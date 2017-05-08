8 ألوان مميزة تغيير منزلك بالكامل

تشير العديد من الدراسات إلى أن الألوان على الجدران لها التأثير على مزاجنا اليومي في المكان، فاللون يمكن أن يزيد من الطاقة الإيجابية، والإبداع، وتعزيز الراحة الجيدة، ورفع الثقة بالنفس وتعزيز التناغم. كما في كتب علم النفس والتي توضح كيف أن الألوان تعمل على المشاعر والعقل..
وفي هذا المقال نقترح الألون المميزة للجدار لأمزجة معينة حيث أن كل غرفة في المنزل تحتاج إلى تعزيز اللون بها فتبدو ترحيب دائمًا، وهذا دائمًا يجلب الحيوية والأصالة، ثم لماذا لا يطبق ذلك مع الوعي الكامل بكيفية توظيفه؟
التفكير في غرفة المعيشة كموقع لاستقبال الضيوف فإن اللون الأصفر هواللون المناسب لذلك. حيث يعطيك مستوى مميز يمكن يشعر فيه الضيوف بالراحة والهدوء في منزلك. وبالإضافة إلى ذلك، نغمات الأصفر والبرتقالي هي نموذجية لخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، لذلك استخدمها إذا كنت تريد مساحة من الترفيه والمرح.
غرفة النوم خاصة بالنسبة للأزواج، نستخدم لها الألوان المستمدة من البرتقال، مثل السلمون والخوخ لخلق جو من الانسجام والأخوية والوحدة والتفاهم. هذه التفاصيل لتنظيم أجواء ناجحة وجميلة، والوردي لخلق أجواء حميمية مع أجواء مريحة، والسقف يحمل وحدات الإضاءة الخافتة البسيطة للمزيد من الرومانسية بالغرفة.
ويعتبر البرتقالي لون فاتح للشهية، ولذلك يتم استخدامه في المطابخ وغرف الطعام. وهو واحد من الألوان البوذية المفضلة، لذلك غالبًا ما يستخدم إليها في ملابس المعابد والممارسين.
وكثيرًا ما يخلط مع الأحمر، ويرجع ذلك إلى انخفاض التدرجات بينهم. وفي البيئات ذات الإضاءة الجيدة يخلق مناخات مذهلة..
الأبيض يبدو دائمًا جيد، ودائمًا جنبًا إلى جنب مع كل شيء، ويسلط الضوء على المساحة الخاصة بك. وهو جيد للاستخدام في كل المساحات، أولًا لأنه سوف يعطي تأثير أكثر رحابة إلى الغرفة الصغيرة. ثانيًأ لأنه إذا كان بقية المنزل بألوان حارة، فتأثير الأبيض يسبب مفاجأة مثيرة للاهتمام. ثالثا أن منزلك يحصل على ردود فعل إيجابية خاصة في حالة الجمع بين الأبيض والأبيض، وسوف يكون مثاليا للغاية.
بالنسبة لمعظم الناس فالأبيض مع الأزرق في الحمام ينقل التعاطف والسعادة.
الأزرق هو لون بارد، والذي يمكن أن يكون أكثر من مناسب لهذه الغرفة، حيث سينضم في انسجام مع الأبيض، وبالإضافة إلى ذلك، فالأزرق هو أحد حلول الفينيج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك.
الأخضر هو الحياة، والطبيعة، هو ما يتجدد وينمو.. فالأمل هو الأخضر، وفي المقابل تقول الدراسات أن اللون الأخضر هو اللون الذي يجلب المزيد من الاسترخاء، كما أن الأخضر في المطبخ ينقل نضارة ونظافة.
واللون الأخضر هو أن أحد العلاجات البديلة الموصى باستخدامها عندما يصاب الأشخاص ببردًا أو سئمًا، فالأخضر يجلب التوازن ويحسن التركيز.
هو مثالي لغرف النوم، فالبنفسجي هو واحد من الألوان الساحرة بامتياز.. وهو لون الإبداع والتنوير. واللون المكمل له هو البرتقالي. وفي المقابل فإن اللون البنفسجي في الإصدار الخزامى له مناسب للاسترخاء ومنع التوتر.
الرمادي لون مألوف، وخصوصًا جنبا إلى جنب مع الألوان النابضة بالحياة لحياديته، وهو واحد من الألوان الأكثر استخدامًا في الأماكن التي يكون فيها تركيز صامت، حيث يجب أن يسودها الهدوء مثل أماكن الدراسة أو المكتب.. فالرمادي هو لون من المعدن، لذلك يرتبط عدة مرات بالصلابة.
والجدار الرمادي يمكن أن يعطي الكثير من الأناقة في منطقة العمل الخاصة بك. على أي حال، دائمًا الأحمر، والأزرق أو الأصفر والألوان المتناقضة سوف تكون ضرورية هنا.
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