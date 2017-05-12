42 غرفة نوم إيطالية تسحرك بجمالها!

الذوق الإيطالي معروف بالتألق والرقي، فمن منا لا يحلم باقتناء منزل على الطراز الإيطالي الفريد، بالطبع جميعنا يرغب بذلك. وتوفر الراحة والجمال في المكان من أجمل ما يميز التصميمات الإيطالية، القادرة على الوصول إلى طلة جميلة بمنتهى البساطة والرقة.

ولأن وقت الراحة مقدس ويستحق الاهتمام، يجب الاهتمام بغرفة النوم تحديداً لأنها المكان الذي نلجأ إليه بعد يوم عمل طويل ومليء بالأحداث. ولن نجد ما يناسب غرفة النوم أكثر من الأسلوب الإيطالي الذي يساعدنا في الحصول على غرفة نوم مريحة ودافئة، ولا تنافسه في ذلك أساليب أخرى.

وفي مقال اليوم أحضرنا لكم 42 غرفة نوم تحمل توقيع نخبة من الخبراء الإيطاليين الذين لهم باع طويل في مجال التصميم والديكور، ومن أهم ما يميز هذه الغرف عد التكلف و الميزانية المتوسطة التى تحتاج لتنفيذها، لنثبت بذلك أن الجمال لا يشترى بالمال وليس ضرورياً أن تدفع الكثير لتحصل على مكان مريح.

وستجد عزيزي القاريء عدة مميزات مشتركة تجمع بين هذه الغرف، من بينها :

السلاسة والانسجام بين الألوان المستخدمة

حسن تقسيم الفراغ وعدم إهداره

الإضاءة الجيدة بنوعيها الطبيعية والصناعية

الإبتعاد عن المبالغة والتكلف

الاستعانة بالحلول الغير تقليدية للتخزين

استخدام ورق الحائط ذو التصاميم الرقيقة في ديكورات الغرف

لمسات الطبيعة الحيوية كالورود والنباتات شرط أساسي في التصميم