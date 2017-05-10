5 نصائح لطرد الفقر من منزلك

كل شيء في العالم له طاقة حتى نحن وكل شخص يجذب إلىه طاقة معينة طبقًا لأفكاره وأفعاله، ومن ضمن هذه الطاقات الفقر يمكن أن تجذبه دون قصد إلى منزلك، ونحن نعلم أن الفقر ضيف غير مرحب به في منزلنا، لذا في هذا المقال نحن جمعنا لكم 5 أشيراء لطرد الفقر من كل غرف منزلك.
انتشار الفوضى في المساحة تعيق تدفق الطاقة الإيجابية لذا ننصح بالتخلص بكل شيء قديم لن تستخدمه بعد ذلك، هل من المعقول أن تراكم في منزلك أشياء ليس لها أي استخدام وتجعله مليء بالطاقة السلبية، حتى وإن كنت لا تعتقد في علم الطاقة فلا يمكنك أن تنكر أن البيوت المنظمة تكون مريحة ويمكن أن نتنج فيها أكثر، ونتيجة الانتاج الكثير مال كثير أي في النهاية النظام سيطرد الفقر.
تغيير التصميمات لديكور منزلك ولا نعني بذلك أن تغير الديكور كاملًا وتستعين بفريق من الخبراء لا نريدك أن تعلن إفلاسك وأنت تحاول طرد الفقر من منزلك، لكن هناك لمسات فارقة في الديكورعلى الرغم من بساطتها ألا أنها تعيد تجديد ديكورك بالكامل مثل السجاد، المزهريات، الستائر، والوسائد، إذا قمت بتغيير هذه اللمسات في الديكور ثروتنا سوف تتضاعف .
في أوقات كثيرة إعادة تدوير الأشياء يعطي انطباع بأن الديكور تغير بالكامل مصاريف قليلة إلا أنها ستوفرعليك مصاريف كثيرة جدًا، ويعتبر استثمار قوي في منزلك.
مثلما نهتم بمظهرنا الخارجي يجب علينا الاهتمام بداخلنا أيضًا وهكذا المنازل يجب أن نهتم بها من الخارج والداخل، أوقات كثيرة نجد منزل جميل من الداخل وبواجهة عفا عليها الزمن أو العكس، بالتأكيد سيؤثر ذلك عليك بالسلب فأنت أكثر شخص ترى منزلك على هذا الحال.
إضافة النباتات والزهور إلى منزلك أمر مفيد لك جدًا نفسيًا وصحيًا، ثبت علميًا أن وجود النباتات في منزلك تحسن من صحتنا بشكل كبير فهي توفر لنا هواء نقي لتتنفسه، وتحارب الاكتئاب والمزاج السيء .
الحمام هو الغرفة التي نرى فيها أنفسنا ونتخلص من هموم اليوم به، ومكان للنظافة والراحة والاسترخاء لذا يجب أن نوليه الاهتمام حتى نستطيع أن نفكر في حلول ونخطط ونتأمل في كل شيء بذهن صافي .
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