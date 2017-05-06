7 حيل ذكية لتجميل شقة مساحتها 50 متر فقط

لو كان لديك منزلاً مساحته 50 متراً فقط فما هي الأفكار التي سوف تقوم بها لتصمم فيه كل ما تحلم به مع التغلب على ضيق المساحة الواضح في كل أركانه و غرفه، الإجابة بسيطة و سيقدمها لنا هوميفاي في 7 أفكار ملهمة يمكنك تنفيذها في منزل بتكاليف قليلة للغاية و كل ما سوف تحتاجه مجرد التحلي بالأمل بأنك تستطيع أن تنفذ كل ما ترغب في أي مساحة كانت بمجرد لجوئك لأفكار غير اعتيادية ..
حاول أن تختار أثاث صغير الحجم و في الوقت ذاته مريح مثل تلك المكتبة الصغيرة التي تستوعب التلفزيون و أيضاً بها أكثر من خزانة و درج يصلح لحفظ أكثر من غرض، و كذلك تقريب المسافات بين كل المكونات مثلما نلاحظ بين الأريكة الركنة و التلفزيون بما لا يضر نظرك بالتأكيد بمعنى أن تكون المسافة معقولة و ليست قريبة للغاية
في المنزل الصغير يكتفى فقط بالأثاث ليكون هو الفاصل بين كل مساحة و الأخرى بعيداً عن تصميم و بناء جدراناً سواء من الخشب أو من الخرسانة تزيد الوضع سوءاً و يكتفى فقط بمساحة معقولة بين كل غرفة مثلما نلاحظ هنا بين غرفة المعيشة و المطبخ مثلاً و التي كان الإتجاه هو الفاصل بينهما فالكنب ينظر في عكس اتجاه المطبخ
لن نتخلى عن أي شيء نرغب به في منزلنا و لكن بالمعقول، فهنا صممنا جزيرة للمطبخ و لكنها صغيرة الحجم بما يلائم المساحة و يمكن الاستغناء عنها أيضاً و لكن هذا يعود لرغبتك في تصميمها من الأساس فيكتفى أن تصمم بمقاس السفرة السغيرة التي يمكنها أن تستوعب الكراسي تحتها
الخزانات هنا يمكنها أن تستوعب الأغراض بما فيها الغسالات و البوتوجاز فهذا هو المقصود بذكاء الخزانات
استخدم المرايات لتوسيع المساحة ، فهي تضاعف مجال الرؤية بما يضمن شعورك بمساحة أكبر ، و لكن حاول أن تكون المرآة بشكل لا يشعرك بأن الجدار كله من المرايات و لكن اجعلها في الوسط قدر الإمكان ليكون تأثيرها قوياً و غير لافت للانتباه بدورها و هذه هي معادلتها الصعبة
الألوان الصديقة للمساحة هي الابيض و الرمادي و بعض درجات الخشبي و يمكن بعض الالوان الفاتحة بدون نقوش مثل الباستيل و السماوي و الزهري .
قم بترتيب أي شيء في منزلك و منها غرفة الخزانات بالتأكيد خصوصاً لو كانت مفتوحة و هو ما يضمن لك ظهور غرفك بشكل منظم و ظهور المساحة بأكبر مما تبدو عليه