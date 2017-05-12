17 فكرة تجعل غرف المنزل حديثة وفائقة الجمال

كثيراً ما تصيبنا الحيرة عندما نشرع في تصميم منزلنا، ونشعر أن أفكارنا قد نفذت ولا نجد ما يساعدنا. وبالرغم من وجود الكثير من الأفكار الديكورية، إلا أننا في هذا الوقت يتهيأ لنا العكس. ولنوفر هذا التردد والحيرة نقدم لكم مقال اليوم الذي سنتحدث فيه عن أفكار رائعة تساعد في الحصول على منزل حديث وملائم لروح 2017، فتابعنا لتتعرف عليها…
من المعتاد وجود بار ذو ارتفاع عالي على هيئة شريط طويل ورفيع، ولكننا نجد البار هنا يظهر بطريقة مبتكرة على ارتفاع متوسط كالسفرة، يساعد في تحضير الطعام ويتضمن الصنبور من جهة ويتيح مكان مناسب لتناول الطعام من الجهة الأخرى!.
لا تخشى من الألوان القوية طالما تستخدمها بحذر، بمعنى أن تستخدم لون واحد قوي وتحافظ على بقية الألوان محايدة وهادئة، كما نرى في هذا المنزل الجميل المتألق بالأزرق الملكي القوي واللون الأبيض المحايد.
هذه الفكرة تلائم الحمامات الصغيرة، ونلاحظ استخدام الفاصل الخشبي الصغير في أكثر من غرض مثل ترتيب المناشف وفصل أجزاء الحمام مختلفة الاستخدام عن بعضها البعض.
اعتماد الأبيض للحوائط والأرضيات يبرز جمال الأثاث، كما أنه مناسب للمنازل الصغيرة لأنه يساعد في اتساع المكان ونشر الضوء.
في هذا المنزل نجد أن الأثاث هو بطل الحكاية بألوانه الأنيقة وتصميمه الحديث، ونرى أن فكرة إخفاء مقعد طويل أسفل الطاولة هي فكرة رائعة لتوفير المساحة والحفاظ على النظام، وفي نفس الوقت يسهل إخراجه عند اللزوم بدون جهد أوفوضى.
لم يعد الأمر كما في السابق بأن يكون كل طابق مستقل عن الطوابق الأخرى، ولكن الإتجاه الآن إلى الطوابق المفتوحة على بعضها بشكل يعزز الحيوية في المكان.
اترك الفرصة لغرفة المعيشة أن تتنفس في مجال واحد واسع مع غرفة السفرة أو المطبخ، بدون فواصل أو حوائط لأن المساحات المفتوحة أصبحت موضة العصر.
الأخشاب بطابعها الدافيء ولمسة الطبيعة التى تعطيها للمكان تجعل الاستغناء عنها ضرب من المستحيل، خاصة وأن لمسات الخشب أصبحت جزء أصيل في كل الأنماط سواء كلاسيكي أو حداثي ومينيمالي.
الاهتمام بديكورات غرفة النوم شيء ضروري على الرغم من كونها بعدية عن أعين الزوار، إلا أنها بمثابة ملاذ الفرد في نهاية اليوم ليستطيع شحن طاقته لليوم الجديد.
ومن الهام الحفاظ على ديكورات الغرفة هادئة وبسيطة حتى تساعد في استرخاء الذهن والخلود للنوم، كما يجب تزويدها بأماكن مناسبة لترتيب الأغراض حتى لا يصبح مظهرها العام فوضوياً مع الوقت.
إذا كان لابد من تقسيم الفراغ، من الأفضل الاستعانه بالحواجز الشفافة من الزجاج بخامة متينة، أو حواجز غير مكتملة تسمح برؤية بقية أجزاء المنزل المتناسقة،كما أن هناك أفكار كثيرة للحواجز الأنيقة التى تؤدي المهمة بطريقة غير مباشرة مثل المكتبات أو وضع بعض قصاري الزرع بترتيب أنيق.
معظمنا يميل إلى وضع الأثاث بجانب الحائط، ولكن فكرة اليوم تلفت انتباهنا إلى أن وضع الأثاث بعيداً عن الحائط يلفت الانتباه نحوه بصورة أكبر وهو ما نريده. لذا إذا كنت تمتلك أثاث فاخر وأنيق، جرب هذه الفكرة لترى الفارق!
النظام هو مفتاح المنزل الجميل، والفوضى تهدم ديكورات أي منزل. وللأسف تصاب معظم دواليب وغرف الملابس بالعشوائية نتيجة سوء التصميم. ولكننا هنا نستعرض تصميم جيد لغرفة الملابس، نرى فيه العديد من الأدراج والأرفف، كما نرى أماكن متنوعة الحجم للشماعات، مما يجعلها مناسبة لجميع أشكال الملابس.
للحصول على شكل مثالي لغرفة نومك، استعن بالألوان الفاتحة في كل العناصر، كالأثاث والمفارش والحوائط، وذلك لأنها تساعد في أن يبدو المكان منعش وأكثر إشراق.
تزيين الغرف باللوحات من أسهل طرق الديكور، وتعليق صورك الشخصية على وجه التحديد في غرفة النوم أو المعيشة يجعل الأمر ممتع ويذكرك باللحظات الرائعة التى مرت عليك مع أحبتك.
الحائط بجوار السلم ينال نصيب كبير من الانتباه بسبب مكانه الحيوي الذي نمر به صعوداً ونزولاً أكثر من مرة خلال اليوم، لذا فالاهتمام به يجعله عنصر شيق من عناصر الديكور، وهناك طرق كثيرة لتزيينه كالأحجار الطبيعية والفسيفساء أو الرخام الفاخر، اختر ما يناسب ذوقك وستحصل على حوائط جميلة!.
التصميم الذكي والإضاءة الطبيعية عناصر تجعل من أي مطبخ مكان حيوي وممتع لتحضير الطعام، وهنا نرى الإهتمام بنوعي الإضاءة الطبيعي من خلال نافذة كبيرة، والصناعي من خلال السبوت لايت في السقف، وهو ما جعل المطبخ مشرق وأكثر اتساعاً عندما تسقط هذه الإضاءة على حوائط المطبخ البيضاء.
وأخيراً، ليس من الضروري أن تملأ المكان بالزينة والإكسسوارات، ولكن المهم هو اختيار إكسسوارات قليلة منتقاة بعناية وتضعها في المكان المناسب، فوضع الديكورات في الأماكن الاستراتيجية الصحيحة يجعل المكان أكثر رقة وجمال من كونه مكدس بالزينة.