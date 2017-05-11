شاليه مبهج للإستمتاع بأجازة صيف رائعة

بعض الناس لا يهتمون كثيرًا بتصميم الشاليه من الداخل ويهملون اختيار أثاث لأنهم يقضون فيه قليل من الوقت خلال السنة, ولكن الاهتمام بتلك الأشياء يمكنه أن يؤثر بالإيجاب بشكل ملحوظ على جودة الإجازة ومدى استمتاعك بها. نأخذكم اليوم في جولة داخل شاليه على البحر نرجو أن يعجبكم.
نبدأ جولتنا بباحة المنزل حيث النافذة الزجاجية الكبيرة المؤدية لداخل المنزل، وتحتوي على حديقة وتراس كبير مناسب لحفلات الشواء والاستمتاع بالشمس والجو المهدئ للأعصاب. تصميم المنزل من الخارج كلاسيكي بالطوب الأحمر والخشب المطلي باللون الأبيض.
غرفة المعيشة فاتحة اللون ومبهجة وحقق المصمم تباينًا للألوان فيها عن طريق استخدام الأسود والرمادي في اللوحات المعلقة والمقاعد. استخدام الخشب في الأرضية يضفي دفئًا على التصميم الذي يتراوح بين الحداثي والكلاسيكي في عناصره المختلفة. في الصورة القادمة نرى الأبليك عن قرب.
الأباليك بلون فضي كلاسيكي.
في هذه الصورة تظهر النافذة الكبيرة التي رأيناها في أول صورة المؤدية للحديقة، تركها المصمم بدون ستائر للاستمتاع بدخول ضوء الشمس والشعور بجو المصيف.
المطبخ بتصميم أمريكي مفتوح على غرفة المعيشة، وبه ما يفي بالغرض تمامًا بطراز تبسيطي (مينيمالي) بدون تعقيد. اللون الأبيض يعطي شعورًا بتلك البساطة وأيضًا يجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه. استخدام البار يعطي الفرصة لإضافة سطح عمل للمطبخ ويعمل كطاولة طعام مناسبة للمصيف.
غرفة النوم بسيطة للغاية باللون الأبيض النقي والخشب الطبيعي الدافئ والإضاءة الصفراء الهادئة.
يظهر من هذا المنظور شكل الكومود المختلف ووحدات الإضاءة.
حمام بألوان محايدة وخزانة موفرة للمساحة أسفل الحوض لتخزين الأغراض، وشماعة الفوطة على جانبه، وكابينة دش زجاجية.
في الدور العلوي من الشاليه يوجد مكان صغير يمكن تخزين بعض الأغراض فيه أو استغلاله لوضع سرير إضافي لاستضافة الأقارب والأصدقاء.