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20 دولاب ذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه

shereen gouda shereen gouda
Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
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يعد دولاب الملابس احد اكثر العناصر في غرفة النوم التي تشكل تحديا في التصميم، حيث انه يستحوذ على مساحة ليست ضئيلة، لكي تتمكن من توفير مساحة تخزين كافية، ومع ذلك لا يمكن التخلي عنها أبدا، لذا تابع معنا 20 دولاب بأفكار مبتكرة وملهمة ان كنت تبحث عن اسلوب ذكي وترغب في تصميم يعطي الغرفة اتساعاً.

1- دمج موفق بين الخامات

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

في الحوائط الطويلة يفضل أن لا يكون الدولاب مسمط لما في ذلك من تأثير سلبي على مساحة الغرفة بصرياً، لذلك خلق المصمم  المبدع هنا دولاب به مزيج من أشكال الخزانات المختلفة بين المفتوحة والمغلقة، وكان اختيار الخامات مثالي حيث أن الدمج بين المسطحات الخشبية مع الزجاجية التي تتسم بشفافية ضئيلة خلقت ديناميكية مذهلة في الفراغ.

2- استغلال ذكي للمساحة

An affair with mirrors in Hyderabad, Bluebell Interiors Bluebell Interiors غرفة نوم أبلكاش Brown
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

بعض غرف النوم تتميز بنوافذ في أكثر من حائط، ولا شك ان ذلك امر ايجابي لتمكن دخول اضاءة طبيعية من اتجاهات عديدة، ولكن تكون المشكلة من الجانب العملي، فلا نجد في مثل هذا الفراغ مساحة كافية لوضع الدولاب الا كانت الضحية بمساحة الغرفة، و لكن هذا التصميم يحمل فكرة ذكية من السهل تطبيقها، حيث أحاط الدولاب النافذة، وجاء اسفل النافذة مجلس للاستمتاع بالإطلالة الخارجية.

3- دولاب يأخذ هيئة الحائط

3 BHK apartment interiors in rustic look theme , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة نوم أبلكاش Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

تصميم رائع لمن يرغب في أكبر مساحة تخزين ممكنة، فتوحيد الخامة هنا جعل الدولاب يبدو على هيئة حائط.

4- بساطة عصرية

Residential Apartment , S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

المرايا لها دور كبير في جعل هذا الدولاب رائع في المساحة الصغيرة، وتواجده أيضاً  مع اللون الأبيض يضيف مزيد من الاتساع.

5- وحدات متخفية في الحائط

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh غرفة الملابس
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

هذه الفكرة الرائعة قابلة للتطبيق على مستوى دولاب بأكمله أو حتى جزء منه، فمن لا يحلم بوحدات تخزين سحرية متخفية في الغرفة؟

6- تصميم أنيق

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

تصميم أنيق رغم بساطته، يحتوي على كثير من الإمكانيات، فهو يلائم جميع الأنماط وسيكون من السهل تطبيقه على في أي فراغ، فقط عليك مراعاة تطابق لون الدولاب مع لون حائط الغرفة حتى تتوصل إلى نفس النتيجة الرائعة.

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7- عمل فني رائع

Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم Purple/Violet
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تصميم يدل على أنه من الممكن أن تتحول المرايا إلى وحدة فنية جذابة، فقط قم باختيار النمط والنقوشات التي تناسب طراز غرفة نومك.

8- إضاءة داخلية لغرفة أكثر عمقاً

潛行極地，磐石永固, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 غرفة الملابس
Luova 創研俬.集

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

شفافية الزجاج التامة بالتأكيد تضيف من اتساع الفراغ، ولكن الإضاءة الداخلية هي التي تبرز جمال التصميم وتعطيه لمسة أنيقة وجذابة.

9- تباين جريء

Random images of few of many sites, Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نومخزانة الملابس أبلكاش Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

التضاد في لون هذا الدولاب بين الابيض والاسود قام بإلغاء الحدود البصرية للغرفة.

10- مكتبة أم دولاب؟

P, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

أن تدمج الوظائف في الدولاب وتخلق دمج بين شكل الوحدات هو قرار صائب وذكي إذا كنت تريد أجواء من العفوية والحداثة.

