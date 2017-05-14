فيلا صغيرة من عالم اّخر

الأبيض هو أول ما يميز هذه الفيلا الجميلة، ويعطيها اتساع ورحابة وحيوية وإشراق.. تبدو منيرة ومنظمة بديكورات رائعة، جمعت بين النمط الحديث والكلاسيكي في تفاصيلها، واعتمدت على الأثاث البسيط والانفتاح بين التفاصيل، وانقسمت إلى نصفين الجزء الأرضي يبدأ بالمدخل ويضم غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، ثم سلم يقودنا إلى الجزء العلوي الذي يحمل الغرف والحمام الرئيسي، ونتركك الاّن في جولة داخل الفيلا..
نبدأ جولتنا من مدخل الفيلا المشرق، والذي يتميز بسطوع اللون الأبيض في المكان.. حيث نجد أمامنا الطاولة الخشبية البيضاء ودوب أبيض كبير يوفرران مساحات تخزينية مميزة لا غنى عنها لتجنب الفوضى في أي مكان.. بالإضافة إلى مراّة بإطار ذهبي ونقوش جميلة تعطي اتساع للمكان ورحابة عند الاستقبال.
في مساحة واسعة تم عمل غرفة مكتب بسيطة مكونة من مكتبة خشبية كبيرة تحمل العديد من الأرفف والأدراج التخزينية، وأمامهم مكتب صغير بكرسي أنيق مطلي باللون الأبيض.. هذا بالإضافة إلى النافذة الجميلة التي تسمح بالتهوية الرائعة للمكان، والأرضية الخشبية الناعمة لأرضية أنيقة.
ألوان فاتحة.. وأثاث فخم.. وستائر أنيقة تجتمع هذه التفاصيل في غرفة واسعة وكبيرة لتخلق أجواء هادئة ومريحة، بحيث يمكن استقبال الضيوف في هذه الغرفة أو الجلوس والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، إلى جانب ذلك فهي جيدة التهوية بفضل النوافذ العديدة التي تملئ المكان.
كما أن الأرضية من الباركية اللامع وعليها سجادة من الكتان الناعم للمسة دافئة تحت القدمين.
غرفة السفرة تبدو كلاسكية التصميم ولكنها فخمة ومميزة للغاية.. تتكون من منضدة مستطيلة ومجموعة كراسي خشبية باللون البني تتدلى فوقهم نجفة ذهبية جميلة، وطاولة كبيرة تحمل فوقها مراّة رائعة، مع الألوان الفاتحة للدهانات التي تعطي وضوح واتساع أكثر للمكان، والأرضية الباركية وبعض التحف المميزة البسيطة.
المطبخ ذو تقسيم رائع على شكل حرف L، من أثاث بيج فاتح وأرضية سيراميكية بيضاء.. يحمل العديد من الدواليب والأدراج وسطح عمل كبير، مع نافذة رائعة لتهوية المطبخ كله.
وقد سمحت المساحة الرائعة بعمل طاولة طعام وكراسي لتناول وجبة سريعة بالمطبخ.
غرفة واسعة ومريحة بألوان فتحة تُهديك نوم هادىء ومريح، سرير بظهر مبطن وبسيط، مع أرضية باركيه جميلة وطاولة بيضاء بمجموعة أدراج تحمل فوقها مراَة كبيرة.. مع جلسة صغيرة من كرسي وفوتيه للاسترخاء وقراءة كتاب قبل النوم.
كل هذا مع نافذة كبيرة تنسدل عليها الستائر الحريرية البيضاء وتسمح بمرور الضوء الطبيعي للغرفة مع التهوية الجيدة للمكان.
الحمام مميز بألوان أثاث فاتحة وسيراميك بيج للجدران والأرضية، مع منطقة حوض الاستحمام البسيطة لجلسة مريحة ورائعة، بالإضافة إلى المراّة التى لا غنى عنها في الحمام بنقوش مميزة ورائعة، مع سجادة من الفرو الناعم على الأرضية
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