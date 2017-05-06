20 فكرة مبدعة لتخزين أغراضك باحترافية

كيف تخزن أمتعتك و أغراضك باحترافية تبهر الجميع و تساعد ديكور منزلك على التألق دون أي مظهر من مظاهر الفوضى، كل شيء في منزلك سيكون مرتب و في موضعه الصحيح بمجرد اتباعك للنصائح الواردة في نصائح هوميفاي الــ 20 التي سوف نسردها سوياً في كتاب الأفكار هذا حيث نستعرض معكم كيفية تخزين الملابس و الأغراض الصغيرة و الثمينة و الطعام و كل ما يتعلق بك في منزلك ليكون متألقاً و منظماً على الدوام ..
إليكم التفاصيل
يمكنك التخزين في المطبخ بكل أريحية و دون أي فوضى من خلال باطن الجزيرة من جهة الداخل ، حيث نقوم بتصميم الجزيرة مليئة بالرفوف المفتوحة و المغلقة و الأدراج الداخلية و نجعل الجزء الخارجي مسطح تماماً دون أي خزانة كما يظهر لنا في الصورة
الخزانات المغلقة الأبلاكار الملصقة في الجدران و التي تظهر و كأنها جزء منها تستطيع أن تستوعب كل ملابسك بسهولة و عند غلقها لن يظهر منها أي تفاصيل
دون ظهور أي مقابض أو تفاصيل سوى الفواصل بين كل خزانة و الأخرى سوف يكون مطبخك متألقاً و كأنما لا يوجد فيه أي خزانة ، و تستطيع تلك الحيلة أن تستوعب كمية لا تتخيلها من أغراض مطبخك
لو كانت لديك ملابس كثيرة و لا تملك المساحة الكافية لتنشيء غرفة ملابس يمكنك تصميم غرفة ملابس كاملة في هيئة خزانة أو دولاب عملاق بطول و عرض الجدار و يكون متنوعاً بخزانات جرارة و أخرى مفصلية
يتضميم ذكي يمكنك تصميم كنبة في غرفة نومك يمكن أن تفتح و تكون خزانة للأغراض الموسمية مثل البطاطين و أغطية الشتاء و بكل سهولة تغلق عليها المقعد المنجد و لن يظهر منها أي شيء
في الحمام قد يكون الحل الأمثل لتخزين الفوط و المناشف بشكل عصري لو لم يكن هناك أطفال في المنزل هو الرف السطحي للحوض لأنه سيستوعب كمية كبيرة و في الوقت ذاته سيكون عملي في حالة توافد الضيوف عليك
هناك أطعمة و أغراض في المنزل لا تحتاج للتخزين في الثلاجة مثل الفلفل و البصل و غيرها فيكون في تلك الحالة التخزين الخارجي المعمول حسابه في الخزانات الخارجية للمطبخ أنسب حل لها
في غرفة المعيشة أو المكتب أو في الممرات يمكنك تصميم خزانة ذكية في قلب الجدار و في فراغاته و تقوم بتقسيمها بالرفوف المفتوحة لتستوعب الأغراض و صناديق الحفظ البلاستيكية و الخشبية و بعد كل ذلك تجعل لها باباً جراراً أو لا وفقاً لما سوف تخزنه و رغبتك في الخصوصية من عدمها
من باب الذوق و الديكور المبهج و الجميل يمكنك تصميم خزانة تعبر عن ذلك بواسطة تلوين واجهتها الخارجية و ابوابها بألوان مبهجة تساعد ديكور غرفتك على التألق
النظام هو أهم نصيحة جميلة يمكننا تقديمها إليك في غرفة ملابسك و تنسيقها فحاول دائماً أن تجعلها مرتبه في كل مرة تستخدمها فيها
بنفس فكرة الدولاب نجعل المطبخ كله يشبه الخزانة و نجعله بداخل أبواب جرارة تشبه الجدار و بالتالي ستخزن ماتريد في مطبخك و تغلقه تماماً من الخارج فلا يظهر للضيوف أي فوضى موجودة فيه
يمكنك تفريغ الجدار و تصميم خزانة للمطبخ كاملة تشبه الدولاب الغائر في الجدار و عند غلقه لا يرى منه أي شيء