10 أفكار لتجعل مدخل منزلك جذاباً

جميعنا يفكر في الترحيب بضيوفه بطريقته الخاصة، فلماذا لا يكون هناك وسيلة ثابتة للترحيب بهم كلما زارنا أحد و تجدد ارتياحنا لمنزلنا كلما دخلنا إليه، الطريقة هي تصميم مدخل منزلنا بالشكل اللائق ليقوم بتلك المهمة على أكمل وجه، هوميفاي سوف يقدم لنا باقة رائعة تضم 10 تصميمات لمداخل منازل حازت على إعجاب الجميع و تمكننا من اقتباس أفكار رائعة منها لنصمم المدخل اللائق بنا و بضيوفنا في منزلنا ..
استخدام الزرع و السجاد و الالوان الهادئة توحي لكل من يزورك بالترحاب خصوصاً اتساع المدخل و قدرته على استيعاب كم كبير من الضيوف دون تزاحم و لهذا يجب مراعاة مساحة مريحة حول الباب دون وضع أي قطع أثاث او ديكور إلا بعدها مثلما نرى في هذا التصميم
اللون الأبيض مثالي فهو رمز للترحاب و السلام النفسي، مع قلة استخدام الوان متداخلة أخرى سيؤدي الغرض منه في إرسال الهدوء للجميع و التهيئة لاستقبال مثالي في الداخل
استخدام ديكور في الجدران يجذب انتباه الحضور يكسر كثيراً من الحواجز و الخجل الذي يلازم الضيوف عند زيارتك فيمكنك من افتتاح الكلام معهم في شرح الغرض الفني من اللوحات التي تزين الجدران و توضيح قصة كل منها
المرايات تضاعف المساحة و تكبر الممر المؤدي للغرف و تمكن ضيوفك من ضبط هندامهم أمامها عند الدخول و عند الخروج و تمكنك من استخدام أضواء مبهرة تضاعف المساحة بشكل ملحوظ
تداخل الألوان في المداخل الواسعة يجذب الانتباه و يجمل ديكور المنزل بشكل كبير أمام ضيوفك و يهيء الغرف المطلة على المداخل للاختلاف والتباين بكل راحة مما لا يؤثر على التسلسل البصري في التصميم
الأشكال الهندسية ترفع من قيمة وشخصية الديكور المستخدم في مدخل أي منزل ، نلاحظ هنا التداخلات الهندسية في الأرضيات التي ساهمت على ظهور المساحة بالشكل المطلوب بالرغم من ازدحام المدخل بالتفاصيل
نوعية الأثاث المستخدم في المدخل خصوصاً لو كان بنقشة فنية يزيد من جماله، فاحرص على تصميم مدخل بما يضمن وجود الشخصية الفنية فيه سواء في الأثاث أو في الديكور المكمل له مثل اللوحة الزيتية في هذا التصميم المثالي لمدخل كلاسيكي ذو شخصية مستقلة فريدة
و هذا التصميم يساعدك على استغلال كل متر متوفر في المدخل ليؤدي وظيفة هامة في استقبال الضيوف حيث يمكنهم وضع معاطفهم بكل سهولة و كذلك أحذيتهمك دون الحرج من السؤال
اللون الرمادي أو الألوان المحايدة بشكل عام تساعدك على ظهور مدخلك بشكل حداثي و عصري خصوصاً لو كانت مساحة المدخل ضيقة فيكون هذا اللون هو المثالي في مثل هذا الموقف
وحدة التصميم في ستايل معين ترفع من قيمة المدخل ، فالتزامك بستايل كلاسيكي مثلاً أو حداثي يضمن ظهور التصميم بشكل لائق أمام الجميع و يظهر ذوقك الرفيع و دقتك في الاختيار .