15 تصميم لنجف مبهر سيغير شكل منزلك

تختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام الثريات أو وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والأبجورات.. إلا أن مقالنا اليوم يُسلط الضوء على النجف والذي يُعد الأميز بين وحدات الإضاءة المختلفة، ويصنع فارقًا واختلافًا رائعًا في منزلك، ويمكنك اختياره بما يناسب منزلك وشكله ومساحته والغرفة التي ستوضع فيها أيضًا، فهناك ما هو أكثر رومانسية لغرفة النوم، أو أكثر سطوعًا يناسب غرفة المعيشة..

فإذا كنت تحب الثريات الكلاسيكية فأنت تقرأ المقال الصحيح، وإذا كنت محبًا للحداثة والابتكار فهذا لك أيضًا.. ولذلك نتركك مع مجموعة صور من اختيار خبراء هوميفاي لثريات جميلة ستغير من شكل منزلك.