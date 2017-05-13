10 تصميمات رائعة للمساحات المفتوحة في الشقق العصرية

تتميز التصميمات الحديثة للمنازل وخاصة الشقق السكنية بميزة جيدة في الغالب وهي وجود مساحة مفتوحة كبيرة في الاستقبال تحتوي على غرفة المعيشة والطعام وأحيانًا ينضم لهما المطبخ المفتوح.
والشقق التي تتوافر فيها هذه الخاصية تحظى بالعملية والعصرية بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام والتي تمكننا من استبدال أماكن الأثاث بسهولة مما يضفي على المنزل راحة وانسجام.
وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 من أجمل الشقق التي حققت هذا العامل في تصميمها بشكل يدعو للدراسة والتأمل لعله يكون ملهمًا في استنباط تصميم رائع للمساحات المفتوحة في منازلكم:
في هذا التصميم نستطيع أن نلمس المرونة في الأثاث بشكل كبير، فعن طريق تحريك قطع الأريكة البيضاء المختلفة يمكننا تكوين أشكال جديدة حسب الحاجة والجلسة المحببة لأفراد الأسرة، وقد أكمل جمال الفراغ المفتوح عدم وجود فواصل بين فراغي المعيشة والطعام مما أعطى اتساعًا محببًا للعين.
اللون الأبيض البسيط يعطي انطباعًا جذابًا بالعصرية والراحة البصرية دون تكلف في إضافة التفاصيل.
ليس من الضروري إيجاد الفواصل التي تحدد أبعاد الفراغات واستخداماتها بشكل واضح قد يعيق التصميم، فيمكننا ببساطة تحديد الفراغات عن طريق توزيع الأثاث مثلما نجد في هذا المثال.
فالكنبة البيضاء هي الحد الفاصل بين المعيشة والطعام الصغيرة التي اكتفت بطاولة دائرية بيضاء عملية مع الكاونتر الذي يفصل المطبخ عن بقية الفراغات ولكن بدون الفصل البصري القوي مما يعطي راحة بصرية وعملية.
وعن طريق ستارة بيضاء شفافة جميلة الشكل مع وحدة أدراج منخفضة نجد غرفة النوم قد انفصلت بشكل لا يعيق المساحة ولا يحد منها.
وهنا نجد فراغًا مثاليًا لاستقبال الزائرين، حيث تجتمع المعيشة مع الطعام مع المطبخ الأنيق المفتوح ذو الأجزاء الحجرية الفخمة، ومع الإضاءة الطبيعية عن طريق الفتحات الموزعة بعناية و الإضاءة الصناعية المدروسة أيضًا نجد الفراغ باعثًا للتفاؤل والاستجمام.
أما في هذا التصميم الأنيق نجد أن المصمم اختار البساطة مع النعومة كملمح أساسي في التصميم، فاللون الأبيض يوفر البساطة والخلفية المريحة للعين مع الأرضية الخشبية الموحدة للفراغ الكبير كله، والذي يضم غرفة المعيشة مع الطعام مع المطبخ وقد أكملت الستائر البيضاء الشفافة نعومة التصميم وجعلته أكثر رحابة.
المطبخ المفتوح ذو التفاصيل المنمقة أيضًا كان عاملًا هامًا في إنجاز التصميم بشكل رائع.
وهنا الصورة الكلية للمنزل من ناحية غرفة المعيشة.
يفضل الكثير من أحاب الفيلات أن يعتمدوا على التصميم المفتوح في منطقة الاستقبال، فهذا الخيار يوفر الكثير من المساحة كما أنه يظهر الفيلا بمساحة واسعة شاسعة مما يضيف لجمالها ورحابتها الكثير.
وهنا نجد أن التصميم قد ضم جميع الاغراض المطلوبة في استقبال فيلا من كونسول المدخل إلى جلسة الاستقبال الوثيرة ذات اللون الأبيض مع جزء من التركواز اللافت، إلى وحدة التلفاز بالإضافة إلى ركن لألعاب الأطفال، وهو إضافة ذكية وجميلة.
الطراز الكلاسيكي الحديث أو ما يسمى النيو مودرن هو هذا الطراز الذي يقتبس بعض التفاصيل الكياسيكة مع الروح العصرية في آن واحد.
وهنا نجد أن التصميم قد مزج بين العصرية والأصالة بشكل متناغم، فنجد الفراغ الكبير المفتوح قد احتوى على اللون الأبيض في الأثاث مع الطاولات الزخرفية ذات التفاصيل الكلاسيكية والبراويز الذهبية على الحوائط.
وهنا نجد الطراز العصري للمساحات المفتوحة حيث استخدم المصمم الزجاج في الأثاث للحفاظ على المساحة الكبيرة المفتوحة والاتصال البصري، مع الألوان الهادئة في المطبخ والطعام والمعيشة.
لا شك أن اللون الأبيض الناصع يحافظ على الصورة المشرقة المتسعة للفراغ خاصة إذا كان هذا الفراغ يستخدم للعديد من الأغراض، فهنا نجد الأبيض في كل الاتجاهات من السقف إلى الأثاث و مع أرضية خشبية فاتحة اللون يكون الأبيض هو البطل الرئيسي في هذا المنزل الجميل.
المعيشة والطعام والمطبخ في مكان واحد رحيب، ومع اللون الأبيض المسيطر نجد غرفة المعيشة من اللون البيج الفاتح والذي يتناغم مع المساحة المفتوحة بشكل كبير.
أما هنا نجد أن التصميم قد اتخذ طابعًا انتقائيًا فريدًا عن طريق اختيار اللون البنفسجي في مقاعد السفرة ومع تزيين الأجزاء المختلفة ببعض الزهور الخضراء ذات الشكل الجميل.
ومع أريكة المعيشة الكبيرة لم ينس المصمم وضع لمسة انتقائية من نفس ألوان مقاعد الطعام و الزهور لتحقيق التناغم التصميمي.
أما إذا كنت ممن يفضلون الفواصل الخشبية في المساحات المفتوحة بالمنزل فيمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: 16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثله