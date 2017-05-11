شقة عائلية تناسب الذوق المصري

عندما نريد تجديد منزلنا وإجراء بعض الاصلاحات أو تغيير بعض الديكور الخاص به، هناك دائمًا عامل مهم يحد من إبداعنا وأحلامنا وهو الميزانية، وتجعلنا نلجأ إلى حلول أخرى عكس رغبتنا فالذي يريد أرضية من الرخام يكتفي بمشمع فوق الأرضية الحجرية، والذي وقع في غرام أريكة فاخرة عندما يعلم ثمنها يلجأ لاختيار أريكة أخرى .

ظروف مادية كثيرة معرضون لها يمكنها أن تقلب لنا كل الموازين ويبقى الحل في مثل هذه الحالات أننا نرى مشاريع خبراء هوميفاي لتلهمنا تصاميمهم بأحد الأفكار الملائمة لميزانيتنا، كما سوف نرى في عملية تجديد هذه الشقة، المواد والشكل رائعين، الأفكار بسيطة جدًا ومخادعة، في النهاية المنزل الشقة مذهلة دعونا نتعرف على تفاصيلها.