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17 فكرة تجعل غرف المنزل حديثة وفائقة الجمال

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
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كثيراً ما تصيبنا الحيرة عندما نشرع في تصميم منزلنا، ونشعر أن أفكارنا قد نفذت ولا نجد ما يساعدنا. وبالرغم من وجود الكثير من الأفكار الديكورية، إلا أننا في هذا الوقت يتهيأ لنا العكس. ولنوفر هذا التردد والحيرة نقدم لكم مقال اليوم الذي سنتحدث فيه عن أفكار رائعة تساعد في الحصول على منزل حديث وملائم لروح 2017، فتابعنا لتتعرف عليها…

1- بار أم سفرة؟

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مطبخ
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

من المعتاد وجود بار ذو ارتفاع عالي على هيئة شريط طويل ورفيع، ولكننا نجد البار هنا يظهر بطريقة مبتكرة على ارتفاع متوسط كالسفرة، يساعد في تحضير الطعام ويتضمن الصنبور من جهة ويتيح مكان مناسب لتناول الطعام من الجهة الأخرى!.

2. نعم للألوان القوية!

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مكتب عمل أو دراسة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

لا تخشى من الألوان القوية طالما تستخدمها بحذر، بمعنى أن تستخدم لون واحد قوي وتحافظ على بقية الألوان محايدة وهادئة، كما نرى في هذا المنزل الجميل المتألق بالأزرق الملكي القوي واللون الأبيض المحايد.

3. أكثر من وظيفة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio حمام
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

هذه الفكرة تلائم الحمامات الصغيرة، ونلاحظ استخدام الفاصل الخشبي الصغير في أكثر من غرض مثل ترتيب المناشف وفصل أجزاء الحمام مختلفة الاستخدام عن بعضها البعض.

4. الأبيض في كل شيء

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

اعتماد الأبيض للحوائط والأرضيات يبرز جمال الأثاث، كما أنه مناسب للمنازل الصغيرة لأنه يساعد في اتساع المكان ونشر الضوء.

5. أثاث خفي

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة المعيشة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

في هذا المنزل نجد أن الأثاث هو بطل الحكاية بألوانه الأنيقة وتصميمه الحديث، ونرى أن فكرة إخفاء مقعد طويل أسفل الطاولة هي فكرة رائعة لتوفير المساحة والحفاظ على النظام، وفي نفس الوقت يسهل إخراجه عند اللزوم بدون جهد أوفوضى.

6. طوابق منسجمة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة السفرة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

لم يعد الأمر كما في السابق بأن يكون كل طابق مستقل عن الطوابق الأخرى، ولكن الإتجاه الآن إلى الطوابق المفتوحة على بعضها بشكل يعزز الحيوية في المكان.

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7. أهلاً بالمساحات المفتوحة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

اترك الفرصة لغرفة المعيشة أن تتنفس في مجال واحد واسع مع غرفة السفرة أو المطبخ، بدون فواصل أو حوائط لأن المساحات المفتوحة أصبحت موضة العصر.

8. لا تنسى الأخشاب

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

الأخشاب بطابعها الدافيء ولمسة الطبيعة التى تعطيها للمكان تجعل الاستغناء عنها ضرب من المستحيل، خاصة وأن لمسات الخشب أصبحت جزء أصيل في كل الأنماط سواء كلاسيكي أو حداثي ومينيمالي.

9. الاهتمام بغرف النوم

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

الاهتمام بديكورات غرفة النوم شيء ضروري على الرغم من كونها بعدية عن أعين الزوار، إلا أنها بمثابة ملاذ الفرد في نهاية اليوم ليستطيع شحن طاقته لليوم الجديد.

ومن الهام الحفاظ على ديكورات الغرفة هادئة وبسيطة حتى تساعد في استرخاء الذهن والخلود للنوم، كما يجب تزويدها بأماكن مناسبة لترتيب الأغراض حتى لا يصبح مظهرها العام فوضوياً مع الوقت.

10. لا للحواجز

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

إذا كان لابد من تقسيم الفراغ، من الأفضل الاستعانه بالحواجز الشفافة من الزجاج بخامة متينة، أو حواجز غير مكتملة تسمح برؤية بقية أجزاء المنزل المتناسقة،كما أن هناك أفكار كثيرة للحواجز الأنيقة التى تؤدي المهمة بطريقة غير مباشرة مثل المكتبات أو وضع بعض قصاري الزرع بترتيب أنيق.

11.الاعتناء بالأثاث

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة السفرة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

معظمنا يميل إلى وضع الأثاث بجانب الحائط، ولكن فكرة اليوم تلفت انتباهنا إلى أن وضع الأثاث بعيداً عن الحائط يلفت الانتباه نحوه بصورة أكبر وهو ما نريده. لذا إذا كنت تمتلك أثاث فاخر وأنيق، جرب هذه الفكرة لترى الفارق!

12. ترتيب غرفة الملابس

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة الملابس
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

النظام هو مفتاح المنزل الجميل، والفوضى تهدم ديكورات أي منزل. وللأسف تصاب معظم دواليب وغرف الملابس بالعشوائية نتيجة سوء التصميم. ولكننا هنا نستعرض تصميم جيد لغرفة الملابس، نرى فيه العديد من الأدراج والأرفف، كما نرى أماكن متنوعة الحجم للشماعات، مما يجعلها مناسبة لجميع أشكال الملابس.

13.الألوان الفاتحة لمظهر نظيف ورائق

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

للحصول على شكل مثالي لغرفة نومك، استعن بالألوان الفاتحة في كل العناصر، كالأثاث والمفارش والحوائط، وذلك لأنها تساعد في أن يبدو المكان منعش وأكثر إشراق.

14. التزيين باللوحات

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

تزيين الغرف باللوحات من أسهل طرق الديكور، وتعليق صورك الشخصية على وجه التحديد في غرفة النوم أو المعيشة يجعل الأمر ممتع ويذكرك باللحظات الرائعة التى مرت عليك مع أحبتك.

15. حوائط جميلة!

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

الحائط بجوار السلم ينال نصيب كبير من الانتباه بسبب مكانه الحيوي الذي نمر به صعوداً ونزولاً أكثر من مرة خلال اليوم، لذا فالاهتمام به يجعله عنصر شيق من عناصر الديكور، وهناك طرق كثيرة لتزيينه كالأحجار الطبيعية والفسيفساء أو الرخام الفاخر، اختر ما يناسب ذوقك وستحصل على حوائط جميلة!.

16. مطبخ مثالي

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مطبخ
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

التصميم الذكي والإضاءة الطبيعية عناصر تجعل من أي مطبخ مكان حيوي وممتع لتحضير الطعام، وهنا نرى الإهتمام بنوعي الإضاءة الطبيعي من خلال نافذة كبيرة، والصناعي من خلال السبوت لايت في السقف، وهو ما جعل المطبخ مشرق وأكثر اتساعاً عندما تسقط هذه الإضاءة على حوائط المطبخ البيضاء.

17. الأماكن المناسبة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة المعيشة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

وأخيراً، ليس من الضروري أن تملأ المكان بالزينة والإكسسوارات، ولكن المهم هو اختيار إكسسوارات قليلة منتقاة بعناية وتضعها في المكان المناسب، فوضع الديكورات في الأماكن الاستراتيجية الصحيحة يجعل المكان أكثر رقة وجمال من كونه مكدس بالزينة.

7 أفكار رائعة لترتيب الأثاث في غرف المعيشة

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