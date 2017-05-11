شقة عائلية تناسب الذوق المصري

عندما نريد تجديد منزلنا وإجراء بعض الاصلاحات أو تغيير بعض الديكور الخاص به، هناك دائمًا عامل مهم يحد من إبداعنا وأحلامنا وهو الميزانية، وتجعلنا نلجأ إلى حلول أخرى عكس رغبتنا فالذي يريد أرضية من الرخام يكتفي بمشمع فوق الأرضية الحجرية، والذي وقع في غرام أريكة فاخرة عندما يعلم ثمنها يلجأ لاختيار أريكة أخرى .
ظروف مادية كثيرة معرضون لها يمكنها أن تقلب لنا كل الموازين ويبقى الحل في مثل هذه الحالات أننا نرى مشاريع خبراء هوميفاي لتلهمنا تصاميمهم بأحد الأفكار الملائمة لميزانيتنا، كما سوف نرى في عملية تجديد هذه الشقة، المواد والشكل رائعين، الأفكار بسيطة جدًا ومخادعة، في النهاية المنزل الشقة مذهلة دعونا نتعرف على تفاصيلها.
بدأنا هنا جولتنا في هذه الشقة من مدخلها ذو الأسلوب الانتثائي البسيط، لكنه غني بالتفاصيل نجد على الجانب بوفيه بملحقاته، الأرضية الرخامية الداكنة لامعة والذي يتيح لك فرصة كبيرة لاختيار أشياء فخمة للديكور.
بجوار مدخل القاعة يمكنك أن تلقي نظرة خاطفة من خلال الباب المفتوج للغرفة ومن الواضح أنها لشباب أو أشخاص في سن المراهقة، اللحاف المقلم بالألوان المتعددة تعكس روح الشباب، الأزرق هو عنوان الديكور لهذه الغرفة، الطراز الصناعي يتجسد في المصابيح النحاسية التي استعان بها الخبراء، بالإضافة إلى أن الغرفة تضم مساحة عمل على الجانب ومزودة بمكتب .
الرخام اللامع يعطي لمسة من الفخامة للمنزل، والأضواء الشديدة في السقف عززت من لمعان الأرضية الرخامية، استخدمت الأبواب الزجاجية المنزلية لفصل منطقة المطبخ وغرفة الطعام عن الممر لكنها لم تنعزل عنه تمامًا الزجاج الشفاف يجعلك تشعر بأنها مساحة كبيرة مفتوحة ومقسمة بعناية فائقة.
مطبخ عصري جدًا مزود بأحدث الأجهزة على الطراز الصناعي ولا ينفي هذا أن المواد التي اعتمد عليها الخبراء في تصميم هذا المطبخ مواد مُعمرة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يغطي كل حرف في المطبخ.
الخزانات على شكل حرف U لكنها غير تقليدية على الإطلاق فـاتاحت الفرصة للأثاث بأن يتداخل بها ووفرت مساحة كبيرة، الابيض مع الرمادي جعل الجو العام للمطبخ مليء بالنقاء مع لمسة منعشة من الأخضر .
على الجانب الآخر للمطبخ نجد هذا الحمام المخصص للضيوف مثير للاهتمام، مُغطي تمامًا بالبلاط البيج الكبير ليجعل الحمام كله خليط من العملية والبساطة والحداثة، مزودة بأكسسوارات تضمن أن يبقى الحمام جميل وفي نفس الوقت عملي.
وجود نافذة في غرفة المعيشة مدّها بالضوء الطبيعي وجعلها تبدو مشرقة جدًا.
نحن في منزل فخم جدًا لكنه لا يبعد عن البساطة كثيرًا دعونا نلقي نظرة على هذه الغرفة الجميلة، النغمات المحايدة مسيطرة على المساحة، الآرائك المريحة والسجاد الناعم يغطي الرخام، الكراسي المنجدة في منطقة تناول الطعام مرحبة جدًا وانعشت المساحة كلها.
طاولة القهوة بتصميم عبقري عبارة عن مجموعة من الدوائر المتداخلة جزئيًا، على الجدار فوق الأريكة مطبوعات لفرس النهر مُعلقة، المصابيح على الطراز الصناعي أنيقة جدًا، مجموعة متناغمة من التفاصيل في الديكور ساهمت في جعل الغرفة مذهلة جدًا.
هناك تفصيلة ربما لم تلاحظها لكننا نريد أن نسقط انتباهك عليها وهي أن الأرضية الرخامية في الممرات أغمق بكثير عن أرضيات الغرف، وهنا في هذا الجناح اعتمد المصممون على أرضية من الرخام الأبيض بعروق بيج وهذه النغمات أخف بكثير من التي كانت في الممر.
بالإضافة إلى الاهتمام بإعطاء طابع مريح بصريًا للغرفة نجد أيضًا أن كل التفاصيل أنيقة جدًا، الواجهة المنجدة للسرير مريحة جدًا للنظر وأنيقة، هل تحلم بأن تسقط على هذه الوسائد القطنية المريحة الآن؟.
بالطبع لا يمكن أن يخدم هذا الجناح إلا حمام مذهل مثل هذا، نلاحظ الأسمنت واضح جدًا في الديكور ويعطي طابع ريفي بالإضافة إلى اللمسات الصناعية في باقي أجزاء الديكور، الأرض أغمق قليلًا من الجدران مما يجعلها مٌرحبة ولطيفة، الخزانة أسفل الحوض بتصميم حديث جدًا واختيار الخشب في التصميم موفق جدًا.
الجزء الخشبي أسفل الحوض يساعدك على ترتيب أشياء كثيرة فوقها يمكنها أن تساعدك في وقت الاستحمام.
الجو أكثر رومانسية هنا في هذه القاعة، لهجة الغرفة أكثر ثراء وعمق، اللون الأزرق مسيطر والأثاث على الطراز الريفي .
وجود غرفة غسيل في منزلك علامة على أنك تمتلك منزل فاخر .
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