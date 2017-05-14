تصميم رائع لفيلا مليئة بالأفكار الجميلة

جولتنا اليوم مع هوميفاي في اسطنبول و تحديداً في مشروع تصميم فيلا رائعة يغلب عليها الطابع العائلي في تقسيم غرفها و أكثر ما يميزها هو الديكور الراقي و تعدد غرف النوم المتوفرة فيها حيث نستعرض عنكم ما يصل لــ 5 غرف للنوم و سنرى فيها السحر في كيفية تصميم كل غرفة بحيث تكون ذات شخصية مستقلة عن الأخرى مما يضعنا أمام أفكار لا حصر لها لتصميم منزلنا العائلي و غرفة نومنا بالطراز و الذوق المناسب ..
الضوء ينساب لغرفة المعيشة من كل مكان، حيث النوافذ الواسعة و التصميم المشرق المكون من لون أبيض و ستائر سماوية خفيفة، التصميم به العديد من المكونات مثل الطوب في الجدران و الخشب الباركية في الأرضيات مع بعض الإكسسوار الكريستالي في النجف، الديكور في تلك الغرفة يعتبر نموذج لتفاعل كل العناصر الجميلة و التفاعلة إيجابياً مع الضوء بكل بساطة
الأباجورة و المكتبة الخشبية مع جدار التلفزيون نصف الخشبي و النباتات كلها اكسسوارات ساعدت التصميم بشكل تام ليكون غزيراً بالتفاصيل الجمالية حتى لو كانت مساحته صغيرة
بجوار غرفة المعيشة نلاحظ وجود غرفة سفرة صغيرة متداخلة معها في المساحة قليلاً و لكن مكوناتها قد ميزتها تماماً حيث استخدم في المائدة الخاصة بها الرخام و في المقاعد استخدم الجلد و هو مختلف عن المنسوجات العادية التي اكتست بها المقاعد الخاصة بغرفة المعيشة و اختلفت معها في اللون أيضاً
استخدمت في الغرف الداخلية و الممرات مرايات كلاسيكية بزخارف غنية بالتفاصيل مع حجم مستطيل مناسب لطول تلك الممرات و بعض المداخل، و كذلك استخدمت الأباجورات بغرض إضافة توازن و جماليات على الديكور العام للفيلا
في تلك الغرفة استخدم الديكور الهاديء الشاعري في تفاصيله و الجريء في ألوانه مثل الطوبي في الستائر و البني الداكن في السرير، و من أجمل التطبيقات الرومانسية في تلك الغرفة هي الأضواء الصفراء المدفونة في إطار السقف بشكل متعرج أعلى السرير مع الاحتفاظ بالمساحة حولها قدر الإمكان و الاكتفاء بالبراويز أسفلها بمسافة كافية
في تلك الغرفة نلاحظ الغتجاه للهدوء بدون أي خروج عن المألوف أو استخدام لألوان جريئة ، فقط لدينا ألوان معتادة حالمة و راحة نفسية في كل التفاصيل بدون نقوش أو غزارة في الإكسسوار و لقد تم الإكتفاء بالبراويز أعلى السرير لتكون هي المؤثر الوحيد الخارج عن تكامل الغرفة بالألوان البيضاء والباستيل
السرير المسطح و الألوان المتناسقة هي سمة تلك الغرفة حيث تم استخدام 3 ألوان فقط في الغرفة يمكننا ملاحظتها بسهولة بين الابيض و الاسود و النبيتي و هو ما تدرج منه مفروشات السرير في تناسق عالي
الغرفة بسيطة للغاية في تفاصيلها و لكن هناك ملمح قوي يمكننا التوقف أمامه ألا و هو الشرفة الكبيرة الزجاجية و كيفية الحفاظ على الموقع الخارجي حتى يرى من الداخل و أنت تجلس على الكرسي و أيضاً هي التي يوجد بها ستائر تسمح بالرؤية و أخرى ثقيلة لمزيد من الخصوصية حتى يتم التحكم الكامل في تلك المسألة وفقاً لرغبتك