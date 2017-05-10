8 خطوات لتصميم غرفة ملابس عملية

غرفة الملابس تظهر بقوة في عالم الديكور، وبدأ الخبراء في تخطيطها هندسيا من البداية لتسهيل الأمر على المستخدمين والمصممين، وأخذت حيز كبير من الإعجاب والاهتمام وأصبحت من أساسيات أي منزل، لما لها من دور فعال في تنظيم أغراضك بشكل أنيق وفخم، ولكن كيف يتم تصميمها بشكل سليم حتى لا تتسبب في ازمة أو فوضى على المدى البعيد، وهو ما سنتطرق له اليوم في هذا المقال البسيط، اقرأ معنا 8 خطوات مهمة لتصميم غرفة ملابس عملية…
الإضاءة الطبيعية والصناعية في غرفة الملابس قد تكون من أهم عناصرها، إن لم تكن هي الأساس فيها، فما فائدة من فراغ جميل نحتاجه لنحافظ على مظهرنا الخارجي دون إضاءة قوية وواضحة تساعدنا على ذلك .. لذا حافظ على أن يكن هناك مصدر إضاءة طبيعية قوي، ووحدات إضاءة قوية بالداخل للحفاظ على التواز ليلا ونهارا ..
اتبع دائما طراز واحد لغرفة النوم والملابس معا، خاصة وإن كانوا على اتصال مباشر حتى لا تتسبب في شعور بارتباك أو تغيير مفاجئ ..
اختيار اللون المناسب يعود لعدة عوامل، من حيث المساحة المتاحة والطراز المستخدم وذوقك الخاص والمادة التشطيبية المستخدمة وتصميم وحدة التخزين والغرض منها، الألوان الفاتحة تُستخدم غالبا للمساحات الضيقة ويُفضل ترك الألوان الغامقة للمساحات الكبيرة والمفتوحة، وتحديد المادة التشطيبية إذا كانت من الأخشاب أو غيره سيتحدد على أساسه اللون المناسب للتصميم، واحرص أن كل ذلك يناسب ذوقك الخاص حتى لا تشعر بعد ذلك بضيق أو ملل ..
وحدات التخزين المفتوحة وسيلة مثالية لحل أزمة المساحة، وإعطاء مظهر جمالي ملفت للنظر، ولكن قد تتسبب في فوضى إن لم يُحافظ على تنظيمها بشكل دوري ..
المرايا شئ أساسي بغرفة الملابس لضرورة استخدامها ولكن يمكنك تحويلها لعنصر ديكوري هام لها دور فعال، فهي قادرة على حل أزمة ضيق المساحة عن طريقها تأثيرها البصري وتُعطي شعور بالاتساع والراحة، وبدلا من أن تضيف فقط وحدات منها يمكنك تحويل الضلفة بالكامل لمرايا لزيادة التأثير..
لا حاجة لمساحة كبيرة لتصميم غرفة ملابس ولكن يمكنك في أضيق الأماكن وبأشكال غير متوقعة إضافة غرفة ملابس فقط ما تحتاجه قليل من الذكاء والمهارة..
إضافة للذكاء والمهارة في تصميم المساحات الصغيرة، هو الاستغلال الأمثل لكل سنتميتر داخل غرفة الملابس لتنجح في تلبية احتياجاتك منها دون الحاجة لمساحة كبيرة وتصميم ذو تكلفة عالية..
أضف لغرفة ملابسك أفكار عملية وأنيقة، كالتى تجدها في المجلات ومواقع الديكور، هذه الأفكار ستجعل منها المكان المفضل لك داخل منزلك، وستضيف الكثير من التنظيم والترتيب داخل الفراغ، وتُسهل عليك مهمة إيجاد ما تحتاجه دائما ..
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