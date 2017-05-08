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باليتة ألوان رائعة لتوظيف اللون الأخضر في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PANTONE'S Color 2017 | Greenery, Pixers Pixers غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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الأخضر لون الطبيعة والخضرة والراحة والسلام والهدوء.. فإذا أردت استخدام اللون الأخضر في منزلك عليك بقراءة هذا المقال أولًا، وهنا ستجد الكثير من الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتوظيف اللون الأخضر بأكثر من طريقة في منزلك، حيث أن استخدامه لا يقتصر فقط على الحديقة والشرفة ولكن يمكنك استخدامه بجميع درجاته في منزلك من الداخل، للحصول على منزل جميل وأنيق بلون الطبيعة.

1. الأخضر في كل مكان

IN THE PALM GROOVE Pixers غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

IN THE PALM GROOVE

Pixers
Pixers
Pixers

لا يقتصر استخدام اللون الأخضر على الساحات الخارجية فقط، ولكن يمكنك استخدام الأخضر في كل منطقة بمنزلك ولكن بالتوظيف الصحيح، فهنا استخدام الأخضر في الصالة الخارجية يعطي بساطة وألفة للمكان، ويعطي عمق بصري رائع مع الانفتاح الملحوظ لغرفة السفرة على المطبخ.. بالإضافة إلى التنوع في استخدام درجاته واختيار أثاث بألوان فاتحة تناسبه.. فيبدو وكأن الحديقة انتقلت إلى الداخل.

2. الأخضر في الحمام..!

GREENY AND JUICY Pixers حمامديكورات pantone 2017,green,greenery
Pixers

GREENY AND JUICY

Pixers
Pixers
Pixers

إذا أردت أن تستخدم الأخضر في حمامك فإننا نخبرك بأن اختيارك صائب تمامًا، فالأخضر بالرغم من هدوءه وبساطته فهو أيضًا موضة هذا العام، ويبدو حلًا رائعًا إذا أردت لفت الانتباه إلى حمام منزلك، وجعله مكان يشعر فيه أصدقائك بالانتماء والراحة النفسية.. ونود لفت انتباهم إلى أهمية اختيار ألوان بسيطة معه حتى تستمتع بالأجواء الهادئة.

3. غرفة نوم أم حديقة!

GREEN REGENERATION Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

GREEN REGENERATION

Pixers
Pixers
Pixers

استخدام الدرجة اللونية الرائعة لأوراق الشجر في غرفة النوم أمرًا يجعلها تنبض بالحياة، فالأخضر لون الطبيعة وسحرها.. يتألق في حصولك على الراحة النفسية والهدوء والسلام الداخلي..

وهنا تفاوتت درجاته اللونيه بين الأخضر الغامق فالأقل ثم الفاتح، وانقسم إلى جزءٍ منقوش بأوراق الشجر واّخر سادة.. وكان يناسبه جدًا التداخل مع قطع الخشبي الأنيقة، والأثاث الخشبي البسيط.

4. لنظرة معاصرة أكثر تم تحويل النباتات إلى لوحة ديكورية رائعة عن طريق لمسات ورق الحائط

WILD GREEN Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

WILD GREEN

Pixers
Pixers
Pixers

5. الخروج من النمطيه

Fliesensticker, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات مواد مُصنعة Green
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إذا أردت الخروج عن المألوف والنمطية في مطبخك يمكنك استخدام النمط الهندسي الذي يشكله لك ورق الحائط الرائع مع اختيار الأخضر لتفاصيل أنيقة وهادئة.. ويمكنك أن تلاحظ كم أن التصميم الهندسي يعطي حركة رائعة للمكان .. فهل تود اقتناءه؟

6. الأخضر الأكليريك لمطبخ أكثر حيوية ونضارة مع لمسات بسيطة من الزهور

Проект квартиры-студии, Инна Михайская Инна Михайская مطبخ Green
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

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7. الأخضر الفاتح وأفضل ما يناسبه..!

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Green
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

إذا اتخذت قرارك باستخدام اللون الأخضر الفاتح، فنحن نرشح لك غرفة المعيشة لذلك الاختيار، ولأنك تقضي بها معظم الوقت فأنت بالتأكيد تحتاج إلى ألوان هادئة تجعلك تشعر بهدوء وراحة أكثر، كما في هذا المثال البسيط الذي يحتوي على أثاث رمادي فاتح ووسائد بيج تحمل مربعات هندسية خضراء، وتلك الرسومات الخضراء على الحائط التي تعمل كديكور رائع للخلفية..

8. حمام من تصميم الفسيفساء الجميل بقطع السيراميك الخضراء والبيضاء لحمام حيوي ومبهج

木柵 涵碧園 楊宅, 直譯空間設計有限公司 直譯空間設計有限公司 حمام Green
直譯空間設計有限公司

直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司

9. السادة والمنقوش

TURQUOISE SLEEP Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

TURQUOISE SLEEP

Pixers
Pixers
Pixers

اختيارك لألوان الجدران يعكس شخصيتك وحبك للتفاصيل، وهنا الأخضر يبدو رائعًا في السادة والمنقوش.. ولكن اقتصر الجزء المنقوش على جدار واحد فقط والبقية كانت سادة وذلك لتجنب الشعور بالتوتر والإنزعاج بسبب البهرجة الزائدة، وبالرغم من صغر مساحة الغرفة إلا أن الأخضر لم يتسبب في ضيق المكان بأي شكل.

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