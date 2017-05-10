17 فكرة ديكورية لا تريد طلاء لها!

مع كل جديد يطرأ على عالم الديكور تزداد البدائل بشكل مخيف ويصير لديك مساحة كافية للبحث بين الخيارات المختلفة لاقتناء أفضلها، ولأن الطلاء لم يعد الخيار الوحيد ليغلف جدران منزلك، نجلب لك اليوم 17 لمسة ديكورية يمكنك الاستعاضة بها عن الطلاء من الأساس وربما تجمع بين الاثنين معًا في آنٍ واحد.. ابدأ معنا الآن جولة عنوانها الإبهار ولا تنسى حفظ التصميم الأقرب إلى قلبك لتلجأ إلى تنفيذه ببيت العمر!
إن كنت من عشاق البساطة وسحرها الخاص.. لا تتردد في الاستعانة بالطوب حتى ولو في جدار واحد فقط من أي غرفة من منزلك.
أول خيار معنا اليوم من بدائل الطلاء هو ألواح الجبس الضخمة المصممة بشكل احترافي لتغلف الجدار الرئيسي لغرفة تناول الطعام والتي تزيد هذه البقعة من المنزل تألقًا وجمالًا برقتها وتصميمها الهندسي المدهش الذي يمنح الجدار مظهر ريفي تارة وصناعي تارة أخرى!
تسليط الضوء على ذلك الجدار من خلال السبوتات السقفية ووحدات الإضاءة المتدلية من السقف كانت فكرة سديدة أظهرت روعة تصميم الجدار.
احصل على إطلالة مثيرة للاهتمام بجدران بيتك مع اللجوء للمسات الخرسانية عوضًا عن الطلاءات المعتادة ذو الخيارات المحدودة نسبيًا.. راقب تصميم الغرفة عن قرب وشاهد كيف يبدو مميزًا!
كما يستخدم الجرانيت في الأرضيات والسلالم، يمكنه أيضًا أن يقوم بدور رائع في تزيين الجدران خصوصًا إن صمم ببروز مدهشة كالواضحة أمامنا في الصورة المعروضة.
فقط مجموعة من الأحجار البركانية بتصميم رائع يمكنها أن تجعل منزلك بمظهر خارج عن المألوف خصوصًا إن زينتها بسبوتات سقفية أو جانبية أو حتى أرضية وربما بتصميم مدفئة عصرية بداخلها كما هو واضح هنا.
عندما تقوم بالفصل بين ساحتين مختلفتين بمنزلك يفضل اللجوء لخامات مميزة تساعدك على إحداث هذا الفصل والتمييز بين المساحات، أمامك الخيارات عديدة ما بين الأحجار والجرانيت والجبس والطوب وغيرهم.
يمكنك أن تميز كل غرفة من غرف منزلك بجدار واحد فقط ديكوري أنيق حتى وإن كلفتك الخامات بعض الشئ إلا أن النتيجة من روعتها ستدهشك وستهون عليك فكرة إنفاق أموال أكثر من الميزانية المحددة لهذا البند من تشطيب المنزل.
شرائح خشبية رفيعة مثبتة على الجدران بشكل رأسي تتناغم مع الأرضية وتنشر الدفء بأرجاء المكان.
اللون الرمادي من أكثر الألوان شيوعًا في عالم الديكور لهذا العام، لذا نحن نرشحه لك بقوة ليس فقط في الأرضيات ولكن في الجدران والأثاث نفسه مع ضرورة إقحام عناصر ديكورية بألوان أخرى تكسر حدة لونه المحايد.
عادة ما يستخدم السيراميك في جدران المطابخ والحمامات في الوقت الذي يستبعد تمامًا من جدران أي غرفة أخرى.. ولكن هنا في هذا التصميم لجأ خبير التصميم له بشكل هندسي مربع صغير صنع الفارق بغرفة الطعام وأكسب هيئتها منظر أحلى.
النمط الأسكندينافي والهدوء وجهان لعملة واحدة.. هنا تألق جدار هذا الركن البسيط بمجموعة من شرائح السيراميك الصغيرة واللامعة بتدريجات لونية مختلفة من الأغمق إلى الأفتح إلى أن تصل للسقف.
ليس شرطًا عند استخدام الطوب أو الحجر بالجدران أن يحتلها بالكامل من أسفلها لأعلى نقطة فيها، ولكنه يمكن تنسيقها بشكل جمالي يشبه ما في التصميم الواضح أمامنا هنا.. فالنصف العلوي من الجدران مطلي باللون البيج، فيما يزين الجزء السفلي منها بمجموعة من الأحجار الملونة بنفس ألوان الأثاث والديكورات.
بديل آخر عن الطلاء حدثت طفرة في استخدامه مؤخرًا بعد أن تطورت تصميماته وخاماته إلى حد كبير.. إنه ورق الحائط. يمكنك اقتناء ورق الحائط لتزين به جدار واحد فقط بالمجال الحيوي من منزلك كما سبق وأشارنا لأنه عادة ما تفوق تكلته تكلفة الطلاء العادي وبالتالي تكون من ناحية قد حظيت بالإطلالة المطلوبة وفي الوقت ذاته لم تنفق الكثير من الأموال.
أما عن هذه الصورة.. فتنقل لنا ورق الحائط في ثوبه المعاصر الذي يتسم بالرقة والبساطة ويصل بنقوشه إلى السقف بسلاسة ليزيد الساحة سحرًا!
إن كانت ميزانيتك محدودة بعض الشئ ولن تتثن لك فرصة الاستعاضة عن الطلاء بالخيارات السابق الإشارة إليها، يمكنك أن تصنع الفارق بجدران منزلك من خلال الاستعانة بمجموعة إكسسوارات رفيعة ولوحات فنية وبراويز تملًا فراغ الجدران وتحييها.
شاهد معنا كيف كانت تلك اللوحة التشكيلية سببًا في إبراز جمال الغرفة وتزويدها بلمسة فنية مذهلة تلفت الأنظار إليها من أول وهلة!
سيكون شيئًا غير عاديًا تمامًا وجذابًا للغاية إن لجأت لألواح من الألومونيوم لتزين بها كلًا من جدران وأسقف منزلك! تمعن في روعة هذا التصميم وخروجه عن كل ما هو مألوف رأته عيناك من قبل.
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