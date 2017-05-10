اجعل منزلك أجمل بإضاءة أكثر احترافية

الإضاءة في التصميم الداخلي عنصر رئيسي ولها تأثير قوي وتلعب دورا مهم في الحالة النفسية للمستخدمين، وتؤثر على الشكل النهائي للتصميم وتؤثر على الاحساس بالمساحة للفراغ، ويعتمد تأثير الإضاءة على عاملين رئيسين وهما نوع ومكان الإضاءة، واختيارهما يجب أن يعود للون وحجم الغرفة ونفاذية الضوء والأثاث الذي يتم اختياره من حيث عدده وحجمه واستخدامه .. ومن هنا قامت هوميفاي بتجهيز مجموعة نصائح رائعة لتجعل منزلك أجمل بإضاءة أكثر احترافية ..
الإضاءة الطبيعية هي احد أهم مصادر الإضاءة بشكل عام، وبدونها في أي فراغ يكون هناك ركن أساسي مفقود، فضلا عن أن بشكل كبير ترتبط الإضاءة الطبيعية بوجود تهوية جيدة، ستلمس تأثيرها على الراحة النفسية للمستخدمين، وتسمح برؤية أفضل وتفاصيل اكثر وضوحا لأي فراغ وهو المطلوب .. ولتحقيق هذه الأهداف عليكم بالفتحات الكبير والستائر الشفافة والتى تسمح بنفاذ أشعة الشمس وتنتشر في الفراغ باكمله ..
الإضاءة والألوان شريكان لا يفترقان أبدا، فكل منهما يؤثر على الآخر بشكل مباشر وقوي، ويستطيعان معا ترك انطباع مساحي مختلف ووهمي عن الفراغ الحقيقي، ويعرف وهم المساحة بأنه تأثير غير مباشر من خلال انعكاس الإضاءة على الجدران والأسطح، مما يعطي تأثير بصري مخالف للواقع سواء كان كبر او صغر المساحة، لذا عليك دراسة الفراغ جيدا وتخطيط ما تحتاجه حتى لا تقع في فخ اختيار ألوان غامقة أو إضاءة خافتة لفراغ صغير، أفضل أنواع الإضاءة للفراغات الصغيرة لتأثير أقوى هو الضوء المباشر عن طريق مصابيح معلقة وموزعة بانتظام
تختلف أنواع وحدات الإضاءة من حيث النوع وطريقة التركيب والتأثير والاستخدام، فهناك الإضاءة المباشرة عن طريق مصابيح
الفلورسنت وغيرها ونجف ووحدات كالسبوتات وعلب النور، والإضاءة الموجهة هي السبوتات الموجهة والفوانيس والأباليك، أما الموضعية فهي بيوت النور والتى لا يتم الاعتماد عليها كعنصر إضاءة أكثر من أنها قطعة ديكور مميزة..
يلعب الظل دورا هاما في إظهار ملامح الفراغ وإعطاء أهمية لجزء عن آخر، وهو للأسف ما يهمل دراسته عند تصميم الديكور، ولكن إذا أردت تصميم منزلك كالمحترفين يجب دراسة منظومة الظل بداخل منزلك، وذلك بحساب مصادر الإضاءة في كل فراغ واتجاهاتها وقوتها، وتحديد اتجاه الظل ودراسته، مما سيفتح لك آفاقا في عالم التصميم لتؤكد على عنصر هام وأساسي أكثر من آخر ..
هناك إضاءة نحتاجها بشكل وظيفي بعيدا عن الإضاءة الرئيسية للفراغ، ولكن كوحدات موزعة بشكل منتظم على درجات السلم او جانبي ممر داخلي أو في أركان مظلمة، وتقوم بدورها على اكمل وجه ومنها الموجه و الموضعي ومتعددة الأشكال والألوان ..
الإضاءة غير المباشرة أو الموضعية لها تأثير قوي ووظيفة لا غنى عنها، فضلا عن الشكل الجمالي الساحر المضاف لأي تصميم، ولكن لها وظيفة هامة وهي إعطاء أهمية لركن عن آخر وتأكيد خطوط التصميم، وترك تأثير ناعم وجذاب على الجدران بين الأرفف وتحت قطع الأثاث وبين طبقات السقف المعلق ..
الضوء الطبيعي والصناعي معا يصنعان فارق واضح في أي تصميم، وتعتمد قوتهم أو ضعفهم لعدة عوامل، منها الاستخدام المتوقع من التصميم فمثلا الحمامات والمطابخ تحتاج لإضاءة قوية ومباشرة بلا ظلال حتى تسمح برؤية أفضل، أما الاستقبال فيحتاج لتنوع واختلاف مصادر الإضاءة لترك تأثير جذاب على أركان الفراغ للفت الانتباه، أما غرف النوم فتحتاج لتنوع مستويات الإضاءة لتسمح باجواء مختلفة تناسب الأنشطة المتعددة للفراغ، أما غرف المذاكرة والقراءة والمعيشة فتحتاج لإضاءة قوية مباشرة وغير مباشرة لتسمح برؤية أفضل ..
مع تطور عالم الديكور تنوعت الوحدات المستخدمة في الإضاءة الصناعية لتتناسب مع كل الطرز والأنماط المتنوعة والمتاحة في عالم الديكور الحديث، لذا فعليك تحديد ما تحتاجه والبحث جيدا عنه ..
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