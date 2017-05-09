25 مطبخ رائع للمنازل ذات المساحات الصغيرة

يعتبر المطبخ من أهم الفراغات في المنزل، فهو الفراغ الذي يستخدمه كل أفراد الأسرة وتختلط فيه الكثير من النشاطات والأجهزة والخزانات مع الأطعمة والروائح المختلفة، لذا فإن توافر الراحة في هذا الفراغ من الأهمية بمكان.

أما إذا تواجد هذا المطبخ في مساحة صغيرة إلى حد ما في المنزل فإنه بالطبع يكون بحاجة إلى التعامل بحرفية في التصميم بحيث يوفر لمستخدميه الراحة المرجوة منه والعملية.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 25 مثالًا لمطابخ استطاعت تحقيق معادلة المساحة الصغيرة مع العملية والراحة والشكل الجميل، فهيا بنا لنرى كيف تحقق كل هذا فيها: