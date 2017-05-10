اجعل منزلك أجمل بإضاءة أكثر احترافية

الإضاءة والألوان شريكان لا يفترقان أبدا، فكل منهما يؤثر على الآخر بشكل مباشر وقوي، ويستطيعان معا ترك انطباع مساحي مختلف ووهمي عن الفراغ الحقيقي، ويعرف وهم المساحة بأنه تأثير غير مباشر من خلال انعكاس الإضاءة على الجدران والأسطح، مما يعطي تأثير بصري مخالف للواقع سواء كان كبر او صغر المساحة، لذا عليك دراسة الفراغ جيدا وتخطيط ما تحتاجه حتى لا تقع في فخ اختيار ألوان غامقة أو إضاءة خافتة لفراغ صغير، أفضل أنواع الإضاءة للفراغات الصغيرة لتأثير أقوى هو الضوء المباشر عن طريق مصابيح معلقة وموزعة بانتظام