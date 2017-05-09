الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة من 56 متر بتوزيع مثالي ستبهرك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Loading admin actions …

اليوم نعرض لك شقة صغيرة من مساحة 56 متر مربع، ولكنها جميلة ومنظمة وبترتيب رائع.. تم توزيع الأثاث فيها بشكل جيد مع ازالة الجدران للحصول على مساحة أكبر وأوسع، واختيار دقيق ومميز للألوان يعطي أجواء مبهجة ومرحة.. عليك أن تكون مستعد لقراءة هذا المقال والخروج منه بفكرة ملهمة لتطبيقها في منزلك أو لمساعدتك في اختياره من الأساس..

انفتاح رائع

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

أول ما نلاحظه في هذه الشقة هو انفتاح الأجزاء على بعضها دون حواجز وجدران خرسانية، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر بكثير.. كما أن الجدرن البيضاء والسقف الأبيض يعطي اتساع وحجم أكبر للشقة والأرضية من الباركيه بشكل أنيق وملمس ناعم.

ألوان فاتحة مع أثاث أسود وديكورات بسيطة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

وحدات إضاءة مميزة فوق بار المطبخ الرخامي

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

غرفة طعام مريحة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

مائدة الطعام مكونة من ستة مقاعد أنيقة والكراسي خشبية منجدة بالجلد الأسود، ومصباح في المنتصف ينير المنطقة بوضوح، في حين تسمح النافذة الخلفية بمرور الضوء الطبيعي والسماح بالتهوية الجيدة مع الحفاظ على المكان بارد.. ولمسة لطيفة على الجدار الجانبي الأيسر رسم باللون البرتقالي المشرق، ويرفع الروح المعنوية ويدخل الطاقة بالمكان.

الألوان المتناقضة تعطي حيوية وحركة في المكان

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

الأرفف التخزينية حلول ذكية للمساحات الصغيرة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المطبخ لا تشوبها شائبة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

نرى بوضوح كيف أن المطبخ نظي ومرتب، مع أثاث وأرضية بيضاء تعكس نظافة ووضوح والجزء العلوي من الجرانيت البني يخلق أجواء مختلفة، مع البار من القرميد الأحمر.. ونلاحظ أيضًا أنه مجهز تجهيز كامل لتوفير جميع وسائل الراحة الممكنة.

الاتصال الخارجي الرائع مع الطبيعة من خلال الشرفة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

شرفة جميلة مع النباتات الخضراء وتنظيم جميل

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

جلسة لطيفة وهواء نقي

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

الشرفة صغيرة تتيح الحصول على الهواء النقي.. ومن الممكن تكوين جلسة صغيرة لطيفة، في أجواء ريفية ممتلئة بالزهور والنباتات، ونلاحظ وجود الألوان الجميلة المرحة مما يجعلها مثالية ومريحة..

وحدات التخزيين الأنيقة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لا مفر من وجود العديد من وحدات التخزين بمختلف أشكالها للتخلص من الفوضى في أي مكان، وهنا نرى طاولة كبيرة تحمل الأواني الفخارية والزجاجية والتحف وربما تصلح لتخزيين الملابس أو الاكسسورات إذا أردنا ذلك.. فهي في نهاية غرفة الطعام توفر مساحة ممتازة.

حمام واسع

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مرآب~ كراج
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

ينتشر اللون الأبيض في الحمام مما يعطيه اتساع واضح وملحوظ بالإضافة إلى استخدام قطع الأثاث الأساسية للحصول على الفضاء الواضح في هذا الحمام، وبعض الخزانات الهامة للتخزين مع غسالة للملابس.. والأرضية من السيراميك وطاولات من الجرانيت الجميل.

وللمزيد من التصميمات الرائعة يقدم لك هوميفاي شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث

كيف تحتفظ بمنزلك نظيفًا في 6 خطوات؟
هل أعجبتك الشقة؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً