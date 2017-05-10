8 تصاميم أنيقة ومميزة لبلاطات الحمام

البلاطات لها سحر خاص سواء كان استخدامها على الحوائط أو الأرضيات. فهي إختيار رائع للتشطيب حيث أنها تضيف شخصية قوية للغرف بحضورها وألوانها المميزة، كما أنها يسهل تنظيفها والاعتناء بها وخاصة في أماكن يصل إليها المياة باستمرار مثل الحمامات.

اليوم سنعرض لكم بعض من الأفكار الجديدة وغير التقليدية للبلاطات المستخدمة في الحمامات بألوان، أشكال ونقوشات مختلفة ستعطيك الكثير من الإلهام لعمل حمامك الخاص بأروع التصاميم.