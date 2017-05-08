7 أفكار لتجديد مطبخك بتكلفة لا تُذكر!

لأن جميعنا يولي اهتمامًا كبيرًا بتصميم المطبخ الخاص به باعتباره إحدى البقاع شديدة الأهمية في أي منزل والتي في أغلب الأحيان باتت تندمج مع المجال الحيوي له باحترافية لتصبح أول ما يلقي الزائرين نظرتهم عليها، قررنا اليوم أن نجلب لكم 7 أفكار ديكورية عملية وبسيطة تساعدكم على تجديد مطابخكم بتكلفة لا تذكر ستتمنوا لو تكونوا على دراية بها من قبل!
يمكنك تزيين المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية بشكل جاذب للانتباه يخطف قلوب زائريك ويبهرهم وذلك من خلال العديد من الخامات والبدائل كالأغطية الفينيل على سبيل المثال بأشكالها وتصميماتها العصرية، وربما بالفسيفساء/الموزاييك أيضًا والذي يترك بصمته الرائعة في أي حمام أو مطبخ يلجأ إليه، وقد يكون بالمعادن، أو بالجرانيت، وهناك أيضًا من يفضل الاستعانة بالحجر.. أيً كان خيارك، فالنتيجة حتمًا ستكون فارقة بإطلالة مطبخك.
اللجوء لمائدة جزيرة بمطبخك بات أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، فهي إضافة عملية بأي مطبخ تقوم بتوفير مساحة إضافية لإعداد الطعام بمختلف أشكاله وأنواعه وقد تسمح بتناوله من خلالها أيضًا كما أنها أحيانًا ما تستوعب بداخلها أجهزة المطبخ الكهربية من موقد وفرن وغيرهم.
بقدر ما تتمتع به تلك اللمسة من سمات عملية، عليك أنت أن تمنحها إطلالة مذهلة بلمساتك الفنية والإبداعية، كإضافة لوح خشبي مميز لسطحها، أو تزيين الجزء العلوي منها بوحدات إضاءة أخاذة.. وغيرها من الأفكار.
من الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها لتجديد مطبخك دون إنفاق الكثير من الأموال هي
الأغطية الفينيل للأرضيات والتي باتت في وقتنا هذا منتشرة بتصميمات وأشكال رائعة في الأسواق تضاهي السيراميك وقد تتفوق عليه أحيانًا.
يتم اللجوء لهذه اللمسة الديكورية بشكل خاص في حال إن كانت أرضية المطبخ تعاني من عيوب ملحوظة تضر بمظهره ككسور في السيراميك أو اتساخه بمواد صعبة الإزالة وغيرها من الأسباب أيضًا كأن يفتقر المطبخ لإطلالة جذابة ناتجة عن الاستعانة بسيراميك نمطي في الأرضيات وبالتالي تكون أغطية الفينيل المنقوشة هي الحل الأمثل.
تجديد الوحدات التخزينية الخاصة بمطبخك من الأفكار التي يمكنك اتباعها أيضًا من فترة إلى أخرى، وقد يتضمن ذلك التجديد اللجوء لوحدات بلا ضلف من الأساس بمظهر بسيط وغير متكلف.
لإكساب وحدات المطبخ التخزينية إطلالة غير عادية، يمكنك الاستعانة بإضاءة ذكية وجمالية في الوقت ذاته بأجزاء متفرقة من المطبخ، دعونا نراقب الوحدات التخزينية بوضوح وعن قرب لنجد أنها مثبتة بالجزء السفلي من الوحدات العلوية والتي تسمح بتوفير إنارة ذكية لا يشعر بأهميتها إلا مستخدم المطبخ خصوصًا عند إعداده للطعام واستخدام أدوات الطهي المختلفة.
يمكنك الجمع بين أكثر من لمسة ديكورية مميزة بمطبخك لتجدد هيئته وتجعل محط أنظار ضيوفك خصوصًا إن كان يقع في المجال الحيوي بالمنزل. من هذه اللمسات، الأحجار بأن تزين الحائط الرئيسي من المطبخ، وإضاءة جمالية ووظيفية بمواضع مختلفة تأسر كل من يتطلع إليها، وأخيرًا الإكسسوارات الرفيعة من أصص زرع ومزهريات.
أرفف خشبية بسيطة وحوامل معدنية تفوقها بساطة.. من أسهل اللمسات التي يمكنك إضافتها لمطبخك لتغير من مظهره المعتاد.. فيمكنك تثبيت مجموعة أرفف بالزوايا غير المستغلة من مطبخك أو بالمساحات العلوية الفارغة أيضًا لتخلق مساحة تخزينية كبيرة من لا شئ!، يمكنك أيضًا تزويد المنطقة العلوية للحوض أو الموقد بحامل معدني تثبت به القفازات والطاسات وغيرها من أدوات الطهي التي يفضل أن تكون في متناول يديك.
من اللمسات البسيطة التي يمكنها أن تصنع الفارق بإطلالة منزلك بشكل عام ومطبخك بشكل خاص هو إضافة ألوان جديدة ومبهجة للديكورات وذلك من خلال المقاعد المنتمية لمائدة الجزيرة مثلًا، أو ألوان الوحدات التخزينية ذاتها، وربما بالإكسسوارات الرفيعة الخاصة بالطهي، أو حتى بعض المفروشات الأنيقة.
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