منزل أنيق ستقع في حبه

مسألة تصميم منزلك بما يلائم شخصيتك ليست بالأمر الصعب خصوصاً لو تابعت هوميفاي في تلك الجولة التي يقدمها لك في كتاب الأفكار هذا في منزل صمم بطريقة فخمة بإمكانيات متنوعة تضمن شعورك بالراحة النفسية و الهدوء في كل الغرف بما فيه من خصوصيات تنوعت بين استخدام لمسات طبيعية في واجهته و لمسات حداثية في غرفه الداخلية مع الاعتماد على تكامل أكثر من عنصر مثل الخشب و الأحجار و الاستخدام الاحترافي للزجاج و الإضاءة و أسرار و الهامات أخرى يمكننا استكشافها سوياً ..

إليكم التفاصيل ..