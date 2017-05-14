تصميم لشقة صغيرة مشرقة لن تنساها أبدًا

لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة الاّن، فنحن في هوميفاي نقدم لك أفكار رائعة وتصميمات مميزة تساعدك على تنظيم شقتك الصغيرة، وترتيبها بطريقة رائعة تناسب مساحة المكان وتفاصيله، وهنا نعرض لك شقة صغيرة تتميز بديكورات بسيطة وهادئة، وألوان فاتحة جعلتها مشرقة تمامًا مع انفتاح رائع تغلبت به على الضيق، واستخدام قطع الأثاث الرئيسية مما جعلها تتجنب الفوضى والإزدحام تمامًا.
غرفة يغمرها النمط التبسيطي.. بسيطة للغاية في ترتيبها وأثاثها وتفاصيلها الجميلة وغير مكتلفة تمامًا..
الأرضية من الباركيه الفاتح، وأريكة من القماش الرمادي بأرجل معدنية، وبجانبها وحدة إضاءة مودرن بتصميم بسيط على شكل بلورة بيضاء بأرجل معدنية بسيطة.. وسجادة من الكتان على الأرضية وفوقها منضدة صغيرة.
بالإضافة إلى شرفة كبيرة تسمح بتهوية المكان بطريقة جيدة ودخول الضوء إلى الغرفة فجلعتها مشرقة ومنيرة.
اقتطاع جزء من المكان لعمل ركن صغير لتناول الطعام أمرًا رائعًا للغاية، حيث تم استخدام طاولة خشبية وكرسيين بغطاء فرو على المقاعد لجلسة ناعمة ومريحة، أمام المطبخ، تتدلى فوقهم وحدة إضاءة بيضاء ومميزة بتصميم بسيط يناسب المكان.
بدون حواجز وجدران خرسانية استطاعت الشقة زيادة مساحتها عن طريق إزالة كل الحواجز وانفتاح المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة على بعضهم بشكل رائع، مع تنظيم كل ركن في المكان بشكل مميز.
المطبخ على شكل حرف L، بتقسيم مثالي يمنحك مساحة للحركة بحرية داخل المطبخ.. حيث أن الأثاث باللون الأبيض من خشب الأكلريك الرائع، مع سطح رخامي للعمل يحمل أيضًا حوض المطبخ من المعدن، ويوفر العديد من وحدات التخزين التي تحتاجها داخل مطبخك.
استخدام وحدات الإضاءة لتزيين المطبخ بشكل رائع مع الجدران السيراميكية الرائعة، وخلص أماكن بالمنتصف للأجهزة الكهربائية والتنظيم الرائع لتجنب الفوضى في المكان.
لدينا هنا غرفة نوم بسيطة ومنظمة تحمل سرير كبير مزدوج وكرسي للاسترخاء وطاولتين على جانبي السرير مع سجادة صغيرة في الأرضية.
الأرضية من الباركيه الأنيق والجدران مطلية باللون الأبيض لتبدو مشرقة إلى هذا الحد، وقد تم استخدام قطع الأثاث الأساسية لعدم نشر الفوضى بالمكان والشعور بالرحابة والاتساع.
كل شيء مطلي باللون الأبيض حتى جدران الممرات، ولا شيء يعوق المداخل مما يزيد المكان اتساعًا، مع مراّة طولية أنيقة لاتساع الشقة وأنقتها.
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