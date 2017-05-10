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17 فكرة ديكورية لا تريد طلاء لها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
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مع كل جديد يطرأ على عالم الديكور تزداد البدائل بشكل مخيف ويصير لديك مساحة كافية للبحث بين الخيارات المختلفة لاقتناء أفضلها، ولأن الطلاء لم يعد الخيار الوحيد ليغلف جدران منزلك، نجلب لك اليوم 17 لمسة ديكورية يمكنك الاستعاضة بها عن الطلاء من الأساس وربما تجمع بين الاثنين معًا في آنٍ واحد.. ابدأ معنا الآن جولة عنوانها الإبهار ولا تنسى حفظ التصميم الأقرب إلى قلبك لتلجأ إلى تنفيذه ببيت العمر!  

1- الطوب وروح بدائية

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إن كنت من عشاق البساطة وسحرها الخاص.. لا تتردد في الاستعانة بالطوب حتى ولو في جدار واحد فقط من أي غرفة من منزلك. 

2- ألواح جبسية عريضة ومتوازية

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS غرفة السفرة
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

أول خيار معنا اليوم من بدائل الطلاء هو ألواح الجبس الضخمة المصممة بشكل احترافي لتغلف الجدار الرئيسي لغرفة تناول الطعام والتي تزيد هذه البقعة من المنزل تألقًا وجمالًا برقتها وتصميمها الهندسي المدهش الذي يمنح الجدار مظهر ريفي تارة وصناعي تارة أخرى!

تسليط الضوء على ذلك الجدار من خلال السبوتات السقفية ووحدات الإضاءة المتدلية من السقف كانت فكرة سديدة أظهرت روعة تصميم الجدار.  

3- الخرسانة وإطلالة مثيرة للاهتمام!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

احصل على إطلالة مثيرة للاهتمام بجدران بيتك مع اللجوء للمسات الخرسانية عوضًا عن الطلاءات المعتادة ذو الخيارات المحدودة نسبيًا.. راقب تصميم الغرفة عن قرب وشاهد كيف يبدو مميزًا!

4- ألواح من الجرانيت

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

كما يستخدم الجرانيت في الأرضيات والسلالم، يمكنه أيضًا أن يقوم بدور رائع في تزيين الجدران خصوصًا إن صمم ببروز مدهشة كالواضحة أمامنا في الصورة المعروضة.

5- أحجار بركانية رمادية

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة السفرة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

فقط مجموعة من الأحجار البركانية بتصميم رائع يمكنها أن تجعل منزلك بمظهر خارج عن المألوف خصوصًا إن زينتها بسبوتات سقفية أو جانبية أو حتى أرضية وربما بتصميم مدفئة عصرية بداخلها كما هو واضح هنا.

6- جدار فاصل مدهش

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura غرفة السفرة أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

عندما تقوم بالفصل بين ساحتين مختلفتين بمنزلك يفضل اللجوء لخامات مميزة تساعدك على إحداث هذا الفصل والتمييز بين المساحات، أمامك الخيارات عديدة ما بين الأحجار والجرانيت والجبس والطوب وغيرهم.

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7- جدار ديكوري أنيق وحده يفرق

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة السفرة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك أن تميز كل غرفة من غرف منزلك بجدار واحد فقط ديكوري أنيق حتى وإن كلفتك الخامات بعض الشئ إلا أن النتيجة من روعتها ستدهشك وستهون عليك فكرة إنفاق أموال أكثر من الميزانية المحددة لهذا البند من تشطيب المنزل.

8- شرائح خشبية رفيعة

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

شرائح خشبية رفيعة مثبتة على الجدران بشكل رأسي تتناغم مع الأرضية وتنشر الدفء بأرجاء المكان.

9- شرائح خشبية أخرى بحجم أكبر ولون مختلف

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الرمادي من أكثر الألوان شيوعًا في عالم الديكور لهذا العام، لذا نحن نرشحه لك بقوة ليس فقط في الأرضيات ولكن في الجدران والأثاث نفسه مع ضرورة إقحام عناصر ديكورية بألوان أخرى تكسر حدة لونه المحايد.

10- مربعات هندسية صغيرة

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة السفرة سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

عادة ما يستخدم السيراميك في جدران المطابخ والحمامات في الوقت الذي يستبعد تمامًا من جدران أي غرفة أخرى.. ولكن هنا في هذا التصميم لجأ خبير التصميم له بشكل هندسي مربع صغير صنع الفارق بغرفة الطعام وأكسب هيئتها منظر أحلى.  

11- الأسكندينافي

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ بلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

النمط الأسكندينافي والهدوء وجهان لعملة واحدة.. هنا تألق جدار هذا الركن البسيط بمجموعة من شرائح السيراميك الصغيرة واللامعة بتدريجات لونية مختلفة من الأغمق إلى الأفتح إلى أن تصل للسقف. 

12- تصميم مختلف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ليس شرطًا عند استخدام الطوب أو الحجر بالجدران أن يحتلها بالكامل من أسفلها لأعلى نقطة فيها، ولكنه يمكن تنسيقها بشكل جمالي يشبه ما في التصميم الواضح أمامنا هنا.. فالنصف العلوي من الجدران مطلي باللون البيج، فيما يزين الجزء السفلي منها بمجموعة من الأحجار الملونة بنفس ألوان الأثاث والديكورات.

13- ورق الحائط وبديل آخر

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

بديل آخر عن الطلاء حدثت طفرة في استخدامه مؤخرًا بعد أن تطورت تصميماته وخاماته إلى حد كبير.. إنه ورق الحائط. يمكنك اقتناء ورق الحائط لتزين به جدار واحد فقط بالمجال الحيوي من منزلك كما سبق وأشارنا لأنه عادة ما تفوق تكلته تكلفة الطلاء العادي وبالتالي تكون من ناحية قد حظيت بالإطلالة المطلوبة وفي الوقت ذاته لم تنفق الكثير من الأموال.

14- ورق الحائط في ثوبه المعاصر

Segunda parte proyecto " La Ramona". , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

أما عن هذه الصورة.. فتنقل لنا ورق الحائط في ثوبه المعاصر الذي يتسم بالرقة والبساطة ويصل بنقوشه إلى السقف بسلاسة ليزيد الساحة سحرًا!

15- رسوم وبراويز

Messe Jeep, Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997 Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997 مساحات تجارية صالات عرض
Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997

Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997
Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997
Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997

إن كانت ميزانيتك محدودة بعض الشئ ولن تتثن لك فرصة الاستعاضة عن الطلاء بالخيارات السابق الإشارة إليها، يمكنك أن تصنع الفارق بجدران منزلك من خلال الاستعانة بمجموعة إكسسوارات رفيعة ولوحات فنية وبراويز تملًا فراغ الجدران وتحييها.

16- اللوحة والألوان

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

شاهد معنا كيف كانت تلك اللوحة التشكيلية سببًا في إبراز جمال الغرفة وتزويدها بلمسة فنية مذهلة تلفت الأنظار إليها من أول وهلة!

17- هيكل من الألومونيوم

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

سيكون شيئًا غير عاديًا تمامًا وجذابًا للغاية إن لجأت لألواح من الألومونيوم لتزين بها كلًا من جدران وأسقف منزلك! تمعن في روعة هذا التصميم وخروجه عن كل ما هو مألوف رأته عيناك من قبل.  

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