11- العملية هي عنوان التصميم

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يتسم هذا التصميم بالعملية التامة، داخليا وخارجيا، ليلائم في أصحاب الروتين السريع.

12- العودة للعراقة

Large Shabby Chic Farmhouse Grey Wardrobe with Drawers The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture غرفة نومخزانة الملابس خشب نقي Grey shabby chic,vintage furniture,wardrobe,painted furniture,grey paint,farrow & Ball,Mole's Breath,Farmhouse Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Large Shabby Chic Farmhouse Grey Wardrobe with Drawers

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

لا يجب ان تلزم نفسك باشكال الدولاب الحداثية فقط، بل من الممكن ان تتجه نحو تصميمات اكثر عراقة مثل هذه الوحدة الانيقة.

13- دولاب شبابي مميز

homify
homify

homify
homify
homify

غرف الشباب يفضل أن تمتاز بالحيوية والروح، وهذا المبدأ ينطبق أيضا على تصميم الدولاب، ولهذا السبب فإن هذا التصميم مثالي بالوانه المفعمة بالحياة واسلوبه المعاصر البسيط.

14- مسطح لامع لغرفة متسعة

Fitted sliding door wardrobe - Minimalist Style Sliding Doors Kleiderhaus ltd غرفة نومخزانة الملابس Beige fitted furniture,fitted bedrooms,fitted wardrobes,sliding doors,sliding wardrobes,furniture london,kleiderhaus,bespoke joinery,made to measure,gloss wardrobes,wardrobes,wardrobes london
Kleiderhaus ltd

Fitted sliding door wardrobe – Minimalist Style Sliding Doors

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

لكل محبي الفخامة والبساطة معا فان هذا التصميم لا بد وأن ينال اعجابكم، فنلاحظ ان بالرغم من تكوينه البسيط الا ان خامته اللامعة تعطى بريقا فاخر في الغرفة.

15- ألوان مبهجة

Staggered Cubes, Aadyam Design Studio Aadyam Design Studio غرفة الاطفال
Aadyam Design Studio

Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio

اتجه للألوان المبهجة والوحدات البسيطة في دولاب غرفة نوم الاطفال لتضفي بهجة وحيوية.

16- دولاب على شكل حرف L

Residential Project 1 , Creazione Interiors Creazione Interiors غرفة نوم
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

تشكيل غير تقليدي لخزانة الملابس، ولكن قمة في الأناقة والابهار، والفضل يعود لدمج الخامات المختلفة وتداخل النافذة مع الدولاب لتظهر كأنها جزء منها.

17- باب أم دولاب؟

Two bespoke wardrobe units Purdom's Bespoke Furniture غرفة نومخزانة الملابس خشب White white,marble,woord flooring,wardrobe,wood,storage,fireplace,master bedroom
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Two bespoke wardrobe units

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

خدعة بصرية ذكية لكل من يريد إخفاء معالم المساحة.

18- أسلوب تبسيطي في التصميم

ALIBI HINGED DOOR WARDROBE IQ Furniture غرفة نومخزانة الملابس
IQ Furniture

ALIBI HINGED DOOR WARDROBE

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

لن يختلف أحد على أن هذا الدولاب يعكس رقي في الذوق والاختيار رغم بساطته المطلقة، والسر هو أنه يندمج وسط محيط من الأبيض الناصع.

19- تصميم غير تقليدي

Mittal Residence, Colaba, Mumbai , Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

فكرة عفوية لكسر رتابة الغرفة البسيطة، وهي بالتأكيد تعكس ذوق المصمم الفريد.

20- الخشب الداكن

CEA HINGED DOOR WARDROBE IQ Furniture غرفة الملابسخزانات وادراج
IQ Furniture

CEA HINGED DOOR WARDROBE

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

يناسب هذا التصميم ذو اللون الداكن هواة الفراغات الدرامية والمميزة، ولكن لن لجأ له سوى أصحاب الذوق الجريء والمختلف، ولكن أبرز مميزات هذا اللون هو أنه لا يظهر مساحة الفراغات الحقيقية.

إذا كنت سوف تقدم على مشروع تجديد غرفة نومك نقترح أن تتعرف على هذه أساليب المصممين المحترفين أولاً من خلال هذا المقال الرائع.

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