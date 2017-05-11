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شقة عائلية تناسب الذوق المصري

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
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عندما نريد تجديد منزلنا وإجراء بعض الاصلاحات أو تغيير بعض الديكور الخاص به، هناك دائمًا عامل مهم يحد من إبداعنا وأحلامنا وهو الميزانية، وتجعلنا نلجأ إلى حلول أخرى عكس رغبتنا فالذي يريد أرضية من الرخام يكتفي  بمشمع فوق الأرضية الحجرية، والذي وقع في غرام أريكة فاخرة عندما يعلم ثمنها يلجأ لاختيار أريكة أخرى .

ظروف مادية كثيرة معرضون لها يمكنها أن تقلب لنا كل الموازين ويبقى الحل في مثل هذه الحالات أننا نرى مشاريع خبراء هوميفاي لتلهمنا تصاميمهم بأحد الأفكار الملائمة لميزانيتنا، كما سوف نرى في عملية تجديد هذه الشقة، المواد والشكل رائعين، الأفكار بسيطة جدًا ومخادعة، في النهاية المنزل الشقة مذهلة دعونا نتعرف على تفاصيلها.

مدخل

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

بدأنا هنا جولتنا في هذه الشقة من مدخلها ذو الأسلوب الانتثائي البسيط، لكنه غني بالتفاصيل نجد على الجانب بوفيه بملحقاته، الأرضية الرخامية الداكنة لامعة والذي يتيح لك فرصة كبيرة لاختيار أشياء فخمة للديكور. 

الغرفة الأولى على اليسار

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

بجوار مدخل القاعة يمكنك أن تلقي نظرة خاطفة من خلال الباب المفتوج للغرفة  ومن الواضح أنها لشباب أو أشخاص في سن المراهقة، اللحاف المقلم بالألوان المتعددة تعكس روح الشباب، الأزرق هو عنوان الديكور لهذه الغرفة، الطراز الصناعي يتجسد في المصابيح النحاسية التي استعان بها الخبراء، بالإضافة إلى أن الغرفة تضم مساحة عمل على الجانب ومزودة بمكتب .  

الممر

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

الرخام اللامع يعطي لمسة من الفخامة للمنزل، والأضواء الشديدة في السقف عززت من لمعان الأرضية الرخامية، استخدمت الأبواب الزجاجية المنزلية لفصل منطقة المطبخ وغرفة الطعام عن الممر لكنها لم تنعزل عنه تمامًا الزجاج الشفاف يجعلك تشعر بأنها مساحة كبيرة مفتوحة ومقسمة بعناية فائقة. 

المطبخ

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

مطبخ عصري جدًا مزود بأحدث الأجهزة على الطراز الصناعي ولا ينفي هذا أن المواد التي اعتمد عليها الخبراء في تصميم هذا المطبخ مواد مُعمرة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يغطي كل حرف في المطبخ. 

الخزانات على شكل حرف U لكنها غير تقليدية على الإطلاق فـاتاحت الفرصة للأثاث بأن يتداخل بها ووفرت مساحة كبيرة، الابيض مع الرمادي جعل الجو العام للمطبخ مليء بالنقاء مع لمسة منعشة من الأخضر . 

الحمام

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام Beige
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

على الجانب الآخر للمطبخ نجد هذا الحمام المخصص للضيوف مثير للاهتمام، مُغطي تمامًا بالبلاط البيج الكبير ليجعل الحمام كله خليط من العملية والبساطة والحداثة، مزودة بأكسسوارات تضمن أن يبقى الحمام جميل وفي نفس الوقت عملي.

أسفل القاعة

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

وجود نافذة في غرفة المعيشة مدّها بالضوء الطبيعي وجعلها تبدو مشرقة جدًا. 

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غرفة مذهلة

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة المعيشة White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

نحن في منزل فخم جدًا لكنه لا يبعد عن البساطة كثيرًا دعونا نلقي نظرة على هذه الغرفة الجميلة، النغمات المحايدة مسيطرة على المساحة، الآرائك المريحة والسجاد الناعم يغطي الرخام، الكراسي المنجدة في منطقة تناول الطعام مرحبة جدًا وانعشت المساحة كلها. 

طاولة القهوة بتصميم عبقري عبارة عن مجموعة من الدوائر المتداخلة جزئيًا، على الجدار فوق الأريكة مطبوعات لفرس النهر مُعلقة، المصابيح على الطراز الصناعي أنيقة جدًا، مجموعة متناغمة من التفاصيل في الديكور ساهمت في جعل الغرفة مذهلة جدًا. 

جناح

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

هناك تفصيلة ربما لم تلاحظها لكننا نريد أن نسقط انتباهك عليها وهي أن الأرضية الرخامية في الممرات أغمق بكثير عن أرضيات الغرف، وهنا في هذا الجناح اعتمد المصممون على أرضية من الرخام الأبيض بعروق بيج وهذه النغمات أخف بكثير من التي كانت في الممر. 

بالإضافة إلى الاهتمام بإعطاء طابع مريح بصريًا للغرفة نجد أيضًا أن كل التفاصيل أنيقة جدًا، الواجهة المنجدة للسرير مريحة جدًا للنظر وأنيقة، هل تحلم بأن تسقط على هذه الوسائد القطنية المريحة الآن؟. 

حمام الجناح

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

بالطبع لا يمكن أن يخدم هذا الجناح إلا حمام مذهل مثل هذا، نلاحظ الأسمنت واضح جدًا في الديكور ويعطي طابع ريفي بالإضافة إلى اللمسات الصناعية في باقي أجزاء الديكور، الأرض أغمق قليلًا من الجدران مما يجعلها مٌرحبة ولطيفة، الخزانة أسفل الحوض بتصميم حديث جدًا واختيار الخشب في التصميم موفق جدًا. 

تفاصيل صغيرة

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

الجزء الخشبي أسفل الحوض يساعدك على ترتيب أشياء كثيرة فوقها يمكنها أن تساعدك في وقت الاستحمام.

غرفة أخرى

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

الجو أكثر رومانسية هنا في هذه القاعة، لهجة الغرفة أكثر ثراء وعمق، اللون الأزرق مسيطر والأثاث على الطراز الريفي .

مساحة من الرفاهية الحقيقية

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

وجود غرفة غسيل في منزلك علامة على أنك تمتلك منزل فاخر . 

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