كيف تنظف منزلك بسهولة

جميعنا يشعر بالتعب من تنظيف منازلنا حتى أصبح يوم التنظيف من الكوابيس المرهقة التي تلاحقنا كلما اقترب موعده و لكن هذا سيكون من الماضي حيث أن تنظيف منزلك سيكون من الأمور السهلة و التي ستقوم بها و أنت مرتاح البال فقط لو قمت بالإطلاع على تلك النقاط المحددة التي حصرها لنا هوميفاي في 5 نقاط تختص كل منها بمنطقة معينة في المنزل و كيفية تنظيفها بسهولة حتى نحصل على منزل رائع و نظيف و مرتب باقل مجهود ممكن ..
إليكم التفاصيل ..
تنظيف الحمام بسهولة في النقاط التالية : أولاً تنظيف الأرضيات و الجدران بالمساحيق الخاصة ثانياً تنفيض الغبار من الرفوف ثالثاً تلميع كل الأدوات الصحية بالكلور و الديتول رابعاً تجفيف كل شيء خامساً رش معطر مناسب
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في البداية عليك اختيار التوقيت المناسب لبدء عملية التنظيف لمنزلك ، و خصوصاً الأرضيات، لانك سوف تحتاج لعملية كنس الارضيات في البداية و تخليصها من الأتربة ثم نقوم باستخدام المستحضر المناسب لغسيل الأرضيات و تلميعها سواء كانت سيراميك أو خشب باركية أو رخام و من ثم نقوم بتجفيفها بواسطة الأقمشة أو الممسحات المخصصة لذلك
استخدم مزيلات الصدأ في تنظيف مطبخك و بوتوجازك من الداخل و عليك باستخدام المنظفات المخصصة للاسطح اللازمة مع تنظيف الرفوف من الأتربة و الغبار أيضاً مع غسل كل الاواني بعناية و حفظها في الخزانات و كل ذلك سيضمن لك مطبخ متألق فعلياً
قم بكي ملابسك و احفظها في غرفة الملابس أو في الخزانة و تخلص من أي كراكيب في الارضيات سواء في غرفة نومك أو في أي غرفة أخرى مثل الحمام مثلاً و لا تترك أي ملابس أو مفروشات ملقاه في غير مكانها فإن هذا سيشعرك دائماً أن المنزل غير نظيف
تنظيف الزجاج لابد أن يكون في وقت ليس حاراً حتى لا يسبب بقعاً على النوافذ و يفضل ازالة الغبار أولاً ثم التلميع و التنظيف بملمعات الزجاج ثم تجفيفه بواسطة الإسفنج أو القطن