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10 أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات

آية منير آية منير
Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
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الشرفة هي نافذتك على العالم وحلقة الوصل بينك وبينه، ولكن تقف المساحات والتكاليف عائقا بيننا وبين الاستمتاع بها، وفي الأغلب يتم تحويلها لمخزن أو ضمها للمنزل للاستفادة من مساحة قد تكون مهملة، ولكن مع تور عالم الديكور واهتمام المصممين بفكرة اقتناء متنفس وعالم خاص بك داخل منزلك، وتحويلها إلى حديقة صغيرة أو ركن خاص تقضي فيه أوقات ممتعة وحدك او مع عائلتك أدى إلى ظهور أفكار متعددة ومختلفة ومتفاوتة بين الإمكانيات المتاحة والمساحات المختلفة .. لذا اليوم هوميفاي تقدم لك مجموعة أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات .

1. جنة صغيرة ..

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

اصنع منها علبة ألوان مشرقة وجذابة وتملأ بيتك بهجة وحب، واجعل منها جنة صغيرة فقط بأن تضيف لها زهورك المفضلة بألوان مختلفة متناسقة ومتناغمة، دون الحاجة لأي تصميمات أو أفكار أخرى، وستجد نفسك داخل حديقة متكاملة ..

2. أكثر عملية ..

Однокомнатная квартира в ЖК «Подкова», г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio بلكونة أو شرفة
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

التصميمات العملية قد تنال إعجاب الكثيرين لما لنا من احتياجات تلبيتها أمر ضروري، كحاجة لنا بمكتبة صغيرة أو ركن للمذاكرةأو بار صغير لتناول وجبة الفطور، لذا فهذه الفكرة لها أهمية كبيرة وخاصة في المنازل ذات المساحة الصغيرة، دون دمج الشرفة إلى داخل المنزل ولكن بلمسة بسيطة أصبحت ركن خاص وغرفة مستقلة بذاتها، أما عن فكرة تصميم لها شبابيك زجاجية أو تركها مفتوحة، هذا ما يحدده نوع النشاط المستخدم بها ..

3. نباتات مفضلة ..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

اختيار النباتات المضافة لشرفتك مهمة ليست بسهلة أبدا وخاصة إن كنت تود تصميمها كحديقة صغيرة، اختيار النباتات طويلة العمر والظل هو الأساس ولكن يمكنك أيضا إضافة نباتات الزينة والزهور والشجيرات الصغيرة، فقط قم بالاعتناء بها وتجهيزها دائما والحفاظ على نظافتها حتى لا تتسبب في إزعاجك على المدى الطويل ..

4. جلسة خاصة ..

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

لا حاجة لك أكثر من أريكة بسيطة وطاولة ناعمة وإضافة جزء من الخصوصية عن طريق ستائر أو ألواح خشبية مسممة خصيصا للغرض نفسه، واستمتع بجلسة خاصة مع شريك حياتك ..

5. مقعد واحد يكفي ..

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda بلكونة أو شرفة
sreda

sreda
sreda
sreda

بدلا من الأريكة يمكنك أن تضيف مقعد واحد وكفى ومعه طاولة صغيرة ووحدة إضاءة خاصة واستمتع بوقت خاص مع كتاب مفضل أو مشروب ساخن ..

6. تصميم عربي يحمل في تفاصيله جمال التراث ..

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 60 кв. м в стиле прованс, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова بلكونة أو شرفة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

لمحبي التجديد والاختلاف أضف جلسة عربية بتفاصيلها كاملة، كركن خاص مميز ببيتك يحمل روح من التراث والجمال ..

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7. التفاصيل ..

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design بلكونة أو شرفة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

اهتمامك بالتفاصيل في أي ركن في منزلك يصنع فارق واختلاف كبير، إضافة الشموع وقطع الأثاث المميزة والفوانيس او وحدات الإضاءة الخاصة يجعل منه فراغ مميز وجميل رغم قلة الإمكانيات ..

8. نباتات مثمرة ..

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

استغل شرفتك واصنع منها حديقة مثمرة تستفيد منها بشكل مختلف، اختر النباتات المثمة سهلة الزراعة والتى لا تحتاج لأماكن واسعة أو عناية مبالغ فيها ..

9. مطبخ صغير ..

Apartamento Casal com Bebe, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

من الممكن إذا كانت من احيتاجاتك إضافة مطبخ صغير لإقامة حفل شواء او عشاء عائلي بسيط، شرفتك هي مكان مناسب لذلك وبامكانيات بسيطة..

10. اصنع بنفسك .. وبأقل الامكانيات ..

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

محبي الزراعة و DIY يمكنك صنع بنفسك العديد من الأفكار السهلة والبسيطة وإعادة تدوير مما قد نظن أننا لا حاجة لن به، وتحويله إلى قطع ديكورية مميزة تزين شرفتك وبيتك بشكل عام ..

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