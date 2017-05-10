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17 طريقة للحصول على إضاءة جمالية ووظيفية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة Grey
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الحصول على إضاءة تطابق المعايير الجمالية والوظيفية أمر ليس بهين على الإطلاق، بل يحتاج لذكاء في الاختيار وإبداع في التطبيق! حيث يشترط عند اختيار وحدات الإضاءة لمنزلك أن تتناسب الأولى مع طبيعة كل غرفة من غرفه والغرض الذي تستخدم فيه، كمثلًا الاعتماد على إضاءة خافتة بغرف النوم، مع الحرص على توفير إضاءة بقدر أكبر بالمطبخ وغرفة الاستقبال مثلًا، أما عن الأروقة، فيستحب أن تضاء بالأباليك أو السبوتات الملونة وهكذا..

ولأن فن الإضاءة بحر تغوص في أسسه وقواعد تطبيقه، نكتفي اليوم بتسليط الضوء على 17 طريقة للحصول على إضاءة جمالية ووظيفية بالمجال الحيوي لبيتك.. راقب معنا التصميمات المعروضة واجعلها مصدرًا لإلهامك!  

1- الجدار والسقف.. كلاهما مُشرق

507 meenakshi, KEYSTONE DESIGN STUDIOS KEYSTONE DESIGN STUDIOS غرفة المعيشة
KEYSTONE DESIGN STUDIOS

KEYSTONE DESIGN STUDIOS
KEYSTONE DESIGN STUDIOS
KEYSTONE DESIGN STUDIOS

امنح سقف كل غرفة من غرف منزلك لمسة ديكورية مختلفة قد تكون الإضاءة هي عنوانها تمامًا كما هو واضح أمامنا بغرفة المعيشة. إن كان لديك إحدى الجدران ذات اللمسات الديكورية المذهلة كالجدار الأخضر المشرق جهة اليمين بخطوطه المائلة يفضل تسليط الضوء عليه وإبراز مواضع تألقه من خلال سبوتات جانبية تتساقط في الأساس من السقف! 

2- سبوتات متحركة وإضاءة في خطوط مستقيمة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

اجعل بيتك مميزًا بإضاءة خافتة تسير في خطوط مستقيمة بالسقف يتبعها ألواح حديدية رفيعة مثبت عليها سبوتات متحركة تعزز من إضاءة الغرفة ويمكن التحكم فيها وقتما أردت.

3- العديد من المصابيح تتدلى من السقف

Casa OG, Valderrábano Arquitectos Valderrábano Arquitectos غرفة المعيشة
Valderrábano Arquitectos

Valderrábano Arquitectos
Valderrábano Arquitectos
Valderrábano Arquitectos

اختيار وحدات الإضاءة المناسبة لكل غرفة من غرف منزلك أمر ليس بهين، يشترط أن يحقق العديد من المعايير، أولها التناسق في ألوان الوحدات مع بقية العناصر الديكورية بأي غرفة، وثانيها القدر الذي تحتاجه كل غرفة من الإضاءة،  

4- سقف مجزأ.. أليس رائعًا؟!

CASA J / T, Mazpro Arquitectura Mazpro Arquitectura غرفة المعيشة
Mazpro Arquitectura

Mazpro Arquitectura
Mazpro Arquitectura
Mazpro Arquitectura

الإبداع يتحدث عن نفسه.. سقف مُجزأ تتخلله الإضاءة بسحرها وتظهر جماله مما أكسب الغرفة مزيدًا من الأناقة والرقي.

5- ثلاثة أسقف X سقف واحد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لأول وهلة تنظر فيها لهذا السقف تشعر أنه ثلاثة أسقف في سقف واحد وذلك بفعل تفريغ بعض المساحات منه على شكل مستطيلات ضخمة كلًا منها يحتضن بداخله مستطيل أصغر حجمًا.. شاهد معنا عبقرية التصميم!

6- ديكورات وانحناءات

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مع هذه الإنحناءات.. اكتسب السقف لمسة أنيقة ومبهرة انعكست على ديكور المنزل ككل ودعمها عنصر الإضاءة بتوظيفه الأمثل.

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7- سبوتات متحركة في صفوف متوازية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستغناء عن الثريات بكلاسيكياتها التي تتوسط أسقف كل غرفة باللجوء لسبوتات متحركة تحلق في السقف بألواح حديدية مثبتة في صفوف متوازية كما هو الحال هنا في هذا المنزل المصمم وفقًا للنمط الصناعي.

