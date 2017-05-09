شقة صغيرة من 56 متر بتوزيع مثالي ستبهرك

اليوم نعرض لك شقة صغيرة من مساحة 56 متر مربع، ولكنها جميلة ومنظمة وبترتيب رائع.. تم توزيع الأثاث فيها بشكل جيد مع ازالة الجدران للحصول على مساحة أكبر وأوسع، واختيار دقيق ومميز للألوان يعطي أجواء مبهجة ومرحة.. عليك أن تكون مستعد لقراءة هذا المقال والخروج منه بفكرة ملهمة لتطبيقها في منزلك أو لمساعدتك في اختياره من الأساس..
أول ما نلاحظه في هذه الشقة هو انفتاح الأجزاء على بعضها دون حواجز وجدران خرسانية، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر بكثير.. كما أن الجدرن البيضاء والسقف الأبيض يعطي اتساع وحجم أكبر للشقة والأرضية من الباركيه بشكل أنيق وملمس ناعم.
مائدة الطعام مكونة من ستة مقاعد أنيقة والكراسي خشبية منجدة بالجلد الأسود، ومصباح في المنتصف ينير المنطقة بوضوح، في حين تسمح النافذة الخلفية بمرور الضوء الطبيعي والسماح بالتهوية الجيدة مع الحفاظ على المكان بارد.. ولمسة لطيفة على الجدار الجانبي الأيسر رسم باللون البرتقالي المشرق، ويرفع الروح المعنوية ويدخل الطاقة بالمكان.
نرى بوضوح كيف أن المطبخ نظي ومرتب، مع أثاث وأرضية بيضاء تعكس نظافة ووضوح والجزء العلوي من الجرانيت البني يخلق أجواء مختلفة، مع البار من القرميد الأحمر.. ونلاحظ أيضًا أنه مجهز تجهيز كامل لتوفير جميع وسائل الراحة الممكنة.
الشرفة صغيرة تتيح الحصول على الهواء النقي.. ومن الممكن تكوين جلسة صغيرة لطيفة، في أجواء ريفية ممتلئة بالزهور والنباتات، ونلاحظ وجود الألوان الجميلة المرحة مما يجعلها مثالية ومريحة..
لا مفر من وجود العديد من وحدات التخزين بمختلف أشكالها للتخلص من الفوضى في أي مكان، وهنا نرى طاولة كبيرة تحمل الأواني الفخارية والزجاجية والتحف وربما تصلح لتخزيين الملابس أو الاكسسورات إذا أردنا ذلك.. فهي في نهاية غرفة الطعام توفر مساحة ممتازة.
ينتشر اللون الأبيض في الحمام مما يعطيه اتساع واضح وملحوظ بالإضافة إلى استخدام قطع الأثاث الأساسية للحصول على الفضاء الواضح في هذا الحمام، وبعض الخزانات الهامة للتخزين مع غسالة للملابس.. والأرضية من السيراميك وطاولات من الجرانيت الجميل.
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