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8 ألوان مميزة تغيير منزلك بالكامل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
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تشير العديد من الدراسات إلى أن الألوان على الجدران لها التأثير على مزاجنا اليومي في المكان، فاللون يمكن أن يزيد من الطاقة الإيجابية، والإبداع، وتعزيز الراحة الجيدة، ورفع الثقة بالنفس وتعزيز التناغم. كما في كتب علم النفس والتي توضح كيف أن الألوان تعمل على المشاعر والعقل.. 

وفي هذا المقال نقترح الألون المميزة للجدار لأمزجة معينة حيث أن كل غرفة في المنزل تحتاج إلى تعزيز اللون بها فتبدو ترحيب دائمًا، وهذا دائمًا يجلب الحيوية والأصالة، ثم لماذا لا يطبق ذلك مع الوعي الكامل بكيفية توظيفه؟

1. الأصفر لغرفة المعيشة للتفاؤل والدفء

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

التفكير في غرفة المعيشة كموقع لاستقبال الضيوف فإن اللون الأصفر هواللون المناسب لذلك. حيث يعطيك مستوى مميز يمكن يشعر فيه الضيوف بالراحة والهدوء في منزلك. وبالإضافة إلى ذلك، نغمات الأصفر والبرتقالي هي نموذجية لخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، لذلك استخدمها إذا كنت تريد مساحة من الترفيه والمرح.

2. سمك السلمون والوردي مناسب لغرفة النوم

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

غرفة النوم خاصة بالنسبة للأزواج، نستخدم لها الألوان المستمدة من البرتقال، مثل السلمون والخوخ لخلق جو من الانسجام والأخوية والوحدة والتفاهم. هذه التفاصيل لتنظيم أجواء ناجحة وجميلة، والوردي لخلق أجواء حميمية مع أجواء مريحة، والسقف يحمل وحدات الإضاءة الخافتة البسيطة للمزيد من الرومانسية بالغرفة.

3. البرتقالي لغرفة تناول الطعام

Casa country club Tehuacan , Helio interiores Tehuacan Helio interiores Tehuacan غرفة السفرة
Helio interiores Tehuacan

Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan

ويعتبر البرتقالي لون فاتح للشهية، ولذلك يتم استخدامه في المطابخ وغرف الطعام. وهو واحد من الألوان البوذية المفضلة، لذلك غالبًا ما يستخدم إليها في ملابس المعابد والممارسين.

وكثيرًا ما يخلط مع الأحمر، ويرجع ذلك إلى انخفاض التدرجات بينهم. وفي البيئات ذات الإضاءة الجيدة يخلق مناخات مذهلة..

4. الأبيض

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

الأبيض يبدو دائمًا جيد، ودائمًا جنبًا إلى جنب مع كل شيء، ويسلط الضوء على المساحة الخاصة بك. وهو جيد للاستخدام في كل المساحات، أولًا لأنه سوف يعطي تأثير أكثر رحابة إلى الغرفة الصغيرة. ثانيًأ لأنه إذا كان بقية المنزل بألوان حارة، فتأثير الأبيض يسبب مفاجأة مثيرة للاهتمام. ثالثا أن منزلك يحصل على ردود فعل إيجابية خاصة في حالة الجمع بين الأبيض والأبيض، وسوف يكون مثاليا للغاية.

5. حمام أزرق

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

بالنسبة لمعظم الناس فالأبيض مع الأزرق في الحمام ينقل التعاطف والسعادة.

الأزرق هو لون بارد، والذي يمكن أن يكون أكثر من مناسب لهذه الغرفة، حيث سينضم في انسجام مع الأبيض، وبالإضافة إلى ذلك، فالأزرق هو أحد حلول الفينيج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك.

6. مطبخ أخضر

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الأخضر هو الحياة، والطبيعة، هو ما يتجدد وينمو.. فالأمل هو الأخضر، وفي المقابل تقول الدراسات أن اللون الأخضر هو اللون الذي يجلب المزيد من الاسترخاء، كما أن الأخضر في المطبخ ينقل نضارة ونظافة.

واللون الأخضر هو أن أحد العلاجات البديلة الموصى باستخدامها عندما يصاب الأشخاص ببردًا أو سئمًا، فالأخضر يجلب التوازن ويحسن التركيز.

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7. فوائد البنفسج

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة نوم
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

هو مثالي لغرف النوم، فالبنفسجي هو واحد من الألوان الساحرة بامتياز.. وهو لون الإبداع والتنوير. واللون المكمل له هو البرتقالي. وفي المقابل فإن اللون البنفسجي في الإصدار الخزامى له مناسب للاسترخاء ومنع التوتر.

8. الرمادي للدراسة أو المكتب

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

الرمادي لون مألوف، وخصوصًا جنبا إلى جنب مع الألوان النابضة بالحياة لحياديته، وهو واحد من الألوان الأكثر استخدامًا في الأماكن التي يكون فيها تركيز صامت، حيث يجب أن يسودها الهدوء مثل أماكن الدراسة أو المكتب.. فالرمادي هو لون من المعدن، لذلك يرتبط عدة مرات بالصلابة.

والجدار الرمادي يمكن أن يعطي الكثير من الأناقة في منطقة العمل الخاصة بك. على أي حال، دائمًا الأحمر، والأزرق أو الأصفر والألوان المتناقضة سوف تكون ضرورية هنا.

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