20 دولاب ذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه

يعد دولاب الملابس احد اكثر العناصر في غرفة النوم التي تشكل تحديا في التصميم، حيث انه يستحوذ على مساحة ليست ضئيلة، لكي تتمكن من توفير مساحة تخزين كافية، ومع ذلك لا يمكن التخلي عنها أبدا، لذا تابع معنا 20 دولاب بأفكار مبتكرة وملهمة ان كنت تبحث عن اسلوب ذكي وترغب في تصميم يعطي الغرفة اتساعاً.
في الحوائط الطويلة يفضل أن لا يكون الدولاب مسمط لما في ذلك من تأثير سلبي على مساحة الغرفة بصرياً، لذلك خلق المصمم المبدع هنا دولاب به مزيج من أشكال الخزانات المختلفة بين المفتوحة والمغلقة، وكان اختيار الخامات مثالي حيث أن الدمج بين المسطحات الخشبية مع الزجاجية التي تتسم بشفافية ضئيلة خلقت ديناميكية مذهلة في الفراغ.
بعض غرف النوم تتميز بنوافذ في أكثر من حائط، ولا شك ان ذلك امر ايجابي لتمكن دخول اضاءة طبيعية من اتجاهات عديدة، ولكن تكون المشكلة من الجانب العملي، فلا نجد في مثل هذا الفراغ مساحة كافية لوضع الدولاب الا كانت الضحية بمساحة الغرفة، و لكن هذا التصميم يحمل فكرة ذكية من السهل تطبيقها، حيث أحاط الدولاب النافذة، وجاء اسفل النافذة مجلس للاستمتاع بالإطلالة الخارجية.
تصميم رائع لمن يرغب في أكبر مساحة تخزين ممكنة، فتوحيد الخامة هنا جعل الدولاب يبدو على هيئة حائط.
المرايا لها دور كبير في جعل هذا الدولاب رائع في المساحة الصغيرة، وتواجده أيضاً مع اللون الأبيض يضيف مزيد من الاتساع.
هذه الفكرة الرائعة قابلة للتطبيق على مستوى دولاب بأكمله أو حتى جزء منه، فمن لا يحلم بوحدات تخزين سحرية متخفية في الغرفة؟
تصميم أنيق رغم بساطته، يحتوي على كثير من الإمكانيات، فهو يلائم جميع الأنماط وسيكون من السهل تطبيقه على في أي فراغ، فقط عليك مراعاة تطابق لون الدولاب مع لون حائط الغرفة حتى تتوصل إلى نفس النتيجة الرائعة.
تصميم يدل على أنه من الممكن أن تتحول المرايا إلى وحدة فنية جذابة، فقط قم باختيار النمط والنقوشات التي تناسب طراز غرفة نومك.
شفافية الزجاج التامة بالتأكيد تضيف من اتساع الفراغ، ولكن الإضاءة الداخلية هي التي تبرز جمال التصميم وتعطيه لمسة أنيقة وجذابة.
التضاد في لون هذا الدولاب بين الابيض والاسود قام بإلغاء الحدود البصرية للغرفة.
أن تدمج الوظائف في الدولاب وتخلق دمج بين شكل الوحدات هو قرار صائب وذكي إذا كنت تريد أجواء من العفوية والحداثة.
يتسم هذا التصميم بالعملية التامة، داخليا وخارجيا، ليلائم في أصحاب الروتين السريع.
لا يجب ان تلزم نفسك باشكال الدولاب الحداثية فقط، بل من الممكن ان تتجه نحو تصميمات اكثر عراقة مثل هذه الوحدة الانيقة.
غرف الشباب يفضل أن تمتاز بالحيوية والروح، وهذا المبدأ ينطبق أيضا على تصميم الدولاب، ولهذا السبب فإن هذا التصميم مثالي بالوانه المفعمة بالحياة واسلوبه المعاصر البسيط.
لكل محبي الفخامة والبساطة معا فان هذا التصميم لا بد وأن ينال اعجابكم، فنلاحظ ان بالرغم من تكوينه البسيط الا ان خامته اللامعة تعطى بريقا فاخر في الغرفة.
اتجه للألوان المبهجة والوحدات البسيطة في دولاب غرفة نوم الاطفال لتضفي بهجة وحيوية.
تشكيل غير تقليدي لخزانة الملابس، ولكن قمة في الأناقة والابهار، والفضل يعود لدمج الخامات المختلفة وتداخل النافذة مع الدولاب لتظهر كأنها جزء منها.
خدعة بصرية ذكية لكل من يريد إخفاء معالم المساحة.
لن يختلف أحد على أن هذا الدولاب يعكس رقي في الذوق والاختيار رغم بساطته المطلقة، والسر هو أنه يندمج وسط محيط من الأبيض الناصع.
فكرة عفوية لكسر رتابة الغرفة البسيطة، وهي بالتأكيد تعكس ذوق المصمم الفريد.
يناسب هذا التصميم ذو اللون الداكن هواة الفراغات الدرامية والمميزة، ولكن لن لجأ له سوى أصحاب الذوق الجريء والمختلف، ولكن أبرز مميزات هذا اللون هو أنه لا يظهر مساحة الفراغات الحقيقية.
إذا كنت سوف تقدم على مشروع تجديد غرفة نومك نقترح أن تتعرف على هذه أساليب المصممين المحترفين أولاً من خلال هذا المقال الرائع.