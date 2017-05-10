8 خطوات لتصميم غرفة ملابس عملية

غرفة الملابس تظهر بقوة في عالم الديكور، وبدأ الخبراء في تخطيطها هندسيا من البداية لتسهيل الأمر على المستخدمين والمصممين، وأخذت حيز كبير من الإعجاب والاهتمام وأصبحت من أساسيات أي منزل، لما لها من دور فعال في تنظيم أغراضك بشكل أنيق وفخم، ولكن كيف يتم تصميمها بشكل سليم حتى لا تتسبب في ازمة أو فوضى على المدى البعيد، وهو ما سنتطرق له اليوم في هذا المقال البسيط، اقرأ معنا 8 خطوات مهمة لتصميم غرفة ملابس عملية …