فيلا صغيرة من عالم اّخر

ألوان فاتحة.. وأثاث فخم.. وستائر أنيقة تجتمع هذه التفاصيل في غرفة واسعة وكبيرة لتخلق أجواء هادئة ومريحة، بحيث يمكن استقبال الضيوف في هذه الغرفة أو الجلوس والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، إلى جانب ذلك فهي جيدة التهوية بفضل النوافذ العديدة التي تملئ المكان.

كما أن الأرضية من الباركية اللامع وعليها سجادة من الكتان الناعم للمسة دافئة تحت القدمين.