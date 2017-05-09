منزل كالقصور سيبهرك

هذا المنزل به العديد من غرف النوم فهو سكن عائلي بامتياز من الطبقة الفارهة من المنازل ذات المساحة الكبيرة و المكونات الثمينة ، حيث نلاحظ في تلك الغرفة الإبهار الكبير في السقف و الإضاءة و النجف مع استخدام كنب و سرير و أرضيات من البورسلين على أعلى مستوى و كل ذلك في مساحة كبيرة للغاية تزيد كل ذلك جمالاً

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