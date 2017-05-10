الحصول على إضاءة تطابق المعايير الجمالية والوظيفية أمر ليس بهين على الإطلاق، بل يحتاج لذكاء في الاختيار وإبداع في التطبيق! حيث يشترط عند اختيار وحدات الإضاءة لمنزلك أن تتناسب الأولى مع طبيعة كل غرفة من غرفه والغرض الذي تستخدم فيه، كمثلًا الاعتماد على إضاءة خافتة بغرف النوم، مع الحرص على توفير إضاءة بقدر أكبر بالمطبخ وغرفة الاستقبال مثلًا، أما عن الأروقة، فيستحب أن تضاء بالأباليك أو السبوتات الملونة وهكذا..
ولأن فن الإضاءة بحر تغوص في أسسه وقواعد تطبيقه، نكتفي اليوم بتسليط الضوء على 17 طريقة للحصول على إضاءة جمالية ووظيفية بالمجال الحيوي لبيتك.. راقب معنا التصميمات المعروضة واجعلها مصدرًا لإلهامك!
امنح سقف كل غرفة من غرف منزلك لمسة ديكورية مختلفة قد تكون الإضاءة هي عنوانها تمامًا كما هو واضح أمامنا بغرفة المعيشة. إن كان لديك إحدى الجدران ذات اللمسات الديكورية المذهلة كالجدار الأخضر المشرق جهة اليمين بخطوطه المائلة يفضل تسليط الضوء عليه وإبراز مواضع تألقه من خلال سبوتات جانبية تتساقط في الأساس من السقف!
اجعل بيتك مميزًا بإضاءة خافتة تسير في خطوط مستقيمة بالسقف يتبعها ألواح حديدية رفيعة مثبت عليها سبوتات متحركة تعزز من إضاءة الغرفة ويمكن التحكم فيها وقتما أردت.
اختيار وحدات الإضاءة المناسبة لكل غرفة من غرف منزلك أمر ليس بهين، يشترط أن يحقق العديد من المعايير، أولها التناسق في ألوان الوحدات مع بقية العناصر الديكورية بأي غرفة، وثانيها القدر الذي تحتاجه كل غرفة من الإضاءة،
الإبداع يتحدث عن نفسه.. سقف مُجزأ تتخلله الإضاءة بسحرها وتظهر جماله مما أكسب الغرفة مزيدًا من الأناقة والرقي.
لأول وهلة تنظر فيها لهذا السقف تشعر أنه ثلاثة أسقف في سقف واحد وذلك بفعل تفريغ بعض المساحات منه على شكل مستطيلات ضخمة كلًا منها يحتضن بداخله مستطيل أصغر حجمًا.. شاهد معنا عبقرية التصميم!
مع هذه الإنحناءات.. اكتسب السقف لمسة أنيقة ومبهرة انعكست على ديكور المنزل ككل ودعمها عنصر الإضاءة بتوظيفه الأمثل.
يمكنك الاستغناء عن الثريات بكلاسيكياتها التي تتوسط أسقف كل غرفة باللجوء لسبوتات متحركة تحلق في السقف بألواح حديدية مثبتة في صفوف متوازية كما هو الحال هنا في هذا المنزل المصمم وفقًا للنمط الصناعي.
هناك من يُفضل الاستعانة بسبوتات متفرقة لأسقف غرفة المعيشة وهناك أيضًا من يفضل اللجوء للأباليك في تعزيز إضاءة إحدى الجدران بشكل أكبر خصوصًا إن كانت مزينة بورق الحائط أو بإحدى الديكورات الهندسية.. وهناك من يلجأ للاثنين معًا ما هو الحال هنا في هذا النموذج.
لأن غرفة المعيشة بطبيعتها لا تحتاج لقدر كبير من الإضاءة.. يمكن لخط واحد رفيع ومضئ بالسقف أن يفي بالغرض ويوفر أجواء شاعرية هادئة.
هل تعلم أن الإضاءة يُمكنها أن تعزز الشعور بالبراح بالغرف ذات المساحة الصغيرة؟! نعم فهي بسحرها قادرة على ذلك وقد أن النموذج المعروض خير دليل على هذا.
نموذج آخر ساحر جمع بين مصادر الإضاءة المتعددة ما بين إضاءة سقفية مختبئة خلف السقف باحترافية، وسبوتات سقفية تلقي بأضواءها على الجدران، ووحدات إضاءة متدلية بأحبال من منتصف السقف.. وغيرهم.
نموذج آخر استعان بالإضاءة الخافتة في غرفة المعيشة ولكن بتطبيق مختلف عما سبق حيث اعتمد على خطوط ضوئية بالسقف تسير معًا بشكل متوازٍ.
مصادر الإضاءة المطبقة هنا بهذا النموذج نجحت في توفير ظلال وانعكاسات زادت من جمال إطلالة المجال الحيوي للمنزل، ناهيك عن العناصر الديكورية التي تم إبراز جمالها بفضل سحر الإضاءة وذكاء توظيفه.
ما بين الإضاءة الطبيعي والاصطناعية تحلت هذه الغرفة بحالة من الهدوء والسكينة والإشراقة في الوقت ذاته.. نافذة كبيرة بعرض الحائط تسمح بتخلل ضوء الشمس، وضوء رفيع في خط مستقيم بالطرف الأيسر من السقف، ومدفئة عصرية تشكل نيرانها ضوءًا أصفر خافت يمكن الاكتفاء به ذات يوم!
تعد الإضاءة عنصر ديكوري هام بأي منزل لا يمكن الاستهانة به مطلقًا، فهو يكمل إطلالة الديكورات بشكل عام ويضفي لها لمسة مبهرة.. راقب معنا وحدة التلفاز المغلفة بالأضواء من كل جانب، والسقف المزين أيضًا بنفس الخطوط الضوئية لتجد أنه بالفعل يمكن للإضاءة أن تصنع الفارق.
جمع خبير التصميم هنا بين العديد من مصادر الإضاءة بمختلف الأشكال والتصميمات.. شاهد معنا الثريات الكريستالية المتدلية من سقف ساحتي السفرة والمعيشة، وراقب أيضًا السبوتات الموزعة للضوء في اتجاهات مختلفة والمثبتة على الجدران، ولا تنسى السبوتات السقفية الصغيرة التي تحلق بأطراف السقف.. يمكنك الاستعانة بكل تلك اللمسات دفعة واحدة في بيتك أو الاكتفاء بواحدة منهم أو اثنين فقط.
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