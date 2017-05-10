17 فكرة ديكورية لا تريد طلاء لها!

أول خيار معنا اليوم من بدائل الطلاء هو ألواح الجبس الضخمة المصممة بشكل احترافي لتغلف الجدار الرئيسي لغرفة تناول الطعام والتي تزيد هذه البقعة من المنزل تألقًا وجمالًا برقتها وتصميمها الهندسي المدهش الذي يمنح الجدار مظهر ريفي تارة وصناعي تارة أخرى!

تسليط الضوء على ذلك الجدار من خلال السبوتات السقفية ووحدات الإضاءة المتدلية من السقف كانت فكرة سديدة أظهرت روعة تصميم الجدار.