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5 نصائح لطرد الفقر من منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Gloucester Road Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة نوم
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كل شيء في العالم له طاقة حتى نحن وكل شخص يجذب إلىه طاقة معينة طبقًا لأفكاره وأفعاله، ومن ضمن هذه الطاقات الفقر يمكن أن تجذبه دون قصد إلى منزلك، ونحن نعلم أن الفقر ضيف غير مرحب به في منزلنا، لذا في هذا المقال نحن جمعنا لكم 5 أشيراء لطرد الفقر من كل غرف  منزلك.  

1- قل للفوضى وداعًا

BEFORE Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

انتشار الفوضى في المساحة تعيق تدفق الطاقة الإيجابية لذا ننصح بالتخلص بكل شيء قديم لن تستخدمه بعد ذلك، هل من المعقول أن تراكم في منزلك أشياء ليس لها أي استخدام وتجعله مليء بالطاقة السلبية، حتى وإن كنت لا تعتقد في علم الطاقة فلا يمكنك أن تنكر أن البيوت المنظمة تكون مريحة ويمكن أن نتنج فيها أكثر، ونتيجة الانتاج الكثير مال كثير أي في النهاية النظام سيطرد الفقر. 

2- تغيير تخطيط الأشياء الخاصة بك

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

تغيير التصميمات لديكور منزلك ولا نعني بذلك أن تغير الديكور كاملًا  وتستعين بفريق من الخبراء لا نريدك أن تعلن إفلاسك وأنت تحاول طرد الفقر من منزلك، لكن هناك لمسات فارقة في الديكورعلى الرغم من بساطتها ألا أنها تعيد تجديد ديكورك بالكامل مثل السجاد، المزهريات، الستائر، والوسائد، إذا قمت بتغيير هذه اللمسات في الديكور ثروتنا سوف تتضاعف . 

في أوقات كثيرة إعادة تدوير الأشياء يعطي انطباع بأن الديكور تغير بالكامل مصاريف قليلة إلا أنها ستوفرعليك مصاريف كثيرة جدًا، ويعتبر استثمار قوي في منزلك. 

3- تأكد من أن هناك توازن بين الجزء الداخلي والخارجي لمنزلك

Residenza Privata, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design حديقة
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

مثلما نهتم بمظهرنا الخارجي يجب علينا الاهتمام بداخلنا أيضًا وهكذا المنازل يجب أن نهتم بها من الخارج والداخل، أوقات كثيرة نجد منزل جميل من الداخل وبواجهة عفا عليها الزمن أو العكس، بالتأكيد سيؤثر ذلك عليك بالسلب فأنت أكثر شخص ترى منزلك على هذا الحال.

4- إضافة عناصر طبيعية لمنزلك

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

إضافة النباتات والزهور إلى منزلك أمر مفيد لك جدًا نفسيًا وصحيًا، ثبت علميًا أن وجود النباتات في منزلك تحسن من صحتنا بشكل كبير فهي توفر لنا هواء نقي لتتنفسه، وتحارب الاكتئاب والمزاج السيء .

5- اعطي للحمام أولوية لتزيينه والاهتمام به

homify حمامرفوف
homify

homify
homify
homify

الحمام هو الغرفة التي نرى فيها أنفسنا ونتخلص من هموم اليوم به، ومكان للنظافة والراحة والاسترخاء لذا يجب أن نوليه الاهتمام حتى نستطيع أن نفكر في حلول ونخطط ونتأمل في كل شيء بذهن صافي . 

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