7 أفكار رائعة لترتيب الأثاث في غرف المعيشة

ترتيب الأثاث في غرفة المعيشة يحتاج إلى مهارة خاصة ، وذلك حتى لا نتسبب في عرقلة الحركة وتكدس المكان. لذا فمعظمنا يفكر كثيراً ويصيبه التردد قبل أن يقرر إعادة ترتيب المكان، وذلك ليتجنب الأخطار التى يمكن حدوثها نتيجة التوزيع الجديد للأثاث.
وحتى نكون على حريتنا ونقوم بالتجديد وقتما نشاء، نقدم مقال اليوم الذي يتحدث عن أفضل 7 طرق لترتيب قطع الأثاث في غرفة المعيشة بشكل مثالي لا يتسبب في إهدار الفراغ .
طريقة حرف ال L من أسهل الطرق لتترتيب وتوزيع أثاث المعيشة، ومن هنا نشأت فكرة الأريكة الشهيرة ذات شكل حرف L لتوفير جهد توزيع الأثاث واستغلال الزوايا.
وتقوم هذه الطريقة على ترتيب الأرائك والكراسي على شكل حرف L أو استخدام أريكة واحدة على هذا الشكل. وبعد الانتهاء نقوم بوضع الطاولات الصغيرة على أحد الجانبين وفي وسط الغرفة مع سجاد ملائم للمكان.
ومن المفضل عند استخدام أريكة حرف L أن يتم تزويدها بوسائد ملونة تكسر لون الأريكة الموحد.
الفكرة الثانية لترتيب الأثاث هو أن تضع القطع في شكل دائرة، وبالطبع تترك فراغات مناسبة للمرور وسهولة الحركة لك ولضيوفك، ولكن مع الحفاظ على الشكل العام للدائرة. , والفكرة وراء هذا الترتيب هو إتاحة فرص أكبر للدردشة وتبادل الحوار بين الجالسين بالغرفة بدون أن يضطر أحد لتعديل جلسته ليتواصل مع الآخرين.
ونستطيع تطبيق هذه الطريقة من خلال وضع القطع على مسافات متساوية من مركو الغرفة والذي سنضع فيه طاولة القهوة، ثم نترك مسافات كافية بين القطع وبعضها البعض وبهذا نصل لشكل الدائرة، ونلاحظ أن هذه الفكرة تناسب غرف المعيشة المفتوحة على غيرها من الغرف، والتى لا تتواجد فيها حوائط فاصلة نضع الأثاث بجانبها.
والآن نستلهم فكرة أخرى من حرف الU، والذي استطاع أن يحل مشكلة توزيع الأثاث في أكثر من غرفة مثل المطبخ. وفي هذه الفكرة نضع الأثاث كمربع ينقصه ضلع واحد، ليكون هذا الفراغ هو مدخل الغرفة ووسيلة الوصول للأثاث.
وهذه الفكرة مميزة في استغلال أكثر من زاوية بالغرفة كما أنها مثالية للأماكن الصغيرة.
في هذه الفكرة نتخيل أن الغرفة عبارة عن خطان متوازيان أو ثلاثة خطوط نضع في الخط الأول الأريكة مع أحد عناصر الإضاءة، وفي الخط المقابل نضع زوج من الكراسي ، وفي الخط الواقع بينهما نضع طاولة القهوة.
وتتميز هذه الفكرة بالبراح الذي توفره في المكان والذي يسهل من الحركة بالمكان، كما انه مناسب تماماّ لغرف المعيشة التى تحتوى على شرفة يمكن فتحها في أي وقت خلال اليوم، ولايمكننا وضع الأثاث أمامها.
تكلمنا من قبل عن طريقة الدائرة المغلقة، والآن نأتي لفكرة النصف دائرة، والتى تحتاج أيضاً لتحديد منتصف الغرفة لتحقيق التساوي في المساحة بين قطع الأثاث ومنتصف الغرفة.
ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الفكرة تلائم الأثاث الصغير فقط، أما الأثاث الضخم فلا ينسجم مع هذه الفكرة إطلاقاً.
نستلهم الفكرة السادسة من شكل البوصلة المعروفة باتجاهتها الأربعة، لنقوم نحن أيضاً بتوزيع الأثاث على أربع نقاط رئيسية، وهي مناسبة لغرف المعيشة التقليدية المعروفة بالأربع حوائط وليس غرف المعيشة التى تتبع أسلوب الفراغ المفتوح.
وتحقق هذه الطريقة التوازن والنظام المتقن بالغرفة، مما يساعدنا في الارتياح والاسترخاء.
هذه الفكرة تشبه إلى حد كبير الفكرة الأولى التى تتحدث عن حرف الL، ولكن الفرق هنا أن ضلعي الزاوية المصنوعة يكونا بنفس الحجم تقريباً.
وتناسب هذه الفكرة الغرف الصغيرة التى يتكون أثاثها من أريكة مستقيمة في الضلع الأول مع كرسي وطاولة قهوة في الضلع الثاني ، ثم نضع السجاد المناسب والمصابيح الأرضية لاستكمال التصميم.