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كيف تنظف منزلك بسهولة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
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جميعنا يشعر بالتعب من تنظيف منازلنا حتى أصبح يوم التنظيف من الكوابيس المرهقة التي تلاحقنا كلما اقترب موعده و لكن هذا سيكون من الماضي حيث أن تنظيف منزلك سيكون من الأمور السهلة و التي ستقوم بها و أنت مرتاح البال فقط لو قمت بالإطلاع على تلك النقاط المحددة التي حصرها لنا هوميفاي في 5 نقاط  تختص كل منها بمنطقة معينة في المنزل و كيفية تنظيفها  بسهولة حتى نحصل على منزل رائع و نظيف و مرتب باقل مجهود ممكن ..

إليكم التفاصيل ..

1 – تنظيف الحمام و تلميع الأدوات الصحية

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

تنظيف الحمام بسهولة في النقاط التالية : أولاً تنظيف الأرضيات و الجدران بالمساحيق الخاصة ثانياً تنفيض الغبار من الرفوف ثالثاً تلميع كل الأدوات الصحية بالكلور و الديتول رابعاً تجفيف كل شيء خامساً رش معطر مناسب

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2- الارضيات لغرفة المعيشة و المدخل و الممرات

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

في البداية عليك اختيار التوقيت المناسب لبدء عملية التنظيف لمنزلك ، و خصوصاً الأرضيات، لانك سوف تحتاج لعملية كنس الارضيات في البداية و تخليصها من الأتربة ثم نقوم باستخدام المستحضر المناسب لغسيل الأرضيات و تلميعها سواء كانت سيراميك أو خشب باركية أو رخام و من ثم نقوم بتجفيفها بواسطة الأقمشة أو الممسحات المخصصة لذلك

3- المطبخ

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

استخدم مزيلات الصدأ في تنظيف مطبخك و بوتوجازك من الداخل و عليك باستخدام المنظفات المخصصة للاسطح اللازمة مع تنظيف الرفوف من الأتربة و الغبار أيضاً مع غسل كل الاواني بعناية و حفظها في الخزانات و كل ذلك سيضمن لك مطبخ متألق فعلياً

4- كي الملابس و المفروشات بعد غسلها

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

قم بكي ملابسك و احفظها في غرفة الملابس أو في الخزانة و تخلص من أي كراكيب في الارضيات سواء في غرفة نومك أو في أي غرفة أخرى مثل الحمام مثلاً و لا تترك أي ملابس أو مفروشات ملقاه في غير مكانها فإن هذا سيشعرك دائماً أن المنزل غير نظيف

5- تلميع الزجاج و التخلص من البقع المزعجة

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

تنظيف الزجاج لابد أن يكون في وقت ليس حاراً حتى لا يسبب بقعاً على النوافذ و يفضل ازالة الغبار أولاً ثم التلميع و التنظيف بملمعات الزجاج ثم تجفيفه بواسطة الإسفنج أو القطن

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تنظيف المنزل بسهولة

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