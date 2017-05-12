22 حيلة لاستغلال مثالي لمساحة خزانة الملابس

ننسى كثيراً مساحات تخزين الملابس، فلا نهتم بتنظيفها أو ترتيبها، فقط نقوم بتكديس الملابس بها بشكل غير عملي والذي يجعلها غير صالحة للاستخدام أو إضافة الجديد بعد فترة. ولكن ماذا إذا قلت لك أنك تستطيع استغلال المساحات الخاصة بك مهما كانت صغيرة؟ فإذا كنت مهتمأ بالتنظيم، إذا كنت تريد استغلال المساحات التخزينيه بأقصى درجة أو إذا كان لديك مساحة صغيرة فهذا المقال لك حيث جئنا لك اليوم بعدد من الأفكار والتي ستساعدك على استغلال خزانات غرفة النوم وغرف الملابس بأفضل الحلول والحيل..