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10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

آية منير آية منير
Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
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في بداية أي تصميم يجب عليك دراسة الأمر وكل ما يتعلق به دراسة جيدة، خاصة وإن كان فراغ مهم وضروري وحساس كالمطبخ، فتصميمه قد يؤثر على الحياة بشكل عام في منزلك، وفي الأغلب لا نعيره أي اهتمام أو لا نستخدم ذكائنا لتطويره وتصميمه بالشكل الأمثل، ونكتفي فقط بتوزيع وحدات تخزين وترتيب الاجهزة الكهربائية، وهو ما يجعلنا قد نقع في اخطاء فادحة قد تتسبب في ازمات وفوضى فيما بعد، لذا اليوم جمعنا لك 10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم مطبخك وبعض الحلول التي قد تساعدك لإنقاذ الموقف..

1. مثلث عمل غير مكتمل ..

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

ما هو مثلث العمل في المطبخ ؟! .. هو مثلث وهمي يربط بين أهم ثلاث عناصر في المطبخ وهم البوتاجاز والثلاجة والحوض، كلما كانت زوايا المثلث مريحة ومناسبة كلما كان أفضل، ولا ينبغي أن يكون مجموع كل الساقين في مثلث العمل أقل من عشرة أقدام أوأكبر من خمسة وعشرين قدم، إذا كان مجموع الساقين في مثلث العمل صغير جدا فإن ذلك يجعل المطبخ ضيق ولا يستوعب أكثر من فرد، وإذا كان كبير جدا فإن عملية إعداد الطعام يمكن أن يكون مهمة متعبة جدا..

2. مساحات تخزين غير كافية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من اكثر الاخطاء شيوعا في المطابخ الحديثة وظهرت مؤخرا بشدة وهو عدم وجود مساحات للتخزين كافية والاهتمام بالأرفف المفتوحة وتحويلها لعناصر ديكورية، لذا يجب التوازن بين الجانب الوظيفي والجمالي لكل عناصر المطبخ بما فيها الأرفف وووحدات التخزين وتلبية احتياجاتنا الأساسية من حيث التخزين وترتيب كل ادوات الطهي حسب استخدامها والاهتمام بديكورات المطبخ ..

3. إضاءة غير سليمة ..

Miodowa , Goryjewska.Górnisiewicz Goryjewska.Górnisiewicz مطبخ
Goryjewska.Górnisiewicz

Goryjewska.Górnisiewicz
Goryjewska.Górnisiewicz
Goryjewska.Górnisiewicz

من الأفضل وجود عنصر إضاءة طبيعي كمصدر أساسي للإضاءة والتهوية، إلى جانب الاهتمام بالإضاءة الصناعية المباشرة والقوية دون الحاجة إلى الظل داخل المطبخ، وتوزيع وحدات الإضاءة بشكل متوازن وإضافة عناصر إضاءة غير مباشرة لتزيين أركان معينة في المطبخ ..

4. أسطح عمل غير مناسبة ..

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

اختيار سطح العمل يعتمد على عدة عوامل ومحددات من حيث نوع المادةنفسها وخواصها وكيفية معالجتها لتتحمل نوع الاستخدام المتوقع منها، فمثلا الرخام والجرانيت هما الأنسب وظهرت في الآونة الأخيرة مواد خاصة لتلميعهم والحفاظ عليهم ضد الخدوش، أما الأخشاب فيجب معالجتها بشكل مثالي لتلائم الوظيفة المطلوبة منها وحمايتها ضد المياة والحرارة، من اكثر الاخطاء الكارثية هو استخدام أسطح عمل دون معالجتها او بما لا يتناسب احتياجاتنا او الطراز المستخدم ..

5. مطبخ بدون تهوية !

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كان مطبخك بلا تهوية فهي أزمة كبيرة، قد لا تجد بديل لها، والحل الأمثل في هذه الحالة إضافة شفاط كهربائي قوي، والحفاظ على رائحة المطبخ دائما عن طريق الوصفات الطبيعية والنباتات المعطرة ..

6. بدون شفاط كهربائي .. !!

The light blue box, studio wok studio wok مطبخ خشب
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

الأزمة الأخرى مع وجود فتحة تهوية، عدم وجود شفاط كهربائي، مما يتسبب في تركام الدهون والأتربة نتيجة عملية الطهي على الجدران ووحدات التخزين، لذا فهو عنصر أساسي في مطبخك لا غنى عنه ..

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7. ادوات بلا استخدام ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد تضيف لمطبخ أدوات لا حاجة بها وبدون استخدام، أما للديكور أو تعتقد أنك بحاجة لها، وهي من الأخطاء الأكثر شيوعا وعلينا تصفية كل الأدوات وترك ما نحتاجه فقط والتخلص مما هو زيادة عن حاجاتنا..

8. بدون إمكانيات ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Wood effect
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

مواكبة العصر هي عنوان المطبخ الحديث المنظم، حيث ظهرت في الأونة الأخيرة الكثير من الأفكار والأدوات التى تقوم بدورها بتسهيل مهمتك داخل المطبخ ..

9. بار أنيق غير مدروس ..

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

الاستعانة بالبار الحديث في مطبخك المفتوح شئ رئيسي لا غنى عنه، ولكن إذا تم اختيار تصميمه بما لا يتناسب مع احتياجاتك فإن كنت تود استخدامه كطاولة طعام في بعض الأحيان او كوحدة تخزين أو كسطح عمل، يجب أخذ ذلك في الاعتبار بشكل أساسي ..

10. مطبخ مفتوح منعزل ..

Квартира в Нагатино, Architectured - мастерская Маргариты Рассказовой Architectured - мастерская Маргариты Рассказовой مطبخ
Architectured – мастерская Маргариты Рассказовой

Architectured - мастерская Маргариты Рассказовой
Architectured – мастерская Маргариты Рассказовой
Architectured - мастерская Маргариты Рассказовой

إن كان مطبخك مفتوح فيجب تصميمه بشكل متناغم مع باقي المنزل، حتى لا يصبح منعزل ويتسبب في الشعور بعدم الراحة وتشويه المظهر العام ..

يمكنك قراءة ..  7 حيل لإيجاد مساحة تخزين مضاعقة في مطبخك

أفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة

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