7 حيل ذكية لتجميل شقة مساحتها 50 متر فقط

لو كان لديك منزلاً مساحته 50 متراً فقط فما هي الأفكار التي سوف تقوم بها لتصمم فيه كل ما تحلم به مع التغلب على ضيق المساحة الواضح في كل أركانه و غرفه، الإجابة بسيطة و سيقدمها لنا هوميفاي في 7 أفكار ملهمة يمكنك تنفيذها في منزل بتكاليف قليلة للغاية و كل ما سوف تحتاجه مجرد التحلي بالأمل بأنك تستطيع أن تنفذ كل ما ترغب في أي مساحة كانت بمجرد لجوئك لأفكار غير اعتيادية ..