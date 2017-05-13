10 تصميمات رائعة للمساحات المفتوحة في الشقق العصرية

تتميز التصميمات الحديثة للمنازل وخاصة الشقق السكنية بميزة جيدة في الغالب وهي وجود مساحة مفتوحة كبيرة في الاستقبال تحتوي على غرفة المعيشة والطعام وأحيانًا ينضم لهما المطبخ المفتوح.

والشقق التي تتوافر فيها هذه الخاصية تحظى بالعملية والعصرية بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام والتي تمكننا من استبدال أماكن الأثاث بسهولة مما يضفي على المنزل راحة وانسجام.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 من أجمل الشقق التي حققت هذا العامل في تصميمها بشكل يدعو للدراسة والتأمل لعله يكون ملهمًا في استنباط تصميم رائع للمساحات المفتوحة في منازلكم: