باليتة ألوان رائعة لتوظيف اللون الأخضر في منزلك

الأخضر لون الطبيعة والخضرة والراحة والسلام والهدوء.. فإذا أردت استخدام اللون الأخضر في منزلك عليك بقراءة هذا المقال أولًا، وهنا ستجد الكثير من الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتوظيف اللون الأخضر بأكثر من طريقة في منزلك، حيث أن استخدامه لا يقتصر فقط على الحديقة والشرفة ولكن يمكنك استخدامه بجميع درجاته في منزلك من الداخل، للحصول على منزل جميل وأنيق بلون الطبيعة.
لا يقتصر استخدام اللون الأخضر على الساحات الخارجية فقط، ولكن يمكنك استخدام الأخضر في كل منطقة بمنزلك ولكن بالتوظيف الصحيح، فهنا استخدام الأخضر في الصالة الخارجية يعطي بساطة وألفة للمكان، ويعطي عمق بصري رائع مع الانفتاح الملحوظ لغرفة السفرة على المطبخ.. بالإضافة إلى التنوع في استخدام درجاته واختيار أثاث بألوان فاتحة تناسبه.. فيبدو وكأن الحديقة انتقلت إلى الداخل.
إذا أردت أن تستخدم الأخضر في حمامك فإننا نخبرك بأن اختيارك صائب تمامًا، فالأخضر بالرغم من هدوءه وبساطته فهو أيضًا موضة هذا العام، ويبدو حلًا رائعًا إذا أردت لفت الانتباه إلى حمام منزلك، وجعله مكان يشعر فيه أصدقائك بالانتماء والراحة النفسية.. ونود لفت انتباهم إلى أهمية اختيار ألوان بسيطة معه حتى تستمتع بالأجواء الهادئة.
استخدام الدرجة اللونية الرائعة لأوراق الشجر في غرفة النوم أمرًا يجعلها تنبض بالحياة، فالأخضر لون الطبيعة وسحرها.. يتألق في حصولك على الراحة النفسية والهدوء والسلام الداخلي..
وهنا تفاوتت درجاته اللونيه بين الأخضر الغامق فالأقل ثم الفاتح، وانقسم إلى جزءٍ منقوش بأوراق الشجر واّخر سادة.. وكان يناسبه جدًا التداخل مع قطع الخشبي الأنيقة، والأثاث الخشبي البسيط.
إذا أردت الخروج عن المألوف والنمطية في مطبخك يمكنك استخدام النمط الهندسي الذي يشكله لك ورق الحائط الرائع مع اختيار الأخضر لتفاصيل أنيقة وهادئة.. ويمكنك أن تلاحظ كم أن التصميم الهندسي يعطي حركة رائعة للمكان .. فهل تود اقتناءه؟
إذا اتخذت قرارك باستخدام اللون الأخضر الفاتح، فنحن نرشح لك غرفة المعيشة لذلك الاختيار، ولأنك تقضي بها معظم الوقت فأنت بالتأكيد تحتاج إلى ألوان هادئة تجعلك تشعر بهدوء وراحة أكثر، كما في هذا المثال البسيط الذي يحتوي على أثاث رمادي فاتح ووسائد بيج تحمل مربعات هندسية خضراء، وتلك الرسومات الخضراء على الحائط التي تعمل كديكور رائع للخلفية..
اختيارك لألوان الجدران يعكس شخصيتك وحبك للتفاصيل، وهنا الأخضر يبدو رائعًا في السادة والمنقوش.. ولكن اقتصر الجزء المنقوش على جدار واحد فقط والبقية كانت سادة وذلك لتجنب الشعور بالتوتر والإنزعاج بسبب البهرجة الزائدة، وبالرغم من صغر مساحة الغرفة إلا أن الأخضر لم يتسبب في ضيق المكان بأي شكل.
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