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شاليه مبهج للإستمتاع بأجازة صيف رائعة

ريم عوض ريم عوض
Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نومديكورات واكسسوارات
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بعض الناس لا يهتمون كثيرًا بتصميم الشاليه من الداخل ويهملون اختيار أثاث لأنهم يقضون فيه قليل من الوقت خلال السنة, ولكن الاهتمام بتلك الأشياء يمكنه أن يؤثر بالإيجاب بشكل ملحوظ على جودة الإجازة ومدى استمتاعك بها. نأخذكم اليوم في جولة داخل شاليه على البحر نرجو أن يعجبكم.

واجهة الشاليه

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH منازل
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

نبدأ جولتنا بباحة المنزل حيث النافذة الزجاجية الكبيرة المؤدية لداخل المنزل، وتحتوي على حديقة وتراس كبير مناسب لحفلات الشواء والاستمتاع بالشمس والجو المهدئ للأعصاب. تصميم المنزل من الخارج كلاسيكي بالطوب الأحمر والخشب المطلي باللون الأبيض.

غرفة المعيشة

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة المعيشة فاتحة اللون ومبهجة وحقق المصمم تباينًا للألوان فيها عن طريق استخدام الأسود والرمادي في اللوحات المعلقة والمقاعد. استخدام الخشب في الأرضية يضفي دفئًا على التصميم الذي يتراوح بين الحداثي والكلاسيكي في عناصره المختلفة. في الصورة القادمة نرى الأبليك عن قرب.

وحدة الإضاءة

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نومديكورات واكسسوارات
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الأباليك بلون فضي كلاسيكي.

النافذة

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في هذه الصورة تظهر النافذة الكبيرة التي رأيناها في أول صورة المؤدية للحديقة، تركها المصمم بدون ستائر للاستمتاع بدخول ضوء الشمس والشعور بجو المصيف.

المطبخ

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

المطبخ بتصميم أمريكي مفتوح على غرفة المعيشة، وبه ما يفي بالغرض تمامًا بطراز تبسيطي (مينيمالي) بدون تعقيد. اللون الأبيض يعطي شعورًا بتلك البساطة وأيضًا يجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه. استخدام البار يعطي الفرصة لإضافة سطح عمل للمطبخ ويعمل كطاولة طعام مناسبة للمصيف.

غرفة النوم

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة النوم بسيطة للغاية باللون الأبيض النقي والخشب الطبيعي الدافئ والإضاءة الصفراء الهادئة.

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الإضاءة والكومود

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يظهر من هذا المنظور شكل الكومود المختلف ووحدات الإضاءة.

الحمام

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

حمام بألوان محايدة وخزانة موفرة للمساحة أسفل الحوض لتخزين الأغراض، وشماعة الفوطة على جانبه، وكابينة دش زجاجية.

سرير إضافي

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في الدور العلوي من الشاليه يوجد مكان صغير يمكن تخزين بعض الأغراض فيه أو استغلاله لوضع سرير إضافي لاستضافة الأقارب والأصدقاء.

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