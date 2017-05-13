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10 تصميمات رائعة للمساحات المفتوحة في الشقق العصرية

آية علم الدين آية علم الدين
Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
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تتميز التصميمات الحديثة للمنازل وخاصة الشقق السكنية بميزة جيدة في الغالب وهي وجود مساحة مفتوحة كبيرة في الاستقبال تحتوي على غرفة المعيشة والطعام وأحيانًا ينضم لهما المطبخ المفتوح.

والشقق التي تتوافر فيها هذه الخاصية تحظى بالعملية والعصرية بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام والتي تمكننا من استبدال أماكن الأثاث بسهولة مما يضفي على المنزل راحة وانسجام.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 من أجمل الشقق التي حققت هذا العامل في تصميمها بشكل يدعو للدراسة والتأمل لعله يكون ملهمًا في استنباط تصميم رائع للمساحات المفتوحة في منازلكم:

1- الطراز التبسيطي المرن مع منظربانورامي للشقة

casa open space, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

في هذا التصميم نستطيع أن نلمس المرونة في الأثاث بشكل كبير، فعن طريق تحريك قطع الأريكة البيضاء المختلفة يمكننا تكوين أشكال جديدة حسب الحاجة والجلسة المحببة لأفراد الأسرة، وقد أكمل جمال الفراغ المفتوح عدم وجود فواصل بين فراغي المعيشة والطعام مما أعطى اتساعًا محببًا للعين.

casa open space, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

اللون الأبيض البسيط يعطي انطباعًا جذابًا بالعصرية والراحة البصرية دون تكلف في إضافة التفاصيل.

2- الاعتماد على الأثاث في تحديد مساحات الفراغات

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

ليس من الضروري إيجاد الفواصل التي تحدد أبعاد الفراغات واستخداماتها بشكل واضح قد يعيق التصميم، فيمكننا ببساطة تحديد الفراغات عن طريق توزيع الأثاث مثلما نجد في هذا المثال.

فالكنبة البيضاء هي الحد الفاصل بين المعيشة والطعام الصغيرة التي اكتفت بطاولة دائرية بيضاء عملية مع الكاونتر الذي يفصل المطبخ عن بقية الفراغات ولكن بدون الفصل البصري القوي مما يعطي راحة بصرية وعملية.

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

وعن طريق ستارة بيضاء شفافة جميلة الشكل مع وحدة أدراج منخفضة نجد غرفة النوم قد انفصلت بشكل لا يعيق المساحة ولا يحد منها.

3- فراغ كبير عملي ومضاء بشكل رائع

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

وهنا نجد فراغًا مثاليًا لاستقبال الزائرين، حيث تجتمع المعيشة مع الطعام مع المطبخ الأنيق المفتوح ذو الأجزاء الحجرية الفخمة، ومع الإضاءة الطبيعية عن طريق الفتحات الموزعة بعناية و الإضاءة الصناعية المدروسة أيضًا نجد الفراغ باعثًا للتفاؤل والاستجمام.

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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4- الأناقة والنعومة ليست بعيدة المنال في الفراغات المفتوحة

Appartamento open space , Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

أما في هذا التصميم الأنيق نجد أن المصمم اختار البساطة مع النعومة كملمح أساسي في التصميم، فاللون الأبيض يوفر البساطة والخلفية المريحة للعين مع الأرضية الخشبية الموحدة للفراغ الكبير كله، والذي يضم غرفة المعيشة مع الطعام مع المطبخ وقد أكملت الستائر البيضاء الشفافة نعومة التصميم وجعلته أكثر رحابة.

Appartamento open space , Fabio Carria Fabio Carria مطبخ
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

المطبخ المفتوح ذو التفاصيل المنمقة أيضًا كان عاملًا هامًا في إنجاز التصميم بشكل رائع.

Appartamento open space , Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

وهنا الصورة الكلية للمنزل من ناحية غرفة المعيشة.

5- فيلا مفتوحة الفراغات

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging غرفة المعيشة
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

يفضل الكثير من أحاب الفيلات أن يعتمدوا على التصميم المفتوح في منطقة الاستقبال، فهذا الخيار يوفر الكثير من المساحة كما أنه يظهر الفيلا بمساحة واسعة شاسعة مما يضيف لجمالها ورحابتها الكثير.

وهنا نجد أن التصميم قد ضم جميع الاغراض المطلوبة في استقبال فيلا من كونسول المدخل إلى جلسة الاستقبال الوثيرة ذات اللون الأبيض مع جزء من التركواز اللافت، إلى وحدة التلفاز بالإضافة إلى ركن لألعاب الأطفال، وهو إضافة ذكية وجميلة.

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging غرفة المعيشة
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging غرفة المعيشة
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

6- الفراغ المفتوح مع الطراز الكلاسيكي الحديث

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الطراز الكلاسيكي الحديث أو ما يسمى النيو مودرن هو هذا الطراز الذي يقتبس بعض التفاصيل الكياسيكة مع الروح العصرية في آن واحد.

وهنا نجد أن التصميم قد مزج بين العصرية والأصالة بشكل متناغم، فنجد الفراغ الكبير المفتوح قد احتوى على اللون الأبيض في الأثاث مع الطاولات الزخرفية ذات التفاصيل الكلاسيكية والبراويز الذهبية على الحوائط.

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

7- المساحة المفتوحة على الطراز الحديث في شقة ذات غرفتي نوم

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة المعيشة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة المعيشة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

وهنا نجد الطراز العصري للمساحات المفتوحة حيث استخدم المصمم الزجاج في الأثاث للحفاظ على المساحة الكبيرة المفتوحة والاتصال البصري، مع الألوان الهادئة في المطبخ والطعام والمعيشة.

8- الأبيض في كل مكان

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لا شك أن اللون الأبيض الناصع يحافظ على الصورة المشرقة المتسعة للفراغ خاصة إذا كان هذا الفراغ يستخدم للعديد من الأغراض، فهنا نجد الأبيض في كل الاتجاهات من السقف إلى الأثاث و مع أرضية خشبية فاتحة اللون يكون الأبيض هو البطل الرئيسي في هذا المنزل الجميل.

9- وهنا أيضًا مع بعض قطع الأثاث من اللون البيج

La casa di Marco e Sofia, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة السفرة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

La casa di Marco e Sofia, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

المعيشة والطعام والمطبخ في مكان واحد رحيب، ومع اللون الأبيض المسيطر نجد غرفة المعيشة من اللون البيج الفاتح والذي يتناغم مع المساحة المفتوحة بشكل كبير.

10- حيوية في التصميم على الطراز الانتقائي

Appartamento con scorcio sul lago di Lugano, DF Design DF Design غرفة المعيشة
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

أما هنا نجد أن التصميم قد اتخذ طابعًا انتقائيًا فريدًا عن طريق اختيار اللون البنفسجي في مقاعد السفرة ومع تزيين الأجزاء المختلفة ببعض الزهور الخضراء ذات الشكل الجميل.

Appartamento con scorcio sul lago di Lugano, DF Design DF Design غرفة المعيشة
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

ومع أريكة المعيشة الكبيرة لم ينس المصمم وضع لمسة انتقائية من نفس ألوان مقاعد الطعام و الزهور لتحقيق التناغم التصميمي.

أما إذا كنت ممن يفضلون الفواصل الخشبية في المساحات المفتوحة بالمنزل فيمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: 16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثله

15 مطبخ خشبي سوف ترغب في امتلاكهم جميعاً
هل تفضل المساحات المفتوحة في منزلك أم تفضل الفصل بين الفراغات؟

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