شقة صغيرة تتميز بالديكورات الرائعة والألوان المبهجة

في هذا المقال نأخذك في جولة صغيرة داخل شقة بسيطة تحمل ديكورات رائعة وألوانٍ مبهجة، وتجد فيها كل شيء يكفي احتياجات أسرة بأكملها.. بالإضافة إلى التنظيم والتقسيم الرائع للمكان واختيار التفاصيل بعناية للحصول على شقة أنيقة.. وبالتأكيد ستجب في هذه الغرف شيء يُشبه متطلباتك ويلبي رغباتك لتقتني مثلة..
في تلك المساحة الصغيرة التي تتسم بالانفتاح والاتساع لعدم وجود فواصل خرسانية بين المناطق المختلفة، نرى بوضوح كيف أن الألوان زاهية وجميلة، وفاتحة تتناسب مع صغر المكان، بالإضافة إلى التنظيم الجيد وحسن اختيار الألوان واللمسات الضوئية الجميلة.
مساحة صغيرة رائعة تضم غرفة السفرة الفاتحة.. حيث منضدة خشبية بيضاء وكراسي قماشية بيضاء أيضًا وتضم بعض الوسائد الملونة للمسات جمالية لطيفة، بالإضافة إلى سجادة ناعمة من الفرو تحت الأقدام.. ومراّة مستديرة تُكمل الديكور وتزيد اتساع المكان.
أهم ما يجب الاهتمام بيه في المطبخ هو التنظيم الجيد لتستطيع إيجاد كل الأشياء بسهولة، هكذا هو المطبخ في هذه الشقة الصغيرة، والذي استخدم قطع أثاث خشبية مميزة وملونة باللون الرمادي الفاتح، مع الأبيض ناصع البياض.. في النهاية استطعنا الحصول على مطبخ أنيق يحتوي على العديد من الأرفف والأدراج والدواليب التخزينية الجميلة.
لا شيء يعوق الاستمتاع بالمنظر الخارجي أبدًا ولا حتى المساحة الصغيرة، فقد تم عمل ركن هادىء وصغير للاستمتاع بالقراءة أمام نافذة كبيرة زجاجية تطل على الخارج بشكل مميز وجميل، مع عمل مكتبة خشبية صغيرة في أحد الجوانب تحمل العديد من الكتب والأغراض.
تحفة فنية مع تنظيم رائع للمساحة، بحيث تضم سرير خشبي مزدوج بمفروشات ناعمة وفاتحة، وعلى جانبيه طاولتين تحملان وحدات الإضاءة الرائعة، وأمام السرير فوتيه أنيق للجلوس وإرتداء الملابس..
وفي الجانب الأيسر نرى الدولاب الخشبي الكبير الذي يحتوي على العديد من الدواليب للتخزين.
غرفة الأطفال كبيرة تكفي طفلين وتحمل جميع أغراضهم.. تحمل سريرين من الخشب، ويضموا مجموعة من الأدراج لحمل المستلزمات الخاصة بهم.
وعمل ركن مكتبي مميز للمذاكرة مع العديد من الأرفف للأغراض، واختيار ثريا مميزة تخدوم المكان وتنشر الضوء.
غرفة مميزة لألعاب الأطفال تحمل العديد من التجهيزات الترفيهية والرياضية.. ومجموعة من الأرفف التخزينية الكبيرة..
الحمام بسيط وصغيربأثاث أبيض اللون من طاولة صغيرة تحمل الحوض السيراميكي، ومرحاض بجانبها.. مع مراّة طويلة ووحدات إضاءة صغيرة.
الباب خشبي أبيض وبعض الديكورات البسيطة لتزيين الحمام مع ارفف بسيطة لحمل الأغراض.
ولمزيد من التصميمات إليك شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث