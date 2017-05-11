10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

في بداية أي تصميم يجب عليك دراسة الأمر وكل ما يتعلق به دراسة جيدة، خاصة وإن كان فراغ مهم وضروري وحساس كالمطبخ، فتصميمه قد يؤثر على الحياة بشكل عام في منزلك، وفي الأغلب لا نعيره أي اهتمام أو لا نستخدم ذكائنا لتطويره وتصميمه بالشكل الأمثل، ونكتفي فقط بتوزيع وحدات تخزين وترتيب الاجهزة الكهربائية، وهو ما يجعلنا قد نقع في اخطاء فادحة قد تتسبب في ازمات وفوضى فيما بعد، لذا اليوم جمعنا لك 10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم مطبخك وبعض الحلول التي قد تساعدك لإنقاذ الموقف..