7 تصميمات لديكور مميزعلى الطراز الحديث

إن الحصول على تصميم داخلي مميز للمنزل الحديث يعد أمرًا محيرًا في بعض الأحيان، فمن التصميمات التي تعتمد على اقتباس بعض العناصر من الطرز القديمة وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع الطبيعة الحديثة للمنزل؛ إلى الجنوح ناحية المستقبل وتفاصيله المبتكرة يظل الاختيار مرهونًا بالكثير من الاطلاع ومشاهدة الأمثلة التي تفتح لنا أفاقًا لاستمداد الإلهام.
وقد جمعنا لكم في Homify اليوم 7 تصميمات داخلية لمنازل حديثة ذات ذوق رفيع وعناصر مميزة يمكننا وضعها في الاعتبار عند إنجاز منزل الأحلام الذي نسعى إليه:
في المثال الأول نستطيع أن نميز البساطة السائدة في التصميم عن طريق الألوان المحددة من الأبيض والبيج مع الأرضية الخشبية والمنضدة الخشبية مع الفازات الخشبية على الأرض، ولكن الشئ المميز في الفراغ هو الستائر ذات الشكل الجاذب للعين منذ الوهلة الأولى.
وقد أكمل جمال الفراغ وجود الحائط الجانبي من الحجر الطبيعي الذي يتناغم مع الخشب الطبيعي في الأثاث والأرضية ووحدات الإضاءة في السقف.
تستطيع الإضاءة جعل التصميم مقبولًا أو غير مقبول بمنتهى السهولة، فهي العامل الذي يغفل عنه الكثير من المصممين وأصحاب المنازل الذين لا يعرفون القيمة الحقيقية لكيفية تحكم الضوء في جمال الفراغات.
وفي هذا المنزل نرى أن الضوء الطبيعي قد تم استغلاله بشكل ناجح عن طريق النافذة الزجاجية الكبيرة التي تسمح للفراغ أن يكون مريحًا بالنهار، ومع دخول الليل فإن الإضاءة تكون مثالية بفضل النجفة المتشعبة في السقف، ومع وحدات الإضاءة المستقلة ذات الشكل المميز و اللون الأبيض الجميل.
في المنازل الحديثة لا يتم تقييم مثالية التصميم فقط على أساس الجمال وإنما على عملية استخدام الأثاث وتوزيعه، لذا فإن الاعتماد على قطع أثاث مميزة ذات استخدامات متعددة يعتبر من الإيجابيات التي تضيف الكثير للمنزل وتجعله مريحًا وممتعًا، كما أنها توفر في المساحات داخله.
وهنا نجد هذه الوحدة في غرفة المعيشة والتي تجمع بداخلها مكانًا مخصصًا لشاشة التلفاز مع المكتبة التي تستوعب الكتب والأغراض المختلفة، وكل هذا في شكل جميل ومنظم باللون الأبيض العملي الذي يضفي شعورًا بالاتساع.
لاشك أن وجود مرايا في المدخل هو أحد العناصر القوية التي تعطي للمدخل تميزًا واتساعًا في المساحة، خاصة إذا كانت بارتفاع كامل المدخل كما في هذه الصورة، ومع التقسيمات المميزة للمرايا نجد أننا قد حظينا بمدخل غير معتاد سوف يساعد بشكل وظيفي جيد محبب للزائرين مع الإضافة للمساحة الخاصة بالمدخل وبدون استهلاك الكثير من المساحة والزخارف.
ما الذي يمنعنا من استخدام الألوان الجريئة مع اللون الأبيض الذي يميز المنازل الحديثة؟
إن الأمر يصبح إضافة مميزة تستحق التجربة خاصة عند استخدام اللون المضاف بشكل مناسب وفي العناصر المحددة بعناية، فهنا مثلًا نجد أن اللون الأحمر قد استخدم في أبواب الخزانات السفلية للمطبخ مع الاحتفاظ باللون الأبيض في الخزانات العلوية حتى نحافظ على راحة العين أثناء استخدام الفراغ.
في الحمامات الحديثة نجد أن الصيحة الجديدة هي استخدام كابينة الدش المنخفضة والتي تكاد تستوي مع أرضية الحمام، فهذا الحل العملي يعتبر رائعًا مع هؤلاء الذين يعانون من آلام المفاصل وكبار السن؛ فهو عملي ومريح.
ومع استخدام الفاصل الزجاجي الغير مكتمل الارتفاع نجد أن أناقة الحمام قد اكتملت بشكل يحقق الاستغلال الأمثل للمساحة دون إعطاء الشعور البصري بالضيق، فالزجاج الغير مكتمل يوحي بالاتساع والرحابة، ومع المرايا في المقابل نجد أن مساحة الحمام لا تعد عائقًا على الإطلاق.
يمكننا استغلال ظهر السرير كحامل للأغراض أو كرف إضافي في الغرفة وتزيينه بعناصر الديكور والزهريات البسيطة مثل ما في هذه الصورة، فقد تكون ظهر السرير من ثلاثة أجزاء، الجزء السفلي وهو ثابت من اللون الأبيض، والجزء الأوسط وهو غائر في الحائط بشكل يُمَكِّن من استغلاله كرف، والجزء العلوي الذي يمكن استغلاله كخزانة للكتب والأغراض المختلفة.
وبهذا الحل الرائع نكون قد حققنا معادلة الشكل الجميل مع العملية والراحة في المنزل.