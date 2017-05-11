10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

في بداية أي تصميم يجب عليك دراسة الأمر وكل ما يتعلق به دراسة جيدة، خاصة وإن كان فراغ مهم وضروري وحساس كالمطبخ، فتصميمه قد يؤثر على الحياة بشكل عام في منزلك، وفي الأغلب لا نعيره أي اهتمام أو لا نستخدم ذكائنا لتطويره وتصميمه بالشكل الأمثل، ونكتفي فقط بتوزيع وحدات تخزين وترتيب الاجهزة الكهربائية، وهو ما يجعلنا قد نقع في اخطاء فادحة قد تتسبب في ازمات وفوضى فيما بعد، لذا اليوم جمعنا لك 10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم مطبخك وبعض الحلول التي قد تساعدك لإنقاذ الموقف..
ما هو مثلث العمل في المطبخ ؟! .. هو مثلث وهمي يربط بين أهم ثلاث عناصر في المطبخ وهم البوتاجاز والثلاجة والحوض، كلما كانت زوايا المثلث مريحة ومناسبة كلما كان أفضل، ولا ينبغي أن يكون مجموع كل الساقين في مثلث العمل أقل من عشرة أقدام أوأكبر من خمسة وعشرين قدم، إذا كان مجموع الساقين في مثلث العمل صغير جدا فإن ذلك يجعل المطبخ ضيق ولا يستوعب أكثر من فرد، وإذا كان كبير جدا فإن عملية إعداد الطعام يمكن أن يكون مهمة متعبة جدا..
من اكثر الاخطاء شيوعا في المطابخ الحديثة وظهرت مؤخرا بشدة وهو عدم وجود مساحات للتخزين كافية والاهتمام بالأرفف المفتوحة وتحويلها لعناصر ديكورية، لذا يجب التوازن بين الجانب الوظيفي والجمالي لكل عناصر المطبخ بما فيها الأرفف وووحدات التخزين وتلبية احتياجاتنا الأساسية من حيث التخزين وترتيب كل ادوات الطهي حسب استخدامها والاهتمام بديكورات المطبخ ..
من الأفضل وجود عنصر إضاءة طبيعي كمصدر أساسي للإضاءة والتهوية، إلى جانب الاهتمام بالإضاءة الصناعية المباشرة والقوية دون الحاجة إلى الظل داخل المطبخ، وتوزيع وحدات الإضاءة بشكل متوازن وإضافة عناصر إضاءة غير مباشرة لتزيين أركان معينة في المطبخ ..
اختيار سطح العمل يعتمد على عدة عوامل ومحددات من حيث نوع المادةنفسها وخواصها وكيفية معالجتها لتتحمل نوع الاستخدام المتوقع منها، فمثلا الرخام والجرانيت هما الأنسب وظهرت في الآونة الأخيرة مواد خاصة لتلميعهم والحفاظ عليهم ضد الخدوش، أما الأخشاب فيجب معالجتها بشكل مثالي لتلائم الوظيفة المطلوبة منها وحمايتها ضد المياة والحرارة، من اكثر الاخطاء الكارثية هو استخدام أسطح عمل دون معالجتها او بما لا يتناسب احتياجاتنا او الطراز المستخدم ..
إن كان مطبخك بلا تهوية فهي أزمة كبيرة، قد لا تجد بديل لها، والحل الأمثل في هذه الحالة إضافة شفاط كهربائي قوي، والحفاظ على رائحة المطبخ دائما عن طريق الوصفات الطبيعية والنباتات المعطرة ..
الأزمة الأخرى مع وجود فتحة تهوية، عدم وجود شفاط كهربائي، مما يتسبب في تركام الدهون والأتربة نتيجة عملية الطهي على الجدران ووحدات التخزين، لذا فهو عنصر أساسي في مطبخك لا غنى عنه ..
قد تضيف لمطبخ أدوات لا حاجة بها وبدون استخدام، أما للديكور أو تعتقد أنك بحاجة لها، وهي من الأخطاء الأكثر شيوعا وعلينا تصفية كل الأدوات وترك ما نحتاجه فقط والتخلص مما هو زيادة عن حاجاتنا..
مواكبة العصر هي عنوان المطبخ الحديث المنظم، حيث ظهرت في الأونة الأخيرة الكثير من الأفكار والأدوات التى تقوم بدورها بتسهيل مهمتك داخل المطبخ ..
الاستعانة بالبار الحديث في مطبخك المفتوح شئ رئيسي لا غنى عنه، ولكن إذا تم اختيار تصميمه بما لا يتناسب مع احتياجاتك فإن كنت تود استخدامه كطاولة طعام في بعض الأحيان او كوحدة تخزين أو كسطح عمل، يجب أخذ ذلك في الاعتبار بشكل أساسي ..
إن كان مطبخك مفتوح فيجب تصميمه بشكل متناغم مع باقي المنزل، حتى لا يصبح منعزل ويتسبب في الشعور بعدم الراحة وتشويه المظهر العام ..
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