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قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت المهمل لتلك الفخامة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten غرفة المعيشة
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اليوم موعدنا مع جولة رائعة من جولات هوميفاي التي يمتعنا بها بين المنازل التي نالت قسطاً من الاهتمام بعد فترة طويلة من الإهمال حيث نقدم لكم منزلاً عائلياً عانى لسنوات طويلة من قلة النظافة و التصميم الخاطيء ليصبح أشبه ببيت مهجور و لكن بعد التدخل السليم و المثالي من قبل المصممين المتخصصين أصبح تجديد المنزل كالبعث الجديد تماماً و المختلف عما كان عليه هذا المنزل في الماضي ليكون نموذجاً للتجديد السليم و الجيل  بتكاليف قليلة للغاية ..

إليكم التفاصيل 

قبل : إطلالة بلا معنى

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

المنزل بشكل عام في الماضي كان عبارة عن مجموعة من السقطات في الديكور التي لا تغتفر و لنا في هذا مثال واضح في مدخل المنزل حيث نلاحظ أن هذا المدخل عبارة عن أشياء مهدمة و قطع مكسورة و مشهد يوحى بأن المنزل مهجور 

قبل: غرف معتمة و جدران متهالكة

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

الغرف الداخلية لم تسلم من الإهمال حيث يوجد بها التشققات و التآكل الكبير للحروف و سقوط الطلاء بشكل مزري ، و كذلك لا يوجد كمية كبيرة من الضوء و لا نوافذ حيث تقبع الغرف الداخلية في ظلام و عتمة كئيبة

بعد : منزل مشرق و مثالي

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten غرفة المعيشة
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

بعد التجديد بتكاليف بسيطة و بمجهود كبير أصبحت الأمور أرقى و أفضل حيث ثمنا بتلميع الجدران المصممة من الطوب مع تنظيف السقف و طلائه و مع ذلك قمنا بتلميع الاثاث و الارضيات الباركية مع فتح مساحات كبيرة من النوافذ لندخل الضوء بكمية أكبر للمنزل و النتيجة مبهرة

و مطبخ جميل

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten مطبخ
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

و المطبخ أيضاً تم تصميمه مثل باقي المنزل بالطوب و الطلاء الابيض مع استخدام حيلة التعليقات في الجدران لنعلق عليها الأواني و الادوات اللازمة للطبخ و بالفعل وفرنا مساحة كبيرة للتخزين أسفل الحوض و كانت النتيجة مبهرة أيضاً 

و بعض الخصوصية

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten غرفة المعيشة
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

قمنا بتقسيم المنزل من الداخل لأكثر من غرض مثل المعيشة و الاستقبال و المطبخ و الحمام و النوم و لكن قررنا أن ننشيء منطقة للشعور بخصوصية فريدة تقربنا من المنزل أكثر بلحظات هدوء مميزة و حاوطناها بالمكتبة المثبتة في الحائط و كرسي للجلوس مع كنبة رائعة لمشاركة أفراد الأسرة و الضيوف أجمل اللحظات

و مكتب

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten مكتب عمل أو دراسة
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

المكتب أيضاً تم تصميمه بذكاء حيث ثبتنا إحدى قطع الخشب المعاد تدويرها في الحائط بواسطة القوائم المعدنية و بالفعل أصبح مكتباً واسعاً و يقبل ادخال كرسي أسفله و بالتالي استغللنا المساحة المتوفرة بإبداع و عملية 

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مدخل مثير للفضول

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

الشجر الطبيعي و فروع الأزهار التي نراها حول المنزل أجمل بكثير من الاواني المكسرة التي رأيناها في التصميم قبل التجديد و بالفعل أضافت شخصية على الديكور من الخارج و لكنها تحتاج لمزيد من الاهتمام بزراعة نباتات أكثر و تنظيف الأرضيات

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راحة نفسية في الهواء الطلق

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten منازل
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

في الهواء الطلق و التحاماً مع المحيط الطبيعي للمنزل و المساحات المتوفرة فيه ، قمنا بتصميم شرفة مفتوحة في الخارج و خصصناها بجلسة مزدوجة و زخرفة طبيعية بالنباتات الخضراء التي أضفت مناخاً هادئاً على الشرفة 

منزل كالقصور سيبهرك
منزلك بعد التجديد حاجة تانية 

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