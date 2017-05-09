كيف تحتفظ بمنزلك نظيفًا في 6 خطوات؟

أكثر ما قد يضر الشكل العام ويؤثر على نظافة منزلك هو حذائك الذي تأتي به من الخارج حاملًا فيه الأتربة والإتساخ.. فتدخل به إلى المنزل وتتسبب في تشويه المدخل بالأوساخ والطين والأتربة العالقة فيه، فحتى إذا كنت تعتني بمنزلك وتقوم بتنظيفه كل يوم.. فستكون مضطر إلى تنظيف المدخل بعد كل دخول وخروج لأي فرد للتخلص من هذا الغبار..

يمكنك نجدة نفسك من كل هذا بوضع سجادة صغيرة عند المدخل من الخارج فيستطيع كل الداخل إلى منزلك مسح حذائه فيها قبل الدخول، ثم حمله ووضعه في دولاب صغير للأحذية، يمكنك وضعه في الداخل أو في الخارج، ولكننا نفضل أن يكون في الخارج بجانب المدخل حتى تتخلص تمامًا من كل الأتربة والغبار قبل الدخول إلى المنزل، وهكذا تستطيع الحفاظ على المدخل نظيف.