25 مطبخ رائع للمنازل ذات المساحات الصغيرة

يعتبر المطبخ من أهم الفراغات في المنزل، فهو الفراغ الذي يستخدمه كل أفراد الأسرة وتختلط فيه الكثير من النشاطات والأجهزة والخزانات مع الأطعمة والروائح المختلفة، لذا فإن توافر الراحة في هذا الفراغ من الأهمية بمكان.
أما إذا تواجد هذا المطبخ في مساحة صغيرة إلى حد ما في المنزل فإنه بالطبع يكون بحاجة إلى التعامل بحرفية في التصميم بحيث يوفر لمستخدميه الراحة المرجوة منه والعملية.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 25 مثالًا لمطابخ استطاعت تحقيق معادلة المساحة الصغيرة مع العملية والراحة والشكل الجميل، فهيا بنا لنرى كيف تحقق كل هذا فيها:
لاشك أن هذه المساحة البسيطة قد تحققت فيها كل المميزات عن طريق وضع الحوض في جزيرة المطبخ أما الثلاجة و الموقد في الجهة المقابلة على الحائط وقد استغل المصمم الجزيرة بشكل ذكي عن طريق ربطها بطاولة الطعام.
بالطبع سيكون هذا المطبخ مفضلًا لدى محبي الخشب والمواد الطبيعية.
هنا نجد أن المصمم اختار اللون الأزرق الملكي المتناغم مع الخشب الطبيعي مما أعطى لمسة من الأصالة.
مع لمسة من اللون الموف الحالم و الموزاييك الرمادي في الجدران نجد أنفسنا أمام مطبخ جميل ومريح رغم ضيق المساحة.
وهنا تجد 35 تصميم ملهم للمطابخ الملونة
هنا نجد أن المصمم قد وزع عناصر المطبخ بشكل ذكي ومقتصد في المساحة مع الاحتفاظ بالجمال التصميمي.
يعتبر استخدام الخزانات المعدنية من الحلول العملية العصرية في المطابخ والتي تضفي بريقًا للفراغ ولمسة تكنولوجية.
يمكننا تمييز المطبخ بلمسة من الأصفر البراق في الأرضية والحوائط
يمكننا استخدام الألوان الصريحة مع الأسود الداكن والتي تعطي أناقة خاصة وتتناسب مع تصميمات المنازل الحديثة
مع استخدام الأبيض والفضي بلمسات محسوبة تعطي للتصميم لمعانًا وبريقًا
في هذا التصميم نجد حلًا عمليًا للمطبخ المدمج داخل المنزل، ففي حالة عدم الاستخدام يمكننا ببساطة إغلاق الباب وإخفاء المطبخ والاستمتاع بغرفة معيشة جميلة.