كيف تحتفظ بمنزلك نظيفًا في 6 خطوات؟

تنظيف المنزل ليس بعمل سهل وفي بعض الأحيان يكون مزعج جدًا، خاصة إذا كنت تحتاج للتنظيف يوميًا بسبب تراكم الأتربة والاتساخ في كل مكان وانتشار الفوضى في الغرف.. ولذلك يقدم لك فريق هوميفاي في هذا المقال نصائح هامة من شئنها ان تساعدك في الحفاظ على منزلك دومًا نظيفًا دون عناء في تطهيره وتنظيفه.. ففي 6 خطوات يمكنك الحصول على المنزل نظيف والقضاء على روتين التنظيف اليومي.
أكثر ما قد يضر الشكل العام ويؤثر على نظافة منزلك هو حذائك الذي تأتي به من الخارج حاملًا فيه الأتربة والإتساخ.. فتدخل به إلى المنزل وتتسبب في تشويه المدخل بالأوساخ والطين والأتربة العالقة فيه، فحتى إذا كنت تعتني بمنزلك وتقوم بتنظيفه كل يوم.. فستكون مضطر إلى تنظيف المدخل بعد كل دخول وخروج لأي فرد للتخلص من هذا الغبار..
يمكنك نجدة نفسك من كل هذا بوضع سجادة صغيرة عند المدخل من الخارج فيستطيع كل الداخل إلى منزلك مسح حذائه فيها قبل الدخول، ثم حمله ووضعه في دولاب صغير للأحذية، يمكنك وضعه في الداخل أو في الخارج، ولكننا نفضل أن يكون في الخارج بجانب المدخل حتى تتخلص تمامًا من كل الأتربة والغبار قبل الدخول إلى المنزل، وهكذا تستطيع الحفاظ على المدخل نظيف.
لا تترك أي ممتلكات أو زخارف وعناصر مزدحمة في مدخل منزلك، فبإمكانك أن تأخذها في مكانٍ بعيد للحفاظ على رحابة المدخل وأناقته، وتخصيص مكان مناسب لهم.. على سبيل المثال بعض الجرائد والمجلات الخاصة بك، لا يجب تركها في أي مكان أو مدخل الغرفة على الأريكة أو الكرسي.. ولكن يمكنك تخصيص دولاب خاص لهم يحميهم من الغبار ولا يؤثر سلبيًا على أجواء الغرفة، وهذا أفضل حل لمشهد أفضل.
الحمام دائمًا ما يتعرض للبلل والمياه بشكل متكرر، والذين يهتمون بتهوية الحمام جيدًا يتخلصون بسهولة من مشكلة الرطوبة والتي قد تسبب مشكلات أكثر خطورة مع مرور الوقت، خاصة إذا كان الأثاث خشبي، فسوف يتشرب المياه ويمتلىء بها وتتعرض الجدران للعفن والجير والأسطح المعدنية للصدأ.. وهذه الأعراض تبدو مخيفة ومشكلة كبيرة مع الوقت في حمامك لذلك ننصح دومًا بتهوية الحمام بشكل جيد.
ونقدم لك نصيحة هامة في هذه النقطة لتنظيف الحمام ومعالجة الصدأ وبقع العفن على الأسطح وذلك باستخدام الخل الأبيض مع فرشاه خشنة وسوف تلاحظ زوال البقع والأوساخ تمامًا.. ومن ثم تهوية المكان بشكل جيد لكي لا يتعرض لهذا مرة أخرى.
أثناء الطهي تتراكم الكثير من الأطباق والأغراض التي من الممكن أن تشوه منظر مطبخك وتتلف نظامه، ويصعب هنا تنظيفه وتحتاج إلى الكثير من العمل للتخلص من هذا الاتساخ، من المهم أن لا تتبع هذه العادة أبدًا، وأن تقوم بتنظيف كل شيء أول بأول، لأن نظافة المنزل تبدأ من نظافة مطبخك لتعيش في مكان منظم وجميل.. وهذا يضم أيضًا بعض العادات السيئة مثل استخدام الحمام وترك الأرض دون أن تجف، وتناول الطعام وترك الأطباق دون غسيل، ترك الملابس مبعثرة في المنزل بعد استخدامها بدلًا من وضعها في مكان مخصص.. كل هذه الأشياء تجلب الفوضى إلى منزلك.
واحدة من العوامل الرئيسية لضمان ترتيب البيت هي منطقة التخزين. حيث يجب أن يكون لكل غرفة مساحة تخزين لحشد الأغراض الخاصة لك. وبالخصوص الحمام، والمطبخ وغرفة خلع الملابس. وهذه الأشياء لا يجب أن تمر عليك مرور الكرام، بل إن المساحات التخزينية هامة لتجنب الفوضى في أي غرفة من غرف منزلك.
من الممكن أن يتسبب تراكم الملابس المتسخة التي تحمل بلل ورطوبة بعض من العفن إذا بقيت لفترة طويلة، خاصة إذا كنت تريد توفير الطاقة وتقوم بجمع الملابس مع بعضها لغسيلها مرة واحدة، ولكن يجب أن تتأكد عند وضعها في سلة الملابس من أنها جافة وليست مبللة حتى تتمكن من منع نمو العفن في المنطقة المحيطة وعلى الملابس.
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