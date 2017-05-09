7 تصميمات لديكور مميزعلى الطراز الحديث

إن الحصول على تصميم داخلي مميز للمنزل الحديث يعد أمرًا محيرًا في بعض الأحيان، فمن التصميمات التي تعتمد على اقتباس بعض العناصر من الطرز القديمة وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع الطبيعة الحديثة للمنزل؛ إلى الجنوح ناحية المستقبل وتفاصيله المبتكرة يظل الاختيار مرهونًا بالكثير من الاطلاع ومشاهدة الأمثلة التي تفتح لنا أفاقًا لاستمداد الإلهام.

وقد جمعنا لكم في Homify اليوم 7 تصميمات داخلية لمنازل حديثة ذات ذوق رفيع وعناصر مميزة يمكننا وضعها في الاعتبار عند إنجاز منزل الأحلام الذي نسعى إليه: