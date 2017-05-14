تصميم رائع لفيلا مليئة بالأفكار الجميلة

جولتنا اليوم مع هوميفاي في اسطنبول و تحديداً في مشروع تصميم فيلا رائعة يغلب عليها الطابع العائلي في تقسيم غرفها و أكثر ما يميزها هو الديكور الراقي و تعدد غرف النوم المتوفرة فيها حيث نستعرض عنكم ما يصل لــ 5 غرف للنوم و سنرى فيها السحر في كيفية تصميم كل غرفة بحيث تكون ذات شخصية مستقلة عن الأخرى مما يضعنا أمام أفكار لا حصر لها لتصميم منزلنا العائلي و غرفة نومنا بالطراز و الذوق المناسب ..