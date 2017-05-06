الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل أنيق ستقع في حبه

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
Loading admin actions …

مسألة تصميم منزلك بما يلائم شخصيتك ليست بالأمر الصعب خصوصاً لو تابعت هوميفاي في تلك الجولة التي يقدمها لك في كتاب الأفكار هذا في منزل صمم بطريقة فخمة بإمكانيات متنوعة تضمن شعورك بالراحة النفسية و الهدوء في كل الغرف بما فيه من خصوصيات تنوعت بين استخدام لمسات طبيعية في واجهته و لمسات حداثية في غرفه الداخلية مع الاعتماد على تكامل أكثر من عنصر مثل الخشب و الأحجار و الاستخدام الاحترافي للزجاج و الإضاءة و أسرار و الهامات أخرى يمكننا استكشافها سوياً ..

إليكم التفاصيل ..

استقبال بالورود

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ما أجمل أن يكون الورد هو أداة ترحيبك بضيوفك، حيث تضع منه أجمل الزهور المتفتحة في مدخل المنزل حيث يزين الطريق المؤدي لمدخله الرئيسي مما يضفي شيئاً من السلام النفسي و الاندماج مع الطبيعة و تهيئة النفس لاستقبال التصميم المبدع الذي يكون في داخل منزلك 

مدخل مثير

homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

homify
homify
homify

المدخل صمم من أكثر من عنصر مثل الباب الخشبي الطبيعي ذو النقشات الملهمة في الخشب مع استخدام المرايات بجانبه لتوازن قليلاً حالة الخشونة التي صمم بها الباب مع بعض اللمسات الطبيعية من النباتات و الأرضيات الرخامية الجميلة 

طبيعة حية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الطبيعة المحيطة بالمنزل في الحديقة تجعل من واجهته مريحة للأعصاب خصوصاً و أن المصمم اعتمد على الزجاج و اللون الأبيض ليمتزج بالطبيعة و يليق مع اللون الأخضر المكسوة به الحديقة بأبهى صورة و هو ما نجح فيه بالفعل 

غرف فاخرة

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

أما في الداخل فإن الأمور تبتعد عن الطبيعة و تدخل في حيز الأناقة و التميز حيث المفروشات الحريرية الفاخرة و اللمعان الذي يحيط بالغرف  و أثاثها، و الورد أيضاً لم يغيب عن الداخل كما لم يغب عن الخارج 

سفرة هادئة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الخشب المستخدم في السفرة تم تلوينه باللون الأبيض اللامع البلاستيكي الملمس ليكون متماشياً مع حالة اللمعان في المفروشات كما أن اللمعان في المساحات المكتظة بالتفاصيل تبرز الغرف و تقسمها و تجعلها في حالة تألق 

تناسق

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

التداخل في المسطح الرئيسي من هذا المنزل مثير للاهتما حيث تنوعت المفروشات للأثاث بين الألوان المحايدة و الابيض كما بين الجدران و السلم و هو ما تم موازنته باستخدام اللوحات و الاضواء المبهرة في الجوانب 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

اقتباسات بسيطة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلم بلا أسوار ليوحي بالإنطلاق و عدم التعقيد في التصميم ، و اللوحات بألوان حمراء و بيضاء ذات مغزى في مثل هذا المسطح الأبيض و الرمادي لتجذب الانتباه أكثر لها مع توضيح لحدود السلم و انفصاله عن باقي الغرف المتداخلة أمامه

مطبخ مثالي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

السيراميك ذو النقوش – الزليج – تم الاعتماد عليه لكسر الحالة المحايدة التي ظهر عليه المسطح الذي كان يضم السلم و غرفة المعيشة و السفرة و بالفعل نجح تماماً في الاختلاف عنها و بالعكس صمم في ركن صغير على شكل حرف U  ليسمح لباقي غرف المسطح بالراحة في المساحة المتوفرة لها 

في الهواء الطلق

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

أماكن الطبخ في هذا المنزل لا يمكن أن تختصر في الداخل فقط مع اهمال الجمال الطبيعي في الخارج لذا تم تصميم مكان للطبخ و الشواء في الهواء الطلق بلمسة طبيعية ريفية بالطوب و الكراسي الخشبي 

اقرأ : 7 مطابخ تتمنى أن تكون في بيتك

غرفة نوم ملهمة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم المفردة تشعر أنها تعزلك عن كل العالم عن طريق تصميم السقف المائل و الفراغات المضاءة في الجدران التي زادت من حالة الإلهام في تلك الغرفة البسيطة في مكوناتها و العميقة في معانيها 

غرفة نوم أكثر من رائعة

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

اما غرفة النوم الرئيسية بها العديد من النقاط الهامة الصالحة لأن نقتبسها مثل الالتحام بالمحيط الطبيعي من خلال النوافذ الكبيرة و الستائر الخفيفة مع تقريب السرير من مكان تلك النوافذ لاتضاح الرؤية مع الاعتماد على اللوحات المرسومة يدوياً لتزيد الشعور بهذا الاسترخاء و الهدوء 

حمام فاخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما الحمام فكان من اللون الأسود الفاخر و الذي طعم بالذهبي لزيادة عنصر الفخامة فيه، مع الاعتماد على المرايات و درجة لمعان قوية في الأسطح و زيادة الأضواء للتركيز على الإبهار في هذا التصميم الراقي 

20 فكرة مبدعة لتخزين أغراضك باحترافية
منزل فخم يناسبك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً