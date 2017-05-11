10 أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات

الشرفة هي نافذتك على العالم وحلقة الوصل بينك وبينه، ولكن تقف المساحات والتكاليف عائقا بيننا وبين الاستمتاع بها، وفي الأغلب يتم تحويلها لمخزن أو ضمها للمنزل للاستفادة من مساحة قد تكون مهملة، ولكن مع تور عالم الديكور واهتمام المصممين بفكرة اقتناء متنفس وعالم خاص بك داخل منزلك، وتحويلها إلى حديقة صغيرة أو ركن خاص تقضي فيه أوقات ممتعة وحدك او مع عائلتك أدى إلى ظهور أفكار متعددة ومختلفة ومتفاوتة بين الإمكانيات المتاحة والمساحات المختلفة .. لذا اليوم هوميفاي تقدم لك مجموعة أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات .