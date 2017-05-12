17 فكرة تجعل غرف المنزل حديثة وفائقة الجمال

الاهتمام بديكورات غرفة النوم شيء ضروري على الرغم من كونها بعدية عن أعين الزوار، إلا أنها بمثابة ملاذ الفرد في نهاية اليوم ليستطيع شحن طاقته لليوم الجديد.

ومن الهام الحفاظ على ديكورات الغرفة هادئة وبسيطة حتى تساعد في استرخاء الذهن والخلود للنوم، كما يجب تزويدها بأماكن مناسبة لترتيب الأغراض حتى لا يصبح مظهرها العام فوضوياً مع الوقت.