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منزل كالقصور سيبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة نوم Blue
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حينما نتحدث عن الفخامة و الرونق الفريد الذي يميز الطراز الكلاسيكي في الديكور فإننا نحتار في معرفة النموذج الصحيح الذي يبين لنا كل جماليات ذلك الطراز الأرستقراطي  ، و اليوم هوميفاي سوف يسهل عليك تلك المسألة من خلال كتاب الأفكار هذا حيث يستعرض معكم تحفة فنية كلاسيكية لمنزل عائلي متعدد الغرف و ضخم المساحة صمم بشكل راقي للغاية يشبه القصور و الفخامة تطل من كل أركانه بوضوح كامل ..

إليكم التفاصيل

غرفة معيشة أسطورية

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة المعيشة Beige
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

تصميم غرفة المعيشة في ذلك المنزل الرائع اعتمد على الأناقة و الفخامة في التفاصيل حيث الجدران المزخرفة و النجف الكلاسيكي الكريستالي الفاخر مع الأرضيات الرخامية الجميلة التي جاءت بلون أبيض مماثل للون السقف و أغلب التفاصيل مما زاد شعورنا بمساحة الغرفة 

سفرة رسمية

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة السفرة Beige
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

السفرة في الطراز الكلاسيكي تتجه نحو الرسمية بكل تفاصيلها فنلاحظ الزخارف في الكراسي و السقف و النيش الأنيق ذو اللون المرمري الحالم أما من حيث التقسيم فإن السفرة وضعت بشكل مستطيل أمام النيش كما هو معتاد و الجهة الأخرى تركت للمدخل إليها أما السقف فقد تمت زخرفتها بفنون كلاسيكية رائعة بألوان مدهبة متفاعلة بشكل بديع مع ضوء النجفة

شكل متكامل للسفرة و غرفة المعيشة به العديد من التفاصيل التي تدفعنا لتأملها بهدوء بين الألوان و تدرجاتها و فخامة المفروشات و المساحات المتوفرة و غيرها من الفنون التصميمة

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة الملابس Beige
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

ركن المكتب

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова مكتب عمل أو دراسة White
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

من أروع الأماكن تصميماً في هذا المنزل الفاخر ، حيث يتواجد بها الاختلاف في الالوان ما بين الكراسي و بين الارضيات التي صممت من البورسلين و بين السقف الذي ظل أبيض مثل الخارج، و الستائر الثقيلة الحريرية التي ضاعفت من لمعان الضوء و الارضيات بشكل لافت فجاءت الغرفة متألقة بكل تفاصيلها كما نلاحظ

المكتبة التي صممت خلف المكتب جاءت لتميز الركن الخاص بالمكتب و لتكون في واجهة الضيوف الجالسين على الكراسي البيضاء و لهذا نلاحظ تركز الضوء على اللوحة في الوسط

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова مكتب عمل أو دراسة White
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

الحمام

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова حمام سيراميك
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

حمام لا يحتاج لشرح أكثر مما يحتاج لتأمل بين الأضواء البيضاء و الجدران المضلعة و الكرانيش المتقنة في السقف ، كل تلك التفاصيل استخدمت في الحمام كما استخدمت في غرف المعيشة و النوم و هذا يوضح مدى الاهتمام و التميز الذي صمم به هذا المنزل، حتى في الزجاج المحيط بكابينة الاستحمام يوجد فن و نقوش 

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غرفة نوم ثانوية

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة نوم Blue
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

هذا المنزل به العديد من غرف النوم فهو سكن عائلي بامتياز من الطبقة الفارهة من المنازل  ذات المساحة الكبيرة و المكونات الثمينة ، حيث نلاحظ في تلك الغرفة الإبهار الكبير في السقف و الإضاءة و النجف مع استخدام كنب و سرير و أرضيات من البورسلين على أعلى مستوى و كل ذلك في مساحة كبيرة للغاية تزيد كل ذلك جمالاً

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هذا هو المطبخ

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова مطبخ Beige
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

أنت الآن لست في غرفة جلوس أو غرفة استقبال ، أنت الىن في المطبخ حيث الحوض و الرفوف الرخامية الفاخرة من لون واحد و كذلك الجزيرة الوسطى بنفس لون و نقش الخزانات الأصلية و سطحها الرخامي ، و من أجمل الافكار هنا هي الكراسي قريبة الشبه من كراسي السفرة الخارجية التي رأيناها سوياً و لكن مع اختلاف اللون و هذا ما يضفي شخصية مستقلة على التصميم لكامل المنزل 

غرفة مزدوجة

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة الاطفال Green
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

في تلك الغرفة اتجه المصمم للون الأخضر في الجدران و هو لون التأمل و الطبيعة و الراحة النفسية و نوع في استخدام الالوان الجريئة الأحمر الداكن و البنفسجي في السرير و مفروشاته حتى يخرج تماماً عما ألفناه في الغرف السابقة و بالفعل جعل  تلك الغرفة مختلفة تماماً عن باقي المنزل بالرغم من تكرار شكل السقف و فكرة بيوت النور و الكرانيش و النجف .

غرفة نوم إضافية توضح لنا ما هيه التنوع الجمالي في غرف هذا القصر الفاخر بألوان أكثر جرأة مع لمسة كلاسيكية لا تنفصل عن كل الغرف الداخلية و الخارجية فيه

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة نوم Blue
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

و تلك الغرفة أيضاً ازداد فيها الاعتماد على الروح الشرقية في النقوش و في اللمسة الملكية في الأثاث و تظهر في ظهر السرير و في المفروشات المدهبة كما أن وجود الشرفة قد زاد تألقها

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова غرفة نوم Green
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

حمام ملكي

Mansion, Студия Маликова Студия Маликова حمام سيراميك Turquoise
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

حمام أكثر من رائع يميزه الفن في الأطر حول المرآة و الجدران و الإبداع في زخرفة الأدوات الصحية و الأضواء ، باختصار إن هذا الحمام ملهم و سيبهر ضيوفك حتماً و يكفيك التآلف الرهيب بين كل جوانبه  في اللون و في النقوش و في التدرج

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كلاسيكية الجمال في هذا المنزل

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