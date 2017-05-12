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22 حيلة لاستغلال مثالي لمساحة خزانة الملابس

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نومخزانة الملابس
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ننسى كثيراً مساحات تخزين الملابس، فلا نهتم بتنظيفها أو ترتيبها، فقط نقوم بتكديس الملابس بها بشكل غير عملي والذي يجعلها غير صالحة للاستخدام أو إضافة الجديد بعد فترة. ولكن ماذا إذا قلت لك أنك تستطيع استغلال المساحات الخاصة بك مهما كانت صغيرة؟ فإذا كنت مهتمأ بالتنظيم، إذا كنت تريد استغلال المساحات التخزينيه بأقصى درجة أو إذا كان لديك مساحة صغيرة فهذا المقال لك حيث جئنا لك اليوم بعدد من الأفكار والتي ستساعدك على استغلال خزانات غرفة النوم وغرف الملابس بأفضل الحلول والحيل..

1.إذا سنحت لك الفرصة فقم بوضع إضاءة داخل الخزانة والتي ستسهل عليك إيجاد ما تبحث عنه بكل سهولة

Bespoke hand Painted dressing room Buscott Woodworking Ltd غرفة الملابس خشب Beige
Buscott Woodworking Ltd

Bespoke hand Painted dressing room

Buscott Woodworking Ltd
Buscott Woodworking Ltd
Buscott Woodworking Ltd

2.قم باسخدام صناديق الأحذية لتخزينها إذا لم يتوافر لديك مساحة تخزين مخصصة للأحذية

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

3.إذا لم يكن لديك خزانة في غرفة النوم يمكنك خلق مساحة تخزينية من خلال عمل أرفف وعلاقات بسيطة تمكنك من تنظيم ملابسك بشكل أفضل

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

لأفكار لخزانات ملابس تناسب المساحات الصغيرة أقرأ: 14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير

4.قم بتخزين الملابس الموسمية في صناديق أو أكياس مخصصة لها وابعادها عن أماكن الاستخدام المتكرر فيمكن وضعها تحت السرير مثلاً أو في أرفف عالية في الخزانة

homify غرفة نوم bedroom,lighting,interior design,holiday home
homify

homify
homify
homify

5.لا تنسى إضافة مرآة في الخزانة أو بالقرب منها

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

6.قم بالتخلص مما لا تحتاج من ملابس لإفساح المجال للملابس الجديدة والمستخدمة باستمرار

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

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7.من المهم المزج بين الطرق المختلفة للتخزين بين أرفف لوضع الصناديق والأغراض الكبيرة، أدراج لوضع الأشياء الصغيرة وعلاقات للبدل والفساتين أو الجواكيت

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design غرفة الملابس
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

​8.ضع الملابس المستخدمة باستمرار في مستوى بصرك، أما الملابس ذات الاستخدام الأخف على إرتفاع منخفض بينما الملابس الغير مستغلة قم بوضعها في الأرفف العلوية

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

9.الخزانات ذات التصاميم الجميلة تضيف للتصميم العام للغرفة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

10.قم باستغلال أبواب للخزانات في إضافة مرآة أو شماعات إضافية أو علاقة لتخزين الاكسسوارات والأغراض الخفيفة

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group غرفة الملابسديكورات واكسسوارات
SAZONOVA group

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

11.لا تترك أي مساحات بدون استغلال المساحة لعمل أرفف أو مساحات تخزينية إضافية

DORMITÓRIO CASAL 01, Pura!Arquitetura Pura!Arquitetura غرفة نومخزانة الملابس
Pura!Arquitetura

Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura

12.استخدام الصناديق المتنقلة في أرفف الخزانة العريضة يعطيك مرونة كبيرة في النقل والبحث والتقسيم

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

13.لا تنسى استخدام شماعات مناسبة لنوعية ملابسك، فالبدل أو الجواكيت تحتاج شماعات خشبية قوية، بينما القمصان أو السراويل تتماشى أكثر مع الشماعات البلاسيكية أما الملابس الخفيفة فتحتاج شماعات أخف وأصغر مثل تلك المبطنة ومغلفة بالستان حتى لا تترك أثرعلى الملابس.

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

14.إحرص على تنظيف وتنظيم الخزانة بشكل موسمي وخاصة إذا كانت مساحة منفصلة أو إذا كان لديك غرفة ملابس خاصة، فيجب أن تعاملها أنها أحد غرف المنزل، فيجب الاهتمام بتشطيبها، إنارتها بشكل جيد وتنظيفها بشكل مستمر

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

15.قم بتخزين الأغراض الخفيفة بلفها وليس طيها، والذي يجعل الوصول إليها أسهل كما يجعلها تأخذ مساحة أقل

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

16.باستخدام مقسم الأرفف ستحصل على مساحات أكثر نظاماً لتسهل الوصول للأغراض المختلفة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

17.في حالة المساحات الصغيرة يمكنك استبدال باب الخزانة بستارة من القماش أو أي خامة أخرى لتوفير المساحة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

18.قم بتثبيت بعض المقابض والعلاقات خلف باب الغرفة أو في مساحات فارغة لخلق مساحة لتعليق الملابس والأغراض المستخدمة باستمرار

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

19.يمكنك استخدام السلال لوضع الأشياء التي ليس لها أماكن محددة

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

20.يمكنك استخدم أكياس الوسائد كحقيبة لتخزين أطقم المفروشات المتشابهة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

21.تنظيم أغراضك تبعاً لألوانها يجعل الوصول إليها أسرع

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

22.قم بتخزين الحقائب المصنوعة من الجلد بوضعها على الرف في أكياس القماش وليس تعليقها لتجنب أن تتشقق أو تترك علامات

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
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