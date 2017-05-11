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12 حيلة تجعل غرفة نومك دائمًا مريحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Magnificent, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
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إذا كنت تطمح بحياة زوجية هادئة مع شريك حياتك فالأمر يبدأ بغرفة نوم هادئة ومريحة ولا بأس بأن تكون رومانسية أيضًا، في هذا الموضوع جمعنا لك 12فكرة لخبراء هوميفاي  يمكن أن تلهمك  بشيء يجعل غرفة نومك أفضل، أشياء بسيطة جدًا إلا أنها قادرة على إعطاء شخصية لغرفة نومك وجعلها أنيقة ومريحة جدًا، دعنا نعرض لك هذه الحيل. 

1- بسيطة لكن بألوان متعددة

Magnificent, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الأحمر هو لون الحب لذلك يُفضل استخدامه في تفاصيل غرفة النوم، يمكنك أن تستخدمه في التفاصيل القريبة من السرير، السقف، أو حتى الأثاث لا بأس بأن تجعل له مساحة في غرفة نومك. 

2- الأضواء الخافتة في غرف النوم هي سر النجاح

Residential, S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

أمر جيد أن يكون هناك نظام لإضاءة غرفة النوم بأكملها لكن الأمر الأكثر إثارة هو وجود أضواء ناعمة يمكنك الاعتماد عليها لخلق أجواء أكثر حميمية في غرفة نومك. 

3- دائمًا متجددة بالهواء

Get Best Bedroom Designs Ideas In Noida - Yagotimber. , Yagotimber.com Yagotimber.com غرفة نوم
Yagotimber.com

Yagotimber.com
Yagotimber.com
Yagotimber.com

في البداية يمكن أن تكون فكرة وضع مروحة في السقف قد تبدو لك فكرة غير مغرية على الإطلاق لكن بعد ذلك ستدرك أنها فعالة جدًا، ولها دور كبير في تجديد الهواء في الغرفة، ويمكنك خلق جو رومانسي في الغرفة بإضافة البخور أو الشموع. 

4- الحفاظ على الخصوصية

homify غرفة نوم خشب Red
homify

homify
homify
homify

غرفة بدون خصوصية لا يمكن أن تتمتع بها على أي حال، لذا في الفكرة الرابعة من المقال ننصحك بأن تعلق الستائر الشفافة على النوافذ ستحافظ على خصوصية الغرفة بالإضافة إلى أنها لمسة رومانسية جدًا. 

5- ركز الإضاءة الخاصة بغرفتك على المرآة

Chelsea townhouse, adventures in living adventures in living غرفة نوم
adventures in living

Chelsea townhouse

adventures in living
adventures in living
adventures in living

تسليط ضوء المصباح الرئيسي الذي ينيرغرفتك على المرآة يجعل الضوء ينتشر في كل إتجاه وتبدو غرفتك مضيئة جدًا.  

6- المفروشات الحريرية الناعمة

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

المفروشات الحريرية الناعمة تجعل غرفتك مريحة جدًا ورومانسية للغاية. 

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7- الأبيض الرومانسي

Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina غرفة نوم
Tatiana Shishkina

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

غرفة النوم البيضاء مكان مثالي لموعد رومانسي، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هذا اللون محايد لا يمكن أن يخلق أجواء حميمية ألا أنها رومانسية جدًا.  

8- الغرف الصغيرة يمكن أن تكون رومانسية أيضًا

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

البعض يعتقد أن غرف النوم الصغيرة لا يمكن أن تكون رومانسية لكنها تبدو رومانسية وأكثر حميمية من الكبيرة في حالة الاستخدام الجيد للإكسسوارات والأثاث ستبدو رائعة . 

9- يمكن أن تكون الستائر رومانسية

Interiors with Ultra Modern Designs, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

10- اجعل السرير بطل الغرفة

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

جعل السرير في منتصف الغرفة يجعله بطل الغرفة . 

11- ماذا عن الأقمشة ؟

Victorian + Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الاعتماد على الأقمشة اللينة بنغمات مغرية تساعدك على تعديل مزاجك وتجعل الغرفة مثالية لشريك حياتك. 

12- رومانسية كلاسيكية

Романтический интерьер для семейной пары, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة نوم
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

إذا كنت من محبي الرومانسية الكلاسيكية ننصحك بالاعتماد على استخدام الزهور في ديكور الغرفة مع المصابيح والشمعدانات ذات الإضاءة الصفراء فهي تخلق نوع من الألفة في الغرفة . 

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