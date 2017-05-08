شقة مشرقة بسحر اللون الأبيض ستحبها كثيرًا

في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة جميلة، تتكون من غرفة نوم وغرفة أطفال وشرفة رائعة وحمام ومطبخ وغرفة معيشة مفتوحة على السفرة، يسودها اللون الأبيض في الأثاث والديكور والدهانات لإطلالة مشرقة وجميلة، بعد أن تنتهي من مشاهدة الصور ومتابعة التفاصيل بالتأكيد ستود الحصول على واحدة مثلها..
منضدة مستديرة يلتف حولها مجموعة من الكراسي القماشية البيضاء بحجم مثالي يناسب صغر حجم المكان، مع طاولة بيضاء بسيطة تتكون من مجموعة أدراج وتحمل فوقها مراّة مستطيلة أنيقة.
نافذة كبيرة تطل على المظهر الخارجي الجميل تسمح بروئة رائعة.. حيث ان اقتطاع جزء من الصالة لعمل جلسة أسفل النافذة أمرًا رائعًا لمنطقة تضم كرسسين من الخوص المطلي باللون الرمادي، مع منضدة زجاجية صغيرة.. تمنحك جلسة إفطار رائعة في الصباح، وجلسة عشاء رومانسية ليلًا..
غرفة صغيرة مشرقة بألوان فاتحة في الأثاث فضلًا عن الألوان الفاتحة أيضًا لدهانات الجدران، حيث الأثاث البسيط الأنيق الذي يتكون من أريكة جلدية تحمل وسائد ملونة، وفوتيه صغيرة وبالمنتصف منضدة خشبية جميلة، مع سجادة من الفرو للمسة دافئة تحت القدمين.
الخشب أفضل المواد التي يمكنك صنع أثاث مطبخ منها، بأنواعه المختلفة وأشكاله ومرونة طلاءه وألوانه، وهنا استخدم الخشب بلونه الطبيعي لأثاث المطبخ الجميل..
وقد قسم المطبخ إلى طاولة كبيرة تحمل أسفلها مجموعة من الدواليب والأدراج، مع سطح العمل الرخامي المميز وجزء أخرى علوي يحتوي على دواليب أيضًا، ولديكور المطبخ تم عمل فاصل من سيراميك الفسيفساء الجميل للفصل بين الجزئين.
ألوان فاتحة وديكورات بسيطة وستائر أرجوانية شيفون كل هذه التفاصيل تجتمع لغرفة نوم رومانسية وأنيقة.. السرير مُزدوج ومريح بمفروشات بيضاء، والأرضية من السيراميك الفاتح تحمل سجادة فرو صغيرة.
غرفة أطفال بسيطة بسريرين أحدهم بظهر أسود واّخر أبيض، ومفروشات فاتحة وبسيطة، وجدران بيضاء ناعمة مع أرضية سيراميكية فاتحة في مساحة مناسبة.. مع وحدة إضاءة مستديرة صغيرة. ونافذة مربعة تنسدل عليها الستائر البيضاء لغرفة مشرقة.
لأن الحوض أول ما يلفت الانتباه في الحمام، فهنا الحوض المستدير من السيراميك بمظهر أكثر من رائع، وعلى طاولة سوداء جميلة تحمل أدراج للأغراض، ومراّة على الجدار بإطار خشبي أسود جميل..
منطقة الاستحمام الرائعة بجدران من السيراميك المنقوش مع دُش معدني جميل في جزء منفصل بمفرده.
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