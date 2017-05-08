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شقة مشرقة بسحر اللون الأبيض ستحبها كثيرًا

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
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في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة جميلة، تتكون من غرفة نوم وغرفة أطفال وشرفة رائعة وحمام ومطبخ وغرفة معيشة مفتوحة على السفرة، يسودها اللون الأبيض في الأثاث والديكور والدهانات لإطلالة مشرقة وجميلة، بعد أن تنتهي من مشاهدة الصور ومتابعة التفاصيل بالتأكيد ستود الحصول على واحدة مثلها..

غرفة السفرة

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

منضدة مستديرة يلتف حولها مجموعة من الكراسي القماشية البيضاء بحجم مثالي يناسب صغر حجم المكان، مع طاولة بيضاء بسيطة تتكون من مجموعة أدراج وتحمل فوقها مراّة مستطيلة أنيقة.

نبدأ هنا من التراس..!

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía بلكونة أو شرفة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

نافذة كبيرة تطل على المظهر الخارجي الجميل تسمح بروئة رائعة.. حيث ان اقتطاع جزء من الصالة لعمل جلسة أسفل النافذة أمرًا رائعًا لمنطقة تضم كرسسين من الخوص المطلي باللون الرمادي، مع منضدة زجاجية صغيرة.. تمنحك جلسة إفطار رائعة في الصباح، وجلسة عشاء رومانسية ليلًا..

الستائر الحريرية على النافذة.. وسلم من أرفف لحمل مجموعة من النباتات

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía بلكونة أو شرفة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

غرفة المعيشة

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

غرفة صغيرة مشرقة بألوان فاتحة في الأثاث فضلًا عن الألوان الفاتحة أيضًا لدهانات الجدران، حيث الأثاث البسيط الأنيق الذي يتكون من أريكة جلدية تحمل وسائد ملونة، وفوتيه صغيرة وبالمنتصف منضدة خشبية جميلة، مع سجادة من الفرو للمسة دافئة تحت القدمين.

طاولة تحمل التلفزيون وتضم عدة أرفف صغيرة من الزجاج

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة السفرة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

مساحة مفتوحة تضم أيضًا غرفة السفرة مع بعض الديكورات البسيطة على الجدران

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

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أرضية من السيراميك الرمادي الفاتح وجدران ناصعة البياض

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

طاولة أنيقة فالمدخل تحمل الزهور ومراّة مستديرة للنظرة الأخيرة قبل الخروج

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

المطبخ

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

الخشب أفضل المواد التي يمكنك صنع أثاث مطبخ منها، بأنواعه المختلفة وأشكاله ومرونة طلاءه وألوانه، وهنا استخدم الخشب بلونه الطبيعي لأثاث المطبخ الجميل..

وقد قسم المطبخ إلى طاولة كبيرة تحمل أسفلها مجموعة من الدواليب والأدراج، مع سطح العمل الرخامي المميز وجزء أخرى علوي يحتوي على دواليب أيضًا، ولديكور المطبخ تم عمل فاصل من سيراميك الفسيفساء الجميل للفصل بين الجزئين.

إضاءة مميزة وأرضية من السيراميك الرمادي الغامق وجزء خاص للأجهزة الكهربائية

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

غرفة النوم

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

ألوان فاتحة وديكورات بسيطة وستائر أرجوانية شيفون كل هذه التفاصيل تجتمع لغرفة نوم رومانسية وأنيقة.. السرير مُزدوج ومريح بمفروشات بيضاء، والأرضية من السيراميك الفاتح تحمل سجادة فرو صغيرة.

وحدة إضاءة جانبية بسيطة على طاولة بيضاء لإضاءة خافتة بجانب السرير

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

غرفة الأطفال

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

غرفة أطفال بسيطة بسريرين أحدهم بظهر أسود واّخر أبيض، ومفروشات فاتحة وبسيطة، وجدران بيضاء ناعمة مع أرضية سيراميكية فاتحة في مساحة مناسبة.. مع وحدة إضاءة مستديرة صغيرة. ونافذة مربعة تنسدل عليها الستائر البيضاء لغرفة مشرقة.

الحمام

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía حمام
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

لأن الحوض أول ما يلفت الانتباه في الحمام، فهنا الحوض المستدير من السيراميك بمظهر أكثر من رائع، وعلى طاولة سوداء جميلة تحمل أدراج للأغراض، ومراّة على الجدار بإطار خشبي أسود جميل..

منطقة الاستحمام الرائعة بجدران من السيراميك المنقوش مع دُش معدني جميل في جزء منفصل بمفرده.

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