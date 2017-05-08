8 ألوان مميزة تغيير منزلك بالكامل

تشير العديد من الدراسات إلى أن الألوان على الجدران لها التأثير على مزاجنا اليومي في المكان، فاللون يمكن أن يزيد من الطاقة الإيجابية، والإبداع، وتعزيز الراحة الجيدة، ورفع الثقة بالنفس وتعزيز التناغم. كما في كتب علم النفس والتي توضح كيف أن الألوان تعمل على المشاعر والعقل..

وفي هذا المقال نقترح الألون المميزة للجدار لأمزجة معينة حيث أن كل غرفة في المنزل تحتاج إلى تعزيز اللون بها فتبدو ترحيب دائمًا، وهذا دائمًا يجلب الحيوية والأصالة، ثم لماذا لا يطبق ذلك مع الوعي الكامل بكيفية توظيفه؟