قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت المهمل لتلك الفخامة

اليوم موعدنا مع جولة رائعة من جولات هوميفاي التي يمتعنا بها بين المنازل التي نالت قسطاً من الاهتمام بعد فترة طويلة من الإهمال حيث نقدم لكم منزلاً عائلياً عانى لسنوات طويلة من قلة النظافة و التصميم الخاطيء ليصبح أشبه ببيت مهجور و لكن بعد التدخل السليم و المثالي من قبل المصممين المتخصصين أصبح تجديد المنزل كالبعث الجديد تماماً و المختلف عما كان عليه هذا المنزل في الماضي ليكون نموذجاً للتجديد السليم و الجيل بتكاليف قليلة للغاية ..

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