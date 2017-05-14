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فيلا صغيرة من عالم اّخر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
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الأبيض هو أول ما يميز هذه الفيلا الجميلة، ويعطيها اتساع ورحابة وحيوية وإشراق.. تبدو منيرة ومنظمة بديكورات رائعة، جمعت بين النمط الحديث والكلاسيكي في تفاصيلها، واعتمدت على الأثاث البسيط والانفتاح بين التفاصيل، وانقسمت إلى نصفين الجزء الأرضي يبدأ بالمدخل ويضم غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، ثم سلم يقودنا إلى الجزء العلوي الذي يحمل الغرف والحمام الرئيسي، ونتركك الاّن في جولة داخل الفيلا..

مدخل مشرق ورائع

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

نبدأ جولتنا من مدخل الفيلا المشرق، والذي يتميز بسطوع اللون الأبيض في المكان.. حيث نجد أمامنا الطاولة الخشبية البيضاء ودوب أبيض كبير يوفرران مساحات تخزينية مميزة لا غنى عنها لتجنب الفوضى في أي مكان.. بالإضافة إلى مراّة بإطار ذهبي ونقوش جميلة تعطي اتساع للمكان ورحابة عند الاستقبال.

غرفة مكتب بسيطة

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

في مساحة واسعة تم عمل غرفة مكتب بسيطة مكونة من مكتبة خشبية كبيرة تحمل العديد من الأرفف والأدراج التخزينية، وأمامهم مكتب صغير بكرسي أنيق مطلي باللون الأبيض.. هذا بالإضافة إلى النافذة الجميلة التي تسمح بالتهوية الرائعة للمكان، والأرضية الخشبية الناعمة لأرضية أنيقة.

غرفة المعيشة

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

ألوان فاتحة.. وأثاث فخم.. وستائر أنيقة تجتمع هذه التفاصيل في غرفة واسعة وكبيرة لتخلق أجواء هادئة ومريحة، بحيث يمكن استقبال الضيوف في هذه الغرفة أو الجلوس والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، إلى جانب ذلك فهي جيدة التهوية بفضل النوافذ العديدة التي تملئ المكان.

كما أن الأرضية من الباركية اللامع وعليها سجادة من الكتان الناعم للمسة دافئة تحت القدمين.

أثاث فاتح ومنضدة بنية مربعة بالمنتصف من الخشب البني اللامع

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

نجفة كلاسيكية بالمنتصف لأجواء أكثر أناقة

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة السفرة

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة السفرة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة السفرة تبدو كلاسكية التصميم ولكنها فخمة ومميزة للغاية.. تتكون من منضدة مستطيلة ومجموعة كراسي خشبية باللون البني تتدلى فوقهم نجفة ذهبية جميلة، وطاولة كبيرة تحمل فوقها مراّة رائعة، مع الألوان الفاتحة للدهانات التي تعطي وضوح واتساع أكثر للمكان، والأرضية الباركية وبعض التحف المميزة البسيطة.

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سلم داخلي من وحدات رخامية بسطح خشبي يقودنا إلى الجزء العلوي للمكان

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

المطبخ

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık مطبخ
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

المطبخ ذو تقسيم رائع على شكل حرف L، من أثاث بيج فاتح وأرضية سيراميكية بيضاء.. يحمل العديد من الدواليب والأدراج وسطح عمل كبير، مع نافذة رائعة لتهوية المطبخ كله.

وقد سمحت المساحة الرائعة بعمل طاولة طعام وكراسي لتناول وجبة سريعة بالمطبخ.

غرفة النوم

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık مطبخ
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة واسعة ومريحة بألوان فتحة تُهديك نوم هادىء ومريح، سرير بظهر مبطن وبسيط، مع أرضية باركيه جميلة وطاولة بيضاء بمجموعة أدراج تحمل فوقها مراَة كبيرة.. مع جلسة صغيرة من كرسي وفوتيه للاسترخاء وقراءة كتاب قبل النوم.

كل هذا مع نافذة كبيرة تنسدل عليها الستائر الحريرية البيضاء وتسمح بمرور الضوء الطبيعي للغرفة مع التهوية الجيدة للمكان.

الحمام

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık حمام
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الحمام مميز بألوان أثاث فاتحة وسيراميك بيج للجدران والأرضية، مع منطقة حوض الاستحمام البسيطة لجلسة مريحة ورائعة، بالإضافة إلى المراّة التى لا غنى عنها في الحمام بنقوش مميزة ورائعة، مع سجادة من الفرو الناعم على الأرضية

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