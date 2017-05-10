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8 خطوات لتصميم غرفة ملابس عملية

آية منير آية منير
homify غرفة الملابس
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غرفة الملابس تظهر بقوة في عالم الديكور، وبدأ الخبراء في تخطيطها هندسيا من البداية لتسهيل الأمر على المستخدمين والمصممين، وأخذت حيز كبير من الإعجاب والاهتمام وأصبحت من أساسيات أي منزل، لما لها من دور فعال في تنظيم أغراضك بشكل أنيق وفخم، ولكن كيف يتم تصميمها بشكل سليم حتى لا تتسبب في ازمة أو فوضى على المدى البعيد، وهو ما سنتطرق له اليوم في هذا المقال البسيط، اقرأ معنا 8 خطوات مهمة لتصميم غرفة ملابس عملية

1. الإضاءة لها دور رئيسي

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA غرفة الملابس خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

الإضاءة الطبيعية والصناعية في غرفة الملابس قد تكون من أهم عناصرها، إن لم تكن هي الأساس فيها، فما فائدة من فراغ جميل نحتاجه لنحافظ على مظهرنا الخارجي دون إضاءة قوية وواضحة تساعدنا على ذلك .. لذا حافظ على أن يكن هناك مصدر إضاءة طبيعية قوي، ووحدات إضاءة قوية بالداخل للحفاظ على التواز ليلا ونهارا ..

2. اتبع طراز غرفة نومك ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

اتبع دائما طراز واحد لغرفة النوم والملابس معا، خاصة وإن كانوا على اتصال مباشر حتى لا تتسبب في شعور بارتباك أو تغيير مفاجئ ..

3. اختر اللون المناسب ..

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

اختيار اللون المناسب يعود لعدة عوامل، من حيث المساحة المتاحة والطراز المستخدم وذوقك الخاص والمادة التشطيبية المستخدمة وتصميم وحدة التخزين والغرض منها، الألوان الفاتحة تُستخدم غالبا للمساحات الضيقة ويُفضل ترك الألوان الغامقة للمساحات الكبيرة والمفتوحة، وتحديد المادة التشطيبية إذا كانت من الأخشاب أو غيره سيتحدد على أساسه اللون المناسب للتصميم، واحرص أن كل ذلك يناسب ذوقك الخاص حتى لا تشعر بعد ذلك بضيق أو ملل ..

4. وحدات تخزين مفتوحة ..

Villa de Lujo | Marbella Club, DIKA estudio DIKA estudio غرفة الملابس
DIKA estudio

DIKA estudio
DIKA estudio
DIKA estudio

وحدات التخزين المفتوحة وسيلة مثالية لحل أزمة المساحة، وإعطاء مظهر جمالي ملفت للنظر، ولكن قد تتسبب في فوضى إن لم يُحافظ على تنظيمها بشكل دوري ..

5. المرايا ..

Apt. Marcelo Puppin - Ed. Moment, Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura غرفة الملابس
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

المرايا شئ أساسي بغرفة الملابس لضرورة استخدامها ولكن يمكنك تحويلها لعنصر ديكوري هام لها دور فعال، فهي قادرة على حل أزمة ضيق المساحة عن طريقها تأثيرها البصري وتُعطي شعور بالاتساع والراحة، وبدلا من أن تضيف فقط وحدات منها يمكنك تحويل الضلفة بالكامل لمرايا لزيادة التأثير..

6. مساحة محدودة ..

Квартира в ЖК "Артхаус", OBJECT OBJECT غرفة الملابس
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

لا حاجة لمساحة كبيرة لتصميم غرفة ملابس ولكن يمكنك في أضيق الأماكن وبأشكال غير متوقعة إضافة غرفة ملابس فقط ما تحتاجه قليل من الذكاء والمهارة..

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7. استغلال أضيق المساحات ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إضافة للذكاء والمهارة في تصميم المساحات الصغيرة، هو الاستغلال الأمثل لكل سنتميتر داخل غرفة الملابس لتنجح في تلبية احتياجاتك منها دون الحاجة لمساحة كبيرة وتصميم ذو تكلفة عالية..

8. أفكار عملية ..

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

أضف لغرفة ملابسك أفكار عملية وأنيقة، كالتى تجدها في المجلات ومواقع الديكور، هذه الأفكار ستجعل منها المكان المفضل لك داخل منزلك، وستضيف الكثير من التنظيم والترتيب داخل الفراغ، وتُسهل عليك مهمة إيجاد ما تحتاجه دائما ..

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