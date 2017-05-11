12 حيلة تجعل غرفة نومك دائمًا مريحة

إذا كنت تطمح بحياة زوجية هادئة مع شريك حياتك فالأمر يبدأ بغرفة نوم هادئة ومريحة ولا بأس بأن تكون رومانسية أيضًا، في هذا الموضوع جمعنا لك 12فكرة لخبراء هوميفاي يمكن أن تلهمك بشيء يجعل غرفة نومك أفضل، أشياء بسيطة جدًا إلا أنها قادرة على إعطاء شخصية لغرفة نومك وجعلها أنيقة ومريحة جدًا، دعنا نعرض لك هذه الحيل.
الأحمر هو لون الحب لذلك يُفضل استخدامه في تفاصيل غرفة النوم، يمكنك أن تستخدمه في التفاصيل القريبة من السرير، السقف، أو حتى الأثاث لا بأس بأن تجعل له مساحة في غرفة نومك.
أمر جيد أن يكون هناك نظام لإضاءة غرفة النوم بأكملها لكن الأمر الأكثر إثارة هو وجود أضواء ناعمة يمكنك الاعتماد عليها لخلق أجواء أكثر حميمية في غرفة نومك.
في البداية يمكن أن تكون فكرة وضع مروحة في السقف قد تبدو لك فكرة غير مغرية على الإطلاق لكن بعد ذلك ستدرك أنها فعالة جدًا، ولها دور كبير في تجديد الهواء في الغرفة، ويمكنك خلق جو رومانسي في الغرفة بإضافة البخور أو الشموع.
غرفة بدون خصوصية لا يمكن أن تتمتع بها على أي حال، لذا في الفكرة الرابعة من المقال ننصحك بأن تعلق الستائر الشفافة على النوافذ ستحافظ على خصوصية الغرفة بالإضافة إلى أنها لمسة رومانسية جدًا.
تسليط ضوء المصباح الرئيسي الذي ينيرغرفتك على المرآة يجعل الضوء ينتشر في كل إتجاه وتبدو غرفتك مضيئة جدًا.
المفروشات الحريرية الناعمة تجعل غرفتك مريحة جدًا ورومانسية للغاية.
غرفة النوم البيضاء مكان مثالي لموعد رومانسي، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هذا اللون محايد لا يمكن أن يخلق أجواء حميمية ألا أنها رومانسية جدًا.
البعض يعتقد أن غرف النوم الصغيرة لا يمكن أن تكون رومانسية لكنها تبدو رومانسية وأكثر حميمية من الكبيرة في حالة الاستخدام الجيد للإكسسوارات والأثاث ستبدو رائعة .
جعل السرير في منتصف الغرفة يجعله بطل الغرفة .
الاعتماد على الأقمشة اللينة بنغمات مغرية تساعدك على تعديل مزاجك وتجعل الغرفة مثالية لشريك حياتك.
إذا كنت من محبي الرومانسية الكلاسيكية ننصحك بالاعتماد على استخدام الزهور في ديكور الغرفة مع المصابيح والشمعدانات ذات الإضاءة الصفراء فهي تخلق نوع من الألفة في الغرفة .
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