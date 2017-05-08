شقة صغيرة تتميز بالديكورات الرائعة والألوان المبهجة

أهم ما يجب الاهتمام بيه في المطبخ هو التنظيم الجيد لتستطيع إيجاد كل الأشياء بسهولة، هكذا هو المطبخ في هذه الشقة الصغيرة، والذي استخدم قطع أثاث خشبية مميزة وملونة باللون الرمادي الفاتح، مع الأبيض ناصع البياض.. في النهاية استطعنا الحصول على مطبخ أنيق يحتوي على العديد من الأرفف والأدراج والدواليب التخزينية الجميلة.