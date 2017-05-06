منزل أنيق ستقع في حبه

مسألة تصميم منزلك بما يلائم شخصيتك ليست بالأمر الصعب خصوصاً لو تابعت هوميفاي في تلك الجولة التي يقدمها لك في كتاب الأفكار هذا في منزل صمم بطريقة فخمة بإمكانيات متنوعة تضمن شعورك بالراحة النفسية و الهدوء في كل الغرف بما فيه من خصوصيات تنوعت بين استخدام لمسات طبيعية في واجهته و لمسات حداثية في غرفه الداخلية مع الاعتماد على تكامل أكثر من عنصر مثل الخشب و الأحجار و الاستخدام الاحترافي للزجاج و الإضاءة و أسرار و الهامات أخرى يمكننا استكشافها سوياً ..
إليكم التفاصيل ..
ما أجمل أن يكون الورد هو أداة ترحيبك بضيوفك، حيث تضع منه أجمل الزهور المتفتحة في مدخل المنزل حيث يزين الطريق المؤدي لمدخله الرئيسي مما يضفي شيئاً من السلام النفسي و الاندماج مع الطبيعة و تهيئة النفس لاستقبال التصميم المبدع الذي يكون في داخل منزلك
المدخل صمم من أكثر من عنصر مثل الباب الخشبي الطبيعي ذو النقشات الملهمة في الخشب مع استخدام المرايات بجانبه لتوازن قليلاً حالة الخشونة التي صمم بها الباب مع بعض اللمسات الطبيعية من النباتات و الأرضيات الرخامية الجميلة
الطبيعة المحيطة بالمنزل في الحديقة تجعل من واجهته مريحة للأعصاب خصوصاً و أن المصمم اعتمد على الزجاج و اللون الأبيض ليمتزج بالطبيعة و يليق مع اللون الأخضر المكسوة به الحديقة بأبهى صورة و هو ما نجح فيه بالفعل
أما في الداخل فإن الأمور تبتعد عن الطبيعة و تدخل في حيز الأناقة و التميز حيث المفروشات الحريرية الفاخرة و اللمعان الذي يحيط بالغرف و أثاثها، و الورد أيضاً لم يغيب عن الداخل كما لم يغب عن الخارج
الخشب المستخدم في السفرة تم تلوينه باللون الأبيض اللامع البلاستيكي الملمس ليكون متماشياً مع حالة اللمعان في المفروشات كما أن اللمعان في المساحات المكتظة بالتفاصيل تبرز الغرف و تقسمها و تجعلها في حالة تألق
التداخل في المسطح الرئيسي من هذا المنزل مثير للاهتما حيث تنوعت المفروشات للأثاث بين الألوان المحايدة و الابيض كما بين الجدران و السلم و هو ما تم موازنته باستخدام اللوحات و الاضواء المبهرة في الجوانب
السلم بلا أسوار ليوحي بالإنطلاق و عدم التعقيد في التصميم ، و اللوحات بألوان حمراء و بيضاء ذات مغزى في مثل هذا المسطح الأبيض و الرمادي لتجذب الانتباه أكثر لها مع توضيح لحدود السلم و انفصاله عن باقي الغرف المتداخلة أمامه
السيراميك ذو النقوش – الزليج – تم الاعتماد عليه لكسر الحالة المحايدة التي ظهر عليه المسطح الذي كان يضم السلم و غرفة المعيشة و السفرة و بالفعل نجح تماماً في الاختلاف عنها و بالعكس صمم في ركن صغير على شكل حرف U ليسمح لباقي غرف المسطح بالراحة في المساحة المتوفرة لها
أماكن الطبخ في هذا المنزل لا يمكن أن تختصر في الداخل فقط مع اهمال الجمال الطبيعي في الخارج لذا تم تصميم مكان للطبخ و الشواء في الهواء الطلق بلمسة طبيعية ريفية بالطوب و الكراسي الخشبي
غرفة النوم المفردة تشعر أنها تعزلك عن كل العالم عن طريق تصميم السقف المائل و الفراغات المضاءة في الجدران التي زادت من حالة الإلهام في تلك الغرفة البسيطة في مكوناتها و العميقة في معانيها
اما غرفة النوم الرئيسية بها العديد من النقاط الهامة الصالحة لأن نقتبسها مثل الالتحام بالمحيط الطبيعي من خلال النوافذ الكبيرة و الستائر الخفيفة مع تقريب السرير من مكان تلك النوافذ لاتضاح الرؤية مع الاعتماد على اللوحات المرسومة يدوياً لتزيد الشعور بهذا الاسترخاء و الهدوء