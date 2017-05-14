الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم رائع لفيلا مليئة بالأفكار الجميلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Loading admin actions …

جولتنا اليوم مع هوميفاي في اسطنبول و تحديداً في مشروع تصميم فيلا رائعة يغلب عليها الطابع العائلي في تقسيم غرفها و أكثر ما يميزها هو الديكور الراقي و تعدد غرف النوم المتوفرة فيها حيث نستعرض عنكم ما يصل لــ 5 غرف للنوم و سنرى فيها السحر في كيفية تصميم كل غرفة بحيث تكون ذات شخصية مستقلة عن الأخرى مما يضعنا أمام أفكار لا حصر لها لتصميم منزلنا العائلي و غرفة نومنا بالطراز و الذوق المناسب ..

غرفة معيشة مشرقة

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الضوء ينساب لغرفة المعيشة من كل مكان، حيث النوافذ الواسعة و التصميم المشرق المكون من لون أبيض و ستائر سماوية خفيفة، التصميم به العديد من المكونات مثل الطوب في الجدران و الخشب الباركية في الأرضيات مع بعض الإكسسوار الكريستالي في النجف، الديكور في تلك الغرفة يعتبر نموذج لتفاعل كل العناصر الجميلة و التفاعلة إيجابياً مع الضوء بكل بساطة

غرفة المعيشة و الإكسسوارات

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الأباجورة و المكتبة الخشبية مع جدار التلفزيون نصف الخشبي و النباتات كلها اكسسوارات ساعدت التصميم بشكل تام ليكون غزيراً بالتفاصيل الجمالية حتى لو كانت مساحته صغيرة 

اقرأ : 7 حيل لإيجاد مساحة تخزين مضاعقة في مطبخك

غرفة السفرة

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

بجوار غرفة المعيشة نلاحظ وجود غرفة سفرة صغيرة متداخلة معها في المساحة قليلاً و لكن مكوناتها قد ميزتها تماماً حيث استخدم في المائدة الخاصة بها الرخام و في المقاعد استخدم الجلد و هو مختلف عن المنسوجات العادية التي اكتست بها المقاعد الخاصة بغرفة المعيشة و اختلفت معها في اللون أيضاً

و للتأكيد على قوة المنسوجات و لونها في تحقيق الاختلاف بين الغرفتين حتى لو كانتا متداخلتين فإننا غيرنا هنا اللون الاصفر بآخر أحمر في الكراسي لتزيد من التقسيم المعنوي بينهما

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

المرايات في الممرات

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

استخدمت في الغرف الداخلية و الممرات مرايات كلاسيكية بزخارف غنية بالتفاصيل مع حجم مستطيل مناسب لطول تلك الممرات و بعض المداخل، و كذلك استخدمت الأباجورات بغرض إضافة توازن و جماليات على الديكور العام للفيلا

غرفة النوم الأولى

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

في تلك الغرفة استخدم الديكور الهاديء الشاعري في تفاصيله و الجريء في ألوانه مثل الطوبي في الستائر و البني الداكن في السرير، و من أجمل التطبيقات الرومانسية في تلك الغرفة هي الأضواء الصفراء المدفونة في إطار السقف  بشكل متعرج أعلى السرير مع الاحتفاظ بالمساحة  حولها قدر الإمكان و الاكتفاء بالبراويز أسفلها بمسافة كافية 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

و من هذه الزواية يظهر لنا الكم الكبير من الجوانب العملية في استغلال الاعمدة و الاركان حيث تصميم المكتبات برفوف متوازية و خزانات متنوعة ساعدت على ترتيب و تألق الغرفة

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة أخرى و لكن بنفس السرير مع هدوء أكثر في الألوان و استخدام الاباجورات حول السرير و الاعتماد على النجف و الضوء الطبيعي من النافذة بديلاً عن اللمسات الشاعرية السابقة

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

هدوء الباستيل

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

في تلك الغرفة نلاحظ الغتجاه للهدوء بدون أي خروج عن المألوف أو استخدام لألوان جريئة ، فقط لدينا ألوان معتادة حالمة و راحة نفسية في كل التفاصيل بدون نقوش أو غزارة في الإكسسوار و لقد تم الإكتفاء بالبراويز أعلى السرير لتكون هي المؤثر الوحيد الخارج عن تكامل الغرفة بالألوان البيضاء والباستيل 

غرفة نوم شبابية

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

السرير المسطح و الألوان المتناسقة هي سمة تلك الغرفة حيث تم استخدام 3 ألوان فقط في الغرفة يمكننا ملاحظتها بسهولة بين الابيض و الاسود و النبيتي و هو ما تدرج منه مفروشات السرير في تناسق عالي 

بساطة و جمال

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الغرفة بسيطة للغاية في تفاصيلها و لكن هناك ملمح قوي يمكننا التوقف أمامه ألا و هو الشرفة الكبيرة الزجاجية و كيفية الحفاظ على الموقع الخارجي حتى يرى من الداخل و أنت تجلس على الكرسي و أيضاً هي التي يوجد بها ستائر تسمح بالرؤية و أخرى ثقيلة لمزيد من الخصوصية حتى يتم التحكم الكامل في تلك المسألة وفقاً لرغبتك 

15 تصميم مبهر للحائط الحجري
فيلا بغرف متنوعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً