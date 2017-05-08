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شقة صغيرة تتميز بالديكورات الرائعة والألوان المبهجة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ خشب Beige
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في هذا المقال نأخذك في جولة صغيرة داخل شقة بسيطة تحمل ديكورات رائعة وألوانٍ مبهجة، وتجد فيها كل شيء يكفي احتياجات أسرة بأكملها.. بالإضافة إلى التنظيم والتقسيم الرائع للمكان واختيار التفاصيل بعناية للحصول على شقة أنيقة.. وبالتأكيد ستجب في هذه الغرف شيء يُشبه متطلباتك ويلبي رغباتك لتقتني مثلة..

تقسيم مميز وألوان زاهية

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

في تلك المساحة الصغيرة التي تتسم بالانفتاح والاتساع لعدم وجود فواصل خرسانية بين المناطق المختلفة، نرى بوضوح كيف أن الألوان زاهية وجميلة، وفاتحة تتناسب مع صغر المكان، بالإضافة إلى التنظيم الجيد وحسن اختيار الألوان واللمسات الضوئية الجميلة.

غرفة السفرة

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

مساحة صغيرة رائعة تضم غرفة السفرة الفاتحة.. حيث منضدة خشبية بيضاء وكراسي قماشية بيضاء أيضًا وتضم بعض الوسائد الملونة للمسات جمالية لطيفة، بالإضافة إلى سجادة ناعمة من الفرو تحت الأقدام.. ومراّة مستديرة تُكمل الديكور وتزيد اتساع المكان.

الجدران بيضاء فاتحة.. واختيار رائع للتحف في الديكور والثريا في السقف

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

الورد لمسة طبيعية مبهجة.. ويمكنك تناول الطعام مع مشاهدة التلفزيون

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

المطبخ.. تنظيم رائع

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

أهم ما يجب الاهتمام بيه في المطبخ هو التنظيم الجيد لتستطيع إيجاد كل الأشياء بسهولة، هكذا هو المطبخ في هذه الشقة الصغيرة، والذي استخدم قطع أثاث خشبية مميزة وملونة باللون الرمادي الفاتح، مع الأبيض ناصع البياض.. في النهاية استطعنا الحصول على مطبخ أنيق يحتوي على العديد من الأرفف والأدراج والدواليب التخزينية الجميلة.

الرمادي الفاتح مع الأبيض والمقابض الذهبية.. مزيج جميل لألوان المطبخ

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

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الشرفة.. لا شيء يعوقك حتى المساحة

homify بلكونة أو شرفة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

لا شيء يعوق الاستمتاع بالمنظر الخارجي أبدًا ولا حتى المساحة الصغيرة، فقد تم عمل ركن هادىء وصغير للاستمتاع بالقراءة أمام نافذة كبيرة زجاجية تطل على الخارج بشكل مميز وجميل، مع عمل مكتبة خشبية صغيرة في أحد الجوانب تحمل العديد من الكتب والأغراض.

الأبواب خشبية بيضاء.. ووحدات الإضاءة مرصعة بالسقف.. والباركيه لأرضية جميلة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Grey
homify

homify
homify
homify

لا بأس بقطعة أثاث أنيقة فوتيه ومراّة لتزيين الممرات

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Grey
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم

homify غرفة نوم خشب Brown
homify

homify
homify
homify

تحفة فنية مع تنظيم رائع للمساحة، بحيث تضم سرير خشبي مزدوج بمفروشات ناعمة وفاتحة، وعلى جانبيه طاولتين تحملان وحدات الإضاءة الرائعة، وأمام السرير فوتيه أنيق للجلوس وإرتداء الملابس..

وفي الجانب الأيسر نرى الدولاب الخشبي الكبير الذي يحتوي على العديد من الدواليب للتخزين.

ثريا مستديرة رائعة بفروع كريستالية جميلة

homify غرفة نوم خشب Brown
homify

homify
homify
homify

طاولة تلفزيون كبيرة ودولاب للتحف والكتب في الجانب

homify غرفة نوم خشب Brown
homify

homify
homify
homify

استغلال المساحة لعمل جلسة صغيرة من كرسي جلد ومكتب

homify غرفة نوم خشب Brown
homify

homify
homify
homify

استخدام تحف بسيطة للديكور تتماشى مع هدوء الغرفة

homify غرفة نوم خشب Brown
homify

homify
homify
homify

غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة الأطفال كبيرة تكفي طفلين وتحمل جميع أغراضهم.. تحمل سريرين من الخشب، ويضموا مجموعة من الأدراج لحمل المستلزمات الخاصة بهم.

وعمل ركن مكتبي مميز للمذاكرة مع العديد من الأرفف للأغراض، واختيار ثريا مميزة تخدوم المكان وتنشر الضوء.

الألوان فاتحة وبسيطة لراحة أكثر.. والأرضية من الباركية

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

سرير خشبي كبير بجزئين علوي وسفلي مع سجادة منقوشة من الكتان

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة للألعاب

homify غرفة الاطفال ألواح خشب مضغوط Multicolored
homify

homify
homify
homify

غرفة مميزة لألعاب الأطفال تحمل العديد من التجهيزات الترفيهية والرياضية.. ومجموعة من الأرفف التخزينية الكبيرة..

أرضية من الباركية وألوان فاتحة للدهانات وأرجوحة مميزة وصغيرة

homify غرفة الاطفال خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

الحمام

homify حمام بلاط Beige
homify

homify
homify
homify

الحمام بسيط وصغيربأثاث أبيض اللون من طاولة صغيرة تحمل الحوض السيراميكي، ومرحاض بجانبها.. مع مراّة طويلة ووحدات إضاءة صغيرة.

الباب خشبي أبيض وبعض الديكورات البسيطة لتزيين الحمام مع ارفف بسيطة لحمل الأغراض.

ولمزيد من التصميمات إليك شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث

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