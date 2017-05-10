5 نصائح لطرد الفقر من منزلك

تغيير التصميمات لديكور منزلك ولا نعني بذلك أن تغير الديكور كاملًا وتستعين بفريق من الخبراء لا نريدك أن تعلن إفلاسك وأنت تحاول طرد الفقر من منزلك، لكن هناك لمسات فارقة في الديكورعلى الرغم من بساطتها ألا أنها تعيد تجديد ديكورك بالكامل مثل السجاد، المزهريات، الستائر، والوسائد، إذا قمت بتغيير هذه اللمسات في الديكور ثروتنا سوف تتضاعف .

في أوقات كثيرة إعادة تدوير الأشياء يعطي انطباع بأن الديكور تغير بالكامل مصاريف قليلة إلا أنها ستوفرعليك مصاريف كثيرة جدًا، ويعتبر استثمار قوي في منزلك.