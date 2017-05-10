الحصول على إضاءة تطابق المعايير الجمالية والوظيفية أمر ليس بهين على الإطلاق، بل يحتاج لذكاء في الاختيار وإبداع في التطبيق! حيث يشترط عند اختيار وحدات الإضاءة لمنزلك أن تتناسب الأولى مع طبيعة كل غرفة من غرفه والغرض الذي تستخدم فيه، كمثلًا الاعتماد على إضاءة خافتة بغرف النوم، مع الحرص على توفير إضاءة بقدر أكبر بالمطبخ وغرفة الاستقبال مثلًا، أما عن الأروقة، فيستحب أن تضاء بالأباليك أو السبوتات الملونة وهكذا..

ولأن فن الإضاءة بحر تغوص في أسسه وقواعد تطبيقه، نكتفي اليوم بتسليط الضوء على 17 طريقة للحصول على إضاءة جمالية ووظيفية بالمجال الحيوي لبيتك.. راقب معنا التصميمات المعروضة واجعلها مصدرًا لإلهامك!