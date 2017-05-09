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25 مطبخ رائع للمنازل ذات المساحات الصغيرة

آية علم الدين آية علم الدين
Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
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يعتبر المطبخ من أهم الفراغات في المنزل، فهو الفراغ الذي يستخدمه كل أفراد الأسرة وتختلط فيه الكثير من النشاطات والأجهزة والخزانات مع الأطعمة والروائح المختلفة، لذا فإن توافر الراحة في هذا الفراغ من الأهمية بمكان.

أما إذا تواجد هذا المطبخ في مساحة صغيرة إلى حد ما في المنزل فإنه بالطبع يكون بحاجة إلى التعامل بحرفية في التصميم بحيث يوفر لمستخدميه الراحة المرجوة منه والعملية.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 25 مثالًا لمطابخ استطاعت تحقيق معادلة المساحة الصغيرة مع العملية والراحة والشكل الجميل، فهيا بنا لنرى كيف تحقق كل هذا فيها:

1- كل الأنشطة في مكان صغير

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 مطبخ
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

لاشك أن هذه المساحة البسيطة قد تحققت فيها كل المميزات عن طريق وضع الحوض في جزيرة المطبخ أما الثلاجة و الموقد في الجهة المقابلة على الحائط وقد استغل المصمم الجزيرة بشكل ذكي عن طريق ربطها بطاولة الطعام.

2- الخزانات البيضاء العصرية في الأسفل مع الخزانات الداكنة الأنيقة في الأعلى

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 مطبخ
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

3- المطبخ الخشبي الأنيق مع الإضاءة العملية المميزة

十畝之間, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design مطبخ
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

بالطبع سيكون هذا المطبخ مفضلًا لدى محبي الخشب والمواد الطبيعية.

4- خزانات خشبية أنيقة مختلفة الأبعاد مع حائط رمادي ولمسات من الأبيض في الحوائط والخزانات

無印良品風, IDR室內設計 IDR室內設計 مطبخ
IDR室內設計

IDR室內設計
IDR室內設計
IDR室內設計

5- اللون الأزرق الملكي

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

هنا نجد أن المصمم اختار اللون الأزرق الملكي المتناغم مع الخشب الطبيعي مما أعطى لمسة من الأصالة.

6- جدران الطوب الأبيض مع الخزانات البيضاء العصرية و ألواح الخشب الطبيعية

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

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7- اللون الموف الرومانسي

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

مع لمسة من اللون الموف الحالم و الموزاييك الرمادي في الجدران نجد أنفسنا أمام مطبخ جميل ومريح رغم ضيق المساحة.

وهنا تجد 35 تصميم ملهم للمطابخ الملونة

8- حل عملي لاستوديو صغير

夢想中的家, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design غرفة نوم
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

هنا نجد أن المصمم قد وزع عناصر المطبخ بشكل ذكي ومقتصد في المساحة مع الاحتفاظ بالجمال التصميمي.

9- الأبيض والرمادي لمطبخ عصري جداً

Modular Kitchen , ServiceBELL Solutions PVT Ltd ServiceBELL Solutions PVT Ltd مطبخرفوف وأدراج أبلكاش Brown
ServiceBELL Solutions PVT Ltd

ServiceBELL Solutions PVT Ltd
ServiceBELL Solutions PVT Ltd
ServiceBELL Solutions PVT Ltd

10- الخزانات المعدنية حل عملي

”大人かっこいい”ゲストルーム, いえラボ いえラボ مطبخ
いえラボ

いえラボ
いえラボ
いえラボ

يعتبر استخدام الخزانات المعدنية من الحلول العملية العصرية في المطابخ والتي تضفي بريقًا للفراغ ولمسة تكنولوجية.

11- استغلال السقف بشكل عملي فريد

ブルックリンカフェスタイルなお家, いえラボ いえラボ مطبخ
いえラボ

いえラボ
いえラボ
いえラボ

12- الأبيض والأسود والخشب الطبيعي

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. مطبخ
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.

13- ترابيع السيراميك الأبيض المميزة مع الأرفف الخشبية تصنع ديكورًا مميزًا

みどりのいえ, FEDL（Far East Design Labo） FEDL（Far East Design Labo） مطبخ
FEDL（Far East Design Labo）

FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）

14- الأصفر البراق

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

يمكننا تمييز المطبخ بلمسة من الأصفر البراق في الأرضية والحوائط 

15- الخزانات المفتوحة لتصميم مطبخ عصري

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

16- الأحمر والرمادي والأبيض

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

يمكننا استخدام الألوان الصريحة مع الأسود الداكن والتي تعطي أناقة خاصة وتتناسب مع تصميمات المنازل الحديثة 

17- جميل ودافيء رغم صغر المساحة

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

18- الكاونتر الخشبي الصغير مع الكراسي العالية بلا مساند توفر في المساحة وتعطي شكلًا رائعًا

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

19- المطبخ الأسود تمامًا لأناقة وتفرد

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

مع استخدام الأبيض والفضي بلمسات محسوبة تعطي للتصميم لمعانًا وبريقًا

20- المطبخ على شكل حرف L يوفر في المساحة ويدمج المطبخ داخل المنزل

Casa K, Progetto Kiwi Architettura Progetto Kiwi Architettura مطبخ
Progetto Kiwi Architettura

Progetto Kiwi Architettura
Progetto Kiwi Architettura
Progetto Kiwi Architettura

21- مطبخ داخل باب

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

في هذا التصميم نجد حلًا عمليًا للمطبخ المدمج داخل المنزل، ففي حالة عدم الاستخدام يمكننا ببساطة إغلاق الباب وإخفاء المطبخ والاستمتاع بغرفة معيشة جميلة.

22- سيراميك الحوائط والأرضيات المتناغمين وبينهم خزانات المطبخ البيضاء

white house, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

23- مطبخ كامل داخل ركن صغير

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

24- المطبخ الأبيض التقليدي ولكن بشكل عصري داخل المنزل

La belleza de lo simple , cs cs مطبخ
cs

cs
cs
cs

25- استخدام الأشكال التقليدية في السيراميك ولكن بحلول مميزة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space
7 تصميمات لديكور مميزعلى الطراز الحديث
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