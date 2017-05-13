الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أخطاء في توزيع الأثاث يجب عليك تفاديها (ربما تجدها في منزل)

آية علم الدين آية علم الدين
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إن عملية توزيع الأثاث في المنزل بدون دراسة مسبقة في الغالب تجعل النتيجة تبدو محبطة، ذلك أن عملية التأثيث هي مرحلة هامة من مراحل تجهيز المنزل وقد تؤثر على شعورنا بالراحة أثناء استخدامه طوال الوقت.

ولأننا في Homify ندرك أهمية عملية توزيع الأثاث في المنزل فقد أتينا لكم اليوم في هذا الموضوع بأكثر 7 أخطاء شيوعًا في عملية التأثيث حتى يتسنى لكم تفاديها والحصول على الحل الأمثل والأكثر تناسبًا مع مساحة منزلكم والطراز الخاص به.

فهيا بنا لنتعرف على هذه الأخطاء السبعة وكيف يمكننا تلافيها:

1- لا تملأ الفراغ بالأثاث

homify
homify

homify
homify
homify

إننا بالطبع نحب أن نملأ فراغات منازلنا بقطع الأثاث التي تعبر عن شخصياتنا و هوياتنا، ولكننا في كثير من الأحيان نقع في الخطأ المحظور الذي يجعلنا نملأ الفراغات بشكل يجعلها تبدو مزدحمة وغير منظمة، وفي هذه الحالات نضطر لأن نقوم بتخزين القطع التي لا نحتاجها أو نرصها بشكل غير متناسب في الفراغات.

نصيحة هوميفاي: إذا وجدت أنك تمتلك هذه المشكلة في منزلك فيمكنك أن تقوم بطلاء الأثاث كله بلون واحد وقد يكون اللون الأبيض الذي يضيف الرحابة والجمال للمنزل.

وبشكل عام يمكنك أن تقوم بالاستغناء عن التفاصيل الصغيرة التي تزحم الصورة العامة للفراغ.

2- لابد أن تتناسب أحجام الكنب مع مساحات الفراغات

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

لاشك أن غرفة المعيشة هي أكثر الفراغات المريحة في المنزل، فهي الفراغ الذي تجتمع فيه العائلة كلها متجاورة إما لتناول الطعام أو مشاهدة التلفاز أو مشاركة الحديث، ومن الأخطاء التي نقوم بها أحيانًا أننا نختار كنب غرفة المعيشة ذو الحجم الكبير رغبة منا في راحة الجميع واستيعاب أكبر عدد ممكن، وقد تكون المساحة الخاصة بالغرفة لا تحتمل هذا الحجم الكبير للكنبة.

نصيحة هوميفاي: إذا كانت مساحة غرفة المعيشة صغيرة فيمكنك اختيار كنبة ذات مقعدين و كراسي فردية مريحة، فهذه الكراسي المنفردة تكون عملية في التوزيع والحركة داخل الفراغ، وبشكل عام لابد من اختيار الأثاث المتناسب مع الأبعاد الحقيقية للفراغ.

3- احذرالجمع بين تشطيبات الفقيرة وأثاث غير متناسب

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

حتى عند وجود أكثر قطع الأثاث فخامة وجمالًا فإن وضعها بطريقة خاطئة ومع تشطيبات فقيرة فإنها تبدو باهتة المنظر وأقل من توقعاتنا بكثير.

نصيحة هوميفاي: من الأفضل أن تستعين بخبير في التصميم الداخلي فسوف يكون على دراية بالطرز المختلفة وكيفية مزج قطع الأثاث مع أنواع التشطيبات العصرية المختلفة وإخراج الفراغات بأفضل حلول مقترحة، كما أنه سوف يوفر عليك عناء التجربة والخطأ في تنسيق القطع المختلفة للأثاث.

كما أن قطع الأثاث القديمة يمكن تغيير التنجيد الخاص بها واستبداله بألوان عصرية.

4- لا تهمل الحمام

casa di Max, La Posa Style La Posa Style منازل
La Posa Style

La Posa Style
La Posa Style
La Posa Style

الحمام عادة يكون هو الفراغ المظلوم في عملية تجهيز ديكور المنزل، وذلك يرجع لأنه الفراغ الذي لا يتصدر مقدمة المنزل ولا يراه الزائرون عادة ولكنه في الوقت نفسه قد يؤثر سلبًا بشكل كبير إذا كان مهملًا وغير عصري بالشكل المناسب.

نصيحة هوميفاي: اختر لونًا عصريًا موحدًا للحمام وأضف بعض الأكسسورات العصرية الجميلة مع الحفاظ على النظافة والنظام داخله وألا يصيبه الإهمال.

5- التوزيع الجيد للأثاث والأغراض يمكنه تحقيق الكثير

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

في أحيان كثيرة تتولد الفوضى في المنزل من استمرارنا في وضغ أغراضنا بشكل عشوائي بلا خزانات تحفظها وتحجبها عن الأعين، مما يولد نتيجة غير مقبولة لديكور المنزل.

نصيحة هوميفاي: الخزانات والأرفف ذات الأشكال الجميلة المتناسقة هي الحل العملي الذي سيستوعب الأغراض المتناثرة دون أن يسمح لها بأن تشوه ديكور المنزل.

6- اصنع مساحات مريحة

Le stanze di Alice, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

إن الطريقة العشوائية التي نوزع بها قطع الأثاث هي السبب الرئيسي في خلق فراغات غير مريحة على الرغم من جودة القطع ومناسبتها مع المساحة، ولكن هذه المشكلة لها حل بالتأكيد.

نصيحة هوميفاي: لماذا لا تتقمص أنت دور المصمم؟ يمكنك فعل ذلك عن طريق رسم الفراغ بالأبعاد الحقيقية ثم صناعة نماذج من الورق للأثاث، ثم تقوم بتحريكها في الفراغ المرسوم حتى تحصل على أفضل حل يوفر لك الراحة والاستمتاع.

7- لا تهمل مساحة طاولة المطبخ

ristrutturazione e arredo di un appartamento anni '50, Flavia Benigni Architetto Flavia Benigni Architetto مطبخ
Flavia Benigni Architetto

Flavia Benigni Architetto
Flavia Benigni Architetto
Flavia Benigni Architetto

الكثير من العائلات العصرية تتعامل مع طاولة المطبخ الآن كمكون أساسي للمطبخ، فهي حل عملي لتناول الإفطار وأحيانًا بقية الوجبات، لذا فإن مساحتها لابد أن تكون مناسبة لعدد أفراد الأسرة بما لا يجعلها عائقًا في استخدام المطبخ بالشكل الأمثل.

نصيحة هوميفاي: يمكنك استخدام طاولة المطبخ ذات الأجزاء القابلة للطي، فهي عملية وموفرة في المساحة مما لا يعيق استخدام المطبخ أثناء الطهي و عدم الحاجة لها.

للمزيد تجد هنا نصائح هامة ستحتاجها عند إختيار حوض مطبخك

10 أفكار اقتصادية وبسيطة ستنعش منزلك
أي هذه الأخطاء اكتشفت وجوده في منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً