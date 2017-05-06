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20 فكرة مبدعة لتخزين أغراضك باحترافية

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الملابس
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كيف تخزن أمتعتك و أغراضك باحترافية تبهر الجميع و تساعد ديكور منزلك على التألق دون أي مظهر من مظاهر الفوضى، كل شيء في منزلك سيكون مرتب و في موضعه الصحيح بمجرد اتباعك للنصائح الواردة في نصائح هوميفاي الــ 20 التي سوف نسردها سوياً في كتاب الأفكار هذا حيث نستعرض معكم كيفية تخزين الملابس و الأغراض الصغيرة و الثمينة و الطعام و كل ما يتعلق بك في منزلك ليكون متألقاً و منظماً على الدوام ..

إليكم التفاصيل 

1- جزيرة مغطاة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك التخزين في المطبخ بكل أريحية و دون أي فوضى من خلال باطن الجزيرة من جهة الداخل ، حيث نقوم بتصميم الجزيرة مليئة بالرفوف المفتوحة و المغلقة و الأدراج الداخلية و نجعل الجزء الخارجي مسطح  تماماً دون أي خزانة كما يظهر لنا في الصورة

2- خزانات بطول الجدار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخزانات المغلقة الأبلاكار الملصقة في الجدران و التي تظهر و كأنها جزء منها تستطيع أن تستوعب كل ملابسك بسهولة و عند غلقها لن يظهر منها أي تفاصيل 

3- خزانات متشابهة في المطبخ

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

دون ظهور أي مقابض أو تفاصيل سوى الفواصل بين كل خزانة و الأخرى سوف يكون مطبخك متألقاً و كأنما لا يوجد فيه أي خزانة ، و تستطيع تلك الحيلة أن تستوعب كمية لا تتخيلها من أغراض مطبخك 

4- خزانة ملابس متنوعة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

لو كانت لديك ملابس كثيرة و لا تملك المساحة الكافية لتنشيء غرفة ملابس يمكنك تصميم غرفة ملابس كاملة في هيئة خزانة أو دولاب عملاق بطول و عرض الجدار و يكون متنوعاً بخزانات جرارة و أخرى مفصلية 

5- على النقيض يمكنك تصميم خزانة بطول الجدار و بباب جرار واحد يضمن لك غلق كامل و تموية مميز للخزانة و كأنها جزء من الجدار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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6- كنبة و خزانة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يتضميم ذكي يمكنك تصميم كنبة في غرفة نومك يمكن أن تفتح و تكون خزانة للأغراض الموسمية مثل البطاطين و أغطية الشتاء و بكل سهولة تغلق عليها المقعد المنجد و لن يظهر منها أي شيء

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7- صمم أدراجاً مقسمة بمربعات و مستطيلات هندسية متساوية لتحفظ أغراضك الدقيقة و الثمينة و تسهل من الوصول إليها دون عناء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

8- بنفس الطريقة يمكنك تقسيم أدراج أخرى بشكل طولي لتستوعب أغراضاً أكثر في نفس المساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

9- لتجنب الفوضى يمكنك تصميم خزانة مخصصة للأحذية في غرفة ملابسك و تجعل فيها الرفوف متوازية بدون أي فواصل في كل رف لتستوعب كميات أكبر من أزواج الأحذية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

10- تخزين ظاهر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمام قد يكون الحل الأمثل لتخزين الفوط و المناشف بشكل عصري لو لم يكن هناك أطفال في المنزل هو الرف السطحي للحوض لأنه سيستوعب كمية كبيرة و في الوقت ذاته سيكون عملي في حالة توافد الضيوف عليك 

11- خزانات للملابس و الأحذية بأبواب شفافة حتى تسهل عليك من الوصول لأمتعتك و لتعمل مثل المرآة في بعض الأحيان لإضفاء البهجة و الإنطلاق للغرفة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

12- خزانات للأطعمة و الخضروات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

هناك أطعمة و أغراض في المنزل لا تحتاج للتخزين في الثلاجة مثل الفلفل و البصل و غيرها فيكون في تلك الحالة التخزين الخارجي المعمول حسابه في الخزانات الخارجية للمطبخ أنسب حل لها 

13- رفوف متعددة الأغراض

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة أو المكتب أو في الممرات يمكنك تصميم خزانة ذكية في قلب الجدار و في فراغاته و تقوم بتقسيمها بالرفوف المفتوحة لتستوعب الأغراض و صناديق الحفظ البلاستيكية و الخشبية و بعد كل ذلك تجعل لها باباً جراراً أو لا وفقاً لما سوف تخزنه و رغبتك في الخصوصية من عدمها 

14- في المرأب هناك حكايا كثيرة للتخزين فيكفيك الخزانات المفتوحة التي تجعل المرأب مرتباً على الدوام و بعض المسامير و الشناكل في الجدران لتحمل الأدوات التي تقبل التعليق

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

15- بهجة في التخزين

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من باب الذوق و الديكور المبهج و الجميل يمكنك تصميم خزانة تعبر عن ذلك بواسطة تلوين واجهتها الخارجية و ابوابها بألوان مبهجة تساعد ديكور غرفتك على التألق 

16- صمم رفوفاً لتخزين الأحذية في مدخل المنزل و نسق الاحذية بالتنسيق الجمالي كما نرى في تلك الصورة بحيث يكون الطويل في الأمام و القصير في الخلف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

17- هل تلاحظ في تلك الصورة أين الدولاب بالفعل هو في الجدار و بعد غلقه لا تستطيع التفرقة بينه و بين الجدار و هذا هو المطلوب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

18- الترتيب

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

النظام هو أهم نصيحة جميلة يمكننا تقديمها إليك في غرفة ملابسك و تنسيقها فحاول دائماً أن تجعلها مرتبه في كل مرة تستخدمها فيها 

19- فصل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بنفس فكرة الدولاب نجعل المطبخ كله يشبه الخزانة و نجعله بداخل أبواب جرارة تشبه الجدار و بالتالي ستخزن ماتريد في مطبخك و تغلقه تماماً من الخارج فلا يظهر للضيوف أي فوضى موجودة فيه 

20- في جوار السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يمكنك تفريغ الجدار و تصميم خزانة للمطبخ كاملة تشبه الدولاب الغائر في الجدار و عند غلقه لا يرى منه أي شيء 

و عند الفتح تلاحظ الكم الهائل من المخزونات التي يمكن أن تخزن في هذا المكان بالمقارنة بالخزانات العادية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify
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