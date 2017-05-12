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42 غرفة نوم إيطالية تسحرك بجمالها!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة نوم
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الذوق الإيطالي معروف بالتألق والرقي، فمن منا لا يحلم باقتناء منزل على الطراز الإيطالي الفريد، بالطبع جميعنا يرغب بذلك. وتوفر الراحة والجمال في المكان من أجمل ما يميز التصميمات الإيطالية، القادرة على الوصول إلى طلة جميلة بمنتهى البساطة والرقة.

ولأن وقت الراحة مقدس ويستحق الاهتمام، يجب الاهتمام بغرفة النوم تحديداً لأنها المكان الذي نلجأ إليه بعد يوم عمل طويل ومليء بالأحداث. ولن نجد ما يناسب غرفة النوم أكثر من الأسلوب الإيطالي الذي يساعدنا في الحصول على غرفة نوم مريحة ودافئة، ولا تنافسه في ذلك أساليب أخرى.

وفي مقال اليوم أحضرنا لكم 42 غرفة نوم تحمل توقيع نخبة من الخبراء الإيطاليين الذين لهم باع طويل في مجال التصميم والديكور، ومن أهم ما يميز هذه الغرف عد التكلف و الميزانية المتوسطة التى تحتاج لتنفيذها، لنثبت بذلك أن الجمال لا يشترى بالمال وليس ضرورياً أن تدفع الكثير لتحصل على مكان مريح.

وستجد عزيزي القاريء عدة مميزات مشتركة تجمع بين هذه الغرف، من بينها :

السلاسة والانسجام بين الألوان المستخدمة

حسن تقسيم الفراغ وعدم إهداره 

الإضاءة الجيدة بنوعيها الطبيعية والصناعية

الإبتعاد عن المبالغة والتكلف

الاستعانة بالحلول الغير تقليدية للتخزين

استخدام ورق الحائط ذو التصاميم الرقيقة في ديكورات الغرف

لمسات الطبيعة الحيوية كالورود والنباتات شرط أساسي في التصميم

1

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

2

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

3

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة نوم
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

4

casa Fiori, Studio Matteoni Studio Matteoni غرفة نوم
Studio Matteoni

Studio Matteoni
Studio Matteoni
Studio Matteoni

5

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

6

via delle Orfane, con3studio con3studio غرفة نوم
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

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7

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة نوم
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

8

Residenza estiva, archiplanstudio archiplanstudio غرفة نوم
archiplanstudio

archiplanstudio
archiplanstudio
archiplanstudio

9

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة نوم
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

10

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة نوم
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

11

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

12

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

13

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة نوم
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

14

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

15

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

16

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة نوم
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

17

Ispirazione nordica, ministudio architetti ministudio architetti غرفة نوم
ministudio architetti

ministudio architetti
ministudio architetti
ministudio architetti

18

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة نوم
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

19

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة نوم
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

20

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة نوم
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

21

Appartamento in vendita a Lesa, Boite Maison Boite Maison غرفة نوم
Boite Maison

Boite Maison
Boite Maison
Boite Maison

22

Le stanze di Alice, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

23

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة نوم خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

24

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة نوم خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

24

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio غرفة نوم
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

25

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة نوم
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

26

la luna sul bonsai, Andrea Bella Concept Andrea Bella Concept غرفة نوم
Andrea Bella Concept

Andrea Bella Concept
Andrea Bella Concept
Andrea Bella Concept

27

Appartamento MF, Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI غرفة نوم
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

28

Appartamento Residenziale - Brianza 2014, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة نوم
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

29

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

30

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

31

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة نوم
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

32

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

33

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

34

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة نوم خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

35

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' غرفة نوم
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

36

RELOOKING DI UN APPARTAMENTO CON SOPPALCO, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto غرفة نوم
Laura Lucente Architetto

Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto

37

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة نوم
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

38

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

39

Attico R, Studio Vesce Architettura Studio Vesce Architettura غرفة نوم
Studio Vesce Architettura

Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura

40

NEAR Architecture Casa IPA, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم Grey
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

41

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة نوم
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

42

HOME STAGING A PINARELLA DI CERVIA (RA), Mirna Casadei Home Staging Mirna Casadei Home Staging غرفة نوم
Mirna Casadei Home Staging

Mirna Casadei Home Staging
Mirna Casadei Home Staging
Mirna Casadei Home Staging
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