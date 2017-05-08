باليتة ألوان رائعة لتوظيف اللون الأخضر في منزلك

الأخضر لون الطبيعة والخضرة والراحة والسلام والهدوء.. فإذا أردت استخدام اللون الأخضر في منزلك عليك بقراءة هذا المقال أولًا، وهنا ستجد الكثير من الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتوظيف اللون الأخضر بأكثر من طريقة في منزلك، حيث أن استخدامه لا يقتصر فقط على الحديقة والشرفة ولكن يمكنك استخدامه بجميع درجاته في منزلك من الداخل، للحصول على منزل جميل وأنيق بلون الطبيعة.