمسات راقية وناعمة عليك الاتجاه نحو تصميمات وتجاليد الحوائط المستوحاة من الطبيعة، ولن تجد تنوع وتميز في الخامات أكثر من الحجر، بأشكاله المختلفة وتطبيقاته العديدة سوف تكتشف قابليته على التكيف مع أي طراز.
في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض لكم مجموعة مميزة من تطبيقات الكسوة الحجرية واثقين انك سوف تجد بينها ما ينال إعجابك.
كثير من المنازل توجه تحديات في العناصر المعمارية، مثل وجود فاصل جداري لا يمكن هدمه، ولكن هنا تخول العائق إلى فرصة لتحويل الجدار إلى عامل يضيف أناقة ورونقاً في رواق المنزل.
يلجأ البعض إلى هذا الشكل من الكسوة الممتد على جدار الغرفة لكي يترك انطباع بعراقة الفراغ، فإن كنت من محبي الطراز الريفي عليك أن تحذو حذو هذا التصميم.
بالرغم من لون الكسوة الأبيض، استطاع الجدار أن يلفت يكون أول ما يلفت الأنظار في هذا البهو العصري، فنلاحظ أن تسليط الضوء على مسطح خام دائماً ما يعطي عمق وبعد في الفراغ.
كما ذكرنا مسبقاً فإن درجات الحجر المختلفة تمكنك من استخدامها بشتى الوسائل، وجاء هذا الحائط كمثال واضح، اللون الرمادي المحايد يتناسب بصورة مذهلة مع التصميم الحداثي في غرفة الطعام، اللون الهادئ هو ما يجعل لون الأثاث هنا يظهر بقوة ويزيد من حيوية الفراغ.
أحد مميزات الحجر المذهلة هو إمكانية اختيار نوع وخامة التشطيب، فمن الممكن أن يكون ناعم أو خشن، ومن الممكن اتباع هذا الدمج بين أنواع التشطيب المختلفة من نفس نوع الحجر فتكون النتيجة تصميم غاية في التميز والإبهار.
كما تطرقنا في مثال آخر فإن تسليط الإضاءة على المسطحات الخام بالتحديد تعطي رونقاً مختلف، ولكن جاء هذا التصميم بفكرة مختلفة، فيكون مصدر الإضاءة هو تجليد من المسطح الجبسي يحتوي على مصدر إضاءة غير مباشرة لتعطي انطباع عصري رائع.
جاء هذا الجدار بمساحته الكبيرة ليمتد بين طابقين، ولأن هذا العامل كان سوف يؤثر سلباً على الفراغ ويترك غرفة المعيشة صغيرة ومملة، اتجه المصمم نحو اختيار كسوة حجري قيمة لتضفي أجواء من الدفء والترابط بين المساحات، والنتيجة هي غرفة معيشة قمة في الجمال والتناسق.
اعتدنا رؤية مساند السرير ذات الأقكسة والأخشاب المختلفة، ولكن تحدي هذا الفراغ كل العادات التقليدية وقام باستبداله بحائط حجري لغرفة شبابية وفريدة.
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يتسم الحمام بأناقة لا مثيل لها، والسر وراء ذلك يعود إلى الاختيار الموفق لشكل الحجر ولونه الذي يترك المناخ مثالي للاسترخاء.
حتى في النمط الصناعي يلقى الحائط الحجري رواجاً، فهو متناسق مع الأجواء الجريئة بالمسطح الخام.
وجود المدفأة ليس وحده سر جمال هذا الحائط، بل يعود الفضل أيضاً إلى النمط الحداثي للكسوة.
هذا النمط غير التقليدي في قطع الكسوة الحجرية مستوحى من الطبيعة الخلابة، وبالرغم من أن الكثير يغفل عنه إلا أنه يحمل الكثير من المميزات، منها كسر الملل والرتابة واستدامته، فمع مرور الوقت لن تشعر بأن صيحته ولت.
إذا كنت تبحث عن وسيلة بسيطة تجعل بها مدخل المنزل أكثر رحابة فهذا التصميم التبسيطي مثالي لك.
أحياناً نواجه صعوبة في التعامل مع العامود، كونه عنصر معماري هام لا يمكن التخلي عنه ولكن يأتي أحياناً في فراغات حيوية، وفكرة تحويله إلى عنصر جذاب مثل هذا التصميم هو حل مثالي بالتأكيد
درجات البيج المختلفة في هذه الكسوة كسرت من رتابة الرواق وجعلت منه فراغ أنيق ومميز.