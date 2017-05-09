قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت المهمل لتلك الفخامة

اليوم موعدنا مع جولة رائعة من جولات هوميفاي التي يمتعنا بها بين المنازل التي نالت قسطاً من الاهتمام بعد فترة طويلة من الإهمال حيث نقدم لكم منزلاً عائلياً عانى لسنوات طويلة من قلة النظافة و التصميم الخاطيء ليصبح أشبه ببيت مهجور و لكن بعد التدخل السليم و المثالي من قبل المصممين المتخصصين أصبح تجديد المنزل كالبعث الجديد تماماً و المختلف عما كان عليه هذا المنزل في الماضي ليكون نموذجاً للتجديد السليم و الجيل بتكاليف قليلة للغاية ..
إليكم التفاصيل
المنزل بشكل عام في الماضي كان عبارة عن مجموعة من السقطات في الديكور التي لا تغتفر و لنا في هذا مثال واضح في مدخل المنزل حيث نلاحظ أن هذا المدخل عبارة عن أشياء مهدمة و قطع مكسورة و مشهد يوحى بأن المنزل مهجور
الغرف الداخلية لم تسلم من الإهمال حيث يوجد بها التشققات و التآكل الكبير للحروف و سقوط الطلاء بشكل مزري ، و كذلك لا يوجد كمية كبيرة من الضوء و لا نوافذ حيث تقبع الغرف الداخلية في ظلام و عتمة كئيبة
بعد التجديد بتكاليف بسيطة و بمجهود كبير أصبحت الأمور أرقى و أفضل حيث ثمنا بتلميع الجدران المصممة من الطوب مع تنظيف السقف و طلائه و مع ذلك قمنا بتلميع الاثاث و الارضيات الباركية مع فتح مساحات كبيرة من النوافذ لندخل الضوء بكمية أكبر للمنزل و النتيجة مبهرة
و المطبخ أيضاً تم تصميمه مثل باقي المنزل بالطوب و الطلاء الابيض مع استخدام حيلة التعليقات في الجدران لنعلق عليها الأواني و الادوات اللازمة للطبخ و بالفعل وفرنا مساحة كبيرة للتخزين أسفل الحوض و كانت النتيجة مبهرة أيضاً
قمنا بتقسيم المنزل من الداخل لأكثر من غرض مثل المعيشة و الاستقبال و المطبخ و الحمام و النوم و لكن قررنا أن ننشيء منطقة للشعور بخصوصية فريدة تقربنا من المنزل أكثر بلحظات هدوء مميزة و حاوطناها بالمكتبة المثبتة في الحائط و كرسي للجلوس مع كنبة رائعة لمشاركة أفراد الأسرة و الضيوف أجمل اللحظات
المكتب أيضاً تم تصميمه بذكاء حيث ثبتنا إحدى قطع الخشب المعاد تدويرها في الحائط بواسطة القوائم المعدنية و بالفعل أصبح مكتباً واسعاً و يقبل ادخال كرسي أسفله و بالتالي استغللنا المساحة المتوفرة بإبداع و عملية
الشجر الطبيعي و فروع الأزهار التي نراها حول المنزل أجمل بكثير من الاواني المكسرة التي رأيناها في التصميم قبل التجديد و بالفعل أضافت شخصية على الديكور من الخارج و لكنها تحتاج لمزيد من الاهتمام بزراعة نباتات أكثر و تنظيف الأرضيات
في الهواء الطلق و التحاماً مع المحيط الطبيعي للمنزل و المساحات المتوفرة فيه ، قمنا بتصميم شرفة مفتوحة في الخارج و خصصناها بجلسة مزدوجة و زخرفة طبيعية بالنباتات الخضراء التي أضفت مناخاً هادئاً على الشرفة