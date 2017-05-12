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7 أفكار رائعة لترتيب الأثاث في غرف المعيشة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos غرفة المعيشة
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ترتيب الأثاث في غرفة المعيشة يحتاج إلى مهارة خاصة ، وذلك حتى لا نتسبب في عرقلة الحركة وتكدس المكان. لذا فمعظمنا يفكر كثيراً ويصيبه  التردد قبل أن يقرر إعادة ترتيب المكان، وذلك ليتجنب الأخطار التى يمكن حدوثها نتيجة التوزيع الجديد للأثاث. 

وحتى نكون على حريتنا ونقوم بالتجديد وقتما نشاء، نقدم مقال اليوم الذي يتحدث عن أفضل 7 طرق لترتيب قطع الأثاث في غرفة المعيشة بشكل مثالي لا يتسبب في إهدار الفراغ .

1. طريقة حرف L

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

طريقة حرف ال L من أسهل الطرق لتترتيب وتوزيع أثاث المعيشة، ومن هنا نشأت فكرة الأريكة الشهيرة ذات شكل حرف L لتوفير جهد توزيع الأثاث واستغلال الزوايا.

وتقوم هذه الطريقة على ترتيب الأرائك والكراسي على شكل حرف L أو استخدام أريكة واحدة على هذا الشكل. وبعد الانتهاء نقوم بوضع الطاولات الصغيرة على أحد الجانبين وفي وسط الغرفة مع سجاد ملائم للمكان.

ومن المفضل عند استخدام أريكة حرف L أن يتم تزويدها بوسائد ملونة تكسر لون الأريكة الموحد.

2. دائرة مغلقة

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الفكرة الثانية لترتيب الأثاث هو أن تضع القطع في شكل دائرة، وبالطبع تترك فراغات مناسبة للمرور وسهولة الحركة لك ولضيوفك، ولكن مع الحفاظ على الشكل العام للدائرة. , والفكرة وراء هذا الترتيب هو إتاحة فرص أكبر للدردشة وتبادل الحوار بين الجالسين بالغرفة بدون أن يضطر أحد لتعديل جلسته ليتواصل مع الآخرين.

ونستطيع تطبيق هذه الطريقة من خلال وضع القطع على مسافات متساوية من مركو الغرفة والذي سنضع فيه طاولة القهوة، ثم نترك مسافات كافية بين القطع وبعضها البعض وبهذا نصل لشكل الدائرة، ونلاحظ أن هذه الفكرة تناسب غرف المعيشة المفتوحة على غيرها من الغرف، والتى لا تتواجد فيها حوائط فاصلة نضع الأثاث بجانبها.

3. طريقة حرف U

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

والآن نستلهم فكرة أخرى من حرف الU، والذي استطاع أن يحل مشكلة توزيع الأثاث في أكثر من غرفة مثل المطبخ. وفي هذه الفكرة نضع الأثاث كمربع ينقصه ضلع واحد، ليكون هذا الفراغ هو مدخل الغرفة ووسيلة الوصول للأثاث.

وهذه الفكرة مميزة في استغلال أكثر من زاوية بالغرفة كما أنها مثالية للأماكن الصغيرة.

4. خطوط متوازية

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في هذه الفكرة نتخيل أن الغرفة عبارة عن خطان متوازيان أو ثلاثة خطوط نضع في الخط الأول الأريكة مع أحد عناصر الإضاءة، وفي الخط المقابل نضع زوج من الكراسي ، وفي الخط الواقع بينهما نضع طاولة القهوة.

وتتميز هذه الفكرة بالبراح الذي توفره في المكان والذي يسهل من الحركة بالمكان، كما انه مناسب تماماّ لغرف المعيشة التى تحتوى على شرفة يمكن فتحها في أي وقت خلال اليوم، ولايمكننا وضع الأثاث أمامها.

5. نصف دائرة

SHOWROOM LUXOREMA, LUXOREMA LUXOREMA غرفة المعيشة
LUXOREMA

LUXOREMA
LUXOREMA
LUXOREMA

تكلمنا من قبل عن طريقة الدائرة المغلقة، والآن نأتي لفكرة النصف دائرة، والتى تحتاج أيضاً لتحديد منتصف الغرفة لتحقيق التساوي في المساحة بين قطع الأثاث ومنتصف الغرفة.

ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الفكرة تلائم الأثاث الصغير فقط، أما الأثاث الضخم فلا ينسجم مع هذه الفكرة إطلاقاً.

6. على شكل البوصلة

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos غرفة المعيشة
Cahtal Arquitectos

Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos

نستلهم الفكرة السادسة من شكل البوصلة المعروفة باتجاهتها الأربعة، لنقوم نحن أيضاً بتوزيع الأثاث على أربع نقاط رئيسية، وهي مناسبة لغرف المعيشة التقليدية المعروفة بالأربع حوائط وليس غرف المعيشة التى تتبع أسلوب الفراغ المفتوح.

وتحقق هذه الطريقة التوازن والنظام المتقن بالغرفة، مما يساعدنا في الارتياح والاسترخاء.

7. على شكل زاوية قائمة 90º

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الفكرة تشبه إلى حد كبير الفكرة الأولى التى تتحدث عن حرف الL، ولكن الفرق هنا أن ضلعي الزاوية المصنوعة يكونا بنفس الحجم تقريباً.

وتناسب هذه الفكرة الغرف الصغيرة التى يتكون أثاثها من أريكة مستقيمة في الضلع الأول مع كرسي وطاولة قهوة في الضلع الثاني ، ثم نضع السجاد المناسب والمصابيح الأرضية لاستكمال التصميم.

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