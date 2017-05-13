20 دولاب ذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه

بعض غرف النوم تتميز بنوافذ في أكثر من حائط، ولا شك ان ذلك امر ايجابي لتمكن دخول اضاءة طبيعية من اتجاهات عديدة، ولكن تكون المشكلة من الجانب العملي، فلا نجد في مثل هذا الفراغ مساحة كافية لوضع الدولاب الا كانت الضحية بمساحة الغرفة، و لكن هذا التصميم يحمل فكرة ذكية من السهل تطبيقها، حيث أحاط الدولاب النافذة، وجاء اسفل النافذة مجلس للاستمتاع بالإطلالة الخارجية.