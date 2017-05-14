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15 تصميم لنجف مبهر سيغير شكل منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Anna Casa Showroom, Manooi Manooi مساحات تجارية Transparent
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تختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام الثريات أو وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والأبجورات.. إلا أن مقالنا اليوم يُسلط  الضوء على النجف والذي يُعد الأميز بين وحدات الإضاءة المختلفة، ويصنع فارقًا واختلافًا رائعًا في منزلك، ويمكنك اختياره بما يناسب منزلك وشكله ومساحته والغرفة التي ستوضع فيها أيضًا، فهناك ما هو أكثر رومانسية لغرفة النوم، أو أكثر سطوعًا يناسب غرفة المعيشة..

فإذا كنت تحب الثريات الكلاسيكية فأنت تقرأ المقال الصحيح، وإذا كنت محبًا للحداثة والابتكار فهذا لك أيضًا.. ولذلك نتركك مع مجموعة صور من اختيار خبراء هوميفاي لثريات جميلة ستغير من شكل منزلك.

1. كرات بلورية شفافة تتدلى بالقرب من الأرض

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

2. تصميم على الطراز الكلاسيكي يشبه شجرة التوت البري تنتهي فروعها بالثمار

Five o'clock - projekt wnętrza apartamentu w Warszawie, ArtCore Design ArtCore Design غرفة السفرة
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

3. كرة من قطع الزجاج اللامعة مناسبة للمساحات الصغيرة

Hope light, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشةإضاءة
The Lighting Store

Hope light

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

4. نصف دائرة كريستالية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في وقت واحد

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom Manooi مساحات تجارية Transparent مكاتب ومحلات
Manooi

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom

Manooi
Manooi
Manooi

5. ذهبية مبهرة لعشاق الفخامة والرقي

Luxury Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Luxury Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

6. تصميم بارع يشبه الشجرة في فصل الخريف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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7. قعطة فنية تبدو كنجمة فضية في سقف غرفة واسعة تناسب المساحات الكبيرة

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

8. بلورات مرصعة بالفصوص اللامعة مناسبة لأجواء رومانسبة في غرفة نومك

Rita 400 pendant - raw, bedroom .. غرفة نومإضاءة معدن pendants,designer lighting,pendant lighting,stairwell lighting,kitchen lighting,living room lights,bedroom lighting
..

Rita 400 pendant – raw, bedroom

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9. أحبال معدنية تنتهي بكرات فضية تتدلى فوق المائدة

homify غرفة السفرةإضاءة
homify

homify
homify
homify

10. ثريا فاخرة من حلقة ذهبية مفرغة وقطع زجاجية شفافة

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

11. ثريا بإضاءة صفراء تناسب غرفتك البنية أو الذهبية

Dilido Island House-Miami, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

12. بريق كريستالي رائع يمنحك تصميم النغمات الموسيقية

Black crystal, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشة
The Lighting Store

Black crystal

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

13. سلاسل من الكريستال الملون لأجواء مبهجة تتدلى على ارتفاعات قريبة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14. تصميم مبتكر من الخيوط الصوف السميكة لمٌحبي الاختلاف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

15. وحدات لامعة تشبه القشور تتدلى من حلقة معدنية مستديرة

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من التصميمات التي تلهمك لتزيين منزلك إليك 20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك

تصميم لشقة صغيرة مشرقة لن تنساها أبدًا
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