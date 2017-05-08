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7 أفكار لتجديد مطبخك بتكلفة لا تُذكر!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Worktops, Bordercraft Bordercraft مطبخألواح المطبخ
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لأن جميعنا يولي اهتمامًا كبيرًا بتصميم المطبخ الخاص به باعتباره إحدى البقاع شديدة الأهمية في أي منزل والتي في أغلب الأحيان باتت تندمج مع المجال الحيوي له باحترافية لتصبح أول ما يلقي الزائرين نظرتهم عليها، قررنا اليوم أن نجلب لكم 7 أفكار ديكورية عملية وبسيطة تساعدكم على تجديد مطابخكم بتكلفة لا تذكر ستتمنوا لو تكونوا على دراية بها من قبل!

1- كيف تجعل مطبخك خاطفًا للأنظار؟!

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يمكنك تزيين المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية بشكل جاذب للانتباه يخطف قلوب زائريك ويبهرهم وذلك من خلال العديد من الخامات والبدائل كالأغطية الفينيل على سبيل المثال بأشكالها وتصميماتها العصرية، وربما بالفسيفساء/الموزاييك أيضًا والذي يترك بصمته الرائعة في أي حمام أو مطبخ يلجأ إليه، وقد يكون بالمعادن، أو بالجرانيت، وهناك أيضًا من يفضل الاستعانة بالحجر.. أيً كان خيارك، فالنتيجة حتمًا ستكون فارقة بإطلالة مطبخك.

2- إضافات عملية تتمتع بلمسات فنية وزخرفية

Oak chopping board Bordercraft مطبخألواح المطبخ
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

اللجوء لمائدة جزيرة بمطبخك بات أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، فهي إضافة عملية بأي مطبخ تقوم بتوفير مساحة إضافية لإعداد الطعام بمختلف أشكاله وأنواعه وقد تسمح بتناوله من خلالها أيضًا كما أنها أحيانًا ما تستوعب بداخلها أجهزة المطبخ الكهربية من موقد وفرن وغيرهم.

بقدر ما تتمتع به تلك اللمسة من سمات عملية، عليك أنت أن تمنحها إطلالة مذهلة بلمساتك الفنية والإبداعية، كإضافة لوح خشبي مميز لسطحها، أو تزيين الجزء العلوي منها بوحدات إضاءة أخاذة.. وغيرها من الأفكار.  

​3- أرضيات منقوشة وخزانات بلا ضلف!

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

من الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها لتجديد مطبخك دون إنفاق الكثير من الأموال هي الأغطية الفينيل للأرضيات والتي باتت في وقتنا هذا منتشرة بتصميمات وأشكال رائعة في الأسواق تضاهي السيراميك وقد تتفوق عليه أحيانًا.

يتم اللجوء لهذه اللمسة الديكورية بشكل خاص في حال إن كانت أرضية المطبخ تعاني من عيوب ملحوظة تضر بمظهره ككسور في السيراميك أو اتساخه بمواد صعبة الإزالة وغيرها من الأسباب أيضًا كأن يفتقر المطبخ لإطلالة جذابة ناتجة عن الاستعانة بسيراميك نمطي في الأرضيات وبالتالي تكون أغطية الفينيل المنقوشة هي الحل الأمثل.

تجديد الوحدات التخزينية الخاصة بمطبخك من الأفكار التي يمكنك اتباعها أيضًا من فترة إلى أخرى، وقد يتضمن ذلك التجديد اللجوء لوحدات بلا ضلف من الأساس بمظهر بسيط وغير متكلف. 

4- تزويد الوحدات التخزينية بإضاءة وظيفية وجمالية

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

لإكساب وحدات المطبخ التخزينية إطلالة غير عادية، يمكنك الاستعانة بإضاءة ذكية وجمالية في الوقت ذاته بأجزاء متفرقة من المطبخ، دعونا نراقب الوحدات التخزينية بوضوح وعن قرب لنجد أنها مثبتة بالجزء السفلي من الوحدات العلوية والتي تسمح بتوفير إنارة ذكية لا يشعر بأهميتها إلا مستخدم المطبخ خصوصًا عند إعداده للطعام واستخدام أدوات الطهي المختلفة.   

5- التقاء فريد بين العديد من العناصر الديكورية

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

يمكنك الجمع بين أكثر من لمسة ديكورية مميزة بمطبخك لتجدد هيئته وتجعل محط أنظار ضيوفك خصوصًا إن كان يقع في المجال الحيوي بالمنزل. من هذه اللمسات، الأحجار بأن تزين الحائط الرئيسي من المطبخ، وإضاءة جمالية ووظيفية بمواضع مختلفة تأسر كل من يتطلع إليها، وأخيرًا الإكسسوارات الرفيعة من أصص زرع ومزهريات.

6- أرفف خشبية وحوامل معدنية

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

أرفف خشبية بسيطة وحوامل معدنية تفوقها بساطة.. من أسهل اللمسات التي يمكنك إضافتها لمطبخك لتغير من مظهره المعتاد.. فيمكنك تثبيت مجموعة أرفف بالزوايا غير المستغلة من مطبخك أو بالمساحات العلوية الفارغة أيضًا لتخلق مساحة تخزينية كبيرة من لا شئ!، يمكنك أيضًا تزويد المنطقة العلوية للحوض أو الموقد بحامل معدني تثبت به القفازات والطاسات وغيرها من أدوات الطهي التي يفضل أن تكون في متناول يديك. 

7- ألوان جديدة ومبهجة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

من اللمسات البسيطة التي يمكنها أن تصنع الفارق بإطلالة منزلك بشكل عام ومطبخك بشكل خاص هو إضافة ألوان جديدة ومبهجة للديكورات وذلك من خلال المقاعد المنتمية لمائدة الجزيرة مثلًا، أو ألوان الوحدات التخزينية ذاتها، وربما بالإكسسوارات الرفيعة الخاصة بالطهي، أو حتى بعض المفروشات الأنيقة.

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