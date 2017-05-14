تصميم لشقة صغيرة مشرقة لن تنساها أبدًا

غرفة يغمرها النمط التبسيطي.. بسيطة للغاية في ترتيبها وأثاثها وتفاصيلها الجميلة وغير مكتلفة تمامًا..

الأرضية من الباركيه الفاتح، وأريكة من القماش الرمادي بأرجل معدنية، وبجانبها وحدة إضاءة مودرن بتصميم بسيط على شكل بلورة بيضاء بأرجل معدنية بسيطة.. وسجادة من الكتان على الأرضية وفوقها منضدة صغيرة.

بالإضافة إلى شرفة كبيرة تسمح بتهوية المكان بطريقة جيدة ودخول الضوء إلى الغرفة فجلعتها مشرقة ومنيرة.