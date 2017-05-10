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8 تصاميم أنيقة ومميزة لبلاطات الحمام

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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البلاطات لها سحر خاص سواء كان استخدامها على الحوائط أو الأرضيات. فهي إختيار رائع للتشطيب حيث أنها تضيف شخصية قوية للغرف بحضورها وألوانها المميزة، كما أنها يسهل تنظيفها والاعتناء بها وخاصة في أماكن يصل إليها المياة باستمرار مثل الحمامات.

اليوم سنعرض لكم بعض من الأفكار الجديدة وغير التقليدية للبلاطات المستخدمة في الحمامات بألوان، أشكال ونقوشات مختلفة ستعطيك الكثير من الإلهام لعمل حمامك الخاص بأروع التصاميم.

​1.نقشة مميزة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

انظر لنقشة هذه البلاطات الأنيقة وذات الألوان الصارخة. فهو إختيار لا نراه كل يوم، حيث تم التركيز هنا على النقشة المكررة في هذه البلاطات وتم إختيارها لتكون نقشة على الأرضية بالإضافة لاستخدامها في مساحة الدوش أيضاً لتكسيها بالكامل في كل من مساحة الحوائط والأرضيات لتضيف للحمام سحر خاص.

2.طوب من السيراميك

Carrara Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

هذا الشكل التقليدي والذي يشبه الطوب يرجعنا بالزمن قليلاً. فهو يعطي الحمام أناقة لا تعبأ بعامل الزمن وخاصة مع استخدام بلاطات سوداء على الأرضية، فتعطي لهذا الحائط المكسي بالطوب السيراميكي تميز وسحر خاص.

3.الموزايك

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign حمام White
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

يعطي الموزايك أي حائط رونق لا يمكن تكراره وفخامة غير عادية، وخاصة عند استخدامه بلون مثل الأسود اللامع على جزء من حائط واحد، فيكون خلفية رائعة لكل مكونات الحمام.

4.بلاطات ذات ملمس

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل استخدام تصاميم ذات نقوشات بألوان أحادية فهذه البلاطات تتيح الوصول لهذه النتيجة الرائعة والتي تعطي الحائط ملمس ورونق مميز وخاصة عند إضافة عدد من العناصر الأخرى والاكسسوارات المناسبة.

5.بلاطات فخمة

Cottage, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك Black
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من قال أن الفخامة فقط في التصاميم الكلاسيكية؟ هنا تم استخدام بلاطات على الطراز المودرن البسيط ولكنها أعطت في النهاية لمسة فخمة لا يضاهيها شئ. ما يميز هذا التصميم هو وضع بعض التفاصيل والاكسسوارات من وحدة إضاءة، أثاث خشبي ومرآة بسيطة.

6.أجواء مريحة

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم البسيط تم استخدام بلاطات منقوشة بنقشة بسيطة على الأرضية أما الحوائط فقد وقع الإختيار فيها على طوب سيراميكي أيضاً مع استخدامه بشكل رأسي وليس أفقي والذي أعطى للحمام أناقة ولمسة شبابية مميزة باستخدام ألوان مريحة ومتناسبة بشكل مثالي.

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7.أشكال ونقوشات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما هذا التصميم فقد وقع الإختيار على عدد من البلاطات ذات التصاميم المختلفة والتي تماشت بشكل لا مثيل له في النهاية. فعلى الحائط تم استخدام بلاطات بشكل سداسي، ذات طابع جرانيتي وتشبيحات مميزة أما الأرضية فيزينها بلاطات ذات نقشة خاصة مع تحديد حواف الأرضية مع الوزرة باللون الأسود ليكون فاصل محايد لنوعي البلاطات .

8.كلاسيك

Yellow Bathtub Woodford Architecture and Interiors حمام حديد Yellow
Woodford Architecture and Interiors

Yellow Bathtub

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

في هذا الحمام تم عمل الأرضية من بلاطات رخامية كبيرة أما الحوائط فتم الابقاء عليها بالدهانات البيضاء مع تكسية جزء من الحائط الخلفي الخاص بالبانيو ذو التصميم الكلاسيكي فقط ببلاطات أرست الروح العامة والأجواء للفراغ كما أنها حددت الباليتة اللونية بهذه النقشة البسيطة. الجو العام لهذا الحمام يعد مريح ويبعث على الاسترخاء وهذا هو المطلوب في تصميم الحمامات.

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