8- أباليك وسبوتات متفرقة

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

هناك من يُفضل الاستعانة بسبوتات متفرقة لأسقف غرفة المعيشة وهناك أيضًا من يفضل اللجوء للأباليك في تعزيز إضاءة إحدى الجدران بشكل أكبر خصوصًا إن كانت مزينة بورق الحائط أو بإحدى الديكورات الهندسية.. وهناك من يلجأ للاثنين معًا ما هو الحال هنا في هذا النموذج.   

9- أجواء شاعرية وإضاءة خافتة

The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture غرفة المعيشة
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

لأن غرفة المعيشة بطبيعتها لا تحتاج لقدر كبير من الإضاءة.. يمكن لخط واحد رفيع ومضئ بالسقف أن يفي بالغرض ويوفر أجواء شاعرية هادئة.

10- الإضاءة: كيف تعزز الشعور بالبراح؟

Interiorismo Revillagigedo 81, Perfil Arquitectónico Perfil Arquitectónico غرفة المعيشة خشب Beige
Perfil Arquitectónico

Perfil Arquitectónico
Perfil Arquitectónico
Perfil Arquitectónico

هل تعلم أن الإضاءة يُمكنها أن تعزز الشعور بالبراح بالغرف ذات المساحة الصغيرة؟! نعم فهي بسحرها قادرة على ذلك وقد أن النموذج المعروض خير دليل على هذا.  

11- مصادر إضاءة متعددة ومعاصرة

Projeto apartamento, Mais Arquitetura 34 Mais Arquitetura 34 غرفة المعيشة
Mais Arquitetura 34

Mais Arquitetura 34
Mais Arquitetura 34
Mais Arquitetura 34

نموذج آخر ساحر جمع بين مصادر الإضاءة المتعددة ما بين إضاءة سقفية مختبئة خلف السقف باحترافية، وسبوتات سقفية تلقي بأضواءها على الجدران، ووحدات إضاءة متدلية بأحبال من منتصف السقف.. وغيرهم.

12- في خطوط مستقيمة تعرف طريقها

Galeria Central | Carlos Barbosa, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة خشب Black
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

نموذج آخر استعان بالإضاءة الخافتة في غرفة المعيشة ولكن بتطبيق مختلف عما سبق حيث اعتمد على خطوط ضوئية بالسقف تسير معًا بشكل متوازٍ. 

13- ظلال وانعكاسات

Salas de casa, Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas غرفة المعيشة
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas

Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas
Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas

مصادر الإضاءة المطبقة هنا بهذا النموذج نجحت في توفير ظلال وانعكاسات زادت من جمال إطلالة المجال الحيوي للمنزل، ناهيك عن العناصر الديكورية التي تم إبراز جمالها بفضل سحر الإضاءة وذكاء توظيفه.

14- ما بين الإضاءة الطبيعية والإصطناعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما بين الإضاءة الطبيعي والاصطناعية تحلت هذه الغرفة بحالة من الهدوء والسكينة والإشراقة في الوقت ذاته.. نافذة كبيرة بعرض الحائط تسمح بتخلل ضوء الشمس، وضوء رفيع في خط مستقيم بالطرف الأيسر من السقف، ومدفئة عصرية تشكل نيرانها ضوءًا أصفر خافت يمكن الاكتفاء به ذات يوم!

15- كيف للإضاءة أن تصنع الفارق؟!

전주인테리어 디자인투플라이 프로젝트 - 전주 효자동 휴먼시아 아이린 아파트, 디자인투플라이 디자인투플라이 غرفة المعيشة
디자인투플라이

디자인투플라이
디자인투플라이
디자인투플라이

تعد الإضاءة عنصر ديكوري هام بأي منزل لا يمكن الاستهانة به مطلقًا، فهو يكمل إطلالة الديكورات بشكل عام ويضفي لها لمسة مبهرة.. راقب معنا وحدة التلفاز المغلفة بالأضواء من كل جانب، والسقف المزين أيضًا بنفس الخطوط الضوئية لتجد أنه بالفعل يمكن للإضاءة أن تصنع الفارق.

16- احترافية ومبهرة

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

جمع خبير التصميم هنا بين العديد من مصادر الإضاءة بمختلف الأشكال والتصميمات.. شاهد معنا الثريات الكريستالية المتدلية من سقف ساحتي السفرة والمعيشة، وراقب أيضًا السبوتات الموزعة للضوء في اتجاهات مختلفة والمثبتة على الجدران، ولا تنسى السبوتات السقفية الصغيرة التي تحلق بأطراف السقف.. يمكنك الاستعانة بكل تلك اللمسات دفعة واحدة في بيتك أو الاكتفاء بواحدة منهم أو اثنين فقط.  

17- الإضاءة الصفراء والدفء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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