10 أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات

الشرفة هي نافذتك على العالم وحلقة الوصل بينك وبينه، ولكن تقف المساحات والتكاليف عائقا بيننا وبين الاستمتاع بها، وفي الأغلب يتم تحويلها لمخزن أو ضمها للمنزل للاستفادة من مساحة قد تكون مهملة، ولكن مع تور عالم الديكور واهتمام المصممين بفكرة اقتناء متنفس وعالم خاص بك داخل منزلك، وتحويلها إلى حديقة صغيرة أو ركن خاص تقضي فيه أوقات ممتعة وحدك او مع عائلتك أدى إلى ظهور أفكار متعددة ومختلفة ومتفاوتة بين الإمكانيات المتاحة والمساحات المختلفة .. لذا اليوم هوميفاي تقدم لك مجموعة أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات .
اصنع منها علبة ألوان مشرقة وجذابة وتملأ بيتك بهجة وحب، واجعل منها جنة صغيرة فقط بأن تضيف لها زهورك المفضلة بألوان مختلفة متناسقة ومتناغمة، دون الحاجة لأي تصميمات أو أفكار أخرى، وستجد نفسك داخل حديقة متكاملة ..
التصميمات العملية قد تنال إعجاب الكثيرين لما لنا من احتياجات تلبيتها أمر ضروري، كحاجة لنا بمكتبة صغيرة أو ركن للمذاكرةأو بار صغير لتناول وجبة الفطور، لذا فهذه الفكرة لها أهمية كبيرة وخاصة في المنازل ذات المساحة الصغيرة، دون دمج الشرفة إلى داخل المنزل ولكن بلمسة بسيطة أصبحت ركن خاص وغرفة مستقلة بذاتها، أما عن فكرة تصميم لها شبابيك زجاجية أو تركها مفتوحة، هذا ما يحدده نوع النشاط المستخدم بها ..
اختيار النباتات المضافة لشرفتك مهمة ليست بسهلة أبدا وخاصة إن كنت تود تصميمها كحديقة صغيرة، اختيار النباتات طويلة العمر والظل هو الأساس ولكن يمكنك أيضا إضافة نباتات الزينة والزهور والشجيرات الصغيرة، فقط قم بالاعتناء بها وتجهيزها دائما والحفاظ على نظافتها حتى لا تتسبب في إزعاجك على المدى الطويل ..
لا حاجة لك أكثر من أريكة بسيطة وطاولة ناعمة وإضافة جزء من الخصوصية عن طريق ستائر أو ألواح خشبية مسممة خصيصا للغرض نفسه، واستمتع بجلسة خاصة مع شريك حياتك ..
بدلا من الأريكة يمكنك أن تضيف مقعد واحد وكفى ومعه طاولة صغيرة ووحدة إضاءة خاصة واستمتع بوقت خاص مع كتاب مفضل أو مشروب ساخن ..
لمحبي التجديد والاختلاف أضف جلسة عربية بتفاصيلها كاملة، كركن خاص مميز ببيتك يحمل روح من التراث والجمال ..
اهتمامك بالتفاصيل في أي ركن في منزلك يصنع فارق واختلاف كبير، إضافة الشموع وقطع الأثاث المميزة والفوانيس او وحدات الإضاءة الخاصة يجعل منه فراغ مميز وجميل رغم قلة الإمكانيات ..
استغل شرفتك واصنع منها حديقة مثمرة تستفيد منها بشكل مختلف، اختر النباتات المثمة سهلة الزراعة والتى لا تحتاج لأماكن واسعة أو عناية مبالغ فيها ..
من الممكن إذا كانت من احيتاجاتك إضافة مطبخ صغير لإقامة حفل شواء او عشاء عائلي بسيط، شرفتك هي مكان مناسب لذلك وبامكانيات بسيطة..
محبي الزراعة و DIY يمكنك صنع بنفسك العديد من الأفكار السهلة والبسيطة وإعادة تدوير مما قد نظن أننا لا حاجة لن به، وتحويله إلى قطع ديكورية مميزة تزين شرفتك وبيتك بشكل عام ..
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