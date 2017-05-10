8 تصاميم أنيقة ومميزة لبلاطات الحمام

البلاطات لها سحر خاص سواء كان استخدامها على الحوائط أو الأرضيات. فهي إختيار رائع للتشطيب حيث أنها تضيف شخصية قوية للغرف بحضورها وألوانها المميزة، كما أنها يسهل تنظيفها والاعتناء بها وخاصة في أماكن يصل إليها المياة باستمرار مثل الحمامات.
اليوم سنعرض لكم بعض من الأفكار الجديدة وغير التقليدية للبلاطات المستخدمة في الحمامات بألوان، أشكال ونقوشات مختلفة ستعطيك الكثير من الإلهام لعمل حمامك الخاص بأروع التصاميم.
انظر لنقشة هذه البلاطات الأنيقة وذات الألوان الصارخة. فهو إختيار لا نراه كل يوم، حيث تم التركيز هنا على النقشة المكررة في هذه البلاطات وتم إختيارها لتكون نقشة على الأرضية بالإضافة لاستخدامها في مساحة الدوش أيضاً لتكسيها بالكامل في كل من مساحة الحوائط والأرضيات لتضيف للحمام سحر خاص.
هذا الشكل التقليدي والذي يشبه الطوب يرجعنا بالزمن قليلاً. فهو يعطي الحمام أناقة لا تعبأ بعامل الزمن وخاصة مع استخدام بلاطات سوداء على الأرضية، فتعطي لهذا الحائط المكسي بالطوب السيراميكي تميز وسحر خاص.
يعطي الموزايك أي حائط رونق لا يمكن تكراره وفخامة غير عادية، وخاصة عند استخدامه بلون مثل الأسود اللامع على جزء من حائط واحد، فيكون خلفية رائعة لكل مكونات الحمام.
إذا كنت تفضل استخدام تصاميم ذات نقوشات بألوان أحادية فهذه البلاطات تتيح الوصول لهذه النتيجة الرائعة والتي تعطي الحائط ملمس ورونق مميز وخاصة عند إضافة عدد من العناصر الأخرى والاكسسوارات المناسبة.
من قال أن الفخامة فقط في التصاميم الكلاسيكية؟ هنا تم استخدام بلاطات على الطراز المودرن البسيط ولكنها أعطت في النهاية لمسة فخمة لا يضاهيها شئ. ما يميز هذا التصميم هو وضع بعض التفاصيل والاكسسوارات من وحدة إضاءة، أثاث خشبي ومرآة بسيطة.
في هذا التصميم البسيط تم استخدام بلاطات منقوشة بنقشة بسيطة على الأرضية أما الحوائط فقد وقع الإختيار فيها على طوب سيراميكي أيضاً مع استخدامه بشكل رأسي وليس أفقي والذي أعطى للحمام أناقة ولمسة شبابية مميزة باستخدام ألوان مريحة ومتناسبة بشكل مثالي.
أما هذا التصميم فقد وقع الإختيار على عدد من البلاطات ذات التصاميم المختلفة والتي تماشت بشكل لا مثيل له في النهاية. فعلى الحائط تم استخدام بلاطات بشكل سداسي، ذات طابع جرانيتي وتشبيحات مميزة أما الأرضية فيزينها بلاطات ذات نقشة خاصة مع تحديد حواف الأرضية مع الوزرة باللون الأسود ليكون فاصل محايد لنوعي البلاطات .
في هذا الحمام تم عمل الأرضية من بلاطات رخامية كبيرة أما الحوائط فتم الابقاء عليها بالدهانات البيضاء مع تكسية جزء من الحائط الخلفي الخاص بالبانيو ذو التصميم الكلاسيكي فقط ببلاطات أرست الروح العامة والأجواء للفراغ كما أنها حددت الباليتة اللونية بهذه النقشة البسيطة. الجو العام لهذا الحمام يعد مريح ويبعث على الاسترخاء وهذا هو المطلوب في تصميم الحمامات.