شقة مشرقة بسحر اللون الأبيض ستحبها كثيرًا

لأن الحوض أول ما يلفت الانتباه في الحمام، فهنا الحوض المستدير من السيراميك بمظهر أكثر من رائع، وعلى طاولة سوداء جميلة تحمل أدراج للأغراض، ومراّة على الجدار بإطار خشبي أسود جميل..

منطقة الاستحمام الرائعة بجدران من السيراميك المنقوش مع دُش معدني جميل في جزء منفصل بمفرده.

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