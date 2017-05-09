منزل كالقصور سيبهرك

حينما نتحدث عن الفخامة و الرونق الفريد الذي يميز الطراز الكلاسيكي في الديكور فإننا نحتار في معرفة النموذج الصحيح الذي يبين لنا كل جماليات ذلك الطراز الأرستقراطي ، و اليوم هوميفاي سوف يسهل عليك تلك المسألة من خلال كتاب الأفكار هذا حيث يستعرض معكم تحفة فنية كلاسيكية لمنزل عائلي متعدد الغرف و ضخم المساحة صمم بشكل راقي للغاية يشبه القصور و الفخامة تطل من كل أركانه بوضوح كامل ..
إليكم التفاصيل
تصميم غرفة المعيشة في ذلك المنزل الرائع اعتمد على الأناقة و الفخامة في التفاصيل حيث الجدران المزخرفة و النجف الكلاسيكي الكريستالي الفاخر مع الأرضيات الرخامية الجميلة التي جاءت بلون أبيض مماثل للون السقف و أغلب التفاصيل مما زاد شعورنا بمساحة الغرفة
السفرة في الطراز الكلاسيكي تتجه نحو الرسمية بكل تفاصيلها فنلاحظ الزخارف في الكراسي و السقف و النيش الأنيق ذو اللون المرمري الحالم أما من حيث التقسيم فإن السفرة وضعت بشكل مستطيل أمام النيش كما هو معتاد و الجهة الأخرى تركت للمدخل إليها أما السقف فقد تمت زخرفتها بفنون كلاسيكية رائعة بألوان مدهبة متفاعلة بشكل بديع مع ضوء النجفة
من أروع الأماكن تصميماً في هذا المنزل الفاخر ، حيث يتواجد بها الاختلاف في الالوان ما بين الكراسي و بين الارضيات التي صممت من البورسلين و بين السقف الذي ظل أبيض مثل الخارج، و الستائر الثقيلة الحريرية التي ضاعفت من لمعان الضوء و الارضيات بشكل لافت فجاءت الغرفة متألقة بكل تفاصيلها كما نلاحظ
حمام لا يحتاج لشرح أكثر مما يحتاج لتأمل بين الأضواء البيضاء و الجدران المضلعة و الكرانيش المتقنة في السقف ، كل تلك التفاصيل استخدمت في الحمام كما استخدمت في غرف المعيشة و النوم و هذا يوضح مدى الاهتمام و التميز الذي صمم به هذا المنزل، حتى في الزجاج المحيط بكابينة الاستحمام يوجد فن و نقوش
هذا المنزل به العديد من غرف النوم فهو سكن عائلي بامتياز من الطبقة الفارهة من المنازل ذات المساحة الكبيرة و المكونات الثمينة ، حيث نلاحظ في تلك الغرفة الإبهار الكبير في السقف و الإضاءة و النجف مع استخدام كنب و سرير و أرضيات من البورسلين على أعلى مستوى و كل ذلك في مساحة كبيرة للغاية تزيد كل ذلك جمالاً
أنت الآن لست في غرفة جلوس أو غرفة استقبال ، أنت الىن في المطبخ حيث الحوض و الرفوف الرخامية الفاخرة من لون واحد و كذلك الجزيرة الوسطى بنفس لون و نقش الخزانات الأصلية و سطحها الرخامي ، و من أجمل الافكار هنا هي الكراسي قريبة الشبه من كراسي السفرة الخارجية التي رأيناها سوياً و لكن مع اختلاف اللون و هذا ما يضفي شخصية مستقلة على التصميم لكامل المنزل
في تلك الغرفة اتجه المصمم للون الأخضر في الجدران و هو لون التأمل و الطبيعة و الراحة النفسية و نوع في استخدام الالوان الجريئة الأحمر الداكن و البنفسجي في السرير و مفروشاته حتى يخرج تماماً عما ألفناه في الغرف السابقة و بالفعل جعل تلك الغرفة مختلفة تماماً عن باقي المنزل بالرغم من تكرار شكل السقف و فكرة بيوت النور و الكرانيش و النجف .
حمام أكثر من رائع يميزه الفن في الأطر حول المرآة و الجدران و الإبداع في زخرفة الأدوات الصحية و الأضواء ، باختصار إن هذا الحمام ملهم و سيبهر ضيوفك حتماً و يكفيك التآلف الرهيب بين كل جوانبه في اللون و في النقوش و في التدرج