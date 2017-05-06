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10 أفكار لتجعل مدخل منزلك جذاباً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
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جميعنا يفكر في الترحيب بضيوفه بطريقته الخاصة، فلماذا لا يكون هناك وسيلة ثابتة للترحيب بهم كلما زارنا أحد و تجدد ارتياحنا لمنزلنا كلما دخلنا إليه، الطريقة هي تصميم مدخل منزلنا بالشكل اللائق ليقوم بتلك المهمة على أكمل وجه، هوميفاي سوف يقدم لنا باقة رائعة تضم 10 تصميمات لمداخل منازل حازت على إعجاب الجميع و تمكننا من اقتباس أفكار رائعة منها لنصمم المدخل اللائق بنا و بضيوفنا في منزلنا ..

1- انيق و مرح

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

استخدام الزرع و السجاد و الالوان الهادئة توحي لكل من يزورك بالترحاب خصوصاً اتساع المدخل و قدرته على استيعاب كم كبير من الضيوف دون تزاحم و لهذا يجب مراعاة مساحة مريحة حول الباب دون وضع أي قطع أثاث او ديكور إلا بعدها مثلما نرى في هذا التصميم 

2- صفاء الأبيض

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

اللون الأبيض مثالي فهو رمز للترحاب و السلام النفسي، مع قلة استخدام الوان متداخلة أخرى سيؤدي الغرض منه في إرسال الهدوء للجميع و التهيئة لاستقبال مثالي في الداخل 

3- ديكور الجدران

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto الممر والمدخل
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

استخدام ديكور في الجدران يجذب انتباه الحضور يكسر كثيراً من الحواجز و الخجل الذي يلازم الضيوف عند زيارتك فيمكنك من افتتاح الكلام معهم في شرح الغرض  الفني من اللوحات التي تزين الجدران و توضيح قصة كل منها 

4- مرايات

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

المرايات تضاعف المساحة و تكبر الممر المؤدي للغرف و تمكن ضيوفك من ضبط هندامهم أمامها عند الدخول و عند الخروج و تمكنك من استخدام أضواء مبهرة تضاعف المساحة بشكل ملحوظ

5- ألوان مبهجة

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة مقاعد
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

تداخل الألوان في المداخل الواسعة يجذب الانتباه و يجمل ديكور المنزل بشكل كبير أمام ضيوفك و يهيء الغرف المطلة على المداخل للاختلاف والتباين بكل راحة مما لا يؤثر على التسلسل البصري في التصميم 

6- هندسة المدخل

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

الأشكال الهندسية ترفع من قيمة وشخصية الديكور المستخدم في مدخل أي منزل ، نلاحظ هنا التداخلات الهندسية في الأرضيات التي ساهمت على ظهور المساحة بالشكل المطلوب بالرغم من ازدحام المدخل بالتفاصيل 

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7- نوعية الأثاث

Casa R, AD2P AD2P سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
AD2P

AD2P
AD2P
AD2P

نوعية الأثاث المستخدم في المدخل خصوصاً لو كان بنقشة فنية  يزيد من جماله، فاحرص على تصميم مدخل بما يضمن وجود الشخصية الفنية فيه سواء في الأثاث أو في الديكور المكمل له مثل اللوحة الزيتية في هذا التصميم المثالي لمدخل كلاسيكي ذو شخصية مستقلة فريدة

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8- مدخل عملي

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

و هذا التصميم يساعدك على استغلال كل متر متوفر في المدخل ليؤدي وظيفة هامة في استقبال الضيوف حيث يمكنهم وضع معاطفهم بكل سهولة و كذلك أحذيتهمك دون الحرج من السؤال 

9- رمادي

Нюансы белого, CO:interior CO:interior الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

اللون الرمادي أو الألوان المحايدة بشكل عام تساعدك على ظهور مدخلك بشكل حداثي و عصري خصوصاً لو كانت مساحة المدخل ضيقة فيكون هذا اللون هو المثالي في مثل هذا الموقف 

10- أناقة كلاسيكية

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

وحدة التصميم في ستايل معين ترفع من قيمة المدخل ، فالتزامك بستايل كلاسيكي مثلاً أو حداثي يضمن ظهور التصميم بشكل لائق أمام الجميع و يظهر ذوقك الرفيع و دقتك في الاختيار .

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