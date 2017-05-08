7 أفكار لتجديد مطبخك بتكلفة لا تُذكر!

اللجوء لمائدة جزيرة بمطبخك بات أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، فهي إضافة عملية بأي مطبخ تقوم بتوفير مساحة إضافية لإعداد الطعام بمختلف أشكاله وأنواعه وقد تسمح بتناوله من خلالها أيضًا كما أنها أحيانًا ما تستوعب بداخلها أجهزة المطبخ الكهربية من موقد وفرن وغيرهم.

بقدر ما تتمتع به تلك اللمسة من سمات عملية، عليك أنت أن تمنحها إطلالة مذهلة بلمساتك الفنية والإبداعية، كإضافة لوح خشبي مميز لسطحها، أو تزيين الجزء العلوي منها بوحدات إضاءة أخاذة.. وغيرها من الأفكار.