7 أخطاء في توزيع الأثاث يجب عليك تفاديها (ربما تجدها في منزل)

إن عملية توزيع الأثاث في المنزل بدون دراسة مسبقة في الغالب تجعل النتيجة تبدو محبطة، ذلك أن عملية التأثيث هي مرحلة هامة من مراحل تجهيز المنزل وقد تؤثر على شعورنا بالراحة أثناء استخدامه طوال الوقت.
ولأننا في Homify ندرك أهمية عملية توزيع الأثاث في المنزل فقد أتينا لكم اليوم في هذا الموضوع بأكثر 7 أخطاء شيوعًا في عملية التأثيث حتى يتسنى لكم تفاديها والحصول على الحل الأمثل والأكثر تناسبًا مع مساحة منزلكم والطراز الخاص به.
فهيا بنا لنتعرف على هذه الأخطاء السبعة وكيف يمكننا تلافيها:
إننا بالطبع نحب أن نملأ فراغات منازلنا بقطع الأثاث التي تعبر عن شخصياتنا و هوياتنا، ولكننا في كثير من الأحيان نقع في الخطأ المحظور الذي يجعلنا نملأ الفراغات بشكل يجعلها تبدو مزدحمة وغير منظمة، وفي هذه الحالات نضطر لأن نقوم بتخزين القطع التي لا نحتاجها أو نرصها بشكل غير متناسب في الفراغات.
نصيحة هوميفاي: إذا وجدت أنك تمتلك هذه المشكلة في منزلك فيمكنك أن تقوم بطلاء الأثاث كله بلون واحد وقد يكون اللون الأبيض الذي يضيف الرحابة والجمال للمنزل.
وبشكل عام يمكنك أن تقوم بالاستغناء عن التفاصيل الصغيرة التي تزحم الصورة العامة للفراغ.
لاشك أن غرفة المعيشة هي أكثر الفراغات المريحة في المنزل، فهي الفراغ الذي تجتمع فيه العائلة كلها متجاورة إما لتناول الطعام أو مشاهدة التلفاز أو مشاركة الحديث، ومن الأخطاء التي نقوم بها أحيانًا أننا نختار كنب غرفة المعيشة ذو الحجم الكبير رغبة منا في راحة الجميع واستيعاب أكبر عدد ممكن، وقد تكون المساحة الخاصة بالغرفة لا تحتمل هذا الحجم الكبير للكنبة.
نصيحة هوميفاي: إذا كانت مساحة غرفة المعيشة صغيرة فيمكنك اختيار كنبة ذات مقعدين و كراسي فردية مريحة، فهذه الكراسي المنفردة تكون عملية في التوزيع والحركة داخل الفراغ، وبشكل عام لابد من اختيار الأثاث المتناسب مع الأبعاد الحقيقية للفراغ.
حتى عند وجود أكثر قطع الأثاث فخامة وجمالًا فإن وضعها بطريقة خاطئة ومع تشطيبات فقيرة فإنها تبدو باهتة المنظر وأقل من توقعاتنا بكثير.
نصيحة هوميفاي: من الأفضل أن تستعين بخبير في التصميم الداخلي فسوف يكون على دراية بالطرز المختلفة وكيفية مزج قطع الأثاث مع أنواع التشطيبات العصرية المختلفة وإخراج الفراغات بأفضل حلول مقترحة، كما أنه سوف يوفر عليك عناء التجربة والخطأ في تنسيق القطع المختلفة للأثاث.
كما أن قطع الأثاث القديمة يمكن تغيير التنجيد الخاص بها واستبداله بألوان عصرية.
الحمام عادة يكون هو الفراغ المظلوم في عملية تجهيز ديكور المنزل، وذلك يرجع لأنه الفراغ الذي لا يتصدر مقدمة المنزل ولا يراه الزائرون عادة ولكنه في الوقت نفسه قد يؤثر سلبًا بشكل كبير إذا كان مهملًا وغير عصري بالشكل المناسب.
نصيحة هوميفاي: اختر لونًا عصريًا موحدًا للحمام وأضف بعض الأكسسورات العصرية الجميلة مع الحفاظ على النظافة والنظام داخله وألا يصيبه الإهمال.
في أحيان كثيرة تتولد الفوضى في المنزل من استمرارنا في وضغ أغراضنا بشكل عشوائي بلا خزانات تحفظها وتحجبها عن الأعين، مما يولد نتيجة غير مقبولة لديكور المنزل.
نصيحة هوميفاي: الخزانات والأرفف ذات الأشكال الجميلة المتناسقة هي الحل العملي الذي سيستوعب الأغراض المتناثرة دون أن يسمح لها بأن تشوه ديكور المنزل.
إن الطريقة العشوائية التي نوزع بها قطع الأثاث هي السبب الرئيسي في خلق فراغات غير مريحة على الرغم من جودة القطع ومناسبتها مع المساحة، ولكن هذه المشكلة لها حل بالتأكيد.
نصيحة هوميفاي: لماذا لا تتقمص أنت دور المصمم؟ يمكنك فعل ذلك عن طريق رسم الفراغ بالأبعاد الحقيقية ثم صناعة نماذج من الورق للأثاث، ثم تقوم بتحريكها في الفراغ المرسوم حتى تحصل على أفضل حل يوفر لك الراحة والاستمتاع.
الكثير من العائلات العصرية تتعامل مع طاولة المطبخ الآن كمكون أساسي للمطبخ، فهي حل عملي لتناول الإفطار وأحيانًا بقية الوجبات، لذا فإن مساحتها لابد أن تكون مناسبة لعدد أفراد الأسرة بما لا يجعلها عائقًا في استخدام المطبخ بالشكل الأمثل.
نصيحة هوميفاي: يمكنك استخدام طاولة المطبخ ذات الأجزاء القابلة للطي، فهي عملية وموفرة في المساحة مما لا يعيق استخدام المطبخ أثناء الطهي و عدم الحاجة لها.
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